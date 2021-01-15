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15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 1
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
25.06.2020 Раскрыта личность загадочного русскоязычного хакера, заработавшего 100 миллионов на доступе к корпоративным сетям 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
24.03.2020 Власти России открыли агрегаторы с веб-сервисами, необходимыми людям на карантине 1
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1
02.03.2020 Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
02.05.2019 Россиянин избежал тюрьмы за массовый взлом паролей в «Вконтакте» и «Яндексе» 1
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России 1
27.07.2018 Рекламная платформа myTarget вдвое увеличила количество ресурсов, входящих в премиальную аудиторную сеть 1
18.01.2018 Россияне уходят из соцсетей 2
27.10.2017 На «Юле» появилась платная функция «Быстрой продажи» 1
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 1
10.02.2017 «Мегафон» купил Mail.ru 1
31.08.2016 Клиенты компаний онлайн-кредитования — активные участники онлайн-общения 1
15.07.2016 Mail.Ru Group совместно с United Music Agency стала партнером мировых правообладателей 1
15.04.2016 Россиянам надоели социальные сети. Опрос 1
30.03.2016 Сбербанк и Mail.Ru Group расширили сотрудничество в сфере приема платежей 1
15.12.2015 Mail.Ru Group запустила геотаргетированную рекламу 1
26.11.2015 Рунет: 18% пользователей выходят в Сеть только с мобильных устройств 1
10.09.2015 Какие сайты воруют рабочее время? Опубликован список главных тайм-киллеров России 1
23.04.2015 Mail.ru значительно сократила рост выручки из-за сложностей в экономике и геополитике 1
22.04.2015 myTarget запускает партнерскую рекламную сеть 1
03.03.2015 Digital Society Laboratory запустила платформу для управления рекламой в социальных сетях Рунета 1
02.03.2015 Mail.Ru Group запускает единую платформу для продажи мобильной рекламы 1
26.11.2014 Qiwi покупает «Деньги Mail.Ru» 1
29.09.2014 Самые громкие сделки в IT за последние два года 1
16.09.2014 Mail.ru полностью поглотила «Вконтакте» 1
19.05.2014 Mail.Ru Group представила обновления для мобильных рекламодателей 1
27.02.2014 Акционеры «Вконтакте» обменялись судебными угрозами и смешными картинками 1
21.02.2014 «Мой Мир» подключился к системе мониторинга YouScan 1
13.02.2014 Россияне создали онлайн-игру про боевых роботов для iPhone 1
11.02.2014 Apple удалила приложения «Вконтакте» для iPhone и iPad. ДОПОЛНЕНО 1
19.12.2013 Mail.Ru: Каждый пиксель на нашем сайте будет формироваться с учетом Big Data 1
22.11.2013 Вышел обновленный «Поиск Mail.Ru» для Android 1

Публикаций - 100, упоминаний - 108

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 57
VK - Mail.ru Group 2483 46
Facebook 3766 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 13
Yandex - Яндекс 4101 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 10
Turkcell 180 8
Telegram Group 702 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
Twitter 2204 7
Apple Inc - Эппл Рус 7707 6
Microsoft Corporation 11095 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Google LLC 7154 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Nokia Corporation 2439 3
Pixonic 18 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Монолит-Инфо 34 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
RuTube - видеохостинг 120 2
Ecwid - Эквид 29 2
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
AOL Inc 312 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 5 1
Ovum 55 1
Google DeepMind 14 1
App Annie 73 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Нетология - Netology 30 1
YouScan 11 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Oculus VR 48 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
ZeptoLab 13 1
Nival 25 1
О2О Delivery club 153 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Яндекс.Еда 93 4
Qiwi 783 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
DST Global 165 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Яндекс.Такси 271 2
United Capital Partners 16 2
Почта России ПАО 1574 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Naspers 56 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Флибуста 27 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
New Media Technologies Capital Partners 6 1
UMA - United Music Agency 18 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Sony Music Entertainment 41 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
WMG - Warner Music Group 71 1
UMG - Universal Music Group 86 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 4
Правительство РФ 2205 4
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Фонд Росконгресс 4 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Website - Вебсайт 117 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 21 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 94 1
Flash 475 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 62
Apple iOS 5742 10
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 9
Мир тесен - социальная сеть 11 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 9
Turkcell Bip - Мессенджер 13 8
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 8
ICQ 498 8
В кругу друзей - социальная сеть 11 8
Google Android 10751 7
WhatsApp Messenger 654 7
Apple - App Store 2198 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 5
VK - Mail.Ru myTarget 99 5
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
TechMedia Мой Круг 30 4
Google+ Социальная сеть 195 4
Яндекс.Почта 85 4
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 4
Microsoft Windows 10 6645 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google YouTube - Видеохостинг 1719 3
Apple iPad 3263 3
Microsoft Skype 1469 3
Rakuten Viber 429 3
Tumblr 40 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
LiveInternet - блог-платформа 121 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Яндекс.Маркет 439 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Superjob 172 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Яндекс.Видео 32 2
WordPress 169 2
Яндекс.Новости 29 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 2
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 2
Шадаев Максут 384 8
Путин Владимир 1826 8
Иванов Олег 124 6
Гришин Дмитрий 148 5
Носков Константин 201 4
Усманов Алишер 241 4
Сергеев Дмитрий 52 3
Артамонова Анна 127 3
Дуров Павел 216 3
Новиков Евгений 39 2
Таврин Иван 83 2
Басов Алексей 79 2
Катков Алексей 26 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Мишустин Михаил 302 2
Филипченко Татьяна 2 2
Роговский Вадим 6 2
Комаров Алексей 6 1
Кузьменко Валерия 58 1
Габриелян Владимир 20 1
Калинин Андрей 15 1
Иманов Роман 3 1
Коновалов Александр 8 1
Горный Александр 38 1
Левиев Лев 15 1
Хан Герман 8 1
Боровиков Игорь 42 1
Кузьмичев Алексей 9 1
Лобушкин Георгий 12 1
Рябыко Максим 9 1
Бутенко Олег 5 1
Зыков Владимир 2 1
Мильнер Юрий 116 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Айбашева Анна 91 1
Добродеев Борис 83 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Климарев Михаил 46 1
Бегтин Иван 48 1
Шохин Александр 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Украина - Киев 468 2
Россия - Омск 628 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Африка 1489 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Европа Западная 614 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Калужская область 572 1
Россия - Ставропольский край 460 1
Россия - Омская область 383 1
Россия - Саратовская область 344 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Россия - Мурманская область 292 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Кемерово 310 1
США - Купертино 204 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Курск 231 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 13
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 4
Образование в России 337 2
Русский язык 983 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 2
Спам - Spam 101 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 20 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 6
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
Forbes - Форбс 442 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
CNews - ZOOM.CNews 1095 2
Известия ИД 59 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РИА Новости 654 2
Ведомости 259 2
Bloomberg 785 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Радио России - радиостанция 31 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 3
Discovery Research Group 14 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
comScore 225 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
TAdviser IT Government Day 1 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763348, в очереди разбора - 667036.
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