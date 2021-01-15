Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Мой мир
социальная сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 108
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
|Шадаев Максут 384 8
|Путин Владимир 1826 8
|Иванов Олег 124 6
|Гришин Дмитрий 148 5
|Носков Константин 201 4
|Усманов Алишер 241 4
|Сергеев Дмитрий 52 3
|Артамонова Анна 127 3
|Дуров Павел 216 3
|Новиков Евгений 39 2
|Таврин Иван 83 2
|Басов Алексей 79 2
|Катков Алексей 26 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Филипченко Татьяна 2 2
|Роговский Вадим 6 2
|Комаров Алексей 6 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Габриелян Владимир 20 1
|Калинин Андрей 15 1
|Иманов Роман 3 1
|Коновалов Александр 8 1
|Горный Александр 38 1
|Левиев Лев 15 1
|Хан Герман 8 1
|Боровиков Игорь 42 1
|Кузьмичев Алексей 9 1
|Лобушкин Георгий 12 1
|Рябыко Максим 9 1
|Бутенко Олег 5 1
|Зыков Владимир 2 1
|Мильнер Юрий 116 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Айбашева Анна 91 1
|Добродеев Борис 83 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Климарев Михаил 46 1
|Бегтин Иван 48 1
|Шохин Александр 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763348, в очереди разбора - 667036.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763348, в очереди разбора - 667036.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru