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Cloud Atlas Frisbee

Cloud Atlas - Frisbee


25.02.2025 Перескажет чаты, распределит задачи, даст совет. В российском корпоративном мессенджере появился ИИ-ассистент 1
16.10.2024 Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации 1
17.11.2022 Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift 1
02.11.2022 Чиновникам России запретят пользоваться почтой на Gmail 1
01.06.2022 Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1
07.04.2022 Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1
29.07.2020 Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Cloud Atlas и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2028 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 4
VK - Mail.ru Group 3458 3
Yandex - Яндекс 7431 2
TrueConf - ТруКонф 400 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 236 2
Google LLC 11831 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 2
Klaud Atlas 1 1
Ростелеком 9750 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
МегаФон 8956 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Microsoft Corporation 24675 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 1
Red Hat 1316 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 204 1
Zello 25 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
Synesis - Синезис 5 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 14 1
Linagora Groupe - Линагора рус 6 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
eBay Inc 1622 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 669 1
Gett 81 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
ЦИАН - CIAN 138 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Uber 331 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 1
Автолига 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7085 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6738 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10576 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 2
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7447 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 910 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3769 1
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 4
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TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 4
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ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 4
Новые облачные технологии - МойОфис 790 3
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Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 2
НКТ - Р7-Офис 383 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 165 2
Google Sheets - Google Таблицы 53 2
Google Chrome - браузер 1568 1
Google YouTube - Видеохостинг 2761 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 773 1
Apple iOS 7848 1
Linux OS 10025 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple macOS 2074 1
Microsoft Windows 15732 1
Apple - App Store 2903 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
Discord 121 1
Яндекс.Маркет 951 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 423 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Microsoft Exchange 1719 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
Booking.com 114 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
Шадаев Максут 1017 3
Чернышенко Дмитрий 568 2
Мишустин Михаил 683 1
Макаров Валентин 222 1
Сергеев Михаил 108 1
Щеглов Петр 55 1
Птицын Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 206 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1321 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 679 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1247 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 496 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5999 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6170 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1743 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 787 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 539 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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