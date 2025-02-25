Cloud Atlas Frisbee
Cloud Atlas и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
|Шадаев Максут 1017 3
|Чернышенко Дмитрий 568 2
|Мишустин Михаил 683 1
|Макаров Валентин 222 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Щеглов Петр 55 1
|Птицын Николай 4 1
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