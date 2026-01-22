Разделы

Cloud Atlas Клауд Атлас

Cloud Atlas - Клауд Атлас

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.01.2026 Как сформировать безопасную среду для оперативного обсуждения рабочих вопросов 1
02.07.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с защищенным корпоративным мессенджером Frisbee 2
19.03.2025 В российском корпоративном мессенджере появился видеохостинг 1
25.02.2025 Перескажет чаты, распределит задачи, даст совет. В российском корпоративном мессенджере появился ИИ-ассистент 1
20.03.2023 Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain 1
17.11.2022 Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Cloud Atlas и организации, системы, технологии, персоны:

Dbrain - Дибрейн 30 2
Red Hat 1346 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 61 1
Klaud Atlas 1 1
Broadcom - VMware 2506 1
InfoWatch - Инфовотч 1096 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 391 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1173 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12029 2
DevOps - Development и Operations 1084 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8932 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5750 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 2
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 202 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 343 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 129 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2177 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 183 1
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 29 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3974 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7650 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Cloud Atlas - Frisbee 13 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1550 1
Cloud Atlas - dBrain.cloud 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2907 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 211 1
Red Hat OpenShift 135 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 179 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 217 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 206 1
Red Hat Ceph Storage 113 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 134 1
Apache Cassandra 52 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
Фираго Александр 4 3
Головнич Дмитрий 1 1
Игнатов Сергей 75 1
Галиулин Тимур 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6948 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 216 1
