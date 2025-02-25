Перескажет чаты, распределит задачи, даст совет. В российском корпоративном мессенджере появился ИИ-ассистент

В российской коммуникационной платформе Frisbee появился ассистент на базе искусственного интеллекта. Это первый корпоративный мессенджер от отечественных разработчиков, в котором интеллектуальный помощник может функционировать в закрытом корпоративном контуре. Об этом CNews сообщили представители «Клауд Атлас».

ИИ-ассистент внедрен во Frisbee для автоматизации бизнес-процессов, упрощения коммуникации и ускорения решения сложных вопросов. Помощник на базе искусственного интеллекта в мессенджере можно добавить в групповые чаты команд, он становится частью команды, понимает контекст переписок в групповых чатах, к нему можно обратиться за советом или с вопросом.

ИИ-ассистент во Frisbee обучается на переписках в чатах мессенджера, в которые его посчитали нужным добавить. Он обрабатывает данные на сервере компании, которая развернула мессенджер Frisbee, т.е. работает только внутри кластера, без обращения к внешним серверам в сети интернет.

«Одно из главных преимуществ встроенного ИИ-ассистента относительно сотрудников - теперь им не надо регистрироваться в сторонних сервисах, изучать их интерфейс, оформлять платные подписки и, тем более, подключать VPN для их использования. Все взаимодействие с ИИ происходит прямо в чатах российской коммуникационной платформы. Важно отметить: доступ к чатам во Frisbee ограничен, что предотвращает несанкционированный анализ данных ИИ-ассистента в тех чатах, где он не является участником», — руководитель команды разработки российского корпоративного мессенджера Frisbee Александр Фираго.

Чем поможет ИИ-ассистент в корпоративном мессенджере

Мгновенный контекст. ИИ-ассистент выдаст краткое изложение переписки в чате или за определенный период. Сотрудник компании получит сжатый обзор чата или беседы, чтобы быстро понять, о чем шла речь.

Автоматическая фиксация задач. ИИ-ассистент возьмет на себя подведение итогов по распределению задач, упомянутых во время совещаний, между сотрудниками.

Помощь в анализе и креативности. Привлекайте ИИ-ассистента для поиска наилучших решений, генерации идей и проведения мозговых штурмов.

Помощь в поиске решения различных задач. ИИ-ассистент анализирует контекст переписки в чате и по запросу способен предложить свое решение обсуждаемой задачи или проблемы.

Упрощение процесса обучения новых сотрудников. Возможности ИИ-ассистента хороши для организации онбординга и полного погружения новых сотрудников в рабочие процессы.

Быстрый доступ к информации по FAQ. ИИ-ассистентов в мессенджере Frisbee может быть несколько. Каждый из них будет освещать определенную сферу деятельности компании и отвечать на все вопросы пользователей по HR, технической поддержке, продажам и др.

Преимущества ИИ-ассистента Frisbee

Защита информации. Данные обрабатываются на внутренних ресурсах компании, которая установила у себя Frisbee. ИИ-ассистент работает внутри вашего кластера, без обмена данными с серверами, находящимися вне вашего контроля.

Принципы этичности. ИИ-ассистент находится лишь в тех чатах и каналах, куда его пригласил пользователь. Он способен поддержать беседу и помочь найти решение в рамках контекста, но не выносит информацию за пределы мессенджера.

Легкость в использовании. Для общения с ИИ-ассистентом не нужны навыки программирования. Это виртуальный пользователь мессенджера, общаться с ним можно в привычном формате диалога, как с обычным коллегой. Чтобы вызвать ассистента, достаточно тегнуть его как и любого другого пользователя в чате, а потом задать интересующий вопрос.

Рост производительности и оптимизация рабочего процесса. ИИ-ассистент не заменит сотрудников, но поможет им выполнять задачи быстрее, чем обычно. Это приведет к экономии времени, что позволит оставаться на шаг впереди конкурентов.

Мессенджер Frisbee доступен на любых устройствах

Внедрение интеллектуального ассистента во Frisbee выводит отечественные корпоративные мессенджеры на новый уровень. ИИ-ассистент функционирует в рамках корпоративной инфраструктуры и обеспечивает сохранность данных и конфиденциальность. Простота использования и интуитивно понятный интерфейс позволяют каждому сотруднику пользоваться услугами ИИ-ассистента, не обладая при этом специальными знаниями.