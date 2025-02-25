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Фираго Александр


25.02.2025 Перескажет чаты, распределит задачи, даст совет. В российском корпоративном мессенджере появился ИИ-ассистент 1
16.10.2024 Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фираго Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud Atlas - Клауд Атлас 14 1
Telegram Group 2036 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 115 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4218 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7106 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2025 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 274 1
Голосовые сообщения - Voice messages 290 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2163 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 111 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3875 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 995 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10319 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3772 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
Cloud Atlas - Frisbee 8 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1126 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6189 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 198 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1631 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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