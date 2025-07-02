InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с защищенным корпоративным мессенджером Frisbee

Разработчик решений в области информационной безопасности ГК InfoWatch и ИТ-компания «Клауд Атлас» провели работу по интеграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенного корпоративного мессенджера Frisbee. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Для обеспечения интеграции двух систем в мессенджере Frisbee создан специальный сервис. Он отслеживает поток всех проходящих через мессенджер Frisbee сообщений и контролирует вложения. InfoWatch Traffic Monitor — это российская DLP-система с аналитикой и технологиями сбора данных. Интеграция в мессенджер Frisbee позволяет выявить подозрительную активность пользователей — например, нелегитимную передачу персональных данных или конфиденциальной информации в виде текста, вложенных файлов, архивов и изображений.

Frisbee — корпоративная платформа для коммуникаций, которая объединяет мессенджер, систему видеозвонков и видеохостинг. Платформу можно развернуть на корпоративных серверах или в доверенных дата-центрах.

«Даже в защищенном корпоративном мессенджере важно обеспечить контроль коммуникаций и передачи данных между сотрудниками. Нарушения политик информационной безопасности, распространение документов и сведений ограниченного доступа могут происходить по неосторожности. DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечит контроль внутренних угроз без прерывания легитимных бизнес-процессов», — сказал менеджер по развитию продуктов InfoWatch Тимур Галиулин.

«Интеграция DLP-системы InfoWatch с платформой коммуникаций Frisbee — это стратегическое преимущество для бизнеса с особыми требованиями к корпоративной безопасности. Наши клиенты получают возможность обеспечить комфортное общение сотрудников в переписках и видеоконференциях Frisbee, одновременно гарантируя безопасность данных компании. Гибкая настройка политик безопасности, которую обеспечивает DLP-система InfoWatch, а также удобство и функциональность платформы Frisbee создают основу доверенных коммуникаций сотрудников, где бы они не находились: в офисе или на удаленке», — сказал руководитель команды разработки Frisbee Александр Фираго.