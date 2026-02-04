Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cloud Atlas Frisbee FrisbeeFlow
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Cloud Atlas и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 743 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 786 1
|Фираго Александр 4 4
|Шадаев Максут 1159 3
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Горбачев Иван 11 1
|Горбунова Ада 1 1
|Мишустин Михаил 750 1
|Макаров Валентин 241 1
|Сергеев Михаил 111 1
|Шувалов Антон 2 1
|Щеглов Петр 75 1
|Малышев Игорь 22 1
|Галиулин Тимур 9 1
|Птицын Николай 4 1
|Перов Евгений 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.