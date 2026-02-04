Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190016
ИКТ 14665
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26582
Персоны 82507
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Cloud Atlas Frisbee FrisbeeFlow

Cloud Atlas - Frisbee - FrisbeeFlow

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.02.2026 «Клауд Атлас» запустила сервис по координации корпоративных команд на базе платформы Frisbee 13
22.01.2026 Как сформировать безопасную среду для оперативного обсуждения рабочих вопросов 1
26.11.2025 Российские разработчики встроили «умный» диктофон в платформу с ВКС 2
02.07.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с защищенным корпоративным мессенджером Frisbee 2
28.05.2025 В отечественном корпоративном мессенджере впервые запустили онлайн-трансляцию концерта . 2
19.03.2025 В российском корпоративном мессенджере появился видеохостинг 5
25.02.2025 Перескажет чаты, распределит задачи, даст совет. В российском корпоративном мессенджере появился ИИ-ассистент 3
16.10.2024 Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации 1
17.11.2022 Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift 1
02.11.2022 Чиновникам России запретят пользоваться почтой на Gmail 1
01.06.2022 Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1
07.04.2022 Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1
29.07.2020 Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений 1

Публикаций - 14, упоминаний - 35

Cloud Atlas и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2631 6
Cloud Atlas - Клауд Атлас 7 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 4
VK - Mail.ru Group 3537 3
Yandex - Яндекс 8566 2
TrueConf - ТруКонф 429 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 323 2
Google LLC 12324 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 540 2
Linagora Groupe - Линагора рус 6 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
Ростелеком 10396 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5316 1
МегаФон 10069 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Amazon Inc - Amazon.com 3159 1
Microsoft Corporation 25321 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
InfoWatch - Инфовотч 1111 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1173 1
Red Hat 1347 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 237 1
Zello 25 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 369 1
Synesis - Синезис 10 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 61 1
Klaud Atlas 1 1
Автолига 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1038 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8292 1
eBay Inc 1632 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1068 1
Gett 87 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 1
ЦИАН - CIAN 167 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Uber 340 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 85 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 110 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1519 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3277 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 743 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 786 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5793 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 183 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3977 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4798 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 2
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 29 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1052 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 514 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1185 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1178 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2783 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1233 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 4
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 4
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 4
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 4
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 4
Новые облачные технологии - МойОфис 907 3
Microsoft Outlook 1429 3
VK - Mail.Ru Почта 354 3
Google Gmail 990 3
Google YouTube - Видеохостинг 2911 2
Google Android 14805 2
Microsoft Teams - MS Teams 628 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 2
НКТ - Р7-Офис 487 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 57 2
Google Sheets - Google Таблицы 62 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 255 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 79 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 247 2
Google Chrome - браузер 1657 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 882 1
Apple iOS 8310 1
Linux OS 10998 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 1
Apple macOS 2278 1
Microsoft Windows 16417 1
Apple - App Store 3018 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 696 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 852 1
Discord 159 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1184 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1552 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 479 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 108 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 213 1
Фираго Александр 4 4
Шадаев Максут 1159 3
Чернышенко Дмитрий 575 2
Горбачев Иван 11 1
Горбунова Ада 1 1
Мишустин Михаил 750 1
Макаров Валентин 241 1
Сергеев Михаил 111 1
Шувалов Антон 2 1
Щеглов Петр 75 1
Малышев Игорь 22 1
Галиулин Тимур 9 1
Птицын Николай 4 1
Перов Евгений 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8212 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 229 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18345 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3205 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2991 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1456 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3244 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 724 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10415 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3774 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 216 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1822 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 251 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще