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Индексная книга (каталог) CNews*
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Информационная культура АНО Инфокультура Автономная некоммерческая организация



10.01.2025 Власти ограничили сбор данных с сайта госзакупок 1
10.09.2024 В России создадут 10 типовых информационных систем, на базе которых будут строить ГИС 1
17.07.2024 В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством 1
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
19.04.2023 Власти: ведомственные данные нужно срочно убрать из общего доступа и зашифровать 1
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб 1
20.02.2023 Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа 1
07.11.2022 Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете 1
02.11.2022 Чиновникам России запретят пользоваться почтой на Gmail 1
24.05.2022 Российские ИТ-компании выгоняют украинских специалистов 1
24.05.2022 Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок 1
07.03.2022 Российские госсайты спешно эвакуируют из-за границы 2
22.11.2021 «Роснано» запретила поисковикам индексировать свой сайт 1
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
10.03.2021 Власти собираются запретить в российских школах Windows и Office 1
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 3
23.12.2020 Дуров пообещал сделать Telegram частично платным 1
15.05.2020 Microsoft предложила российским чиновникам попользоваться своим ПО бесплатно 1
03.04.2020 Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России 1
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 1
20.11.2019 Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами 1
22.10.2019 «Цифровая экономика». Как реорганизовать нацпрограмму, чтобы она заработала в полную силу 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 1
18.04.2019 На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы 1
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 1
15.05.2018 Минкомсвязи меняет название и получает нового главу 1
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
05.10.2017 Минфин России приглашает на хакатон Budget tools 1
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот 1
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1
25.05.2016 Минфин России запустил конкурс для разработчиков и журналистов по открытым финансовым данным 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Информационная культура АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 8
Yandex - Яндекс 7339 8
Microsoft Corporation 24625 7
Ростелеком 9700 5
Google LLC 11775 5
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Salesforce.com 427 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
АТИ - Авиателекоминвест 3 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Acronis - Акронис 448 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Apple Inc 12100 1
SAP SE 5277 1
Intel Corporation 12197 1
8213 1
Broadcom - VMware 2359 1
HP Inc. 5685 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Совкомбанк ПАО 256 2
101Hotels.com 456 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Почта России ПАО 2112 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Тетис Кэпитал - Tethys 21 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 9
Федеральное казначейство России 1772 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 12
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
WhatsApp Messenger 1081 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 3
Linux OS 9936 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 3
FreePik 980 3
Microsoft Office 3734 2
Rakuten Viber 627 2
Tencent WeChat - мессенджер 142 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 2
Microsoft Windows 15656 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Google Gmail 946 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 51 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 37 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 10 1
TON Sites 2 1
АИС ЕГРОКН - Единый государственный реестр объектов культурного наследия 1 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Microsoft Office Online 31 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 1
Apple iPad mini 418 1
Google Android 13994 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
Бегтин Иван 61 24
Путин Владимир 3171 9
Чернышенко Дмитрий 565 6
Шадаев Максут 1008 6
Никифоров Николай 1136 4
Щеголев Игорь 698 3
Смирнов Алексей 243 3
Макаров Валентин 220 3
Массух Илья 231 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Акимов Максим 187 2
Носков Константин 236 2
Мишустин Михаил 676 2
Дуров Павел 291 2
Семенов Александр 145 2
Солдатов Алексей 98 2
Хилов Павел 16 2
Раевский Алексей 76 2
Еременко Максим 12 2
Агамирзян Игорь 74 2
Кудрин Алексей 124 2
Боровиков Игорь 128 2
Сергеев Михаил 108 2
Кулин Филипп 51 2
Осеевский Михаил 315 1
Черненко Андрей 69 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Дворкович Аркадий 210 1
Кириенко Владимир 139 1
Лашин Ренат 69 1
Матвиенко Валентина 112 1
Яппаров Тагир 102 1
Турчак Андрей 26 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Дуров Николай 21 1
Яцеленко Николай 25 1
Грачев Кирилл 4 1
Пархимович Ольга 1 1
Бобровников Борис 103 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Украина 7608 3
Европа 21767 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Япония 13282 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
США - Колорадо - Боулдер 82 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Казахстан - Республика 5525 1
Швеция - Королевство 3619 1
Южная Корея - Республика 6646 1
США - Калифорния 4625 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 7
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
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Госрасходы - портал 69 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
23ABC News 170 1
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Известия ИД 624 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Data61 3 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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