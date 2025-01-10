Информационная культура АНО Инфокультура Автономная некоммерческая организация
Информационная культура АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Бегтин Иван 61 24
|Путин Владимир 3171 9
|Чернышенко Дмитрий 565 6
|Шадаев Максут 1008 6
|Никифоров Николай 1136 4
|Щеголев Игорь 698 3
|Смирнов Алексей 243 3
|Макаров Валентин 220 3
|Массух Илья 231 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Акимов Максим 187 2
|Носков Константин 236 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Дуров Павел 291 2
|Семенов Александр 145 2
|Солдатов Алексей 98 2
|Хилов Павел 16 2
|Раевский Алексей 76 2
|Еременко Максим 12 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Боровиков Игорь 128 2
|Сергеев Михаил 108 2
|Кулин Филипп 51 2
|Осеевский Михаил 315 1
|Черненко Андрей 69 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Лашин Ренат 69 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Турчак Андрей 26 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Дуров Николай 21 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Пархимович Ольга 1 1
|Бобровников Борис 103 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
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