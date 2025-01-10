Власти ограничили сбор данных с сайта госзакупок

С января 2025 г. получить данные о госзакупках можно только после авторизации через ЕСИА. В доступе к информации могут отказать, если обоснование цели, которое теперь также требуется, будет признано не убедительным.



Доступ к данным ограничен

С первого января 2025 г. российские власти ограничили сбор данных о госзакупках, выяснили «Ведомости». Уведомление об этом появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС). Порядок получения данных изменен и для юридических, и для физических лиц.

Ранее был возможен автоматический сбор таких сведений любым лицом. Информация и документы предоставлялись в машиночитаемом виде, то есть в формате, позволяющем анализировать их с помощью ПО без необходимости тратить время на их подготовку. Теперь для получения документов, размещенных в ЕИС, вместо FTP-сервера используются только «сервисы отдачи документов и информации», говорится в уведомлении.

«Цель нового способа сбора данных о госзакупках на портале заключается в дополнительном контроле, он дает возможность отслеживать, кто и какие данные собирает», — сказал изданию Алексей Горбунов, руководитель отдела тендерного сопровождения компании «Тендерплан», которая участвовала в пилотном проекте по изменению канала передачи данных на портале ЕИС совместно с Федеральным казначейством.

Как было и как стало

Вместо FTP-сервера теперь данные с портала госзакупок предоставляются только после авторизации по сертификату и через API (набор программ, позволяющих приложениям взаимодействовать между собой).

Сайт федерального электронного тестирования Данные о госзакупках с первого января 2025 г. получить не так просто, как это было раньше

Юридические и физические лица должны пройти аутентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и обосновать цель получения данных, говорится в опубликованной инструкции по использованию «сервисов отдачи документов и информации». Если обоснование цели будет признано некорректным, работу сервисов для пользователя ограничат или заблокируют.

На один запрос будет предоставляться один справочник или один документ по подсистеме ЕИС. Количество запросов для получения данных за один час тоже будет ограничено.

Данные госконтрактов использовались для создания аналитические продуктов, например, электронными торговыми площадками, региональными властями, системами проверки контрагентов, коммерческими сервисами и общественными проектами, пояснил изданию соучредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Через FTP-сервер скачивать данные мог кто угодно, также была возможность «массовой выгрузки» — получение слепка базы данных системы госзакупок, а не отдельных ее кусочков, сказал Бегтин.

Для чего вводятся ограничения

Нововведение не сопровождалось изменениями в законодательстве. Юридические нормы о транспарентности и публичности госзакупок продолжают действовать в их прежнем виде, уточнил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Одной из причин внедренного решения может быть оптимизация нагрузки на мощности портала госзакупок, предположила руководитель ИT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. В последние годы мы видим, что госорганы движутся по пути уменьшения количества данных, которые публикуются в свободном доступе, отметила Богатырева. В первую очередь для того, чтобы эти данные не могли быть использованы против интересов государства, уточнила она.

Часть госзакупок вообще не публикуется в открытом доступе. Делать это позволило Постановление Правительства № 301 от шестого марта 2022 г. Информация о победителях закрытых тендеров не афишируется и поставщик, выигравший тендер, не рискует попасть под санкции.