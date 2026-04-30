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FTP File Transfer Protocol Протокол передачи файлов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|30.04.2026
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Эксперты UserGate uFactor предупреждают об уязвимости с высоким уровнем критичности в конвейере логирования ProFTPD
тра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупредили о том, что в популярном FTP-сервере ProFTPD с открытым исходным кодом была обнаружена уязвимость CVE-2026-42167, кото
|21.01.2026
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Прозрачность вместо слепых зон: Solar webProxy 4.4 контролирует FTP-трафик и вводит 2FA для администраторов
трафика и прозрачности работы администраторов. В обновленном релизе добавили контентную фильтрацию FTP-трафика, конструктор рабочих столов для формирования пользовательских панелей мониторинга
|12.12.2024
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«СёрчИнформ КИБ» усилил защиту от утечек по FTP
сширили возможности FTPController. Теперь ИБ-специалисты могут гибко блокировать загрузку файлов на FTP-серверы. Это позволит предотвратить утечки конфиденциальной информации, сохранив удобство
|13.10.2023
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Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP
и символов в именах таблиц и баз данных. В обновленной версии приложения добавлен функционал для обработки файлов, содержащих символы, отличные от латинских, в процессе создания резервных копий через FTP серверы. *** ООО «Новософт развитие» уже более 30 лет предоставляет программные решения для пользователей, от индивидуальных до корпоративных клиентов. Компания «Новософт» также специализир
|25.04.2023
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В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ
форм FileAuditor» – теперь в ней доступен контроль корпоративных файловых серверов, подключаемых по FTP-протоколу. File Transfer Protocol все еще часто встречается у корпоративных заказчиков и
|14.04.2020
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Google внезапно вернула в Chrome функцию, которую последовательно «убивала» 7 лет
«Оживление» FTP Компания Google приостановила «уничтожение» протокола FTP, инициированное ею с вып
|16.08.2019
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Google начала «убивать» протокол FTP
Chrome без FTP Компания Chrome обнародовала свой план по полному прекращению поддержки интернет-протокол
|10.04.2015
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Digital Security предупреждает об обнаружении критической уязвимости в FTP-сервере ProFTPD
й можно отключить только во время сборки. Поскольку ProFTPD сегодня - один из трех самых популярных FTP-серверов для Linux, и часто используется на боевых серверах, в компании рекомендуют как м
|22.08.2012
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Новый троян крадет пароли FTP-клиентов и участвует в DDoS-атаках
нной машине загруженные из интернета файлы, участвовать в DDoS–атаках и красть пароли от популярных FTP-клиентов и данные веб-форм. По словам специалистов «Доктор Веб», функционально троян похо
|29.06.2012
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Размер ботнета Win32.Rmnet.12 перешагнул порог в 3 млн инфицированных ПК
едставлять серьезную опасность для пользователей, поскольку он способен красть пароли от популярных FTP-клиентов и выполнять функции бэкдора, подчеркнули в компании. В середине апреля 2012 г. «
|07.11.2011
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Firefox 8 уже доступен для скачивания
жка новых технологий HTML5, была улучшена производительность и масштабируемость HTML5 медиа-элементов, обновлен протокол WebSockets и добавлена к WebGL поддержка CORS. Скачать Firefox 8 для Windows с FTP-серверов Mozilla можно здесь, а версию для Mac – здесь. Напомним, что выход следующей, девятой версии браузера Firefox намечен на 20 декабря 2011 г. Известно, что Firefox 9 предложит пользо
|15.08.2011
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Новый Firefox вышел раньше срока
то, что официальный релиз Firefox 6, новой версии браузера от компании Mozilla, назначен на завтра, 16 августа 2011 г., разработчики уже в субботу 13 июля выложили инсталляционные файлы программы на FTP-сервер для свободного доступа. По словам представителей Mozilla, основные изменения в новой версии браузера произошли «под капотом», то есть, разработчики усовершенствовали в первую очередь
|22.12.2010
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SearchInform выпустила средство для защиты от утечек данных по FTP
чения информационной безопасности, сообщила о выходе SearchInform FTPSniffer – нового программного продукта, предназначенного для борьбы с утечками информации по популярному протоколу передачи файлов FTP. Протокол FTP сегодня является важнейшим средством передачи больших объемов данных, поскольку изначально он разработан для передачи файлов любого размера и может использоваться недоб
|09.12.2010
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Россия: Сотовый оператор выложил в Сеть персональные данные абонентов
БИТ), работающий на острове Сахалин, допустил крупную утечку служебных данных. В открытый доступ на ftp-сервер местного филиал МРК «Дальсвязь» (которому и принадлежит оператор) попали документы
|09.12.2010
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«Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов
нтов. Как сообщает аналитический центр Anti-Malware.ru, 8 декабря было обнаружено, что на публичном FTP-сервере «Дальсвязи» выложены файлы с исчерпывающими служебными и личными данными как мини
|01.02.2010
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Новый сетевой диск от Verbatim: встроенные FTP-сервер, BitTorrent, единая библиотека iTunes
компьютера в сети, а другой — для подключения дополнительного внешнего жесткого диска с целью увеличения емкости сетевого хранилища. Verbatim Gigabit NAS Кроме того, накопитель может выступать в роли FTP-сервера для передачи через интернет файлов большого размера. Для настройки функций устройства (включая встроенный клиент BitTorrent для передачи файлов большого размера и обмена ими в однор
|06.06.2008
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SmartFTP 3.0.1016.17: бесплатный FTP-клиент
Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента - SmartFTP. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображений, документов, видеофильмов и музыкальных файлов, а также создания ре
|30.05.2008
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AbleFtp 8.04: автоматизированный FTP-клиент
Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнения оп
|29.05.2008
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Core FTP Lite 2.1.1568: бесплатный FTP-клиент
Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и
|22.05.2008
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FileZilla 3.0.10: бесплатный FTP-клиент
FileZilla – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil
|14.05.2008
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Core FTP Lite 2.1.1565: бесплатный FTP-клиент
Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и
|23.04.2008
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QuantumFTP 1.50: бесплатный FTP-клиент для Windows
восстанавливать загрузку после обрыва соединения. Помимо этого, QuantumFTP совместим с большинством FTP-серверов и может подключаться к нескольким серверам одновременно. В последней версии – 1.
|23.04.2008
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AbleFtp 8.02: автоматизированный FTP-клиент
Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнения оп
|09.04.2008
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QuantumFTP 1.30: бесплатный FTP-клиент для Windows
восстанавливать загрузку после обрыва соединения. Помимо этого, QuantumFTP совместим с большинством FTP-серверов и может подключаться к нескольким серверам одновременно. В последней версии – 1.
|08.04.2008
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Core FTP Lite 2.1.1553: бесплатный FTP-клиент
Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и
|03.04.2008
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SuperEdi 4.2: текстовый редактор c подсветкой синтаксиса и встроенным FTP-клиентом
SuperEdi - текстовый редактор, который может работать с Unicode-текстом, HTML-, CSS- и JavaScript-файлами. В SuperEdi встроен FTP-клиент, с помощью которого файлы можно редактировать прямо на удаленном сервере. Особенностью программы является возможность подсветки синтаксиса для различных языков программирования. В ве
|25.01.2008
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FileZilla 3.0.5.2: загрузка по FTP и организация сервера
FileZilla – бесплатная программа для загрузки файлов через FTP. При этом FileZilla позволяет не только скачивать файлы, но и организовывать FTP-с
|17.01.2008
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Fresh FTP 4.65: бесплатный FTP-клиент
Fresh FTP – бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между компьютером и интернет
|15.01.2008
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SuperEdi 4.1.3 U: текстовый редактор c подсветкой синтаксиса и встроенным FTP-клиентом
SuperEdi - текстовый редактор, который может работать с Unicode-текстом, HTML-, CSS- и JavaScript-файлами. В SuperEdi встроен FTP-клиент, с помощью которого файлы можно редактировать прямо на удаленном сервере. Особенностью программы является возможность подсветки синтаксиса для различных языков программирования. В ве
|11.01.2008
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FileZilla 3.0.5: FTP-клиент с открытым исходным кодом
FileZilla – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil
|28.12.2007
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Core FTP Lite 2.0.1537: бесплатный FTP-клиент
Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и
|28.11.2007
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Core FTP Lite 2.0.1530: бесплатный FTP-клиент
Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и
|28.11.2007
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SmartFTP 2.5.1008.18: новая версия FTP-клиента
SmartFTP - бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между ПК и интернет-сервером. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображений, документов, видеофи
|27.11.2007
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FTP Scheduler 1.2 build 7: автоматизированная загрузка файлов с FTP-серверов
FTP Scheduler – утилита для автоматизированной загрузки файлов с FTP-серверов. FTP Scheduler позволяет запланировать скачивание файлов на определенное
|21.11.2007
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FileZilla 3.0.4 RC1: новая версия FTP-клиента
FileZilla 3.0.4 RC1 – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil
|20.11.2007
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Fresh FTP 4.50: бесплатный FTP-клиент
Fresh FTP 4.50 – бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между компьютером и инт
|14.11.2007
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SmartFTP 2.5.1008.10: бесплатный FTP-клиент
Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента SmartFTP 2.5.1008.10, позволяющего передавать файлы между ПК и интернет-сервером. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображен
|08.11.2007
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AbleFtp 7.42: автоматизированный FTP-клиент
Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp 7.42, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнен
|07.11.2007
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Core FTP 2.0.1527: бесплатный FTP-клиент
Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента Core FTP 2.0.1527, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, T
|29.10.2007
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Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента SmartFTP
SmartSoft выпустила новую версию бесплатного FTP-клиента SmartFTP 2.5.1008.3 Beta, позволяющего передавать файлы между ПК и интернет-сервером. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изобр
FTP и организации, системы, технологии, персоны:
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 8
|Парфентьев Алексей 183 7
|Дягилев Василий 84 6
|Кишковский Эдуард 17 5
|Самборский Дмитрий 7 5
|Земков Сергей 159 4
|Ковалев Александр 165 4
|Лысаков Сергей 7 4
|Мельникова Анастасия 440 4
|Зайцев Михаил 345 3
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
|Касперский Евгений 337 3
|Гвоздев Дмитрий 145 3
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 3
|Зенкин Денис 263 3
|Павлов Никита 146 3
|Гацура Дмитрий 3 3
|Хвещеник Анастасия 29 3
|Шадаев Максут 1210 2
|Мылицын Роман 111 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Калинин Александр 189 2
|Горбунов Алексей 32 2
|Гольцов Александр 84 2
|Соколов Андрей 22 2
|Ожегов Сергей 32 2
|Шабанов Илья 60 2
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 2
|Рязанова Юлия 12 2
|Дзлиев Артур 2 2
|Антонов Андрей 21 2
|Носаков Василий 12 2
|Серго Антон 41 2
|Беляев Михаил 13 2
|Демьянкова Татьяна 9 2
|Мурзин Алексей 3 2
|Селюков Юрий 5 2
|Jaschan Sven - Джашан Свен - Яшан Свен 8 2
|Юрецкий Алексей 25 2
|Зонов Александр 55 2
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