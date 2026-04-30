Эксперты UserGate uFactor предупреждают об уязвимости с высоким уровнем критичности в конвейере логирования ProFTPD тра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупредили о том, что в популярном FTP-сервере ProFTPD с открытым исходным кодом была обнаружена уязвимость CVE-2026-42167, кото

Прозрачность вместо слепых зон: Solar webProxy 4.4 контролирует FTP-трафик и вводит 2FA для администраторов трафика и прозрачности работы администраторов. В обновленном релизе добавили контентную фильтрацию FTP-трафика, конструктор рабочих столов для формирования пользовательских панелей мониторинга

«СёрчИнформ КИБ» усилил защиту от утечек по FTP сширили возможности FTPController. Теперь ИБ-специалисты могут гибко блокировать загрузку файлов на FTP-серверы. Это позволит предотвратить утечки конфиденциальной информации, сохранив удобство

Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP и символов в именах таблиц и баз данных. В обновленной версии приложения добавлен функционал для обработки файлов, содержащих символы, отличные от латинских, в процессе создания резервных копий через FTP серверы. *** ООО «Новософт развитие» уже более 30 лет предоставляет программные решения для пользователей, от индивидуальных до корпоративных клиентов. Компания «Новософт» также специализир

В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ форм FileAuditor» – теперь в ней доступен контроль корпоративных файловых серверов, подключаемых по FTP-протоколу. File Transfer Protocol все еще часто встречается у корпоративных заказчиков и

Google внезапно вернула в Chrome функцию, которую последовательно «убивала» 7 лет «Оживление» FTP Компания Google приостановила «уничтожение» протокола FTP, инициированное ею с вып

Google начала «убивать» протокол FTP Chrome без FTP Компания Chrome обнародовала свой план по полному прекращению поддержки интернет-протокол

Digital Security предупреждает об обнаружении критической уязвимости в FTP-сервере ProFTPD й можно отключить только во время сборки. Поскольку ProFTPD сегодня - один из трех самых популярных FTP-серверов для Linux, и часто используется на боевых серверах, в компании рекомендуют как м

Новый троян крадет пароли FTP-клиентов и участвует в DDoS-атаках нной машине загруженные из интернета файлы, участвовать в DDoS–атаках и красть пароли от популярных FTP-клиентов и данные веб-форм. По словам специалистов «Доктор Веб», функционально троян похо

Размер ботнета Win32.Rmnet.12 перешагнул порог в 3 млн инфицированных ПК едставлять серьезную опасность для пользователей, поскольку он способен красть пароли от популярных FTP-клиентов и выполнять функции бэкдора, подчеркнули в компании. В середине апреля 2012 г. «

Firefox 8 уже доступен для скачивания жка новых технологий HTML5, была улучшена производительность и масштабируемость HTML5 медиа-элементов, обновлен протокол WebSockets и добавлена к WebGL поддержка CORS. Скачать Firefox 8 для Windows с FTP-серверов Mozilla можно здесь, а версию для Mac – здесь. Напомним, что выход следующей, девятой версии браузера Firefox намечен на 20 декабря 2011 г. Известно, что Firefox 9 предложит пользо

Новый Firefox вышел раньше срока то, что официальный релиз Firefox 6, новой версии браузера от компании Mozilla, назначен на завтра, 16 августа 2011 г., разработчики уже в субботу 13 июля выложили инсталляционные файлы программы на FTP-сервер для свободного доступа. По словам представителей Mozilla, основные изменения в новой версии браузера произошли «под капотом», то есть, разработчики усовершенствовали в первую очередь

SearchInform выпустила средство для защиты от утечек данных по FTP чения информационной безопасности, сообщила о выходе SearchInform FTPSniffer – нового программного продукта, предназначенного для борьбы с утечками информации по популярному протоколу передачи файлов FTP. Протокол FTP сегодня является важнейшим средством передачи больших объемов данных, поскольку изначально он разработан для передачи файлов любого размера и может использоваться недоб

Россия: Сотовый оператор выложил в Сеть персональные данные абонентов БИТ), работающий на острове Сахалин, допустил крупную утечку служебных данных. В открытый доступ на ftp-сервер местного филиал МРК «Дальсвязь» (которому и принадлежит оператор) попали документы

«Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов нтов. Как сообщает аналитический центр Anti-Malware.ru, 8 декабря было обнаружено, что на публичном FTP-сервере «Дальсвязи» выложены файлы с исчерпывающими служебными и личными данными как мини

Новый сетевой диск от Verbatim: встроенные FTP-сервер, BitTorrent, единая библиотека iTunes компьютера в сети, а другой — для подключения дополнительного внешнего жесткого диска с целью увеличения емкости сетевого хранилища. Verbatim Gigabit NAS Кроме того, накопитель может выступать в роли FTP-сервера для передачи через интернет файлов большого размера. Для настройки функций устройства (включая встроенный клиент BitTorrent для передачи файлов большого размера и обмена ими в однор

SmartFTP 3.0.1016.17: бесплатный FTP-клиент Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента - SmartFTP. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображений, документов, видеофильмов и музыкальных файлов, а также создания ре

AbleFtp 8.04: автоматизированный FTP-клиент Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнения оп

Core FTP Lite 2.1.1568: бесплатный FTP-клиент Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

FileZilla 3.0.10: бесплатный FTP-клиент FileZilla – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil

Core FTP Lite 2.1.1565: бесплатный FTP-клиент Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

QuantumFTP 1.50: бесплатный FTP-клиент для Windows восстанавливать загрузку после обрыва соединения. Помимо этого, QuantumFTP совместим с большинством FTP-серверов и может подключаться к нескольким серверам одновременно. В последней версии – 1.

AbleFtp 8.02: автоматизированный FTP-клиент Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнения оп

QuantumFTP 1.30: бесплатный FTP-клиент для Windows восстанавливать загрузку после обрыва соединения. Помимо этого, QuantumFTP совместим с большинством FTP-серверов и может подключаться к нескольким серверам одновременно. В последней версии – 1.

Core FTP Lite 2.1.1553: бесплатный FTP-клиент Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

SuperEdi 4.2: текстовый редактор c подсветкой синтаксиса и встроенным FTP-клиентом SuperEdi - текстовый редактор, который может работать с Unicode-текстом, HTML-, CSS- и JavaScript-файлами. В SuperEdi встроен FTP-клиент, с помощью которого файлы можно редактировать прямо на удаленном сервере. Особенностью программы является возможность подсветки синтаксиса для различных языков программирования. В ве

FileZilla 3.0.5.2: загрузка по FTP и организация сервера FileZilla – бесплатная программа для загрузки файлов через FTP. При этом FileZilla позволяет не только скачивать файлы, но и организовывать FTP-с

Fresh FTP 4.65: бесплатный FTP-клиент Fresh FTP – бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между компьютером и интернет

SuperEdi 4.1.3 U: текстовый редактор c подсветкой синтаксиса и встроенным FTP-клиентом SuperEdi - текстовый редактор, который может работать с Unicode-текстом, HTML-, CSS- и JavaScript-файлами. В SuperEdi встроен FTP-клиент, с помощью которого файлы можно редактировать прямо на удаленном сервере. Особенностью программы является возможность подсветки синтаксиса для различных языков программирования. В ве

FileZilla 3.0.5: FTP-клиент с открытым исходным кодом FileZilla – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil

Core FTP Lite 2.0.1537: бесплатный FTP-клиент Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

Core FTP Lite 2.0.1530: бесплатный FTP-клиент Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

SmartFTP 2.5.1008.18: новая версия FTP-клиента SmartFTP - бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между ПК и интернет-сервером. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображений, документов, видеофи

FTP Scheduler 1.2 build 7: автоматизированная загрузка файлов с FTP-серверов FTP Scheduler – утилита для автоматизированной загрузки файлов с FTP-серверов. FTP Scheduler позволяет запланировать скачивание файлов на определенное

FileZilla 3.0.4 RC1: новая версия FTP-клиента FileZilla 3.0.4 RC1 – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil

Fresh FTP 4.50: бесплатный FTP-клиент Fresh FTP 4.50 – бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между компьютером и инт

SmartFTP 2.5.1008.10: бесплатный FTP-клиент Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента SmartFTP 2.5.1008.10, позволяющего передавать файлы между ПК и интернет-сервером. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображен

AbleFtp 7.42: автоматизированный FTP-клиент Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp 7.42, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнен

Core FTP 2.0.1527: бесплатный FTP-клиент Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента Core FTP 2.0.1527, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, T