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FTP File Transfer Protocol Протокол передачи файлов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.04.2026 Эксперты UserGate uFactor предупреждают об уязвимости с высоким уровнем критичности в конвейере логирования ProFTPD

тра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупредили о том, что в популярном FTP-сервере ProFTPD с открытым исходным кодом была обнаружена уязвимость CVE-2026-42167, кото
21.01.2026 Прозрачность вместо слепых зон: Solar webProxy 4.4 контролирует FTP-трафик и вводит 2FA для администраторов

трафика и прозрачности работы администраторов. В обновленном релизе добавили контентную фильтрацию FTP-трафика, конструктор рабочих столов для формирования пользовательских панелей мониторинга
12.12.2024 «СёрчИнформ КИБ» усилил защиту от утечек по FTP

сширили возможности FTPController. Теперь ИБ-специалисты могут гибко блокировать загрузку файлов на FTP-серверы. Это позволит предотвратить утечки конфиденциальной информации, сохранив удобство
13.10.2023 Обновление Handy Backup 8.5: добавлена возможность бэкапить Linux в Server Network и поддержка нелатинских символов для плагинов PostgreSQL и серверов FTP

и символов в именах таблиц и баз данных. В обновленной версии приложения добавлен функционал для обработки файлов, содержащих символы, отличные от латинских, в процессе создания резервных копий через FTP серверы. *** ООО «Новософт развитие» уже более 30 лет предоставляет программные решения для пользователей, от индивидуальных до корпоративных клиентов. Компания «Новософт» также специализир
25.04.2023 В «Сёрчинформ FileAuditor» появились новые возможности контроля сетевых хранилищ

форм FileAuditor» – теперь в ней доступен контроль корпоративных файловых серверов, подключаемых по FTP-протоколу. File Transfer Protocol все еще часто встречается у корпоративных заказчиков и

14.04.2020 Google внезапно вернула в Chrome функцию, которую последовательно «убивала» 7 лет

«Оживление» FTP Компания Google приостановила «уничтожение» протокола FTP, инициированное ею с вып
16.08.2019 Google начала «убивать» протокол FTP

Chrome без FTP Компания Chrome обнародовала свой план по полному прекращению поддержки интернет-протокол
10.04.2015 Digital Security предупреждает об обнаружении критической уязвимости в FTP-сервере ProFTPD

й можно отключить только во время сборки. Поскольку ProFTPD сегодня - один из трех самых популярных FTP-серверов для Linux, и часто используется на боевых серверах, в компании рекомендуют как м
22.08.2012 Новый троян крадет пароли FTP-клиентов и участвует в DDoS-атаках

нной машине загруженные из интернета файлы, участвовать в DDoS–атаках и красть пароли от популярных FTP-клиентов и данные веб-форм. По словам специалистов «Доктор Веб», функционально троян похо
29.06.2012 Размер ботнета Win32.Rmnet.12 перешагнул порог в 3 млн инфицированных ПК

едставлять серьезную опасность для пользователей, поскольку он способен красть пароли от популярных FTP-клиентов и выполнять функции бэкдора, подчеркнули в компании. В середине апреля 2012 г. «
07.11.2011 Firefox 8 уже доступен для скачивания

жка новых технологий HTML5, была улучшена производительность и масштабируемость HTML5 медиа-элементов, обновлен протокол WebSockets и добавлена к WebGL поддержка CORS. Скачать Firefox 8 для Windows с FTP-серверов Mozilla можно здесь, а версию для Mac – здесь. Напомним, что выход следующей, девятой версии браузера Firefox намечен на 20 декабря 2011 г. Известно, что Firefox 9 предложит пользо
15.08.2011 Новый Firefox вышел раньше срока

то, что официальный релиз Firefox 6, новой версии браузера от компании Mozilla, назначен на завтра, 16 августа 2011 г., разработчики уже в субботу 13 июля выложили инсталляционные файлы программы на FTP-сервер для свободного доступа. По словам представителей Mozilla, основные изменения в новой версии браузера произошли «под капотом», то есть, разработчики усовершенствовали в первую очередь
22.12.2010 SearchInform выпустила средство для защиты от утечек данных по FTP

чения информационной безопасности, сообщила о выходе SearchInform FTPSniffer – нового программного продукта, предназначенного для борьбы с утечками информации по популярному протоколу передачи файлов FTP. Протокол FTP сегодня является важнейшим средством передачи больших объемов данных, поскольку изначально он разработан для передачи файлов любого размера и может использоваться недоб
09.12.2010 Россия: Сотовый оператор выложил в Сеть персональные данные абонентов

БИТ), работающий на острове Сахалин, допустил крупную утечку служебных данных. В открытый доступ на ftp-сервер местного филиал МРК «Дальсвязь» (которому и принадлежит оператор) попали документы
09.12.2010 «Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов

нтов. Как сообщает аналитический центр Anti-Malware.ru, 8 декабря было обнаружено, что на публичном FTP-сервере «Дальсвязи» выложены файлы с исчерпывающими служебными и личными данными как мини
01.02.2010 Новый сетевой диск от Verbatim: встроенные FTP-сервер, BitTorrent, единая библиотека iTunes

компьютера в сети, а другой — для подключения дополнительного внешнего жесткого диска с целью увеличения емкости сетевого хранилища. Verbatim Gigabit NAS Кроме того, накопитель может выступать в роли FTP-сервера для передачи через интернет файлов большого размера. Для настройки функций устройства (включая встроенный клиент BitTorrent для передачи файлов большого размера и обмена ими в однор
06.06.2008 SmartFTP 3.0.1016.17: бесплатный FTP-клиент

Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента - SmartFTP. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображений, документов, видеофильмов и музыкальных файлов, а также создания ре
30.05.2008 AbleFtp 8.04: автоматизированный FTP-клиент

Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнения оп
29.05.2008 Core FTP Lite 2.1.1568: бесплатный FTP-клиент

Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

22.05.2008 FileZilla 3.0.10: бесплатный FTP-клиент

FileZilla – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil
14.05.2008 Core FTP Lite 2.1.1565: бесплатный FTP-клиент

Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

23.04.2008 QuantumFTP 1.50: бесплатный FTP-клиент для Windows

восстанавливать загрузку после обрыва соединения. Помимо этого, QuantumFTP совместим с большинством FTP-серверов и может подключаться к нескольким серверам одновременно. В последней версии – 1.
23.04.2008 AbleFtp 8.02: автоматизированный FTP-клиент

Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнения оп
09.04.2008 QuantumFTP 1.30: бесплатный FTP-клиент для Windows

восстанавливать загрузку после обрыва соединения. Помимо этого, QuantumFTP совместим с большинством FTP-серверов и может подключаться к нескольким серверам одновременно. В последней версии – 1.
08.04.2008 Core FTP Lite 2.1.1553: бесплатный FTP-клиент

Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

03.04.2008 SuperEdi 4.2: текстовый редактор c подсветкой синтаксиса и встроенным FTP-клиентом

SuperEdi - текстовый редактор, который может работать с Unicode-текстом, HTML-, CSS- и JavaScript-файлами. В SuperEdi встроен FTP-клиент, с помощью которого файлы можно редактировать прямо на удаленном сервере. Особенностью программы является возможность подсветки синтаксиса для различных языков программирования. В ве
25.01.2008 FileZilla 3.0.5.2: загрузка по FTP и организация сервера

FileZilla – бесплатная программа для загрузки файлов через FTP. При этом FileZilla позволяет не только скачивать файлы, но и организовывать FTP
17.01.2008 Fresh FTP 4.65: бесплатный FTP-клиент

Fresh FTP – бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между компьютером и интернет
15.01.2008 SuperEdi 4.1.3 U: текстовый редактор c подсветкой синтаксиса и встроенным FTP-клиентом

SuperEdi - текстовый редактор, который может работать с Unicode-текстом, HTML-, CSS- и JavaScript-файлами. В SuperEdi встроен FTP-клиент, с помощью которого файлы можно редактировать прямо на удаленном сервере. Особенностью программы является возможность подсветки синтаксиса для различных языков программирования. В ве
11.01.2008 FileZilla 3.0.5: FTP-клиент с открытым исходным кодом

FileZilla – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil
28.12.2007 Core FTP Lite 2.0.1537: бесплатный FTP-клиент

Обновился бесплатный FTP-клиент Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и

28.11.2007 Core FTP Lite 2.0.1530: бесплатный FTP-клиент

Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента Core FTP Lite, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, TLS и
28.11.2007 SmartFTP 2.5.1008.18: новая версия FTP-клиента

SmartFTP - бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между ПК и интернет-сервером. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображений, документов, видеофи
27.11.2007 FTP Scheduler 1.2 build 7: автоматизированная загрузка файлов с FTP-серверов

FTP Scheduler – утилита для автоматизированной загрузки файлов с FTP-серверов. FTP Scheduler позволяет запланировать скачивание файлов на определенное

21.11.2007 FileZilla 3.0.4 RC1: новая версия FTP-клиента

FileZilla 3.0.4 RC1 – бесплатный FTP-клиент, работающий по протоколам FTP, FTPS и SFTP на различных платформах. FileZil
20.11.2007 Fresh FTP 4.50: бесплатный FTP-клиент

Fresh FTP 4.50 – бесплатный FTP-клиент, позволяющий передавать файлы между компьютером и инт
14.11.2007 SmartFTP 2.5.1008.10: бесплатный FTP-клиент

Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента SmartFTP 2.5.1008.10, позволяющего передавать файлы между ПК и интернет-сервером. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изображен
08.11.2007 AbleFtp 7.42: автоматизированный FTP-клиент

Вышла новая версия FTP-клиента AbleFtp 7.42, который позволяет автоматизировать выполнение задач по копированию файлов из интернета и загрузке их на сервер. Планировщик AbleFtp позволяет создавать график выполнен
07.11.2007 Core FTP 2.0.1527: бесплатный FTP-клиент

Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента Core FTP 2.0.1527, который может работать с протоколами SFTP (SSH), SSL, T
29.10.2007 Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента SmartFTP

SmartSoft выпустила новую версию бесплатного FTP-клиента SmartFTP 2.5.1008.3 Beta, позволяющего передавать файлы между ПК и интернет-сервером. Программа может использоваться для публикации и поддержки веб-сайтов, загрузки и отправки изобр

Публикаций - 975, упоминаний - 1157

FTP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 84
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 75
Google LLC 12688 45
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 33
Dr.Web - Доктор Веб 1294 32
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 26
SAS Institute 1082 24
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 24
Intel Corporation 12811 24
Apple Inc 13154 22
Cisco Systems 5372 21
D-Link - Д-Линк Трейд 395 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 20
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Yahoo! 3726 19
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 19
TP-Link - ТП-Линк 231 19
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 19
Yandex - Яндекс 9216 18
Huawei 4676 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Oracle Corporation 7074 18
Red Hat 1378 17
Dropbox 527 17
9594 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
HP Inc. 5883 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Adobe Systems 1597 13
Broadcom - VMware 2610 13
SAP SE 5601 13
Check Point Software Technologies 829 13
Samsung Electronics 11064 12
X Corp - Twitter 2938 12
ESET - ESET Software 1161 12
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
UPS 216 5
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Boeing 1031 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
British Airways - British Midland International 127 3
Россети Ленэнерго 1699 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Walt Disney Company 647 2
LEGO 260 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Этажи 0 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 2
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
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Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
WiMAX Forum 69 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
Союз кинематографистов России 11 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 359
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 188
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 183
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 167
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 151
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 103
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 103
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Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 93
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 91
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 67
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 65
Microsoft Windows 16882 179
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 57
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 50
Apple iOS 8583 43
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 40
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Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 28
Google Chrome - браузер 1701 28
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Microsoft Office 4170 27
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Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 24
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 23
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 22
Apple iPhone 6 4861 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 21
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 20
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 20
Google YouTube - Видеохостинг 3002 19
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 19
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Kaspersky Internet Security 497 16
JavaScript - JS - язык программирования 1425 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 16
FileZilla - FTP-клиент 26 16
Corrons Luis - Корронс Луис 106 8
Парфентьев Алексей 183 7
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Кишковский Эдуард 17 5
Самборский Дмитрий 7 5
Земков Сергей 159 4
Ковалев Александр 165 4
Лысаков Сергей 7 4
Мельникова Анастасия 440 4
Зайцев Михаил 345 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Касперский Евгений 337 3
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Павлов Никита 146 3
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Калинин Александр 189 2
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Гольцов Александр 84 2
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Ожегов Сергей 32 2
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Зонов Александр 55 2
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Европа 24964 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Япония 13807 18
Украина 7928 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Индия - Bharat 5869 14
Франция - Французская Республика 8177 14
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Азия - Азиатский регион 5920 11
Казахстан - Республика 6048 10
Южная Корея - Республика 7052 10
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Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
РАН ИБФМ ФГБУН - Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии наук 2 1
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 1
РАН Кольский научный центр - Кольский Научный центр Российской Академии Наук 3 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
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Microsoft Ignite 44 1
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РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
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Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
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Масленица - Масленая неделя 26 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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