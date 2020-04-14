Google внезапно вернула в Chrome функцию, которую последовательно «убивала» 7 лет

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В следующей версии Chrome Google активирует поддержку FTP по умолчанию, хотя с 2014 г. стремилась полностью избавиться от него. Причины своего решения она списала на мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«Оживление» FTP

Компания Google приостановила «уничтожение» протокола FTP, инициированное ею с выпуском браузера Chrome 81. В этой версии поддержка FTP по умолчанию отключена, но в будущих релизах Google вновь активирует ее.

О возвращении поддержки FTP в самый популярный браузер в мире сообщил программный инженер Google Асанка Хератх (Asanka Herath). «В свете текущего кризиса мы намерены “вернуть к жизни” FTP в стабильных версиях Chrome. Другими словами, FTP снова заработает», – написал он в форуме разработчиков Chrome.

Под кризисом Асанка Хератх подразумевает пандемию коронавируса, пишет портал Bleeping Computer. На момент публикации материала не было известно, что именно, связанное с коронавирусом, спровоцировало Google вернуть поддержку FTP в свой браузер, поскольку еще несколько месяцев назад она во всеуслышание называла его небезопасным. Инженер Google также не уточнил, как надолго компания собирается продлить поддержку FTP. Не исключено, что по итогу она будет придерживаться прежнего графика ее полного устранения из настольной версии Chrome – как сообщал CNews, Google планирует искоренить ее в течение 2020 г. Асанка Хератх уточнил лишь, что поддержка этого протокола будет отключена, сразу же, как только обстановка в мире войдет в норму.

Поддержка FTP ненадолго вернется в Chrome благодаря коронавирусу

После 100-процентного удаления поддержки FTP в Chrome и Chromium в браузере Google останется лишь ограниченная поддержка сторонних клиентов. Реализовано это будет в виде диалогового окна, активирующегося при попытке открытия ссылок «ftp://» и предлагающего запустить для этого отдельную программу (при наличии таковой в системе). Это может быть любой клиент – от узкоспециализированного FileZilla до многофункционального файлового менеджера Total Commander.

В чем повинен FTP

Google объяснила свое стремление убрать поддержку FTP из своего браузера в первую очередь тем, что этот протокол действительно небезопасен – вся передаваемая по нему информация передается без шифрования. Вторая причина для «расставания» с FTP заключается в околонулевом, по версии самой Google, уровне его востребованности в современном интернете. Согласно ее статистике, протоколом пользуются лишь 0,1% пользователей.

В то же время Google не спешит интегрировать в Chrome поддержку безопасной версии FTP – протокола FTPS (FTP over SSL, по аналогии с HTTPS) с шифрованием трафика. Мотивирует она это как раз низкой популярностью оригинального FTP.

Как включить протокол

Контроль работы FTP в Chrome появился еще в версии 80, вышедшей в I квартале 2020 г. В нее разработчики добавили флаг «chrome://flags/#enable-ftp», но саму поддержку оставили по умолчанию активированной.

В Chrome 81 ситуация изменилась – FTP деактивирован «из коробки», и посредством базового меню настроек включить его нельзя. Для этого необходимо использовать упомянутый флаг – нужно ввести его в адресной строке и появившемся меню из трех пунктов (Default, Enable и Disable) выбрать Enable.

История борьбы с FTP

Желание отказаться от FTP у Google возникло давно: первые призывы разработчиков «похоронить» эту технологию появились в январе 2014 г. на портале bugs.chromium.org. Доводы в пользу отказа от технологии приводились те же – ее небезопасность и непопулярность.

Тем не менее, в течение нескольких лет дальше слов дело не двигалось, и лишь в браузере Chrome 63, вышедшем 7 декабря 2017 г., были сделаны первые шаги. В частности, разработчики включили пометку флагом небезопасного соединения обращений к ресурсам по протоколу FTP и стали выдавать пользователям предупреждения о небезопасном подключении.

Второй шаг разработчики сделали 30 января 2019 г., выпустив браузер Chrome 72. В обозревателе была отключена функция отображения содержимого ресурсов, загружаемых по FTP, в том числе HTML-документов и Readme-файлов. Пользователю оставили возможность видеть дерево директорий и скачивать файлы по прямым ссылкам. К выходу Chrome 76 Google удалила из браузера поддержку прокси для FTP.

Поддержка FTP постепенно исчезает и из мобильных версий Chrome. Так, в декабре 2018 г. Google отключила ее в своем браузере для iOS.

HTTP тоже под ударом

Вместе с FTP Google «пустит в расход» еще один некогда популярный интернет-протокол – HTTP. В феврале 2020 г. CNews писал, что это нововведение будет внедряться постепенно, от версии к версии, и с выходом Chrome 86 оно окончательно вступит в силу.

Изменения коснутся не только небезопасных HTTP-сайтов, еще не успевших перейти на протокол HTTPS, но и тех, которые сделали это частично. Другими словами, если HTTPS-сайты будут передавать файлы по устаревшему протоколу HTTP, то они тоже попадут в «черный список».

Точные сроки релиза Chrome 86 и ряда предшествующих ему версий пока не установлены. В феврале 2020 г. Google заявила, что Chrome 83 должен выйти в июне 2020 г., Chrome 84 – месяц спустя, а Chrome 85 – в сентябре 2020 г., тогда как запуск Chrome 86 был намечен на октябрь 2020 г.

19 марта 2020 г., Google приостановила работы над новыми версиями браузера Chrome в связи с пандемией коронавируса. Основной причиной отказа от разработки следующих версий Chrome и Chrome OS стал перевод сотрудников Google, проживающих в Северной Америке, на удаленную работу во избежание заражения их коронавирусом. Работать из дома они будут как минимум до 10 апреля 2020 г.

27 марта 2020 г. Google вновь пересмотрела свое решение. Она перенесла выпуск Chrome 83 с июня на май 2020 г., попутно отменив разработку Chrome 82. Новые даты релиза следующих апдейтов Google пока не называет.