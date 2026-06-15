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Кибербезопасность SSL Secure Sockets Layer Слой защищённых сокетов
SSL — набор определенных правил, которые не позволяют мошенникам перехватывать информацию, вводимую посетителями сайта. В адресной строке этот протокол показывается в начале имени ресурса как HTTPS.
- HTTP — классический протокол, работающий по умолчанию на всех сайтах. Посетитель указывает на сайте какие-либо данные, а браузер перенаправляет их на сервер.
- HTTPS — защищенный протокол, который начинает работать после инсталляции SSL-сертификата. Защищает, шифрует пользовательские данные, которые отправляются через браузер на сервер.
SSL-сертификат необходим для обеспечения защиты от перехвата личных данных пользователей. Под личными данными стоит понимать:
- авторизационные данные;
- номера счетов/карт;
- email-адреса;
- ФИО и др.
Поэтому такие сертификаты должны использоваться буквально на всех ресурсах финансовых учреждений, обменников, платежных систем, онлайн-магазинов, соцсетей, форумов, госкомпаний и т. д. Применять SSL-сертификат крайне выгодно веб-мастеру, ведь таким образом можно показать, что на этом сайте можно без опасений вводить личные данные и здесь заботятся о своих пользователях.
Как работает SSL-шифрование
База любого шифрования — ключ, с помощью которого можно зашифровать/расшифровать данные. В SSL задействовано одновременно 3 таких ключа:
- Публичный. Шифрует передающиеся сообщения. Интернет-браузер применяет этот ключ, когда на сервер отправляется какая-либо информация от пользователя.
- Приватный. Используется для расшифровывания полученного сообщения сервером. Этот ключ хранится на сервере и никогда не отправляется вместе с сообщением.
- Сеансовый. Выполняет и шифрование, и расшифровку сообщения. Генерируется браузером на тот временной отрезок, в рамках которого пользователь находится на ресурсе. Как только сайт будет закрыт, сеансовый ключ перестанет быть активным.
Первые 2 типа ключей могут быть сгенерированы лишь 1 раз — в процессе формирования запроса на получение SSL-сертификата. Поэтому хранить их необходимо максимально тщательно, ведь если они попадут в руки мошенника и тот расшифрует их, нужно будет выполнять переустановку сертификата.
СОБЫТИЯ
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Самое распространенное шифрование интернет-трафика делает пользователей беззащитными перед хакерами
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ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox
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Регистратор доменов Ru-Center существенно расширил список SSL-сертификатов, доступных в продаже. Отныне в Ru-Center можно приобрести 19 видов сертифика
|02.10.2012
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Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередну
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вайдер хостинга и облачных решений для бизнеса ActiveCloud by Softline объявил о расширении перечня SSL-сертификатов, которые можно заказать на сайте компании. На выбор клиентов представлены 26
|11.03.2012
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Google запустит SSL-шифрование для поиска на местных доменах во всем мире
Компания Google сообщила о том, что в течение следующих нескольких недель SSL-шифрование будет включено по умолчанию для поисковых запросов не только на google.com, но
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ству с сертификационным центром Comodo, работающим в области безопасности в интернете, начал выдачу SSL-сертификатов, поддерживающих русскоязычные домены в зоне .РФ. Первым .РФ-доменом, защищен
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р в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безопасности, выпустила новое устройство WatchGuard SSL 560. WatchGuard SSL 560 оптимально подходит для больших компаний с поддержкой до 500 мобильных и удаленных пользователей одновременно, являясь при этом простым в использовании решени
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я Sourcefire, разработчик сетевой системы обнаружения вторжения Snort, выпустила новое устройство — SSL Appliance. SSL Appliance позволяет системе предотвращения вторжений (IPS) производ
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VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Netgear обеспечивает малые офисы сетев
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Stunnel SSL принимает заблокированные сертификаты
Обновление для оболочки Stunnel SSL было выпущено с тем, чтобы устранить уязвимости в системе обработки сертификатов x.509. Из-за ошибки в функции, которая используется в Online Certificate Status Protocol (OCSP) для проверки
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Juniper Networks, производитель высокоскоростного телекоммуникационного оборудования объявила о выпуске нового поколения (Secure Access (SA) SSL VPN platforms) – устройств SA 2500, 4500 и 6500. Новые устройства защищенного доступа обеспечивают предприятиям и поставщикам сетевых услуг хорошую производительность, масштабируемость и из
|26.03.2008
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«ЛидерТелеком» поможет защитить e-commerce сайты
мпания «ЛидерТелеком» предлагает вниманию клиентов новый сервис – сайт www.InstantSSL.su по продаже SSL-сертификатов от компании Comodo. С помощью сайта можно заказать, оплатить и получить S
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SSL-шифрование Gmail не защищает от атак
то сервисы шифрования таких компаний, как Google Gmail, могут предоставить доступ к временным файлам (session cookie). Это является продолжением его сообщений, сделанных в августе 2007 г., о том, что SSL HTTPS сессии Gmail должны иметь лучшую защиту. Грэхэм, работающий с Дэвидом Мэйнором (David Maynor), создал два инструмента (Ferret and Hamster), которые вместе помогают ему получить доступ
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Королюк Алексей 87 31
|Мельникова Анастасия 440 12
|Путин Владимир 3454 8
|Зайцев Михаил 345 7
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 6
|Воробьев Андрей 199 5
|Самошкин Дмитрий 20 5
|Бобков Антон 6 5
|Чернов Иван 40 5
|Хаёров Михаил 5 5
|Анисимов Александр 19 5
|Мартынов Евгений 42 5
|Врублевский Павел 105 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Кулин Филипп 53 4
|Лямин Александр 75 4
|Навальный Алексей 63 4
|Лукацкий Алексей 140 4
|Хомутов Дмитрий 62 4
|Кузовкин Алексей 155 4
|Степанов Антон 71 4
|Момчилович Ирина 28 4
|Мискевич Роман 4 4
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Жаров Александр 183 3
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Ляпунов Игорь 132 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
|Волков Дмитрий 69 3
|Курашев Дмитрий 59 3
|Самойленко Максим 67 3
|Демидов Михаил 134 3
|Астахов Константин 23 3
|Демурджян Юлий 5 3
|Трандин Сергей 128 3
|Прямов Кирилл 21 3
|Третьяков Иван 3 3
|Грибов Иван 15 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Дуров Павел 329 2
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