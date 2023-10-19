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Кибербезопасность SSL Secure Sockets Layer Слой защищённых сокетов

Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов

SSL — набор определенных правил, которые не позволяют мошенникам перехватывать информацию, вводимую посетителями сайта. В адресной строке этот протокол показывается в начале имени ресурса как HTTPS.

  • HTTP — классический протокол, работающий по умолчанию на всех сайтах. Посетитель указывает на сайте какие-либо данные, а браузер перенаправляет их на сервер.
  • HTTPS — защищенный протокол, который начинает работать после инсталляции SSL-сертификата. Защищает, шифрует пользовательские данные, которые отправляются через браузер на сервер.

SSL-сертификат необходим для обеспечения защиты от перехвата личных данных пользователей. Под личными данными стоит понимать:

  • авторизационные данные;
  • номера счетов/карт;
  • email-адреса;
  • ФИО и др.

Поэтому такие сертификаты должны использоваться буквально на всех ресурсах финансовых учреждений, обменников, платежных систем, онлайн-магазинов, соцсетей, форумов, госкомпаний и т. д. Применять SSL-сертификат крайне выгодно веб-мастеру, ведь таким образом можно показать, что на этом сайте можно без опасений вводить личные данные и здесь заботятся о своих пользователях.

Как работает SSL-шифрование

База любого шифрования — ключ, с помощью которого можно зашифровать/расшифровать данные. В SSL задействовано одновременно 3 таких ключа:

  1. Публичный. Шифрует передающиеся сообщения. Интернет-браузер применяет этот ключ, когда на сервер отправляется какая-либо информация от пользователя.
  2. Приватный. Используется для расшифровывания полученного сообщения сервером. Этот ключ хранится на сервере и никогда не отправляется вместе с сообщением.
  3. Сеансовый. Выполняет и шифрование, и расшифровку сообщения. Генерируется браузером на тот временной отрезок, в рамках которого пользователь находится на ресурсе. Как только сайт будет закрыт, сеансовый ключ перестанет быть активным.

Первые 2 типа ключей могут быть сгенерированы лишь 1 раз — в процессе формирования запроса на получение SSL-сертификата. Поэтому хранить их необходимо максимально тщательно, ведь если они попадут в руки мошенника и тот расшифрует их, нужно будет выполнять переустановку сертификата.
 


19.10.2023 В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет

А было то в 1998 году Недостаток в шифровальном алгоритме SSL, впервые выявленный 25 лет назад, в 1998 г., до сих пор может быть использован в кибератаках, пусть и с небольшими изменениями. Об этом заявили эксперты компании Red Hat. В ходе исследовани
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y – протокол защиты транспортного уровня) – это криптографический протокол, который пришел на смену SSL. Он обеспечивает защиту данных во время их передачи между узлами в Cети. TLS сейчас испол
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12.01.2021 Нужен ли SSL-сертификат вашей личной странице или блогу?

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30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL

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02.04.2019 Самое распространенное шифрование интернет-трафика делает пользователей беззащитными перед хакерами

Половину атак не видно Повсеместный рост использования SSL-шифрования трафика приводит к тому, что корпоративные системы безопасности не видят приме
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Компания Globalsign стала лидером рынка SSL-сертификатов по объему продаж в России. Такие данные приводит в своем статистическом отчете Netcraft. В самой компании отмечают, что Globalsign показывает уверенный рост на российском рынке
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SkyparkCDN объявил о бесплатной интеграции SSL-сертификатов клиентов. Ранее такая услуга предоставлялась только на платной основе. Решен
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Компания F5 представила два продукта — F5 DDoS Hybrid Defender и F5 SSL Orchestrator, которые призваны повысить защиту и помочь клиентам быстро развернуть выбран
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Y в ближайшее время запустит новую услугу в формате SaaS («Software as a Service», ПО как услуга) — SSL-сертификаты для бизнеса. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. SSL (Secure Socket Laye
29.04.2016 77% проверенных SSL VPN-серверов применяют небезопасный протокол SSLv3

ия High-Tech Bridge провела масштабное исследование с целью выяснить текущее состояние дел на рынке SSL VPN-сервисов. Как оказалось, 77% проверенных SSL VPN-серверов используют ненадежны
14.12.2015 «Яндекс.Касса» бесплатно выдаст SSL-сертификат

шению «Яндекс.Денег» — интернет-магазины смогут бесплатно получить цифровой сертификат безопасности SSL. Он защищает от кражи информацию, которую пользователь оставляет на сайте — например, лог
29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам

странения технологий шифрования данных, в частности, для упрощения процедуры получения сертификатов SSL, сообщили CNews в Qrator Labs. Electronic Frontier Foundation является некоммерческой пра
29.01.2015 Провайдеры начали полную блокировку запрещенных SSL-сайтов

YouTube), а с «https». То есть речь шла о версии протокола http, зашифрованного с помощью стандарта SSl, разработанного для повышения безопасности связи. Напомним, с 1 февраля 2014 г. Генпрокур
16.10.2014 Новая уязвимость Poodle используется для перехвата конфиденциальных данных пользователей

озволяет злоумышленникам считывать пользовательские данные, передаваемые с использованием протокола SSL 3.0. Уязвимость Poodle дает возможность хакерам, перехватывая трафик, расшифровывать запр
28.11.2013 «Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны

«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи отправляют друг другу внутри «Яндекс.Почты» и своим друзьям в Gmail теперь защищены от прочтени
25.07.2013 Власти США затребовали у интернет-компаний мастер-ключи SSL

Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности предпринимают регулярные попытки получить доступ к первичным ключам криптографического протокола SSL, который обеспечивает зашифрованную передачу трафика между серверами и пользователями, защищая данные от перехвата. «Правительство требует ключи SSL у провайдеров», - заявил источник
07.02.2013 Hosting Community перевел свои ssl-активы в Ru-Center

Группа компаний Hosting Community перевела деятельность по выпуску SSL-сертификатов в компанию Ru-Center — национальный регистратор доменов, входит в состав ГК

30.11.2012 Ru-Center расширил линейку SSL-сертификатов, доступных в продаже

Регистратор доменов Ru-Center существенно расширил список SSL-сертификатов, доступных в продаже. Отныне в Ru-Center можно приобрести 19 видов сертифика
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Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередну
09.06.2012 ActiveCloud by Softline расширил перечень доступных к заказу SSL-сертификатов

вайдер хостинга и облачных решений для бизнеса ActiveCloud by Softline объявил о расширении перечня SSL-сертификатов, которые можно заказать на сайте компании. На выбор клиентов представлены 26
11.03.2012 Google запустит SSL-шифрование для поиска на местных доменах во всем мире

Компания Google сообщила о том, что в течение следующих нескольких недель SSL-шифрование будет включено по умолчанию для поисковых запросов не только на google.com, но
10.09.2010 «Русоникс» начал выдавать SSL-сертификаты с поддержкой доменов в зоне .РФ

ству с сертификационным центром Comodo, работающим в области безопасности в интернете, начал выдачу SSL-сертификатов, поддерживающих русскоязычные домены в зоне .РФ. Первым .РФ-доменом, защищен
12.08.2010 WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN

р в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безопасности, выпустила новое устройство WatchGuard SSL 560. WatchGuard SSL 560 оптимально подходит для больших компаний с поддержкой до 500 мобильных и удаленных пользователей одновременно, являясь при этом простым в использовании решени
21.06.2010 Sourcefire выпустила новое устройство для анализа SSL-трафика

я Sourcefire, разработчик сетевой системы обнаружения вторжения Snort, выпустила новое устройство — SSL Appliance. SSL Appliance позволяет системе предотвращения вторжений (IPS) производ
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Компания Juniper Networks объявила о том, что она была определена в сектор лидеров «Магического квадранта» по результатам недавнего исследования продуктов SSL VPN, проведенного компанией Gartner. Аналитическое агентство Gartner проводило исследование производителей продуктов SSL VPN по таким критериям, как ведение бизнеса и чёткое видение

17.10.2008 Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий

VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Netgear обеспечивает малые офисы сетев
23.05.2008 Stunnel SSL принимает заблокированные сертификаты

Обновление для оболочки Stunnel SSL было выпущено с тем, чтобы устранить уязвимости в системе обработки сертификатов x.509. Из-за ошибки в функции, которая используется в Online Certificate Status Protocol (OCSP) для проверки
09.04.2008 Juniper Networks выпустила устройства SSL VPN нового поколения

Juniper Networks, производитель высокоскоростного телекоммуникационного оборудования объявила о выпуске нового поколения (Secure Access (SA) SSL VPN platforms) – устройств SA 2500, 4500 и 6500. Новые устройства защищенного доступа обеспечивают предприятиям и поставщикам сетевых услуг хорошую производительность, масштабируемость и из
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мпания «ЛидерТелеком» предлагает вниманию клиентов новый сервис – сайт www.InstantSSL.su по продаже SSL-сертификатов от компании Comodo. С помощью сайта можно заказать, оплатить и получить S
01.02.2008 SSL-шифрование Gmail не защищает от атак

то сервисы шифрования таких компаний, как Google Gmail, могут предоставить доступ к временным файлам (session cookie). Это является продолжением его сообщений, сделанных в августе 2007 г., о том, что SSL HTTPS сессии Gmail должны иметь лучшую защиту. Грэхэм, работающий с Дэвидом Мэйнором (David Maynor), создал два инструмента (Ferret and Hamster), которые вместе помогают ему получить доступ
10.12.2007 «Кварта Технологии» займется SSL-сертификатами

кое соглашение с компанией Thawte (дочерняя компания VeriSign), которая занимается распространением SSL-сертификатов. На сегодняшний день в сфере совершения электронно-коммерческих сделок требу
04.12.2007 «Хостинг-Центр РБК» проведет семинар по применению SSL-сертификатов

ря «Хостинг-Центр РБК» приглашает всех желающих принять участие в клиентском семинаре по применению SSL-сертификатов. К участию в семинаре приглашаются финансовые директора, ИТ-директора и руко
03.12.2007 «Хостинг-Центр РБК» снизил в 2 раза цены на собственные SSL-сертификаты

«Хостинг-Центр РБК» объявил о снижении цен почти в два раза на собственные SSL-сертификаты, благодаря чему их стоимость составила всего 270 рублей в месяц. В настоящий

27.11.2007 Netgear выпустил универсальный маршрутизатор

Компания Netgear объявила о выпуске Netgear ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall (FVS336G), универсального, функционально насыщенного маршрутизатора, который обеспечивает безопасность сети, предлагает возможности дистанционного доступа к сети и обеспечивает
28.09.2007 Microsoft отказалась от обязательного SSL для CardSpace

Microsoft решила отказаться от обязательного наличия SSL-сертификатов для сайтов, использующих CardSpace. Отказ вызван желанием компании сделать т
21.09.2007 Verio будет продвигать SSL-продукты GlobalSign

тификаты будут установлены в веб-инфраструктуре самой Verio, сообщает Darkreading.com. В функционал SSL-сертификатов GlobalSign входит подтверждение доменов (Domain Validation, DV), подтвержден
31.08.2007 Aladdin представила новый eSafe: проверка SSL-трафика

сканер трафика Aladdin eSafe 6 с функцией доступа к шифрованному обмену с веб-сайтами по протоколу SSL (HTTPS). Функция ESafe Web SSL будет устанавливаться на устройстве eSafe Hellgate.

Публикаций - 904, упоминаний - 1099

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23976 108
Google LLC 11325 79
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 249 68
X Corp - Twitter 2785 47
Meta Platforms - Facebook 4364 46
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3202 46
Apple Inc 11579 39
Cisco Systems 4989 34
Yandex - Яндекс 6354 33
Oracle Corporation 6485 32
IBM - International Business Machines Corp 9317 32
Fortinet 358 31
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4472 30
Check Point Software Technologies 729 29
Intel Corporation 11859 28
VK - Mail.ru Group 3271 27
Citrix Systems 796 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 20
7549 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1228 20
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 20
Verisign 357 19
Amazon Inc - Amazon.com 2872 19
Broadcom - VMware 2246 18
1С-Битрикс - Bitrix 532 17
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 725 17
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 411 17
Comodo Security Solutions - Sectigo 36 16
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 242 16
Telegram Group 1381 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 843 15
Dell EMC 4967 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10509 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8364 14
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 13
Ростелеком 10613 13
Oracle - Sun Microsystems 2209 13
Juniper Networks 423 13
HP Inc. 5610 12
Visa International 1910 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6409 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 391 15
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 203 15
Ру-Веб. Инвестиции 15 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2589 11
Открытие ФК - Банк Открытие 523 10
Альфа-Банк 1653 8
Bank of America - Банк Америки 259 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 7
Почта России ПАО 1982 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 250 4
Открытие ФК - Росгосстрах 314 4
JCB International 142 4
Лента - Сеть розничной торговли 1880 4
Qiwi 964 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 3
КонсультантПлюс 118 3
FF Group - Federal Finance Group 23 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1096 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 3
ВсеИнструменты.ру 252 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 3
Diners Club International - платёжная система 82 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
РОСНО СК - Страховая компания 196 3
eBay Inc 1605 3
РЖД - Российские железные дороги 1758 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 497 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Газпром ПАО 1213 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 216 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 400 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1000 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10239 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3316 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4145 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2530 16
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5039 13
Президент Российской Федерации 3985 11
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 5
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EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 4
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APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
OSI - Open Source Initiative 68 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27362 343
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23315 317
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57864 280
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9788 212
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5190 61
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Microsoft Windows 14929 113
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3737 85
Linux OS 8958 66
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Apple iOS 7268 58
Google Android 13278 56
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Google Chrome - браузер 1465 44
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Oracle Java - язык программирования 2864 31
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 30
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Apple iPhone - серия смартфонов 6820 27
Apple macOS 1859 25
Microsoft Windows 2000 8661 25
Google Gmail 870 25
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Opera Browser - Браузер 999 24
Apple Safari - браузер 823 22
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 22
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 102 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1469 20
Apple - App Store 2743 19
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 529 19
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 19
Microsoft Exchange 1369 19
Google Play - Google Store - Android Market 3126 18
Microsoft Outlook 1333 17
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4534 16
Nokia Symbian OS 1397 16
Apple macOS X - Rhapsody 1506 15
Apple iPad 3788 15
Apache HTTP Server - Apache Web Server 525 15
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 545 14
Microsoft Skype 2006 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1864 14
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 13
WordPress Foundation - WordPress 204 13
Королюк Алексей 86 31
Мельникова Анастасия 295 10
Путин Владимир 2906 6
Maddison John - Мэддисон Джон 24 6
Самошкин Дмитрий 20 5
Бобков Антон 6 5
Навальный Алексей 61 4
Лукацкий Алексей 105 4
Момчилович Ирина 28 4
Зайцев Михаил 213 4
Кулин Филипп 45 4
Чернов Иван 21 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 4
Кузовкин Алексей 155 4
Хаёров Михаил 4 4
Воробьев Андрей 160 4
Степанов Антон 62 4
Лямин Александр 74 4
Врублевский Павел 95 3
Демидов Михаил 133 3
Самойленко Максим 65 3
Волков Дмитрий 60 3
Третьяков Иван 3 3
Демурджян Юлий 5 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 168 3
Жаров Александр 174 3
Ляпунов Игорь 97 3
Астахов Константин 23 3
Курашев Дмитрий 50 3
Орлик Сергей 79 2
Рейман Леонид 1037 2
Белоусов Сергей 236 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
Shwed Gil - Швед Гил 44 2
Родионов Михаил 45 2
Дуров Павел 265 2
Комиссаров Дмитрий 213 2
Тюрин Алексей 16 2
Касперская Наталья 281 2
Россия - РФ - Российская федерация 131102 393
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50772 113
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13628 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40213 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13087 35
Европа 21291 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15877 27
Германия - Федеративная Республика 12347 27
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15939 24
Япония 13086 20
Украина 7421 17
Франция - Французская Республика 7666 17
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Казахстан - Республика 5206 15
Канада 4768 14
Финляндия - Финляндская Республика 3524 12
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Испания - Королевство 3645 10
Индия - Bharat 5223 10
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Нидерланды 3384 8
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Дания - Королевство 1266 7
Бельгия - Королевство 987 7
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Америка Латинская 1752 7
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Россия - УФО - Екатеринбург 3553 6
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