Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов

Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов ыв сертификатов Один из крупнейших центров сертификации в мире начал отзывать secure sockets layer (SSL)-сертификатов у российских компаний, пишет РБК. Под зачистку уже попало 15-20 тыс. домено

SSL-сертификаты: новая ИБ-услуга в составе «Турбо Облака» Компания «Турбо Облака» расширила линейку сервисов новой услугой информационной безопасности — «SSL-сертификаты». Она ориентирована на клиентов, которые размещают в облаке сайты или почтовы

RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ ашение с Техническим центром Интернет (ТЦИ) и будет первым в России предоставлять разработанные ТЦИ SSL/TLS-сертификаты с криптосистемами ГОСТ и ECDSA. Об этом CNews сообщили представители RU-C

Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов В феврале 2024 г. по отношению к тому же месяцу 2023 г. выручка от продаж SSL-сертификатов в компании Ru-Center увеличилась на рекордные 67%. Сертификаты являются наиб

Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением резервного копирования данных Handy Backup от компании ООО «Новософт развитие» добавлена поддержка SSL-шифрования для PostgreSQL и MySQL. Этот протокол шифрования защищает данные, которые пере

HostFly.by снизил цены на SSL-сертификаты AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard Хостинг-провайдер HostFly.by существенно снизил стоимость SSL-сертификатов AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard. Это произошло в рамках акционного предложения,

В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет А было то в 1998 году Недостаток в шифровальном алгоритме SSL, впервые выявленный 25 лет назад, в 1998 г., до сих пор может быть использован в кибератаках, пусть и с небольшими изменениями. Об этом заявили эксперты компании Red Hat. В ходе исследовани

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить y – протокол защиты транспортного уровня) – это криптографический протокол, который пришел на смену SSL. Он обеспечивает защиту данных во время их передачи между узлами в Cети. TLS сейчас испол

Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10 ийской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными системами шифрования RSA/ECDSA. Владельцы российских веб-ресурсов часто сталкиваются с проблемами при продлении или выпуске новых SSL/TLS-сертификатов, также существуют риски отзыва действующих сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами (УЦ). Импортозамещение экосистемы TLS является одним из приоритетов российского

REG.RU запустил сервис проверки SSL-сертификатов Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU создал чекер для проверки SSL-сертификатов. Это дополнительный бесплатный инструмент, который поможет оценить безопасно

Нужен ли SSL-сертификат вашей личной странице или блогу? траницах оплаты или авторизации, но стоит ли им обзаводиться, если речь идёт просто о личном блоге? SSL (Secure Sockets Layer)— протокол, который используется для шифрования трафика, которым об

Россия в десятке стран по количеству валидных SSL и старейший удостоверяющий центр GlobalSign представляют данные о лидирующих странах-пользователях SSL-сертификатов, о том, как менялся мировой рынок в момент пандемии коронавируса и о других

Самое распространенное шифрование интернет-трафика делает пользователей беззащитными перед хакерами Половину атак не видно Повсеместный рост использования SSL-шифрования трафика приводит к тому, что корпоративные системы безопасности не видят приме

ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox банка, Россельхозбанка, банка «Открытие» и Юникредит банка используют «неблагонадежные» сертификаты SSL (Secure Sockets Layer — криптографический протокол для безопасной связи между сайтом и по

Globalsign стал лидером на российском рынке SSL-сертификатов Компания Globalsign стала лидером рынка SSL-сертификатов по объему продаж в России. Такие данные приводит в своем статистическом отчете Netcraft. В самой компании отмечают, что Globalsign показывает уверенный рост на российском рынке

«Доктор Веб» разъяснил опасность использования приложений «банк-клиент» с SSL v.2 Служба технической поддержки «Доктор Веб» выступила с заявлением относительно приложений «банк-клиент», использующих небезопасный протокол SSL v.2. Как рассказали CNews в компании, на данный момент в связи с многочисленными уязвимостями в SSL v.2 использование данного протокола, а равно и приложений, его использующих, являе

С июня SkyparkCDN бесплатно поддерживает клиентские SSL-сертификаты SkyparkCDN объявил о бесплатной интеграции SSL-сертификатов клиентов. Ранее такая услуга предоставлялась только на платной основе. Решен

F5 представила новые решения для защиты от направленных атак Компания F5 представила два продукта — F5 DDoS Hybrid Defender и F5 SSL Orchestrator, которые призваны повысить защиту и помочь клиентам быстро развернуть выбран

Cloud4Y будет предоставлять SSL-сертификаты для бизнеса Y в ближайшее время запустит новую услугу в формате SaaS («Software as a Service», ПО как услуга) — SSL-сертификаты для бизнеса. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. SSL (Secure Socket Laye

77% проверенных SSL VPN-серверов применяют небезопасный протокол SSLv3 ия High-Tech Bridge провела масштабное исследование с целью выяснить текущее состояние дел на рынке SSL VPN-сервисов. Как оказалось, 77% проверенных SSL VPN-серверов используют ненадежны

«Яндекс.Касса» бесплатно выдаст SSL-сертификат шению «Яндекс.Денег» — интернет-магазины смогут бесплатно получить цифровой сертификат безопасности SSL. Он защищает от кражи информацию, которую пользователь оставляет на сайте — например, лог

Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам странения технологий шифрования данных, в частности, для упрощения процедуры получения сертификатов SSL, сообщили CNews в Qrator Labs. Electronic Frontier Foundation является некоммерческой пра

Провайдеры начали полную блокировку запрещенных SSL-сайтов YouTube), а с «https». То есть речь шла о версии протокола http, зашифрованного с помощью стандарта SSl, разработанного для повышения безопасности связи. Напомним, с 1 февраля 2014 г. Генпрокур

Новая уязвимость Poodle используется для перехвата конфиденциальных данных пользователей озволяет злоумышленникам считывать пользовательские данные, передаваемые с использованием протокола SSL 3.0. Уязвимость Poodle дает возможность хакерам, перехватывая трафик, расшифровывать запр

«Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны «Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи отправляют друг другу внутри «Яндекс.Почты» и своим друзьям в Gmail теперь защищены от прочтени

Власти США затребовали у интернет-компаний мастер-ключи SSL Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности предпринимают регулярные попытки получить доступ к первичным ключам криптографического протокола SSL, который обеспечивает зашифрованную передачу трафика между серверами и пользователями, защищая данные от перехвата. «Правительство требует ключи SSL у провайдеров», - заявил источник

Hosting Community перевел свои ssl-активы в Ru-Center Группа компаний Hosting Community перевела деятельность по выпуску SSL-сертификатов в компанию Ru-Center — национальный регистратор доменов, входит в состав ГК

Ru-Center расширил линейку SSL-сертификатов, доступных в продаже Регистратор доменов Ru-Center существенно расширил список SSL-сертификатов, доступных в продаже. Отныне в Ru-Center можно приобрести 19 видов сертифика

Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередну

ActiveCloud by Softline расширил перечень доступных к заказу SSL-сертификатов вайдер хостинга и облачных решений для бизнеса ActiveCloud by Softline объявил о расширении перечня SSL-сертификатов, которые можно заказать на сайте компании. На выбор клиентов представлены 26

Google запустит SSL-шифрование для поиска на местных доменах во всем мире Компания Google сообщила о том, что в течение следующих нескольких недель SSL-шифрование будет включено по умолчанию для поисковых запросов не только на google.com, но

«Русоникс» начал выдавать SSL-сертификаты с поддержкой доменов в зоне .РФ ству с сертификационным центром Comodo, работающим в области безопасности в интернете, начал выдачу SSL-сертификатов, поддерживающих русскоязычные домены в зоне .РФ. Первым .РФ-доменом, защищен

WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN р в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безопасности, выпустила новое устройство WatchGuard SSL 560. WatchGuard SSL 560 оптимально подходит для больших компаний с поддержкой до 500 мобильных и удаленных пользователей одновременно, являясь при этом простым в использовании решени

Sourcefire выпустила новое устройство для анализа SSL-трафика я Sourcefire, разработчик сетевой системы обнаружения вторжения Snort, выпустила новое устройство — SSL Appliance. SSL Appliance позволяет системе предотвращения вторжений (IPS) производ

Juniper Networks включена в «магический квадрант» производителей SSL VPN Компания Juniper Networks объявила о том, что она была определена в сектор лидеров «Магического квадранта» по результатам недавнего исследования продуктов SSL VPN, проведенного компанией Gartner. Аналитическое агентство Gartner проводило исследование производителей продуктов SSL VPN по таким критериям, как ведение бизнеса и чёткое видение

Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Netgear обеспечивает малые офисы сетев

Stunnel SSL принимает заблокированные сертификаты Обновление для оболочки Stunnel SSL было выпущено с тем, чтобы устранить уязвимости в системе обработки сертификатов x.509. Из-за ошибки в функции, которая используется в Online Certificate Status Protocol (OCSP) для проверки

Juniper Networks выпустила устройства SSL VPN нового поколения Juniper Networks, производитель высокоскоростного телекоммуникационного оборудования объявила о выпуске нового поколения (Secure Access (SA) SSL VPN platforms) – устройств SA 2500, 4500 и 6500. Новые устройства защищенного доступа обеспечивают предприятиям и поставщикам сетевых услуг хорошую производительность, масштабируемость и из

«ЛидерТелеком» поможет защитить e-commerce сайты мпания «ЛидерТелеком» предлагает вниманию клиентов новый сервис – сайт www.InstantSSL.su по продаже SSL-сертификатов от компании Comodo. С помощью сайта можно заказать, оплатить и получить S