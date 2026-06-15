Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Кибербезопасность SSL Secure Sockets Layer Слой защищённых сокетов

Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов

SSL — набор определенных правил, которые не позволяют мошенникам перехватывать информацию, вводимую посетителями сайта. В адресной строке этот протокол показывается в начале имени ресурса как HTTPS.

  • HTTP — классический протокол, работающий по умолчанию на всех сайтах. Посетитель указывает на сайте какие-либо данные, а браузер перенаправляет их на сервер.
  • HTTPS — защищенный протокол, который начинает работать после инсталляции SSL-сертификата. Защищает, шифрует пользовательские данные, которые отправляются через браузер на сервер.

SSL-сертификат необходим для обеспечения защиты от перехвата личных данных пользователей. Под личными данными стоит понимать:

  • авторизационные данные;
  • номера счетов/карт;
  • email-адреса;
  • ФИО и др.

Поэтому такие сертификаты должны использоваться буквально на всех ресурсах финансовых учреждений, обменников, платежных систем, онлайн-магазинов, соцсетей, форумов, госкомпаний и т. д. Применять SSL-сертификат крайне выгодно веб-мастеру, ведь таким образом можно показать, что на этом сайте можно без опасений вводить личные данные и здесь заботятся о своих пользователях.

Как работает SSL-шифрование

База любого шифрования — ключ, с помощью которого можно зашифровать/расшифровать данные. В SSL задействовано одновременно 3 таких ключа:

  1. Публичный. Шифрует передающиеся сообщения. Интернет-браузер применяет этот ключ, когда на сервер отправляется какая-либо информация от пользователя.
  2. Приватный. Используется для расшифровывания полученного сообщения сервером. Этот ключ хранится на сервере и никогда не отправляется вместе с сообщением.
  3. Сеансовый. Выполняет и шифрование, и расшифровку сообщения. Генерируется браузером на тот временной отрезок, в рамках которого пользователь находится на ресурсе. Как только сайт будет закрыт, сеансовый ключ перестанет быть активным.

Первые 2 типа ключей могут быть сгенерированы лишь 1 раз — в процессе формирования запроса на получение SSL-сертификата. Поэтому хранить их необходимо максимально тщательно, ведь если они попадут в руки мошенника и тот расшифрует их, нужно будет выполнять переустановку сертификата.
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.06.2026 Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов

ыв сертификатов Один из крупнейших центров сертификации в мире начал отзывать secure sockets layer (SSL)-сертификатов у российских компаний, пишет РБК. Под зачистку уже попало 15-20 тыс. домено
23.10.2025 SSL-сертификаты: новая ИБ-услуга в составе «Турбо Облака»

Компания «Турбо Облака» расширила линейку сервисов новой услугой информационной безопасности — «SSL-сертификаты». Она ориентирована на клиентов, которые размещают в облаке сайты или почтовы
23.04.2024 RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ

ашение с Техническим центром Интернет (ТЦИ) и будет первым в России предоставлять разработанные ТЦИ SSL/TLS-сертификаты с криптосистемами ГОСТ и ECDSA. Об этом CNews сообщили представители RU-C
25.03.2024 Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов

В феврале 2024 г. по отношению к тому же месяцу 2023 г. выручка от продаж SSL-сертификатов в компании Ru-Center увеличилась на рекордные 67%. Сертификаты являются наиб
14.03.2024 Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением

резервного копирования данных Handy Backup от компании ООО «Новософт развитие» добавлена поддержка SSL-шифрования для PostgreSQL и MySQL. Этот протокол шифрования защищает данные, которые пере
12.03.2024 HostFly.by снизил цены на SSL-сертификаты AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard

Хостинг-провайдер HostFly.by существенно снизил стоимость SSL-сертификатов AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard. Это произошло в рамках акционного предложения,
19.10.2023 В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет

А было то в 1998 году Недостаток в шифровальном алгоритме SSL, впервые выявленный 25 лет назад, в 1998 г., до сих пор может быть использован в кибератаках, пусть и с небольшими изменениями. Об этом заявили эксперты компании Red Hat. В ходе исследовани
27.10.2022 Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

y – протокол защиты транспортного уровня) – это криптографический протокол, который пришел на смену SSL. Он обеспечивает защиту данных во время их передачи между узлами в Cети. TLS сейчас испол
24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10

ийской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными системами шифрования RSA/ECDSA. Владельцы российских веб-ресурсов часто сталкиваются с проблемами при продлении или выпуске новых SSL/TLS-сертификатов, также существуют риски отзыва действующих сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами (УЦ). Импортозамещение экосистемы TLS является одним из приоритетов российского
18.01.2022 REG.RU запустил сервис проверки SSL-сертификатов

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU создал чекер для проверки SSL-сертификатов. Это дополнительный бесплатный инструмент, который поможет оценить безопасно
12.01.2021 Нужен ли SSL-сертификат вашей личной странице или блогу?

траницах оплаты или авторизации, но стоит ли им обзаводиться, если речь идёт просто о личном блоге? SSL (Secure Sockets Layer)— протокол, который используется для шифрования трафика, которым об
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL

и старейший удостоверяющий центр GlobalSign представляют данные о лидирующих странах-пользователях SSL-сертификатов, о том, как менялся мировой рынок в момент пандемии коронавируса и о других

02.04.2019 Самое распространенное шифрование интернет-трафика делает пользователей беззащитными перед хакерами

Половину атак не видно Повсеместный рост использования SSL-шифрования трафика приводит к тому, что корпоративные системы безопасности не видят приме
22.08.2018 ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox

банка, Россельхозбанка, банка «Открытие» и Юникредит банка используют «неблагонадежные» сертификаты SSL (Secure Sockets Layer — криптографический протокол для безопасной связи между сайтом и по
20.07.2017 Globalsign стал лидером на российском рынке SSL-сертификатов

Компания Globalsign стала лидером рынка SSL-сертификатов по объему продаж в России. Такие данные приводит в своем статистическом отчете Netcraft. В самой компании отмечают, что Globalsign показывает уверенный рост на российском рынке
16.02.2017 «Доктор Веб» разъяснил опасность использования приложений «банк-клиент» с SSL v.2

Служба технической поддержки «Доктор Веб» выступила с заявлением относительно приложений «банк-клиент», использующих небезопасный протокол SSL v.2. Как рассказали CNews в компании, на данный момент в связи с многочисленными уязвимостями в SSL v.2 использование данного протокола, а равно и приложений, его использующих, являе
27.06.2016 С июня SkyparkCDN бесплатно поддерживает клиентские SSL-сертификаты

SkyparkCDN объявил о бесплатной интеграции SSL-сертификатов клиентов. Ранее такая услуга предоставлялась только на платной основе. Решен
21.06.2016 F5 представила новые решения для защиты от направленных атак

Компания F5 представила два продукта — F5 DDoS Hybrid Defender и F5 SSL Orchestrator, которые призваны повысить защиту и помочь клиентам быстро развернуть выбран
10.06.2016 Cloud4Y будет предоставлять SSL-сертификаты для бизнеса

Y в ближайшее время запустит новую услугу в формате SaaS («Software as a Service», ПО как услуга) — SSL-сертификаты для бизнеса. Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. SSL (Secure Socket Laye
29.04.2016 77% проверенных SSL VPN-серверов применяют небезопасный протокол SSLv3

ия High-Tech Bridge провела масштабное исследование с целью выяснить текущее состояние дел на рынке SSL VPN-сервисов. Как оказалось, 77% проверенных SSL VPN-серверов используют ненадежны
14.12.2015 «Яндекс.Касса» бесплатно выдаст SSL-сертификат

шению «Яндекс.Денег» — интернет-магазины смогут бесплатно получить цифровой сертификат безопасности SSL. Он защищает от кражи информацию, которую пользователь оставляет на сайте — например, лог
29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам

странения технологий шифрования данных, в частности, для упрощения процедуры получения сертификатов SSL, сообщили CNews в Qrator Labs. Electronic Frontier Foundation является некоммерческой пра
29.01.2015 Провайдеры начали полную блокировку запрещенных SSL-сайтов

YouTube), а с «https». То есть речь шла о версии протокола http, зашифрованного с помощью стандарта SSl, разработанного для повышения безопасности связи. Напомним, с 1 февраля 2014 г. Генпрокур
16.10.2014 Новая уязвимость Poodle используется для перехвата конфиденциальных данных пользователей

озволяет злоумышленникам считывать пользовательские данные, передаваемые с использованием протокола SSL 3.0. Уязвимость Poodle дает возможность хакерам, перехватывая трафик, расшифровывать запр
28.11.2013 «Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны

«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи отправляют друг другу внутри «Яндекс.Почты» и своим друзьям в Gmail теперь защищены от прочтени
25.07.2013 Власти США затребовали у интернет-компаний мастер-ключи SSL

Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности предпринимают регулярные попытки получить доступ к первичным ключам криптографического протокола SSL, который обеспечивает зашифрованную передачу трафика между серверами и пользователями, защищая данные от перехвата. «Правительство требует ключи SSL у провайдеров», - заявил источник
07.02.2013 Hosting Community перевел свои ssl-активы в Ru-Center

Группа компаний Hosting Community перевела деятельность по выпуску SSL-сертификатов в компанию Ru-Center — национальный регистратор доменов, входит в состав ГК

30.11.2012 Ru-Center расширил линейку SSL-сертификатов, доступных в продаже

Регистратор доменов Ru-Center существенно расширил список SSL-сертификатов, доступных в продаже. Отныне в Ru-Center можно приобрести 19 видов сертифика
02.10.2012 Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY

Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередну
09.06.2012 ActiveCloud by Softline расширил перечень доступных к заказу SSL-сертификатов

вайдер хостинга и облачных решений для бизнеса ActiveCloud by Softline объявил о расширении перечня SSL-сертификатов, которые можно заказать на сайте компании. На выбор клиентов представлены 26
11.03.2012 Google запустит SSL-шифрование для поиска на местных доменах во всем мире

Компания Google сообщила о том, что в течение следующих нескольких недель SSL-шифрование будет включено по умолчанию для поисковых запросов не только на google.com, но
10.09.2010 «Русоникс» начал выдавать SSL-сертификаты с поддержкой доменов в зоне .РФ

ству с сертификационным центром Comodo, работающим в области безопасности в интернете, начал выдачу SSL-сертификатов, поддерживающих русскоязычные домены в зоне .РФ. Первым .РФ-доменом, защищен
12.08.2010 WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN

р в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безопасности, выпустила новое устройство WatchGuard SSL 560. WatchGuard SSL 560 оптимально подходит для больших компаний с поддержкой до 500 мобильных и удаленных пользователей одновременно, являясь при этом простым в использовании решени
21.06.2010 Sourcefire выпустила новое устройство для анализа SSL-трафика

я Sourcefire, разработчик сетевой системы обнаружения вторжения Snort, выпустила новое устройство — SSL Appliance. SSL Appliance позволяет системе предотвращения вторжений (IPS) производ
26.01.2010 Juniper Networks включена в «магический квадрант» производителей SSL VPN

Компания Juniper Networks объявила о том, что она была определена в сектор лидеров «Магического квадранта» по результатам недавнего исследования продуктов SSL VPN, проведенного компанией Gartner. Аналитическое агентство Gartner проводило исследование производителей продуктов SSL VPN по таким критериям, как ведение бизнеса и чёткое видение

17.10.2008 Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий

VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Netgear обеспечивает малые офисы сетев
23.05.2008 Stunnel SSL принимает заблокированные сертификаты

Обновление для оболочки Stunnel SSL было выпущено с тем, чтобы устранить уязвимости в системе обработки сертификатов x.509. Из-за ошибки в функции, которая используется в Online Certificate Status Protocol (OCSP) для проверки
09.04.2008 Juniper Networks выпустила устройства SSL VPN нового поколения

Juniper Networks, производитель высокоскоростного телекоммуникационного оборудования объявила о выпуске нового поколения (Secure Access (SA) SSL VPN platforms) – устройств SA 2500, 4500 и 6500. Новые устройства защищенного доступа обеспечивают предприятиям и поставщикам сетевых услуг хорошую производительность, масштабируемость и из
26.03.2008 «ЛидерТелеком» поможет защитить e-commerce сайты

мпания «ЛидерТелеком» предлагает вниманию клиентов новый сервис – сайт www.InstantSSL.su по продаже SSL-сертификатов от компании Comodo. С помощью сайта можно заказать, оплатить и получить S
01.02.2008 SSL-шифрование Gmail не защищает от атак

то сервисы шифрования таких компаний, как Google Gmail, могут предоставить доступ к временным файлам (session cookie). Это является продолжением его сообщений, сделанных в августе 2007 г., о том, что SSL HTTPS сессии Gmail должны иметь лучшую защиту. Грэхэм, работающий с Дэвидом Мэйнором (David Maynor), создал два инструмента (Ferret and Hamster), которые вместе помогают ему получить доступ

Публикаций - 1093, упоминаний - 1352

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 117
Google LLC 12688 82
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 78
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 53
Cisco Systems 5372 49
X Corp - Twitter 2938 47
Meta Platforms - Facebook 4621 47
Apple Inc 13154 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 40
Yandex - Яндекс 9215 40
Fortinet 452 37
Oracle Corporation 7074 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 35
Check Point Software Technologies 829 35
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 34
Citrix Systems 868 33
Intel Corporation 12811 30
9594 29
VK - Mail.ru Group 3602 29
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 28
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 26
Broadcom - VMware 2610 25
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 24
Telegram Group 2940 24
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 23
Verisign 362 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 19
1С-Битрикс - Bitrix 675 18
Ростелеком 10948 18
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 17
D-Link - Д-Линк Трейд 395 17
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 17
Softline - Софтлайн 3743 17
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Dell EMC 5180 15
Visa International 1993 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 15
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Ру-Веб. Инвестиции 15 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Bank of America - Банк Америки 271 8
Альфа-Банк 1979 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Почта России ПАО 2370 6
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
JCB International 146 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
American Express - Amex 338 3
Diners Club International - платёжная система 82 3
КонсультантПлюс 161 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Резонанс НПП 407 3
FF Group - Federal Finance Group 23 3
Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 22 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
eBay Inc 1640 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 6
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 74
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 3
OSI - Open Source Initiative 80 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
IODA - Independent Online Distribution Alliance - Независимый альянс онлайнового распространения 4 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 421
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 412
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 266
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 221
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 221
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 214
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 188
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 187
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 186
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 180
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 176
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 174
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 169
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 147
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 147
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 142
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 134
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 133
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 131
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 126
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 116
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 112
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 110
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 105
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 102
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 102
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 93
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 92
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 85
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 81
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 80
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 78
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 72
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 71
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 69
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 69
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 69
Microsoft Windows 16882 133
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 111
Linux OS 11533 88
Apple iOS 8583 70
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 64
Google Android 15243 63
Mozilla Firefox - браузер 1951 55
Google Chrome - браузер 1701 50
Google YouTube - Видеохостинг 3002 44
Oracle Java - язык программирования 3469 41
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 38
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 33
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 32
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 31
JavaScript - JS - язык программирования 1425 31
Apple macOS 2419 30
Google - Gmail 1021 27
Opera Browser - Браузер 1050 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 27
Apple Safari - браузер 896 26
Microsoft Windows 2000 8678 26
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 23
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 23
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 23
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 22
Apple - App Store 3109 22
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 19
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 19
Microsoft Outlook 1506 18
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 18
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 17
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 16
Apple iPad 4011 16
Nokia Symbian OS 1411 16
Королюк Алексей 87 31
Мельникова Анастасия 440 12
Путин Владимир 3454 8
Зайцев Михаил 345 7
Maddison John - Мэддисон Джон 24 6
Воробьев Андрей 199 5
Самошкин Дмитрий 20 5
Бобков Антон 6 5
Чернов Иван 40 5
Хаёров Михаил 5 5
Анисимов Александр 19 5
Мартынов Евгений 42 5
Врублевский Павел 105 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Кулин Филипп 53 4
Лямин Александр 75 4
Навальный Алексей 63 4
Лукацкий Алексей 140 4
Хомутов Дмитрий 62 4
Кузовкин Алексей 155 4
Степанов Антон 71 4
Момчилович Ирина 28 4
Мискевич Роман 4 4
Чернышенко Дмитрий 580 3
Жаров Александр 183 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Ляпунов Игорь 132 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Волков Дмитрий 69 3
Курашев Дмитрий 59 3
Самойленко Максим 67 3
Демидов Михаил 134 3
Астахов Константин 23 3
Демурджян Юлий 5 3
Трандин Сергей 128 3
Прямов Кирилл 21 3
Третьяков Иван 3 3
Грибов Иван 15 3
Белоусов Сергей 254 3
Дуров Павел 329 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 511
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 124
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 87
Европа 24963 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 29
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Япония 13807 22
Украина 7928 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Казахстан - Республика 6047 16
Азия - Азиатский регион 5920 16
Канада 5081 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Индия - Bharat 5869 11
Испания - Королевство 3839 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Южная Корея - Республика 7051 9
Бельгия - Королевство 1192 9
Нидерланды 3745 8
Дания - Королевство 1336 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
Великобритания - Лондон 2432 7
США - Калифорния 4829 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Америка - Американский регион 2206 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Израиль 2856 6
Ближний Восток 3154 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Ирландия - Республика 1051 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 205
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 138
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 116
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 87
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 62
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 49
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 48
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 140 47
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 40
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 31
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 26
Английский язык 7030 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 24
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 24
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 22
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 21
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 19
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 24
The Register - The Register Hardware 1784 11
ZDnet 663 6
BleepingComputer - Издание 458 5
DarkReading.com 105 5
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 5
Reddit 398 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
The Washington Post 350 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Computer Weekly 376 4
allNetDevices 160 4
The Verge - Издание 619 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Hacker News 92 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
9to5Mac 70 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Ars Technica 450 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
Известия ИД 770 2
Telegraph 199 2
heise online - heise security 122 2
Vnunet 224 2
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
N+1 - Издание 188 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
Gartner - Гартнер 3658 26
IDC - International Data Corporation 4975 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Fortune Global 100 142 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Forrester Research 834 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Frost & Sullivan 207 3
Security Compute Rating 5 3
Security Compute Ratings 3 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
Forrester Wave 45 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Datamonitor 83 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 2
Business Research Company 5 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
CNews Инновация года - награда 155 1
MalwareHunterTeam 14 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Allied Market Research 22 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
B2B International 50 1
Harris Interactive 81 1
Terbium Labs 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 4 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 3 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Black Hat - Конференция 120 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
MacWorld Expo 35 2
Infosecurity - выставка 63 2
РусКрипто 26 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Fortinet Security Day 9 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
Photokina 60 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
World Summit Awards 6 1
MIXX Russia Awards 2 1
DOT-журналистика 3 1
LinuxWorld 52 1
ITG Group - INPAS Event 3 1
Parallels APAC Summit 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще