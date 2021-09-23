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Врублевский Павел


23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 16
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 13
30.12.2020 Путин запретил банкам блокировать счета россиян без объяснения причин 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 19
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 2
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 35
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 9
20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн 1
07.06.2019 Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ» 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 4
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 4
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 4
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 7
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные 1
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 10
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 3
05.10.2017 Chronopay подключилась к онлайн-кассам 1
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 14
17.03.2016 ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли» 1
11.12.2015 Расследование: Как владелец Chronopay спас русского хакера от NASA 14
07.08.2015 ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию 1
02.07.2015 Знаменитый проект «Росправосудие» получил поддержку ChronoPay 3
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики 12
04.07.2014 Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным банком Рунета 18
30.04.2014 Основатель Chronopay выходит на свободу 10
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
12.12.2013 Госдума разрешила ФСБ заниматься информационной безопасностью страны 1
26.11.2013 Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот» 11
25.11.2013 Обвиняемые по делу о DDoS-атаке «Аэрофлота» признали факт участия в данной атаке 2
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова 5
25.10.2013 Рейдеры атаковали Chronopay через ЕГРЮЛ 3
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" 16
12.07.2013 Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы 5
11.07.2013 Прокурор потребовал 3 года колонии для организаторов Ddos-атаки на «Аэрофлот» 1
11.07.2013 ФСБ раскрыла тайны следствия по Ddos-атаке «Аэрофлота» 9
05.07.2013 Атака на «Аэрофлот»: Как в «Касперском» изучали содержимое ноутбука хакеров 2
02.07.2013 Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот» 9
25.06.2013 Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний 13

Публикаций - 75, упоминаний - 482

Врублевский Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 5
I-Defence 4 4
Verisign 59 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Google LLC 7158 2
Webmoney 330 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
SAP SE 3216 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
АФК Система ПАО 995 1
Microsoft Corporation 11110 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Синтерра - Synterra 565 1
Spamhaus 15 1
Orange Data 8 1
Assist - Ассист 125 9
Аэрофлот 493 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Альфа-Банк 1126 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
AliExpress 275 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Airbnb 62 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
ВТБ24 583 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 13
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Тушинский районный суд города Москвы 8 2
Лефортовский районный суд города Москвы 5 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Хамовнический районный суд города Москвы 3 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Московский окружной Военный суд 1 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Администрация Президента РФ 268 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Демократическая политическая партия США 36 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 11
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Microsoft Windows 10 6652 2
Apple macOS 927 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Rx-Promotion 9 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 2
Crutop 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Apple iTunes Store 572 1
Microsoft Windows Live Hotmail 96 1
Spamdot.biz 4 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
Михайлов Сергей 37 9
Докучаев Дмитрий 14 6
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
Стоянов Руслан 30 5
Артимович Дмитрий 19 5
Фомченков Георгий 9 4
Артимович Игорь 20 4
Пермяков Максим 22 3
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Скороходов Сергей 1 1
Голенков Руслан 1 1
Вишневский Игорь 2 1
Окулева Мария 1 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Левашов Петр 2 1
Мальцев Станислав 4 1
Зенкин Денис 104 1
Ковыршин Алексей 7 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Путин Владимир 1826 1
Герасимов Андрей 21 1
Сычев Артем 48 1
Иванов Сергей 171 1
Яровая Ирина 63 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Логинов Александр 34 1
Озеров Виктор 26 1
Зверева Татьяна 9 1
Гусак Александр 1 1
Гусев Игорь 8 1
Жиленков Михаил 1 1
Тевс Михаил 2 1
Патрушев Николай 15 1
Маурин Владимир 1 1
Скорик Владимир 2 1
Сушкевич Антон 56 1
Ступин Дмитрий 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
Украина 3374 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Канада - Нью-Денвер 4 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Канада 1307 3
Индия - Республика 2175 3
Азия - Азиатский регион 1519 2
Россия - Калининградская область - Гусев 56 2
США - Иллинойс 75 2
США - Аризона 96 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Америка 462 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Франция - Французская Республика 2130 1
Европа 3766 1
Восточная Европа 1682 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Испания - Королевство 1256 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Россия - Рязанская область 314 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Таиланд - Королевство 361 1
Южная Африка 159 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
РИА Новости 654 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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РосПравосудие 10 1
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