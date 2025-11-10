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Врублевский Павел

СОБЫТИЯ


10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

сполнительский иммунитет. Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta) Павла Врублевского Павел Врублевский Суды двух инстанций ему отказали, посчитав жилплощадь роскошной и избыточно
28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет

тереях, розыгрышах и т.д. Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta) Павла Врублевского Павел Врублевский Оператором сайта была компания «Вангуд», процессинг для сайта осуществлял C
28.03.2025 Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

своем отводе. Расследование дела о мошенничестве в интернете началось еще весной 2022 г., с тех пор Павел Врублевский и финансовый директор Chronopay Алексей Беляев находятся под стражей. Други
10.01.2025 Создателю Chronopay грозит 12 лет тюрьмы

ии «Вангуд» Надежда Акимова (ранее носила фамилии Кульнева и Душкова). Из них под стражей находятся Врублевский и Беляев. Прокуратура запросила для Беляева 10 лет заключения, для Акимовой 8 лет
02.12.2024 Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло

ублевского Уголовное дело в отношении Павла Врублевского начало расследоваться весной 2022 г. Тогда Врублевский и финансовый директор Chronopay Алексей Беляев оказались под стражей. Серверы Chr
10.09.2024 Имущество создателя Chronopay пущено с молотка

оения площадью 256 кв. м. Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta) Павла Врублевского Павел Врублевский В ходе процедуры банкротства Нестеренко запрашивал в Росреестре и «Роскадас
24.11.2023 Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей

ий они не получали. Фото: Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta) Павла Врублевского Павел Врублевский Услуги приема платежей для «Вангуд» предоставляла платежная компания Chrono
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги

е основного клиента — «Аэрофлота». Заказчиком атаки был владелец конкурента «Ассиста» — Chronopay — Павел Врублевский. В 2011 г. ФСБ раскрыла данное преступление и арестовала всех четверых его

03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании

ать 67 млн руб. – сумму, в которую Заколупина оценила ущерб от их деятельности. Доводы Врублевского Врублевский с этим решением не согласился и подал апелляцию. Суд согласился с доводами предпр
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб

вел DDoS-атаку против «Аэрофлота», заказчиком которой выступал владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский. В середине 2000-х годов братья Артимовичи, уроженцы города Кингисепп Ленин
19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов

свои права и обязанности по нему «Хронопэй Восток». Старое и новое уголовные дела Врублевского Сам Павел Врублевский сейчас находится под стражей. Он был арестован в марте 2022 г. по обвинению
14.03.2022 Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца

чил условный срок. Игорь Артимович в колонию не поехал и был объявлен в розыск. Дмитрий Артимович и Павел Врублевский, отбыв половину срока в колонии-поселении под Рязанью, вышли на свободу в р
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский

Задержание Павла Врублевского Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский задержан в Москве по делу об экономическом преступлении, сообщило агентство
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы

ь ее офиса компания «Московский шелк». Уголовное дело о DDoS-атаке «Аэрофлота» Основатель Chronopay Павел Врублевский приобрел особую известность после того, как летом 2010 г. DDoS-атаке подвер
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay

левский «сдал» сотрудников ФСБ Сенсационное признание сделал основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский. Он утверждает, что переданные им сведения легли в основу громкого уголовно
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики

ела о Ddos-атаке на «Аэрофлот», заказчиком которой был признан владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский (вышел из колонии весной 2014 г. по УДО), содержится информация о партнерск
30.04.2014 Основатель Chronopay выходит на свободу

ю. Пермяков же, который от признаний не отказывался, получил 2,5 года условно. Основатель Chronopay Павел Врублевский добился условно-досрочного освобождения Прошлой осенью Врублевский и Артимо
26.11.2013 Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот»

блевскому для наказания конкурента в лице «Ассиста». Однако год назад с началом судебного процесса, Врублевский и Артимовичи начали активно защищаться и отказались от признательных показаний. О
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова

Основатель и владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский сменил адвоката. Вместо Людимилы Айвар его интересы теперь будет представля
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот"

пнейшего клиента - "Аэрофлота". Заказчик атаки - владелец конкурирующей платежной системы Chronopay Павел Врублевский вместе с исполнителями - братьями Игорем и Дмитрием Артимовичами - получили
12.07.2013 Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы

чу признаний рекомендациями адвокатов, от услуг которых они затем отказались). По мнению прокурора, Павел Врублевский и его сообщники заслуживают наказания в виде трех лет тюрьмы Котов полагает
02.07.2013 Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот»

, главный обвиняемый по делу о Ddos-атаке против «Аэрофлота» - владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский — в ходе слушаний в Тушинском районном суде Москвы отказался от своих призн
25.06.2013 Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний

money порядка $20 тыс. Все свои действия участники атаки координировали через ICQ. Выступая в суде, Павел Врублевский заявил, что его признательные показания были самооговором. Он сообщил, что

19.06.2013 Суд разрешил ФСБ читать личную переписку в Facebook

ствлен взлом сервера на территории другой страны. Таким образом решение суда не может исполняться». Врублевский также добавил, что ему не понятно, кто и с каких каналов связи снял данную информ
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот»

становило, что заказчиком атаки был владелец конкурирующей с «Ассистом» платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого недавно вновь взяли под стражу. Вычислить предполагаемых заказчик
05.06.2013 Владельца Chronopay арестовали за угрозу свидетелю

ти, ноутбука Артимовичей). Эксперт установил, что подписи всех четырех лиц сделаны одним человеком. Павел Врублевский вновь арестован После этого защита стала настаивать на вызове понятых в суд
05.06.2013 Основатель Chronopay Павел Врублевский вновь арестован

заседания удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения основателя Chronopay Павла Врублевского на арест. Предприниматель был взят под стражу в зале суда. Поводом для ходатайст
30.05.2013 Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела

ось найти троих из них, но по линии защиты согласилась выступить только одна — Анастасия Курочкина. Павел Врублевский может быть вновь арестован В ходе слушаний она заявила, что не участвовала

15.01.2013 Расследование: как владелец Chronopay пытался противостоять ФСБ

СБ получило сенсационные данные об ответных действиях владельца Chronopay. Согласно материалам дела Павел Врублевский намеревался провести "через коррумпированных сотрудников МВД России" нелега
14.01.2013 Расследование: как ФСБ ловит хакеров

есс-конференции: «Второй слева — я. О***нный баскетболист, правда?». Вторым слева на фотографии был Павел Врублевский. Рядом с ним сидел тогдашний вице-премьер и нынешний глава администрации пр
11.01.2013 Расследование: как «Касперский» спасал «Аэрофлот» от хакерских атак

сист», в свою очередь, обратился с заявлением в ФСБ. Следствие установило, что заказчиком атаки был Павел Врублевский, исполнителями — братья Игорь и Дмитрий Артимовичи. О том, как ФСБ собирала
28.11.2012 Основатель Chronopay требует 146 млн руб. с "Лаборатории Касперского"

Основатель и владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский подал иск в Хорошевский районный суд Москвы к "Лаборатории Касперского" (ЛК
20.01.2012 Владелец Chronopay потерял в тюрьме дорогостоящий домен

За время нахождения в СИЗО «Лефортово» владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский получил около пяти предложений о продаже своего бизнеса. Как рассказал CNew
23.12.2011 Основатель Chronopay вышел на свободу

пункта, посещение каких-либо мест или нахождение за пределами квартиры в определенное время суток. Павел Врублевский будет ожидать суда по его делу на свободе За время нахождения Врублевского

31.10.2011 Глава Chronopay признался в атаках на «Ассист», но остался за решеткой

размере 30 млн руб. за его освобождение, либо заменить арест на подписку о невыезде. Напомним, что Врублевский был арестован в конце июня 2011 г. по подозрению в организации DDoS-атаки на сайт
07.07.2011 Chronopay нашел замену арестованному гендиректору

изкий к компании. До недавнего времени Chronopay возглавлял ее основатель и контролирующий акционер Павел Врублевский. 23 июня он был арестован ФСБ по обвинению в заказе DDoS-атаки на сайт конк
27.06.2011 Глава ChronoPay арестован за атаку на онлайн-платежи "Аэрофлота"

бвинения и он не знаком лично с Артимовичом, а общался с ним только через интернет. Глава ChronoPay Павел Врублевский был арестован в Москве Павел Врублевский владеет контрольным пакетом
27.12.2010 Chronopay надломлен: украдены данные сотен банковских карт

проинформировать о случившимся всех, кто мог пользоваться услугами Chronopay. Как заявил CNews сам Павел Врублевский, никакого взлома базы данных системы не было. Злоумышленники перехватили ко
26.08.2008 Chronopay и PayPal "подружат" системы

эйл. Его задача состоит в обслуживании быстрорастущего числа американских клиентов, рассказал CNews Павел Врублевский, генеральный директор Chronopay. Директором по продажам в Северной Америке


Публикаций - 105, упоминаний - 297

Врублевский Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 98
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 25
Webmoney - Вебмани.Ру 547 15
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Verisign 362 9
Google LLC 12690 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 7
МегаФон 10742 6
Ростелеком 10948 5
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
I-Defence 4 4
Крок - Croc 1964 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
PayPal 671 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 3
Spamhaus 40 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Apple Inc 13156 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
Anonymous - Хакерская группировка 79 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
Defender 159 2
LayeredTech 2 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Lenovo Group 2447 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Fortinet 452 2
Sony 6739 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 65
Assist - Ассист 218 59
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 13
ВТБ - ВТБ24 671 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Альфа-Банк 1979 9
Visa International 1993 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
American Express - Amex 338 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 2
РФИ Банк 12 2
Parex Banka - Parexbank 6 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
JCB International 146 1
Airbnb 101 1
Starbucks 91 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Связной Банк 113 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 4
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 4
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Rx-Promotion 12 12
Crutop 11 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 8
SpamDot 11 8
Spamit 14 7
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Microsoft Windows 16882 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Apple iTunes Store 1118 4
AllOfMP3.com 49 4
Mac Defender 7 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Rx-Partners Affilate Programm 4 3
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 3
Google - Gmail 1021 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 2
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 2
FreePik 1841 2
SpamPromo 2 2
Apple macOS 2419 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple Safari - браузер 896 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 1
Alibaba Group - AliPay 86 1
Zecurion DLP 68 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Артимович Дмитрий 45 34
Артимович Игорь 31 30
Пермяков Максим 31 30
Артимовичи (братья) 23 23
Михайлов Сергей 58 22
Гусев Игорь 19 16
Докучаев Дмитрий 20 14
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 13
Стоянов Руслан 37 12
Дадинский Сергей 11 11
Котов Сергей 17 8
Лунина Наталья 8 8
Беляев Алексей 37 7
Ковыршин Алексей 13 7
Заколупина Марина 8 7
Фомченков Георгий 9 6
Мальцев Станислав 6 6
Нечовод Дмитрий 5 5
Олевский Сергей 12 5
Кабаенков Юрий 5 5
Акимова Надежда 6 5
Ведяшкин Матвей 6 5
Ступин Дмитрий 5 4
Зайцев Павел 48 4
Морозов Евгений 18 4
Войтенко Игорь 6 4
Айвар Людмила 4 4
Сомов Дмитрий 7 4
Курочкина Анастасия 4 4
Berkis-Bergs Martins - Беркис-Бергс Мартинш 5 4
Путин Владимир 3454 4
Иванов Сергей 405 3
Врублевский Андрей 7 3
Жиленков Михаил 3 3
Ельцин Борис. 99 3
Андреев Максим 41 3
Фомченков Григорий 3 3
Куваев Леонид 7 3
Евсеев Никита 3 3
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Украина 7928 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Нидерланды 3746 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 7
Канада 5082 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Европа 24964 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Индия - Bharat 5870 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
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Латвия - Латвийская Республика 836 3
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Беларусь - Белоруссия 6289 3
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Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния 4829 2
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Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Абхазия - Республика 196 2
США - Аризона 549 2
США - Иллинойс 340 2
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Москва - ЮВАО - Лефортово 38 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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