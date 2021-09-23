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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Врублевский Павел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 482
Врублевский Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Михайлов Сергей 37 9
|Докучаев Дмитрий 14 6
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
|Стоянов Руслан 30 5
|Артимович Дмитрий 19 5
|Фомченков Георгий 9 4
|Артимович Игорь 20 4
|Пермяков Максим 22 3
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Скороходов Сергей 1 1
|Голенков Руслан 1 1
|Вишневский Игорь 2 1
|Окулева Мария 1 1
|Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Левашов Петр 2 1
|Мальцев Станислав 4 1
|Зенкин Денис 104 1
|Ковыршин Алексей 7 1
|Кистень Алексей 1 1
|Рубацкий Александр 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Путин Владимир 1826 1
|Герасимов Андрей 21 1
|Сычев Артем 48 1
|Иванов Сергей 171 1
|Яровая Ирина 63 1
|Сергеев Дмитрий 52 1
|Логинов Александр 34 1
|Озеров Виктор 26 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Гусак Александр 1 1
|Гусев Игорь 8 1
|Жиленков Михаил 1 1
|Тевс Михаил 2 1
|Патрушев Николай 15 1
|Маурин Владимир 1 1
|Скорик Владимир 2 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Ступин Дмитрий 2 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru