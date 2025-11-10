Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы сполнительский иммунитет. Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta) Павла Врублевского Павел Врублевский Суды двух инстанций ему отказали, посчитав жилплощадь роскошной и избыточно

Создателя Chronopay посадили на 10 лет тереях, розыгрышах и т.д. Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta) Павла Врублевского Павел Врублевский Оператором сайта была компания «Вангуд», процессинг для сайта осуществлял C

Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы своем отводе. Расследование дела о мошенничестве в интернете началось еще весной 2022 г., с тех пор Павел Врублевский и финансовый директор Chronopay Алексей Беляев находятся под стражей. Други

Создателю Chronopay грозит 12 лет тюрьмы ии «Вангуд» Надежда Акимова (ранее носила фамилии Кульнева и Душкова). Из них под стражей находятся Врублевский и Беляев. Прокуратура запросила для Беляева 10 лет заключения, для Акимовой 8 лет

Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло ублевского Уголовное дело в отношении Павла Врублевского начало расследоваться весной 2022 г. Тогда Врублевский и финансовый директор Chronopay Алексей Беляев оказались под стражей. Серверы Chr

Имущество создателя Chronopay пущено с молотка оения площадью 256 кв. м. Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta) Павла Врублевского Павел Врублевский В ходе процедуры банкротства Нестеренко запрашивал в Росреестре и «Роскадас

Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей ий они не получали. Фото: Facebook (принадлежит экстремистской организации Meta) Павла Врублевского Павел Врублевский Услуги приема платежей для «Вангуд» предоставляла платежная компания Chrono

Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги е основного клиента — «Аэрофлота». Заказчиком атаки был владелец конкурента «Ассиста» — Chronopay — Павел Врублевский. В 2011 г. ФСБ раскрыла данное преступление и арестовала всех четверых его

Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании ать 67 млн руб. – сумму, в которую Заколупина оценила ущерб от их деятельности. Доводы Врублевского Врублевский с этим решением не согласился и подал апелляцию. Суд согласился с доводами предпр

Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб вел DDoS-атаку против «Аэрофлота», заказчиком которой выступал владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский. В середине 2000-х годов братья Артимовичи, уроженцы города Кингисепп Ленин

С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов свои права и обязанности по нему «Хронопэй Восток». Старое и новое уголовные дела Врублевского Сам Павел Врублевский сейчас находится под стражей. Он был арестован в марте 2022 г. по обвинению

Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца чил условный срок. Игорь Артимович в колонию не поехал и был объявлен в розыск. Дмитрий Артимович и Павел Врублевский, отбыв половину срока в колонии-поселении под Рязанью, вышли на свободу в р

Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский Задержание Павла Врублевского Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский задержан в Москве по делу об экономическом преступлении, сообщило агентство

У основателя Chronopay требуют миллионы ь ее офиса компания «Московский шелк». Уголовное дело о DDoS-атаке «Аэрофлота» Основатель Chronopay Павел Врублевский приобрел особую известность после того, как летом 2010 г. DDoS-атаке подвер

Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay левский «сдал» сотрудников ФСБ Сенсационное признание сделал основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский. Он утверждает, что переданные им сведения легли в основу громкого уголовно

Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики ела о Ddos-атаке на «Аэрофлот», заказчиком которой был признан владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский (вышел из колонии весной 2014 г. по УДО), содержится информация о партнерск

Основатель Chronopay выходит на свободу ю. Пермяков же, который от признаний не отказывался, получил 2,5 года условно. Основатель Chronopay Павел Врублевский добился условно-досрочного освобождения Прошлой осенью Врублевский и Артимо

Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот» блевскому для наказания конкурента в лице «Ассиста». Однако год назад с началом судебного процесса, Врублевский и Артимовичи начали активно защищаться и отказались от признательных показаний. О

Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова Основатель и владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский сменил адвоката. Вместо Людимилы Айвар его интересы теперь будет представля

Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" пнейшего клиента - "Аэрофлота". Заказчик атаки - владелец конкурирующей платежной системы Chronopay Павел Врублевский вместе с исполнителями - братьями Игорем и Дмитрием Артимовичами - получили

Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы чу признаний рекомендациями адвокатов, от услуг которых они затем отказались). По мнению прокурора, Павел Врублевский и его сообщники заслуживают наказания в виде трех лет тюрьмы Котов полагает

Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот» , главный обвиняемый по делу о Ddos-атаке против «Аэрофлота» - владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский — в ходе слушаний в Тушинском районном суде Москвы отказался от своих призн

Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний money порядка $20 тыс. Все свои действия участники атаки координировали через ICQ. Выступая в суде, Павел Врублевский заявил, что его признательные показания были самооговором. Он сообщил, что

Суд разрешил ФСБ читать личную переписку в Facebook ствлен взлом сервера на территории другой страны. Таким образом решение суда не может исполняться». Врублевский также добавил, что ему не понятно, кто и с каких каналов связи снял данную информ

Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» становило, что заказчиком атаки был владелец конкурирующей с «Ассистом» платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого недавно вновь взяли под стражу. Вычислить предполагаемых заказчик

Владельца Chronopay арестовали за угрозу свидетелю ти, ноутбука Артимовичей). Эксперт установил, что подписи всех четырех лиц сделаны одним человеком. Павел Врублевский вновь арестован После этого защита стала настаивать на вызове понятых в суд

Основатель Chronopay Павел Врублевский вновь арестован заседания удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения основателя Chronopay Павла Врублевского на арест. Предприниматель был взят под стражу в зале суда. Поводом для ходатайст

Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела ось найти троих из них, но по линии защиты согласилась выступить только одна — Анастасия Курочкина. Павел Врублевский может быть вновь арестован В ходе слушаний она заявила, что не участвовала

Расследование: как владелец Chronopay пытался противостоять ФСБ СБ получило сенсационные данные об ответных действиях владельца Chronopay. Согласно материалам дела Павел Врублевский намеревался провести "через коррумпированных сотрудников МВД России" нелега

Расследование: как ФСБ ловит хакеров есс-конференции: «Второй слева — я. О***нный баскетболист, правда?». Вторым слева на фотографии был Павел Врублевский. Рядом с ним сидел тогдашний вице-премьер и нынешний глава администрации пр

Расследование: как «Касперский» спасал «Аэрофлот» от хакерских атак сист», в свою очередь, обратился с заявлением в ФСБ. Следствие установило, что заказчиком атаки был Павел Врублевский, исполнителями — братья Игорь и Дмитрий Артимовичи. О том, как ФСБ собирала

Основатель Chronopay требует 146 млн руб. с "Лаборатории Касперского" Основатель и владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский подал иск в Хорошевский районный суд Москвы к "Лаборатории Касперского" (ЛК

Владелец Chronopay потерял в тюрьме дорогостоящий домен За время нахождения в СИЗО «Лефортово» владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский получил около пяти предложений о продаже своего бизнеса. Как рассказал CNew

Основатель Chronopay вышел на свободу пункта, посещение каких-либо мест или нахождение за пределами квартиры в определенное время суток. Павел Врублевский будет ожидать суда по его делу на свободе За время нахождения Врублевского

Глава Chronopay признался в атаках на «Ассист», но остался за решеткой размере 30 млн руб. за его освобождение, либо заменить арест на подписку о невыезде. Напомним, что Врублевский был арестован в конце июня 2011 г. по подозрению в организации DDoS-атаки на сайт

Chronopay нашел замену арестованному гендиректору изкий к компании. До недавнего времени Chronopay возглавлял ее основатель и контролирующий акционер Павел Врублевский. 23 июня он был арестован ФСБ по обвинению в заказе DDoS-атаки на сайт конк

Глава ChronoPay арестован за атаку на онлайн-платежи "Аэрофлота" бвинения и он не знаком лично с Артимовичом, а общался с ним только через интернет. Глава ChronoPay Павел Врублевский был арестован в Москве Павел Врублевский владеет контрольным пакетом

Chronopay надломлен: украдены данные сотен банковских карт проинформировать о случившимся всех, кто мог пользоваться услугами Chronopay. Как заявил CNews сам Павел Врублевский, никакого взлома базы данных системы не было. Злоумышленники перехватили ко