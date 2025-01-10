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Акимова Надежда



10.01.2025 Создателю Chronopay грозит 12 лет тюрьмы 1
02.12.2024 Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло 1
24.11.2023 Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Акимова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
FreePik 980 1
Врублевский Павел 98 3
Кузьменко Дмитрий 1 1
Иноядов Александр 1 1
Сырова Мария 1 1
Ведяшкин Матвей 3 1
Беляев Алексей 32 1
Артимович Дмитрий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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