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МВД РФ УБЭП Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Управление Р

МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р

СОБЫТИЯ


22.05.2015 Арестован гендиректор оборонного НИИ «Ростеха»

сообщает сайт МВД. Глава НИИ «Полюс» Сергей Копылов Схему хищения в НИИ «Полюс» выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совмест
28.12.2012 Мошенники с помощью системы электронных переводов «Почты России» незаконно обналичили более 15 млрд руб.

ыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте, сообщает пресс-служба МВД России. По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги

18.05.2012 Крупнейшую в России пиратскую фабрику закрыли со второй попытки. ВИДЕО

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) сообщило сегодня о пресечении деятельности огромного завода, занимавшегося производством и сбытом контрафактных дисков с видео, аудио контентом и программным обеспечением. Завод распол
25.04.2012 ИТ-директор «дочки» «Росатома» подозревается в крупном хищении

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с четвертой Прокуратурой по ЗАТО Московской области выявлено хи
19.01.2012 Чиновников Москвы подозревают в получении взяток за ИТ-конкурс

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) сообщило о выявлении факта вымогательства и получения взятки должностными лицами Департамента образования Москвы. Как заявляют в управлении, оперативники установили, что чиновницы, осу
10.10.2011 Задержаны люди, предлагавшие за деньги помочь выиграть тендер Минкомсвязи

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиП
07.10.2010 У Panasonic в России вымогали 20 млн рублей

Сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России был проведен комплекс мероприятий, направл
31.08.2010 В Москве задержана крупнейшая банда хакеров

«мошенничеств по SMS», вытеснившим из обихода лотереи и викторины. Во всяком случае, так полагают в УБЭП ГУВД Москвы, задержавшем группу граждан, занимавшихся около года WinLock-бизнесом. Следс
28.09.2009 Власти Москвы зачистили рынки от поддельных Vertu

В ходе масштабной операции, которая прошла в минувшие выходные, сотрудники УБЭП г. Москвы изъяли на местных рынках крупную партию поддельных телефонов Vertu, сообщает «РИА Новости». Vertu – мобильные телефоны класса люкс, выпускаемые одноименной компанией, основанной

13.08.2009 Огромная партия пиратских дисков накрыта в Москве

овал склад контрафакта, изъяв 700 тыс. дисков. Осенью 2005 г. в Москве в ходе операции «Контрафакт» УБЭП ГУВД были изъяты 200 тыс. дисков. Тогда же в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной ми
03.03.2009 Весь 2008 год в московском метро продавали фальшивые билеты

Пресс-служба столичного Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) заявила о задержании банды преступников, занимавшейся изготовлением и продажей фальшивых проездных билетов на метро. Как рассказал начальник пресс-службы УБЭП по городу Москва Фили
05.06.2008 УБЭП закрыло торговлю «пираткой»

3 июня УБЭП ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пресекло работу торговой точки, занимающейся торго
14.03.2008 Операция ОБЭП вызвала рост продаж ПО в Архангельске

ум продаж лицензионного программного обеспечения, сообщает ИА REGNUM. По словам менеджера по продажам одной из крупных торговых фирм, интерес к лицензионному софту появился после операции, проводимой ОБЭП в нескольких крупных предприятиях. Поводом роста спроса стал визит ОБЭП в два крупных холдинга, существующих в Архангельске. Основное направление деятельности одного из них - продаж
15.02.2007 «Титаник» подвергся рейдерской атаке?

рге. Юрист «Титаника» Леонид Михалевич сообщил, что проверки, которые проводит в магазинах компании УБЭП, ведутся «с грубыми нарушениями закона». Г-н Михалевич уверен, что нарушения можно обнар
18.09.2006 Продавцы контрафакта вышли на митинг

й продукции в сети «505». 15 сентября в Петербурге работники сети «505» провели митинг возле здания УБЭП. На митинге (официально заявленном как пикет) выступали PR-представитель сети «505» Алён
18.05.2006 В Москве задержали группу кардеров

Вчера представитель УБЭП ГУВД Москвы заявил о раскрытии очередного случая мошенничества с банковскими пластиковым
08.12.2005 Московская антипиратская операция провалилась

ратских торговых точек в конце ноября стало следствием антипиратской операции «Контрафакт», которую УБЭП ГУВД Москвы начал в последней декаде прошлого месяца. Представители УБЭП отказали
02.12.2004 Представители Swarovski, Panasonic и Philips торговали фальсификатом

Как сообщает РБК, ГУБЭП МВД РФ обвиняет российских представителей владельцев товарных знаков "Swarovski", "Pana
20.02.2004 УБЭП изымает контрафактную продукцию в Москве

Сотрудники 9-го отдела УБЭП сегодня проводят оперативные мероприятия по пресечению складирования и распространения к
24.06.2003 В Москве ликвидирован интернет-магазин, продававший пиратские диски

Москвы и других регионов РФ. В результате четырех обысков, проведенных сотрудниками ГУБЭП МВД РФ и УБЭП ГУВД Москвы, из незаконного оборота было изъято 25 тыс. дисков с фильмами и музыкальными
22.07.2002 ЗАО "Стандарт": из производителей поддельных телевизоров - в партнеры известных брэндов

е фирмы отзывают заявления о возбуждении уголовного дела в отношении ЗАО "Стандарт". В пресс-службе ГУБЭП СКМ МВД РФ представителям РБК рассказали, в чем состояла суть споров между компаниями.

22.01.2002 УБЭП начала проверки торговых точек

ении планового мероприятия, направленного на выявление и пресечение торговой деятельности розничных точек, занимающихся распространением нелицензионных программных продуктов. Сотрудниками 9-го отдела УБЭП ГУВД (бывший 21 отдел) совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка было проведено плановое мероприятие, направленное на пресечение торговли контрафактными дис
22.01.2002 УБЭП начинает проверки торговых точек

ении планового мероприятия, направленного на выявление и пресечение торговой деятельности розничных точек, занимающихся распространением нелицензионных программных продуктов. Сотрудниками 9-го отдела УБЭП ГУВД (бывший 21 отдел) совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка было проведено плановое мероприятие, направленное на пресечение торговли контрафактными дис
04.12.2001 УБЭП начинает проверки компьютерных клубов Москвы и Подмосковья

28 ноября 2001 года сотрудниками 21 отдела ОРЧ-2 УБЭП ГУВД при содействии специалистов Комиссии по безопасности информационного рынка Совета П
22.05.2001 Visa International и ГУБЭП МВД объединились в борьбе против мошенничества

Visa о сотрудничестве в области обучения и предоставления информации заинтересованным ведомствам. Скачков Сергей Александрович, начальник отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере ГУБЭП МВД РФ сказал: "Проведение таких мероприятий способствует усилению взаимодействия правоохранительных органов и добросовестных хозяйствующих субъектов. Мы получили доступ к опыту, накоплен
03.04.2001 В Москве проведен очередной антипиратcкий рейд

В пятницу, 30 марта 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка
01.02.2001 УБЭП ГУВД г. Москвы и Комиссия по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей Москвы провели очередной антипиратский рейд

31 января 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка
26.01.2001 Комиссией по безопасности информационного рынка при Мэре и Правительстве Москвы и сотрудниками УБЭП проведен антипиратский рейд

В пятницу, 26 января 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка
09.10.2000 12 октября Управление "Р" ГУВД Москвы проводит конференцию "Борьба с преступлениями в сфере высоких технологий и защита интересов легального бизнеса"

12 октября 2000 года Управление "Р" ГУВД Москвы, при участии представителей федеральных, московских властей, правоохранительных органов и других заинтересованных государственных структур проводит конференцию "Борьб
17.05.2000 При УБЭП ГУВД Москвы будет создан отдел по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности

При Управлении по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы будет создан отдел по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной со

Публикаций - 215, упоминаний - 291

МВД РФ УБЭП и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
МегаФон 10742 10
Ростелеком 10948 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
9594 6
Autodesk 639 6
Adobe Systems 1597 6
Corel Corporation 341 6
Бука - Buka Entertaiment 493 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HP Inc. 5883 5
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
LG Electronics 3735 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Vertu 119 3
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 3
Питерская группа связистов 441 2
М2М телематика - НИС М2М 236 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 2
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 2
Samsung Electronics 11065 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 8
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Евросеть 1421 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 4
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Visa International 1993 3
Альфа-Групп 745 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 3
ОРБИ 14 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Беталинк 105 2
Некстер ИК 33 2
Киномир - Кодак-Киномир 12 2
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 2
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 2
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
Latham & Watkins 8 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 1
Белый Ветер 365 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 117
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 80
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 46
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 6
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 6
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 5
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 12
Русский Щит - ассоциация 39 10
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
4CIO 20 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Ярапо НП - Ярославская Региональная АнтиПиратская Организация 1 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 2 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 37
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 10
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 8
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 177 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 4
Аксессуары 4282 4
Desktop computer - Системный блок - системник 474 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
Microsoft Windows 2000 8678 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Microsoft Windows 16882 4
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