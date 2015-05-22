МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р

Арестован гендиректор оборонного НИИ «Ростеха» сообщает сайт МВД. Глава НИИ «Полюс» Сергей Копылов Схему хищения в НИИ «Полюс» выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совмест

Мошенники с помощью системы электронных переводов «Почты России» незаконно обналичили более 15 млрд руб. ыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте, сообщает пресс-служба МВД России. По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги

Крупнейшую в России пиратскую фабрику закрыли со второй попытки. ВИДЕО Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) сообщило сегодня о пресечении деятельности огромного завода, занимавшегося производством и сбытом контрафактных дисков с видео, аудио контентом и программным обеспечением. Завод распол

ИТ-директор «дочки» «Росатома» подозревается в крупном хищении Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с четвертой Прокуратурой по ЗАТО Московской области выявлено хи

Чиновников Москвы подозревают в получении взяток за ИТ-конкурс Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) сообщило о выявлении факта вымогательства и получения взятки должностными лицами Департамента образования Москвы. Как заявляют в управлении, оперативники установили, что чиновницы, осу

Задержаны люди, предлагавшие за деньги помочь выиграть тендер Минкомсвязи Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиП

У Panasonic в России вымогали 20 млн рублей Сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России был проведен комплекс мероприятий, направл

В Москве задержана крупнейшая банда хакеров «мошенничеств по SMS», вытеснившим из обихода лотереи и викторины. Во всяком случае, так полагают в УБЭП ГУВД Москвы, задержавшем группу граждан, занимавшихся около года WinLock-бизнесом. Следс

Власти Москвы зачистили рынки от поддельных Vertu В ходе масштабной операции, которая прошла в минувшие выходные, сотрудники УБЭП г. Москвы изъяли на местных рынках крупную партию поддельных телефонов Vertu, сообщает «РИА Новости». Vertu – мобильные телефоны класса люкс, выпускаемые одноименной компанией, основанной

Огромная партия пиратских дисков накрыта в Москве овал склад контрафакта, изъяв 700 тыс. дисков. Осенью 2005 г. в Москве в ходе операции «Контрафакт» УБЭП ГУВД были изъяты 200 тыс. дисков. Тогда же в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной ми

Весь 2008 год в московском метро продавали фальшивые билеты Пресс-служба столичного Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) заявила о задержании банды преступников, занимавшейся изготовлением и продажей фальшивых проездных билетов на метро. Как рассказал начальник пресс-службы УБЭП по городу Москва Фили

УБЭП закрыло торговлю «пираткой» 3 июня УБЭП ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пресекло работу торговой точки, занимающейся торго

Операция ОБЭП вызвала рост продаж ПО в Архангельске ум продаж лицензионного программного обеспечения, сообщает ИА REGNUM. По словам менеджера по продажам одной из крупных торговых фирм, интерес к лицензионному софту появился после операции, проводимой ОБЭП в нескольких крупных предприятиях. Поводом роста спроса стал визит ОБЭП в два крупных холдинга, существующих в Архангельске. Основное направление деятельности одного из них - продаж

«Титаник» подвергся рейдерской атаке? рге. Юрист «Титаника» Леонид Михалевич сообщил, что проверки, которые проводит в магазинах компании УБЭП, ведутся «с грубыми нарушениями закона». Г-н Михалевич уверен, что нарушения можно обнар

Продавцы контрафакта вышли на митинг й продукции в сети «505». 15 сентября в Петербурге работники сети «505» провели митинг возле здания УБЭП. На митинге (официально заявленном как пикет) выступали PR-представитель сети «505» Алён

В Москве задержали группу кардеров Вчера представитель УБЭП ГУВД Москвы заявил о раскрытии очередного случая мошенничества с банковскими пластиковым

Московская антипиратская операция провалилась ратских торговых точек в конце ноября стало следствием антипиратской операции «Контрафакт», которую УБЭП ГУВД Москвы начал в последней декаде прошлого месяца. Представители УБЭП отказали

Представители Swarovski, Panasonic и Philips торговали фальсификатом Как сообщает РБК, ГУБЭП МВД РФ обвиняет российских представителей владельцев товарных знаков "Swarovski", "Pana

УБЭП изымает контрафактную продукцию в Москве Сотрудники 9-го отдела УБЭП сегодня проводят оперативные мероприятия по пресечению складирования и распространения к

В Москве ликвидирован интернет-магазин, продававший пиратские диски Москвы и других регионов РФ. В результате четырех обысков, проведенных сотрудниками ГУБЭП МВД РФ и УБЭП ГУВД Москвы, из незаконного оборота было изъято 25 тыс. дисков с фильмами и музыкальными

ЗАО "Стандарт": из производителей поддельных телевизоров - в партнеры известных брэндов е фирмы отзывают заявления о возбуждении уголовного дела в отношении ЗАО "Стандарт". В пресс-службе ГУБЭП СКМ МВД РФ представителям РБК рассказали, в чем состояла суть споров между компаниями.

УБЭП начала проверки торговых точек ении планового мероприятия, направленного на выявление и пресечение торговой деятельности розничных точек, занимающихся распространением нелицензионных программных продуктов. Сотрудниками 9-го отдела УБЭП ГУВД (бывший 21 отдел) совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка было проведено плановое мероприятие, направленное на пресечение торговли контрафактными дис

УБЭП начинает проверки торговых точек ении планового мероприятия, направленного на выявление и пресечение торговой деятельности розничных точек, занимающихся распространением нелицензионных программных продуктов. Сотрудниками 9-го отдела УБЭП ГУВД (бывший 21 отдел) совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка было проведено плановое мероприятие, направленное на пресечение торговли контрафактными дис

УБЭП начинает проверки компьютерных клубов Москвы и Подмосковья 28 ноября 2001 года сотрудниками 21 отдела ОРЧ-2 УБЭП ГУВД при содействии специалистов Комиссии по безопасности информационного рынка Совета П

Visa International и ГУБЭП МВД объединились в борьбе против мошенничества Visa о сотрудничестве в области обучения и предоставления информации заинтересованным ведомствам. Скачков Сергей Александрович, начальник отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере ГУБЭП МВД РФ сказал: "Проведение таких мероприятий способствует усилению взаимодействия правоохранительных органов и добросовестных хозяйствующих субъектов. Мы получили доступ к опыту, накоплен

В Москве проведен очередной антипиратcкий рейд В пятницу, 30 марта 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка

УБЭП ГУВД г. Москвы и Комиссия по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей Москвы провели очередной антипиратский рейд 31 января 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка

Комиссией по безопасности информационного рынка при Мэре и Правительстве Москвы и сотрудниками УБЭП проведен антипиратский рейд В пятницу, 26 января 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка

12 октября Управление "Р" ГУВД Москвы проводит конференцию "Борьба с преступлениями в сфере высоких технологий и защита интересов легального бизнеса" 12 октября 2000 года Управление "Р" ГУВД Москвы, при участии представителей федеральных, московских властей, правоохранительных органов и других заинтересованных государственных структур проводит конференцию "Борьб