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МВД РФ УБЭП Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Управление Р

МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р


18.05.2012 Крупнейшую в России пиратскую фабрику закрыли со второй попытки. ВИДЕО

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) сообщило сегодня о пресечении деятельности огромного завода, занимавшегося производством и сбытом контрафактных дисков с видео, аудио контентом и программным обеспечением. Завод распол
25.04.2012 ИТ-директор «дочки» «Росатома» подозревается в крупном хищении

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с четвертой Прокуратурой по ЗАТО Московской области выявлено хи
10.10.2011 Задержаны люди, предлагавшие за деньги помочь выиграть тендер Минкомсвязи

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиП
31.08.2010 В Москве задержана крупнейшая банда хакеров

«мошенничеств по SMS», вытеснившим из обихода лотереи и викторины. Во всяком случае, так полагают в УБЭП ГУВД Москвы, задержавшем группу граждан, занимавшихся около года WinLock-бизнесом. Следс
28.09.2009 Власти Москвы зачистили рынки от поддельных Vertu

В ходе масштабной операции, которая прошла в минувшие выходные, сотрудники УБЭП г. Москвы изъяли на местных рынках крупную партию поддельных телефонов Vertu, сообщает «РИА Новости». Vertu – мобильные телефоны класса люкс, выпускаемые одноименной компанией, основанной

03.03.2009 Весь 2008 год в московском метро продавали фальшивые билеты

Пресс-служба столичного Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) заявила о задержании банды преступников, занимавшейся изготовлением и продажей фальшивых проездных билетов на метро. Как рассказал начальник пресс-службы УБЭП по городу Москва Фили
05.06.2008 УБЭП закрыло торговлю «пираткой»

3 июня УБЭП ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пресекло работу торговой точки, занимающейся торго
14.03.2008 Операция ОБЭП вызвала рост продаж ПО в Архангельске

ум продаж лицензионного программного обеспечения, сообщает ИА REGNUM. По словам менеджера по продажам одной из крупных торговых фирм, интерес к лицензионному софту появился после операции, проводимой ОБЭП в нескольких крупных предприятиях. Поводом роста спроса стал визит ОБЭП в два крупных холдинга, существующих в Архангельске. Основное направление деятельности одного из них - продаж
15.02.2007 «Титаник» подвергся рейдерской атаке?

рге. Юрист «Титаника» Леонид Михалевич сообщил, что проверки, которые проводит в магазинах компании УБЭП, ведутся «с грубыми нарушениями закона». Г-н Михалевич уверен, что нарушения можно обнар
18.09.2006 Продавцы контрафакта вышли на митинг

й продукции в сети «505». 15 сентября в Петербурге работники сети «505» провели митинг возле здания УБЭП. На митинге (официально заявленном как пикет) выступали PR-представитель сети «505» Алён
18.05.2006 В Москве задержали группу кардеров

Вчера представитель УБЭП ГУВД Москвы заявил о раскрытии очередного случая мошенничества с банковскими пластиковым
08.12.2005 Московская антипиратская операция провалилась

ратских торговых точек в конце ноября стало следствием антипиратской операции «Контрафакт», которую УБЭП ГУВД Москвы начал в последней декаде прошлого месяца. Представители УБЭП отказали
02.12.2004 Представители Swarovski, Panasonic и Philips торговали фальсификатом

Как сообщает РБК, ГУБЭП МВД РФ обвиняет российских представителей владельцев товарных знаков "Swarovski", "Pana
20.02.2004 УБЭП изымает контрафактную продукцию в Москве

Сотрудники 9-го отдела УБЭП сегодня проводят оперативные мероприятия по пресечению складирования и распространения к
24.06.2003 В Москве ликвидирован интернет-магазин, продававший пиратские диски

Москвы и других регионов РФ. В результате четырех обысков, проведенных сотрудниками ГУБЭП МВД РФ и УБЭП ГУВД Москвы, из незаконного оборота было изъято 25 тыс. дисков с фильмами и музыкальными
22.07.2002 ЗАО "Стандарт": из производителей поддельных телевизоров - в партнеры известных брэндов

е фирмы отзывают заявления о возбуждении уголовного дела в отношении ЗАО "Стандарт". В пресс-службе ГУБЭП СКМ МВД РФ представителям РБК рассказали, в чем состояла суть споров между компаниями.

22.01.2002 УБЭП начала проверки торговых точек

ении планового мероприятия, направленного на выявление и пресечение торговой деятельности розничных точек, занимающихся распространением нелицензионных программных продуктов. Сотрудниками 9-го отдела УБЭП ГУВД (бывший 21 отдел) совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка было проведено плановое мероприятие, направленное на пресечение торговли контрафактными дис
22.01.2002 УБЭП начинает проверки торговых точек

ении планового мероприятия, направленного на выявление и пресечение торговой деятельности розничных точек, занимающихся распространением нелицензионных программных продуктов. Сотрудниками 9-го отдела УБЭП ГУВД (бывший 21 отдел) совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка было проведено плановое мероприятие, направленное на пресечение торговли контрафактными дис
04.12.2001 УБЭП начинает проверки компьютерных клубов Москвы и Подмосковья

28 ноября 2001 года сотрудниками 21 отдела ОРЧ-2 УБЭП ГУВД при содействии специалистов Комиссии по безопасности информационного рынка Совета П
22.05.2001 Visa International и ГУБЭП МВД объединились в борьбе против мошенничества

Visa о сотрудничестве в области обучения и предоставления информации заинтересованным ведомствам. Скачков Сергей Александрович, начальник отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере ГУБЭП МВД РФ сказал: "Проведение таких мероприятий способствует усилению взаимодействия правоохранительных органов и добросовестных хозяйствующих субъектов. Мы получили доступ к опыту, накоплен
03.04.2001 В Москве проведен очередной антипиратcкий рейд

В пятницу, 30 марта 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка
01.02.2001 УБЭП ГУВД г. Москвы и Комиссия по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей Москвы провели очередной антипиратский рейд

31 января 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка
26.01.2001 Комиссией по безопасности информационного рынка при Мэре и Правительстве Москвы и сотрудниками УБЭП проведен антипиратский рейд

В пятницу, 26 января 2001 года сотрудниками 21 отдела УБЭП ГУВД г. Москвы совместно со специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка
17.05.2000 При УБЭП ГУВД Москвы будет создан отдел по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности

При Управлении по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы будет создан отдел по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной со

Публикаций - 175, упоминаний - 245

МВД РФ УБЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23817 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7304 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10371 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9988 6
7308 6
Бука - Buka Entertaiment 481 5
IBM - International Business Machines Corp 9272 5
Corel Corporation 335 5
Autodesk 580 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 718 4
Adobe Systems 1521 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 807 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 3
Verysell - Верисел 317 3
InfoWatch - Инфовотч 954 3
Vertu 116 3
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 220 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1912 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 372 2
HP Inc. 5591 2
Информзащита 687 2
Philips 2060 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2909 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 407 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 2
Xerox 1124 2
VK - Mail.ru Group 3249 2
Питерская группа связистов 428 2
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 494 2
Цифра ГК 2202 2
EY - Ernst & Young Global 366 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2597 2
Ангстрем НПО 18 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 341 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 133 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 5
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 134 4
Beiten Burkhardt 62 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 597 4
Евросеть 1402 3
Альфа-Групп 671 3
Почта России ПАО 2056 3
Visa International 1894 3
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 47 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 3
Газпром ПАО 1192 3
Universal Pictures 57 3
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 47 3
ГПБ - Газпромбанк 972 3
IPOC 123 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1793 2
Лента - Сеть розничной торговли 1795 2
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 2
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
Некстер ИК 33 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6344 2
ОРБИ 13 2
Киномир - Кодак-Киномир 12 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 182 1
Warner Bros. International Television Distribution 273 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
DuPont - Дюпон 100 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Askona Life Group - Аскона 93 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 428 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 107 1
МПС - Магапромстрой 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1919 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3115 95
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4702 59
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 184 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2817 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 587 13
Правительство Москвы 2102 13
Судебная власть - Judicial power 2152 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18561 12
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 10
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 895 8
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 695 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 6
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 81 6
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9713 4
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 160 4
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 63 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 4
Президент Российской Федерации 3857 4
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 127 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 3
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 689 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3094 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 340 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2546 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 911 3
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 102 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3105 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2063 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 253 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 217 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 12
Русский Щит - ассоциация 38 9
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 82 7
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 11 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 2
Московская ассоциация предпринимателей 7 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 2 1
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
4CIO 747 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4192 34
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5555 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21196 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15326 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25963 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22800 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3912 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8037 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55873 12
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1898 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9551 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26690 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17886 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5603 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41383 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11623 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2081 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6115 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27000 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10331 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18475 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3429 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6775 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1173 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22717 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3881 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4397 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7716 4
Системный блок - системник 375 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2870 4
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1040 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5554 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13539 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13805 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9561 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8845 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11892 3
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере 34 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3294 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2867 3
Microsoft Windows 2000 12867 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 5
Age of Kings 3460 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2555 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1033 4
Microsoft Windows 14749 4
Autodesk AutoCAD 304 3
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 118 3
Microsoft Office 3525 2
Ангстрем Азарт-П - широкополосная радиостанция военного класса шестого поколения 7 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 537 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4331 2
Microsoft Skype 2000 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 346 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 100 1
Microsoft Windows Server 2003 568 1
Apple iPhone 6 6312 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Microsoft Windows BitLocker 1296 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 115 1
Trend Micro Mobile Network Security 9 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 12 1
Forcepoint - Websense CPS - Websense Content Protection Suite 2 1
Microsoft Office XP 76 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 88 1
Samsung SVR-диктофон 448 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 263 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 1
РБК - Informer.ru 33 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 631 1
Microsoft Windows XP 2376 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 846 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 812 1
Mozilla Firefox - браузер 1816 1
Adobe Photoshop 699 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2026 1
Microsoft Windows 95 381 1
Золотницкий Филипп 11 9
Кондрикова Алена 6 5
Страх Александр 44 5
Михалевич Леонид 6 5
Яшин Олег 8 4
Вайнизихер Борис 6 4
Захарченко Дмитрий 5 4
Гайзер Вячеслав 13 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 4
Матвиенко Валентина 109 4
Слободин Михаил 56 4
Васинкевич Михаил 17 3
Краснов Михаил 80 3
Грабко Олег 4 3
Морозов Олег 22 3
Ольховник Евгений 4 3
Рейман Леонид 1033 3
Федоринов Сергей 24 3
Скигин Михаил 8 3
Костыгин Дмитрий 23 3
Зуденков Виктор 7 3
Новосельский Сергей 4 3
Наумов Виктор 125 3
Михальченко Дмитрий 3 3
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 2
Медведев Дмитрий 1636 2
Богданов Леонид 9 2
Сердюков Анатолий 83 2
Рожецкин Леонид 48 2
Маевский Леонид 57 2
Игнатенко Александр 3 2
Чельцов Борис 3 2
Соколов Дмитрий 58 2
Серго Антон 41 2
Зенкин Денис 262 2
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