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Ростех Швабе Полюс НИИ Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт Полюс технопарк

Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк

НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха – российский лазерный центр, которому в 2016 году правительство Москвы присвоило статус технопарка.

Технопарк «Полюс» создан в 2016 году на базе Научно-исследовательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – одного из ведущих в стране лазерных центров. В инфраструктуру технопарка входят лаборатории, а также ряд центров, в том числе инжиниринговый и инновационно-технологический. Резиденты «Полюса» специализируются на лазерных технологиях, оптике и фотонике, разработке программного обеспечения и IT-решений, биомедицине и других наукоемких отраслях.

СОБЫТИЯ


08.08.2024 Власти закупили на 3 миллиарда электронных компонентов для оборонки 1
19.02.2024 В России создана революционная технология лазеров нового поколения, компактных и экономных 4
25.12.2023 НАЦ «Информзащиты» аттестовал информационные системы предприятия «Ростеха» 3
22.12.2023 «Ростех» займется развитием радиофотоники в стране 3
13.03.2023 Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура 1
13.10.2022 Технопарк «Полюс» в составе «Швабе» вошел в топ-3 инфраструктурных площадок России 3
26.01.2022 Предприятие «Швабе» и «Партнерский центр РТ» объявили о сотрудничестве 1
16.11.2021 Предприятие «Ростеха» за сотни миллионов локализует в Москве выпуск китайских умных счетчиков 3
23.06.2021 Ростех и компания «ПетроИнжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и газа 4
22.06.2021 Ростех и «Петроинжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования 6
07.06.2021 «Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью 4
26.02.2021 «Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе 1
04.12.2020 Технопарк «Швабе» включили в национальный рейтинг 3
02.10.2020 «Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума 3
26.06.2020 «Швабе» разработал лазерный дальномер для квадрокоптеров 1
26.11.2019 «Швабе» повышает точность систем навигации кораблей и самолетов 1
16.05.2019 «Швабе» создал систему для выявления утечек нефти и газа 2
12.11.2018 «Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке 1
22.05.2015 Арестован гендиректор оборонного НИИ «Ростеха» 5
10.02.2011 НИИ «Полюс» им. Ф.М. Стельмаха внедряет программные продукты «Парус» 3
14.03.2008 В Москве прошла выставка лазерно-оптических технологий 1
08.12.2003 Fastwel: российская контрактная сборка выходит на европейский уровень 1

Публикаций - 24, упоминаний - 57

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 2
ПетроИнжиниринг ИСК - ПетроИнжиниринг Инновационная сервисная компания 2 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Парус Корпорация 206 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 1
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 15 1
Роскосмос - НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 23 1
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 1
Ростех - Швабе НПЗ - Новосибирский приборостроительный завод 11 1
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 1
Астрофизика НПО ФГУП - Национальный центр лазерных систем и комплексов 1 1
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
Ростех - РТ-Интеллектэкспорт 1 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Информзащита 941 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Fastwel - Фаствел 33 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Плазма НПП 2 1
Messe Düsseldorf - Дюссельдорф Мессе - Дюссельдорфская ярмарка 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Электростекло 1 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 11
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 3
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 322 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 80 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 324 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
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ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 348 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Ростех - Швабе - БИНС-ВДП - Бесплатформенная инерциальная навигационная система в составе внутритрубного диагностического прибора 1 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Кузнецов Евгений 56 10
Герасименко Александр 7 2
Косов Игорь 4 1
Кулиш Александр 15 1
Новиков Александр 36 1
Изумрудов Олег 41 1
Калюгин Вадим 18 1
Дмитроченко Сергей 8 1
Пойгин Дмитрий 22 1
Копылов Сергей 8 1
Корнеев Константин 4 1
Корначев Дмитрий 4 1
Ладугин Максим 1 1
Путин Владимир 3454 1
Евтушенко Олег 145 1
Попов Сергей 166 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Нидерланды 3746 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Россия - Никольск 12 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Украина 7928 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Аренда 2687 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
ВНИИОФИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 3 1
БГТУ - Брянский государственный технический университет - БИТМ - Брянский институт транспортного машиностроения 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
MEDICA 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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