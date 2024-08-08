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Ростех Швабе Полюс НИИ Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт Полюс технопарк
НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха – российский лазерный центр, которому в 2016 году правительство Москвы присвоило статус технопарка.
Технопарк «Полюс» создан в 2016 году на базе Научно-исследовательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – одного из ведущих в стране лазерных центров. В инфраструктуру технопарка входят лаборатории, а также ряд центров, в том числе инжиниринговый и инновационно-технологический. Резиденты «Полюса» специализируются на лазерных технологиях, оптике и фотонике, разработке программного обеспечения и IT-решений, биомедицине и других наукоемких отраслях.
СОБЫТИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|Кузнецов Евгений 56 10
|Герасименко Александр 7 2
|Косов Игорь 4 1
|Кулиш Александр 15 1
|Новиков Александр 36 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Дмитроченко Сергей 8 1
|Пойгин Дмитрий 22 1
|Копылов Сергей 8 1
|Корнеев Константин 4 1
|Корначев Дмитрий 4 1
|Ладугин Максим 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Евтушенко Олег 145 1
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|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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