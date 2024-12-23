Специальные технологии
Специальные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 83 3
|Усманов Алишер 301 3
|Овчинников Сергей 48 2
|Хайретдинов Рустэм 82 2
|Романов Илья 31 2
|Путин Владимир 3171 1
|Климарев Михаил 48 1
|Яровая Ирина 71 1
|Генс Филипп 41 1
|Галушко Дмитрий 19 1
|Кожемяка Егор 15 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Дбар Федор 35 1
|Лавров Владимир 68 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Иванов Михаил 100 1
|Янкин Андрей 35 1
|Филиппов Максим 48 1
|Заикин Андрей 30 1
|Коростелев Павел 30 1
|Богданов Валентин 14 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Емельянова Инна 21 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Василенко Александр 89 1
|Василенко Павел 2 1
|Низовский Григорий 36 1
|Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
|Вирцер Евгений 38 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Головачев Михаил 20 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Карпов Алексей 24 1
|Родюков Алексей 6 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Серебряков Александр 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
|За Телеком - telegram-канал 42 1
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