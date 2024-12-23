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Индексная книга (каталог) CNews*
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Специальные технологии

Специальные технологии


23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 1
21.10.2024 Провалены две гостендера на создание замены микросхемам Texas Instruments, Aeroflex и Cypress. Желающих разработать не нашлось 1
17.07.2024 Лариса Кузнецова, «Специальные технологии»: биография 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
18.09.2023 Представлен медицинский предрейсовый комплекс 1
12.07.2022 «Специальные технологии контроля» и группа ЦРТ представили робота-часового 1
10.06.2022 Производителей телеком-оборудования заставят его обновить для улучшения качества СОРМ 1
27.12.2021 Сеть клиник «Семейный доктор» внедрила систему термометрии с ИИ 1
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков 1
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 1
10.12.2021 Дмитрий Гостев, realme Россия: вы увидите инновации, реально нужные людям 1
07.06.2021 «Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью 1
17.02.2021 Модернизированный дезбот «Сбера» сможет лучше бороться со штаммами коронавируса 1
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
20.01.2020 Прослеживаемость 1
27.11.2019 Состав идеального SOC 1
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 1
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой» 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 1
26.09.2018 Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике» 1
10.08.2018 Слагаемые успеха: технологии умного города 1
09.06.2018 Acer продолжает наступление на игровом фронте 1
16.05.2018 «Лаборатория Касперского»: число атак с использованием эксплойтов для MS Office выросло в четыре раза в начале 2018 года 1
19.03.2018 Банк «Русский Стандарт» обеспечил высокий уровень защищенности интернет-операций по картам JCB International 1
12.09.2017 Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
14.04.2017 Самые ожидаемые модели бытовой техники 1
19.05.2016 Облака и мобильность ломают старые процессы 1
12.01.2016 EMC назначила Чеда Сакача президентом VCE и рассказала об основных ИТ-трендах 2016 г. 1
09.12.2015 Искусство аналитики: как сделать данные источником прибыли 1
17.09.2015 Как создать электронный архив документов 1
25.06.2015 «Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks 1
21.08.2014 Adata выпустила SSD ISMS312 промышленного назначения 1
12.12.2013 Андрей Черемных - Создание аэрополисов является значительным рычагом экономического развития 1
23.10.2013 «Корус Консалтинг» предложила решения по беспроводной аналитике для ритейла 1
18.09.2013 InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем 1
13.09.2012 Новая среда для разработки приложений Visual Studio 2012 доступна в России 1
07.12.2011 Как уберечь ПДн: рецепты для энергосбыта 1

Публикаций - 65, упоминаний - 65

Специальные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Норси-Транс - НТ 108 8
ИКС - Цитадель ГК 95 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
ИКС 318 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 6
Microsoft Corporation 24625 6
Softline - Софтлайн 2811 5
Код Безопасности 616 5
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 8 5
Ростелеком 9701 4
Google LLC 11775 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 3
Информзащита 756 3
МФИ Софт 123 3
ИКС - Гарда ГК - ТехАргос 5 3
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 3
Malvin Systems - Малвин Системс 8 3
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 3
Huawei 3933 3
Крок - Croc 1777 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Intel Corporation 12197 3
SAP SE 5277 3
Samsung Electronics 10255 3
Dell EMC 5027 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 2
ДиалогНаука 251 2
Свемел МВП - Swemel 32 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
ОрдерКом 13 1
Русский стандарт Банк 441 1
JCB International 144 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
LinkedIn 635 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Абсолют Банк 230 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Емельянников, Попова и партнеры - Консалтинговое агентство 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
КГРК - Карабалтинский горнорудный комбинат - Кара-Балтинский горнорудный комбинат 4 1
Сбер - Сбербанк Северо-Восточный банк 4 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 54 1
Семейный доктор 7 1
Резонанс НПП 370 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 9
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
Google Android 13994 3
Microsoft Windows 15657 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Linux OS 9937 2
Космодром Байконур 1066 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 34 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 1
Acer Predator 206 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 75 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Acer Nitro 121 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 1
Microsoft PowerView 14 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 1
JCB J/Secure 2 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 41 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Черепенников Антон 83 3
Усманов Алишер 301 3
Овчинников Сергей 48 2
Хайретдинов Рустэм 82 2
Романов Илья 31 2
Путин Владимир 3171 1
Климарев Михаил 48 1
Яровая Ирина 71 1
Генс Филипп 41 1
Галушко Дмитрий 19 1
Кожемяка Егор 15 1
Пыслару Аркадий 7 1
Дбар Федор 35 1
Лавров Владимир 68 1
Чугунов Евгений 14 1
Ляпунов Игорь 121 1
Горелов Дмитрий 61 1
Иванов Михаил 100 1
Янкин Андрей 35 1
Филиппов Максим 48 1
Заикин Андрей 30 1
Коростелев Павел 30 1
Богданов Валентин 14 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Емельянова Инна 21 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Василенко Александр 89 1
Василенко Павел 2 1
Низовский Григорий 36 1
Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
Шелепов Владимир 24 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
Вирцер Евгений 38 1
Карпинский Алексей 42 1
Головачев Михаил 20 1
Литвинов Игорь 10 1
Карпов Алексей 24 1
Родюков Алексей 6 1
Тищенко Андрей 13 1
Серебряков Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 11
Европа 21767 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Япония 13282 4
Турция - Турецкая республика 2351 3
Испания - Королевство 3706 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
США - Калифорния 4625 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Земля - планета Солнечной системы 10375 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Индия - Bharat 5446 3
Африка - Африканский регион 3478 2
Ближний Восток 2943 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Таиланд - Королевство 816 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 2
Канада 4881 2
Израиль 2730 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Украина 7608 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 7
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