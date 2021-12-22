Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs

Компания ДКС, производитель электрооборудования, внедрила комплекс решений интеллектуальной видеоаналитики от VisionLabs для повышения промышленной безопасности. Технологии компьютерного зрения обеспечат контроль доступа, распознавание автотранспорта, а также мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и нахождения сотрудников в опасных зонах. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

На заводе ДКС организован сложный производственный процесс, поэтому компании был необходим контроль за соблюдением техники безопасности на территории завода, а также пресечение возможности несанкционированного доступа. К решению этих задач подключилось Тверское отделение ПАО Сбербанк в партнерстве с компанией VisionLabs, одним из мировых лидеров в области компьютерного зрения и машинного обучения.

Интегратором инновационных решений выступила компания «Специальные технологии контроля» (СТК), научно-техническое предприятие, в числе основных направлений развивающая создание систем безопасности с использованием технологий биометрического распознавания.

Усиление безопасности на объектах ДКС начинается с пропускных пунктов. Для модернизации учета автотранспорта «СТК» внедрила систему автоматического контроля и мониторинга LUNA Cars от VisionLabs. С помощью технологий компьютерного зрения решение распознает номер, марку, модель, тип и категорию проезжающих через КПП транспортных средств и добавляет эту информацию в журнал учета, тем самым оптимизируя работу службы безопасности. Также в LUNA Cars есть возможность автоматизировать доступ на территорию. Если распознанный автомобиль есть в базе – ворота откроются.

На проходных завода установлена биометрическая система контроля доступа. Чтобы пройти на предприятие, сотруднику достаточно посмотреть в камеру – распознавание лица происходит за доли секунды. В отличие от карт доступа биометрический идентификатор нельзя потерять или передать третьим лицам, что максимально исключает возможность проникновения посторонних лиц. Кроме того, новая система более удобна для пользователей – сотрудникам больше не нужно постоянно носить с собой физический пропуск.

Для зон с повышенной опасностью в цехе обработки металла реализован контроль ношения средств индивидуальной защиты (курток и касок). При обнаружении нарушений система отправляет оповещение на пульт диспетчера – это позволяет полностью автоматизировать процесс мониторинга и исключить влияние человеческого фактора. Также есть возможность использования смежного функционала распознавания по лицу, что обеспечивает фиксацию нарушения по каждому сотруднику предприятия. Это помогает исключить нарушения правил безопасности и существенно снизить уровень производственного травматизма.

Решения VisionLabs использует оптимизированные нейронные сети, поэтому не требуют значительных вычислительных ресурсов. Кроме того, их легко модернизировать и тиражировать за счет гибких настроек системы.

«Задачи искусственного интеллекта в промышленности продолжают актуализироваться и развиваться вместе с отраслью. Если раньше использование компьютерного зрения в основном касалось только производственных процессов, то с развитием технологий область их применения стала гораздо шире. На большинстве предприятий уже установлены камеры, с которых поступает огромное количество информации. Видеоаналитика становится незаменимым инструментом, который помогает распознать контекст на изображении, тем самым исключив влияние человеческого фактора при реагировании на нештатные ситуации и существенно снижая риски производственного травматизма», - сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

«Одной из основных задач, поставленных генеральным директором группы компаний ДКС, является повышение производительности труда. Выполнение этой задачи достигается не только внедрением самого современного производственного оборудования и оптимизацией технологических процессов, но и с помощью поэтапного внедрения искусственного интеллекта во все сферы деятельности компании. Технологии компьютерного зрения и видеоаналитики, предоставленные нашим партнером ПАО Сбербанк, одновременно упростили и сделали более безопасным процесс доступа на территорию предприятия и соблюдение требований безопасности в технологических зонах», - отметил Александр Петров, начальник отдела информационной безопасности АО «ДКС».

О компании VisionLabs

VisionLabs — один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Наши клиенты — это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.).

Как проверить ЭЦП? Интеграция

По результатам регулярных независимых тестов американского Национального института стандартов и технологий (NIST), алгоритмы VisionLabs стабильно занимают лидирующие позиции.

О компании «СТК»

«Специальные технологии контроля» – российская научно-техническая, производственная компания, основанная в 2018 г.

Основными направлениями деятельности компании являются:

- Создание систем безопасности с использованием технологий биометрического распознавания;

- Прототипирование и серийное производство роботов для различных отраслевых сегментов;

- Разработка и производство электронных устройств широкого спектра, в том числе специального банковского оборудования.

Компания предоставляет полный цикл услуг по разработке, производству и интеграции продуктов и решений.

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