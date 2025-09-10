Разделы

Петров Александр


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Якутяне этим летом читали фэнтези, слушали Женю Трофимова и смотрели научную фантастику 1
18.10.2023 АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения 1
20.09.2023 Российский морской регистр судоходства займется поиском цифровых решений для классификации судов совместно с «Аскон» 1
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
30.01.2020 Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука 1
18.10.2016 Промсвязьбанк начал выпуск карт «Мир» в рамках зарплатных проектов 1
31.03.2014 «Форс» построил в «Сибур Холдинге» интегрированную систему отчетности на основе приложений Oracle 1
16.01.2014 «Техносерв» приценивается к финскому PLM-интегратору 1
19.07.2011 Softline автоматизировала работу Хабаровского судостроительного завода с помощью «Компаса-3D» 1
15.06.2009 «Камов» будет управлять жизненным циклом изделий с помощью решений Dassault Systemes 1
25.05.2009 «Первый ТВЧ» запустил новые HD-каналы 1
25.12.2008 «Нанософт» представил продукт для проектирования СКУД/ОПС 1
26.12.2006 Голосуем: Скандал 2006 года 1
15.08.2006 Губернатор Ленобласти выдал именные научные стипендии 1
29.12.2005 "ЭпикРус" не держит зла на Epicor 1
27.07.2004 В ТМ САТ произошли кадровые изменения 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Петров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 4
Цифра ГК 2512 1
Microsoft Corporation 25040 1
Apple Inc 12425 1
Dell EMC 5059 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Lenovo Group 2324 1
Softline - Софтлайн 3113 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Sony 6592 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Lenovo Motorola 3511 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 1
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13707 1
IBM - International Business Machines Corp 9507 1
Toshiba Corporation 2940 1
Нанософт 103 1
Информзащита 815 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
KPMG 262 1
ФОРС - Центр разработки 662 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 320 1
Dassault Systemes 222 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 28 1
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 1
Epicor Software Corporation 160 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 99 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 61 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 63 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Vertu 117 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
ТМ Сат 18 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 481 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 2
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
Евросеть 1412 1
НСПК - Национальная система платежных карт 876 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Силовые машины 142 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7886 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод 8 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Лента - Сеть розничной торговли 2215 1
Альфа-Групп 721 1
ХСЗ - Хабаровский судостроительный завод 1 1
ДЦСС - Дальневосточный центр судостроения и судоремонта - Звезда Дальневосточный завод 5 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 17 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 186 1
Первая мебельная фабрика - Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити - Шанс Арена 5 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3078 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1064 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4710 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3406 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1113 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5675 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3970 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5805 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1380 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7136 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9566 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5608 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2534 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  708 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1344 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25149 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13210 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8772 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 290 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2359 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3705 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1309 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7299 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3322 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2616 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25227 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 226 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 336 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 414 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 854 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Epicor iScala 87 1
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 1
Epicor ERA 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
Oracle Hyperion 239 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
AllOfMP3.com 49 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna POS 8 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna ACE 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 12 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 75 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1171 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 33 1
Apple iPhone 6 4863 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
NGR Softlab - Dataplan 40 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 32 1
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 15 1
Путин Владимир 3297 2
Сердюков Валерий 12 2
Кирпиков Денис 2 2
Вешняков Владимир 1 1
Федоров Петр 3 1
Старшенбаум Ирина 2 1
Акиньшина Оксана 3 1
Климова Татьяна 1 1
Тарасова Аглая 1 1
Бондарчук Федор 16 1
Меньшиков Олег 7 1
Зырянов Илья 17 1
Чичваркин Евгений 162 1
Хинштейн Александр 145 1
Скрипаль Сергей 2 1
Пудов Дмитрий 45 1
Боширов Руслан 1 1
Шувалов Евгений 16 1
Радченков Сергей 11 1
Новиков Дмитрий 41 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Мажорин Александр 2 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Ананьев Алексей 110 1
Романов Илья 32 1
Ефимов Петр 39 1
Степанов Денис 8 1
Крыжовников Жора 1 1
Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
Лебедева Юлия 4 1
Бадаев Максим 4 1
Орлов Николай 14 1
Подтероб Андрей 1 1
Ляховский Евгений 1 1
Куликов Сергей 32 1
Мухаметов Риналь 1 1
Максаков Иван 2 1
Лазерсон Илья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 3
Европа 24505 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 2
Финляндия - Финляндская Республика 3641 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 2
Земля - планета Солнечной системы 10564 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1207 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Бельгия - Королевство 1161 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 1
Индия - Bharat 5607 1
Европа Восточная 3115 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 945 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5185 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5148 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4849 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5233 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1024 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6217 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 178 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6517 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 683 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8826 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 676 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6689 1
Английский язык 6819 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11513 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9377 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2962 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2633 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7182 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4242 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8152 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 328 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
РАН - Российская академия наук 1970 2
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
Росатом - НИТИ им. А.П. Александрова ФГУП - Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова 2 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 33 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
