Аскон C3D Labs C3D Vision C3D Web Vision


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Компания «АИОМ Технологии» выбрала C3D Vision и C3D Converter для разработки PAZL:TAKT 1
25.07.2024 «Аскон» открыла новый центр разработки в Нижнем Новгороде 1
12.03.2024 C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux 1
28.11.2023 Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики 2
18.10.2023 АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения 2
07.07.2023 GMPT интегрирует ядро C3D в собственное ПО для проектирования оптики 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 2
13.12.2018 Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон» 1
25.06.2018 C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2018 с новыми версиями геометрического ядра, решателя и конвертеров 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 48 10
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 7
8719 2
Renga Software - Ренга Софтвэа 42 2
Mubitek 1 1
Autodesk 619 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Компас 20 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Нанософт 103 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Иторум 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2253 1
АИОМ Технологии 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Газпром ПАО 1385 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 104 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12505 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1882 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3968 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5802 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14343 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12121 3
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 773 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 3
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 15 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 411 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 459 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 127 2
Web-client - Веб-клиент 224 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9564 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 107 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13206 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2345 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 448 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1018 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11053 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6769 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12541 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7940 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1339 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1950 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 862 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2652 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1360 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 215 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 180 1
ИЭТР - Интерактивное электронное техническое руководство - Electronic Technical Manual - IETM - Interactive Electronic Technical Manual 28 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 15 8
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 10 8
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 10 5
Linux OS 10617 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 226 4
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 2
Аскон - C3D Labs - C3D Solver 3 2
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 2
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 2
Аскон - Лоцман:PLM 90 2
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 2
Red Hat RPM - Package Manager 162 2
Аскон Компас-График 37 2
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 2
Аскон - Лоцман:ПГС 10 2
Аскон - Лоцман:КБ 6 2
Аскон Компас-Эксперт 5 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 305 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 56 1
Siemens Digital Industries Software - D-Cubed 1 1
Microsoft Visual Studio 415 1
Clang - Компилятор 11 1
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
Autodesk AutoCAD DXF 44 1
SSTL GMPT - Geostationary Minisatellite Platform Transferred 2 1
Microsoft Windows 16121 1
Аскон - C3D Labs - C3D Viewer 3 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 1
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 1
GMPT SinoRay 1 1
Аскон - C3D Labs - C3D Mesh2Brep 1 1
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 1
АИОМ Технологии - PAZL 1 1
Зыков Олег 16 3
Павлов Игорь 7 1
Богданов Максим 35 1
Бинташ Мустафа 1 1
Бахметьев Дмитрий 1 1
Ляховский Евгений 1 1
Петров Александр 17 1
Кулагин Максим 1 1
Волокитин Игорь 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 6
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 140 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17798 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Куба - Республика 392 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2037 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 674 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 105 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9690 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 676 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5900 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5857 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8825 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5707 1
Физика - Physics - область естествознания 2775 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1434 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 982 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3618 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19804 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6082 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5481 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14624 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 163 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
