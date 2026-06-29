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Аскон C3D Labs C3D Viewer
C3D Viewer — это бесплатное приложение в линейке продуктов C3D Labs (входит в АСКОН), инструмент для визуализации трехмерной геометрии, который позволяет читать файлы в наиболее распространенных обменных форматах САПР: ACIS, IGES, Parasolid, STEP, STL, VRML, JT, OBJ, отображать структуру и сохранять модель в формате геометрического ядра C3D или растрового изображения. C3D Viewer разработан на базе компонентов C3D Labs: C3D Converter, C3D Modeler, C3D Vision.
СОБЫТИЯ
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Аскон и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 3
|Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2970 2
|Renesas Electronics - Altium 39 1
|Эремекс - Eremex 16 1
|Богданов Максим 40 1
|Зыков Олег 18 1
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