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Аскон C3D Labs C3D Viewer

C3D Viewer — это бесплатное приложение в линейке продуктов C3D Labs (входит в АСКОН), инструмент для визуализации трехмерной геометрии, который позволяет читать файлы в наиболее распространенных обменных форматах САПР: ACIS, IGES, Parasolid, STEP, STL, VRML, JT, OBJ, отображать структуру и сохранять модель в формате геометрического ядра C3D или растрового изображения. C3D Viewer разработан на базе компонентов C3D Labs: C3D Converter, C3D Modeler, C3D Vision.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.06.2026 Старт продаж C3D Viewer Pro — решения для работы с нативными САПР-форматами 1
18.06.2024 C3D Viewer получил сертификат соответствия от Astra Linux 2
12.03.2024 C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux 1
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 3
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2970 2
Renesas Electronics - Altium 39 1
Эремекс - Eremex 16 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2307 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4340 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15902 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4980 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6347 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 493 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 506 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 387 1
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 16 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 246 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2037 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3178 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9915 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2644 1
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Аскон - C3D Labs - C3D Converter 13 1
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 1
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 1
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
Эремекс - Eremex Delta Design 8 1
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Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 260 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 19 1
Аскон - Лоцман:PLM 98 1
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 11 1
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Южная Корея - Республика 7012 1
Индия - Bharat 5836 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3544 1
Турция - Турецкая республика 2591 1
Куба - Республика 414 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
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