Аскон C3D Labs C3D Converter


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Компания «АИОМ Технологии» выбрала C3D Vision и C3D Converter для разработки PAZL:TAKT 1
29.10.2024 Новые плагины для чтения форматов Revit и Navisworks в C3D Converter 1
12.03.2024 C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux 1
28.11.2023 Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики 1
10.11.2023 Форматы NX и Solidworks добавлены в модуль C3D Converter 1
18.10.2023 АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения 1
21.06.2019 Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
25.06.2018 C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2018 с новыми версиями геометрического ядра, решателя и конвертеров 1
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 48 8
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2253 1
SoftDev - СофтДев 1 1
АИОМ Технологии 1 1
Mubitek 1 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
Нанософт 103 1
Иторум 2 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3968 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5802 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14343 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9564 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 838 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 773 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2652 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 862 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1950 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11053 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1360 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 285 1
ИЭТР - Интерактивное электронное техническое руководство - Electronic Technical Manual - IETM - Interactive Electronic Technical Manual 28 1
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 15 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 107 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1339 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12121 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7940 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12541 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 15 6
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 5
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 10 4
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 3
Аскон - C3D Labs - C3D Solver 3 2
Linux OS 10617 2
Аскон - C3D Labs - C3D Mesh2Brep 1 1
Аскон - C3D Labs - C3D Viewer 3 1
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 1
Autodesk Revit 118 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 226 1
Dassault Systemes - SolidWorks 122 1
АИОМ Технологии - PAZL 1 1
Autodesk Navisworks 22 1
Clang - Компилятор 11 1
Microsoft Visual Studio 415 1
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 1
Siemens Digital Industries Software - D-Cubed 1 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 56 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 305 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
Microsoft Windows 16121 1
Зыков Олег 16 3
Спиваков Александр 1 1
Ляховский Евгений 1 1
Бахметьев Дмитрий 1 1
Кулагин Максим 1 1
Ожигин Денис 14 1
Захаркин Денис 8 1
Бинташ Мустафа 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Куба - Республика 392 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5857 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 676 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1358 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5900 1
Ergonomics - Эргономика 1653 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9690 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6082 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5481 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19804 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5166 1
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

