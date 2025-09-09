Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аскон C3D Labs C3D Converter
УПОМИНАНИЯ
Аскон и организации, системы, технологии, персоны:
|Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
|ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
|Зыков Олег 16 3
|Спиваков Александр 1 1
|Ляховский Евгений 1 1
|Бахметьев Дмитрий 1 1
|Кулагин Максим 1 1
|Ожигин Денис 14 1
|Захаркин Денис 8 1
|Бинташ Мустафа 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152858 4
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
|Куба - Республика 392 1
|Турция - Турецкая республика 2454 1
|Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
