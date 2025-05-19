Компания основана в 2009 году. Основная цель работы — активное внедрение и использование инновационных решений в области информационной поддержки жизненного цикла изделий, включая разработку технической документации, проектирование изделий, электронное обучение. Помимо непосредственной разработки документации, компания разрабатывает программные продукты группы Technical Documentation Suite (TDS), которая включает в себя TD Viewer, TD Viewer Mobile, TD Viewer AR, TD Editor 3D. TDS интегрируется и выступает ядром для прочих систем, таких как онлайн магазины запасных частей, системы дистанционного обучения, бортовые системы автомобилей. Среди заказчиков Иторум — компании в различных отраслях машиностроения: авиация, тяжелое машиностроение, автомобильная и дорожная техника, вооружение и военная техника, энергетика.