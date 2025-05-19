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Иторум
Компания основана в 2009 году. Основная цель работы — активное внедрение и использование инновационных решений в области информационной поддержки жизненного цикла изделий, включая разработку технической документации, проектирование изделий, электронное обучение. Помимо непосредственной разработки документации, компания разрабатывает программные продукты группы Technical Documentation Suite (TDS), которая включает в себя TD Viewer, TD Viewer Mobile, TD Viewer AR, TD Editor 3D. TDS интегрируется и выступает ядром для прочих систем, таких как онлайн магазины запасных частей, системы дистанционного обучения, бортовые системы автомобилей. Среди заказчиков Иторум — компании в различных отраслях машиностроения: авиация, тяжелое машиностроение, автомобильная и дорожная техника, вооружение и военная техника, энергетика.
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|Российская edtech-компания выпустила первую систему для генерации учебного контента с искусственным интеллектом 1
|28.11.2023
|Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики 2
Иторум и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 9 1
|Аскон - C3D Labs - C3D Converter 9 1
|Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 14 1
|Linux OS 10212 1
|Microsoft Windows 15892 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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