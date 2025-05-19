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Иторум


Компания основана в 2009 году. Основная цель работы — активное внедрение и использование инновационных решений в области информационной поддержки жизненного цикла изделий, включая разработку технической документации, проектирование изделий, электронное обучение. Помимо непосредственной разработки документации, компания разрабатывает программные продукты группы Technical Documentation Suite (TDS), которая включает в себя TD Viewer, TD Viewer Mobile, TD Viewer AR, TD Editor 3D. TDS интегрируется и выступает ядром для прочих систем, таких как онлайн магазины запасных частей, системы дистанционного обучения, бортовые системы автомобилей. Среди заказчиков Иторум — компании в различных отраслях машиностроения: авиация, тяжелое машиностроение, автомобильная и дорожная техника, вооружение и военная техника, энергетика.

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Российская edtech-компания выпустила первую систему для генерации учебного контента с искусственным интеллектом 1
28.11.2023 Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Иторум и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 46 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 1
ИЭТР - Интерактивное электронное техническое руководство - Electronic Technical Manual - IETM - Interactive Electronic Technical Manual 28 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 187 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5546 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2592 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 851 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3815 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1855 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 1
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 9 1
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 9 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 14 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 650 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5743 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5305 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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