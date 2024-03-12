Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс

C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux C3D Viewer — это бесплатное приложение в линейке продуктов C3D Labs (входит в «Аскон»), простой в использовании инструмент для визуализации трехмерной г

Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики ивной электронной технической документации и средств обучения. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. Модуль визуализации C3D Vision дает возможность разрабатывать и использовать 2D и 3

Форматы NX и Solidworks добавлены в модуль C3D Converter Компания C3D Labs объявила о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Con

АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения помощью можно получить полную визуализацию помещения корабля. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. В 2019 г. АО «СПО «Арктика» инициировало проект для совершенствования информационно

GMPT интегрирует ядро C3D в собственное ПО для проектирования оптики стем, панелей отображения и оптических пленок в индустрии EDA/TCAD. Экспертиза математиков компании C3D Labs поможет развить трехмерные возможности SinoRay и ускорить его вывод на новый техноло

C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux тарий SDK и операционную систему из реестра отечественного ПО», — комментирует Олег Зыков, директор C3D Labs. «Astra Linux Common Edition позиционируется как универсальная ОС, и успешная сборка

Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения своих инструментов виртуального прототипирования. За счет использования программных компонентов от C3D Labs будет расширен набор поддерживаемых CAD-форматов, а также добавлены новые возможност

Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов АПР штампов ÇİZEN с помощью инструментов разработки C3D Toolkit, разработанных российской компанией C3D Labs (дочерняя компания «Аскон»). Компания лицензировала весь набор инструментов C3D Tool

Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон» анализа и расчетов. При его создании были использованы геометрическое ядро и модуль визуализации от C3D Labs, дочерней компании «Аскон». Применение готовых компонентов C3D Toolkit позволило спе

C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2018 с новыми версиями геометрического ядра, решателя и конвертеров C3D Labs объявила о выходе C3D Toolkit 2018, обновленного комплекта инструментов для разработки инженерного программного

«Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования обмена C3D Converter обеспечивает чтение и запись этих данных через формат SAT. Успешному вхождению С3D в DWG-среду способствовало появление интеграционного модуля между геометрическим ядром C3

Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD темы семейства UNIX появилась в ядре C3D по инициативе компании ЛЕДАС, авторизованного разработчика C3D Labs. Протестированная сборка C3D под FreeBSD была готова за два дня – благодаря готовой

C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года ала C3D Toolkit для развития 3D-моделирования в своем флагманском продукте Altium Designer.За год у C3D Labs появилось девять новых заказчиков в России, США, Индии, Китае и Турции. А всего на д

ИТ-разработку резидента «Сколково» можно использовать в аэрокосмической отрасли Технология резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», компании C3D Labs для разработки инженерного программного обеспечения доказала свою применимость в ход

РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах Разработка компании C3D Labs (дочернее предприятие ГК «Аскон»), резидента ИТ-кластера фонда «Сколково», начинает

Продукт C3D Labs выходит на зарубежные рынки Геометрическое ядро C3D компании-резидента фонда «Сколково» C3D Labs лицензировано южнокорейской компанией Solar Tech со штаб-квартирой в Сеуле. Как сооб

C3D Labs стала резидентом «Сколково» Компания C3D Labs, входящая в группу компаний «Аскон», стала резидентом инновационного центра «Сколков

