Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс

C3D Labs разрабатывает инструменты для создания инженерного программного обеспечения, в том числе геометрическое ядро — ключевой программный компонент трехмерных САПР. Компания основана в 2012 году на базе математического подразделения АСКОН, работавшего над ядром с 1995 года, и входит в АСКОН как 100% дочерняя компания. В 2022 году программными компонентами C3D пользуются более 50 компаний-разработчиков в 14 странах мира.
СОБЫТИЯ
|12.03.2024
|
C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux
C3D Viewer — это бесплатное приложение в линейке продуктов C3D Labs (входит в «Аскон»), простой в использовании инструмент для визуализации трехмерной г
|28.11.2023
|
Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики
ивной электронной технической документации и средств обучения. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. Модуль визуализации C3D Vision дает возможность разрабатывать и использовать 2D и 3
|10.11.2023
|
Форматы NX и Solidworks добавлены в модуль C3D Converter
Компания C3D Labs объявила о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Con
|18.10.2023
|
АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения
помощью можно получить полную визуализацию помещения корабля. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. В 2019 г. АО «СПО «Арктика» инициировало проект для совершенствования информационно
|07.07.2023
|
GMPT интегрирует ядро C3D в собственное ПО для проектирования оптики
стем, панелей отображения и оптических пленок в индустрии EDA/TCAD. Экспертиза математиков компании C3D Labs поможет развить трехмерные возможности SinoRay и ускорить его вывод на новый техноло
|26.08.2021
|
C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux
тарий SDK и операционную систему из реестра отечественного ПО», — комментирует Олег Зыков, директор C3D Labs. «Astra Linux Common Edition позиционируется как универсальная ОС, и успешная сборка
|21.06.2019
|
Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения
своих инструментов виртуального прототипирования. За счет использования программных компонентов от C3D Labs будет расширен набор поддерживаемых CAD-форматов, а также добавлены новые возможност
|18.02.2019
|
Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов
АПР штампов ÇİZEN с помощью инструментов разработки C3D Toolkit, разработанных российской компанией C3D Labs (дочерняя компания «Аскон»). Компания лицензировала весь набор инструментов C3D Tool
|13.12.2018
|
Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон»
анализа и расчетов. При его создании были использованы геометрическое ядро и модуль визуализации от C3D Labs, дочерней компании «Аскон». Применение готовых компонентов C3D Toolkit позволило спе
|25.06.2018
|
C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2018 с новыми версиями геометрического ядра, решателя и конвертеров
C3D Labs объявила о выходе C3D Toolkit 2018, обновленного комплекта инструментов для разработки инженерного программного
|05.06.2018
|
«Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования
обмена C3D Converter обеспечивает чтение и запись этих данных через формат SAT. Успешному вхождению С3D в DWG-среду способствовало появление интеграционного модуля между геометрическим ядром C3
|31.05.2018
|
Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD
темы семейства UNIX появилась в ядре C3D по инициативе компании ЛЕДАС, авторизованного разработчика C3D Labs. Протестированная сборка C3D под FreeBSD была готова за два дня – благодаря готовой
|04.04.2018
|
C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года
ала C3D Toolkit для развития 3D-моделирования в своем флагманском продукте Altium Designer.За год у C3D Labs появилось девять новых заказчиков в России, США, Индии, Китае и Турции. А всего на д
|30.10.2017
|
ИТ-разработку резидента «Сколково» можно использовать в аэрокосмической отрасли
Технология резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», компании C3D Labs для разработки инженерного программного обеспечения доказала свою применимость в ход
|08.06.2015
|
РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах
Разработка компании C3D Labs (дочернее предприятие ГК «Аскон»), резидента ИТ-кластера фонда «Сколково», начинает
|23.07.2014
|
Продукт C3D Labs выходит на зарубежные рынки
Геометрическое ядро C3D компании-резидента фонда «Сколково» C3D Labs лицензировано южнокорейской компанией Solar Tech со штаб-квартирой в Сеуле. Как сооб
|23.10.2013
|
C3D Labs стала резидентом «Сколково»
Компания C3D Labs, входящая в группу компаний «Аскон», стала резидентом инновационного центра «Сколков
|13.09.2000
|
FMD: "подставка для кофе" из Орловской области
О разработке флуоресцентных многослойных дисков (Fluorescent Multi-layer Disk - FMD) компанией Constellation 3D Inc. (C3D) говорится довольно много. Ожидается, что в ближайшие годы этот принципиально новый вид носителей произведет переворот в компьютерном мире, по масштабам сопоставимый с изобретением CD-ROM д
|22.12.1999
|
Компания C3D, оцениваемая в $1 млрд. может быть исключена из Bulletin Board
Акции C3D Inc., оцениваемой в $997 млн., могут быть исключены из OTC Bulletin Board в январе 2000 г. поскольку Комиссия по Акциям и Ценным Бумагам не приняла документы о регистрации акций компании, р
|19.11.1999
|
Компания C3D сообщает о новой технологии хранения данных
логия будет демонстрироваться впервые в Соединенных Штатах 30 ноября, 1999 г. в Сан-Хосе, Калифорния. Промышленное производство носителей и дисководов для них намечено начать в конце следующего года. C3D имеет офисы в Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии, и лабораториях в Израиле, России и Украине. Исследование проводится международной группой ученых и специалистов в области разработок оптически
|06.10.1999
|
Прорыв в области накопителей данных - американская фирма C3D представила СD-диск емкостью 140 Гбайт
Американская компания C3D недавно представила свою новую технологию хранения данных, которая позволяет уместить на диске размера обычного CD 140 Гб данных, а на диске размера кредитной карточки - около 10 Гб. Теперь
