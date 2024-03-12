Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Аскон C3D Labs С3Д Лабс

Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс

C3D Labs разрабатывает инструменты для создания инженерного программного обеспечения, в том числе геометрическое ядро — ключевой программный компонент трехмерных САПР. Компания основана в 2012 году на базе математического подразделения АСКОН, работавшего над ядром с 1995 года, и входит в АСКОН как 100% дочерняя компания. В 2022 году программными компонентами C3D пользуются более 50 компаний-разработчиков в 14 странах мира.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.03.2024 C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux

C3D Viewer — это бесплатное приложение в линейке продуктов C3D Labs (входит в «Аскон»), простой в использовании инструмент для визуализации трехмерной г
28.11.2023 Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики

ивной электронной технической документации и средств обучения. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. Модуль визуализации C3D Vision дает возможность разрабатывать и использовать 2D и 3
10.11.2023 Форматы NX и Solidworks добавлены в модуль C3D Converter

Компания C3D Labs объявила о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Con
18.10.2023 АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения

помощью можно получить полную визуализацию помещения корабля. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. В 2019 г. АО «СПО «Арктика» инициировало проект для совершенствования информационно
07.07.2023 GMPT интегрирует ядро C3D в собственное ПО для проектирования оптики

стем, панелей отображения и оптических пленок в индустрии EDA/TCAD. Экспертиза математиков компании C3D Labs поможет развить трехмерные возможности SinoRay и ускорить его вывод на новый техноло
26.08.2021 C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux

тарий SDK и операционную систему из реестра отечественного ПО», — комментирует Олег Зыков, директор C3D Labs. «Astra Linux Common Edition позиционируется как универсальная ОС, и успешная сборка
21.06.2019 Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения

своих инструментов виртуального прототипирования. За счет использования программных компонентов от C3D Labs будет расширен набор поддерживаемых CAD-форматов, а также добавлены новые возможност
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов

АПР штампов ÇİZEN с помощью инструментов разработки C3D Toolkit, разработанных российской компанией C3D Labs (дочерняя компания «Аскон»). Компания лицензировала весь набор инструментов C3D Tool
13.12.2018 Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон»

анализа и расчетов. При его создании были использованы геометрическое ядро и модуль визуализации от C3D Labs, дочерней компании «Аскон». Применение готовых компонентов C3D Toolkit позволило спе
25.06.2018 C3D Labs выпустила C3D Toolkit 2018 с новыми версиями геометрического ядра, решателя и конвертеров

C3D Labs объявила о выходе C3D Toolkit 2018, обновленного комплекта инструментов для разработки инженерного программного
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования

обмена C3D Converter обеспечивает чтение и запись этих данных через формат SAT. Успешному вхождению С3D в DWG-среду способствовало появление интеграционного модуля между геометрическим ядром C3
31.05.2018 Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD

темы семейства UNIX появилась в ядре C3D по инициативе компании ЛЕДАС, авторизованного разработчика C3D Labs. Протестированная сборка C3D под FreeBSD была готова за два дня – благодаря готовой

04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года

ала C3D Toolkit для развития 3D-моделирования в своем флагманском продукте Altium Designer.За год у C3D Labs появилось девять новых заказчиков в России, США, Индии, Китае и Турции. А всего на д
30.10.2017 ИТ-разработку резидента «Сколково» можно использовать в аэрокосмической отрасли

Технология резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», компании C3D Labs для разработки инженерного программного обеспечения доказала свою применимость в ход
08.06.2015 РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах

Разработка компании C3D Labs (дочернее предприятие ГК «Аскон»), резидента ИТ-кластера фонда «Сколково», начинает

23.07.2014 Продукт C3D Labs выходит на зарубежные рынки

Геометрическое ядро C3D компании-резидента фонда «Сколково» C3D Labs лицензировано южнокорейской компанией Solar Tech со штаб-квартирой в Сеуле. Как сооб
23.10.2013 C3D Labs стала резидентом «Сколково»

Компания C3D Labs, входящая в группу компаний «Аскон», стала резидентом инновационного центра «Сколков
13.09.2000 FMD: "подставка для кофе" из Орловской области

О разработке флуоресцентных многослойных дисков (Fluorescent Multi-layer Disk - FMD) компанией Constellation 3D Inc. (C3D) говорится довольно много. Ожидается, что в ближайшие годы этот принципиально новый вид носителей произведет переворот в компьютерном мире, по масштабам сопоставимый с изобретением CD-ROM д
22.12.1999 Компания C3D, оцениваемая в $1 млрд. может быть исключена из Bulletin Board

Акции C3D Inc., оцениваемой в $997 млн., могут быть исключены из OTC Bulletin Board в январе 2000 г. поскольку Комиссия по Акциям и Ценным Бумагам не приняла документы о регистрации акций компании, р
19.11.1999 Компания C3D сообщает о новой технологии хранения данных

логия будет демонстрироваться впервые в Соединенных Штатах 30 ноября, 1999 г. в Сан-Хосе, Калифорния. Промышленное производство носителей и дисководов для них намечено начать в конце следующего года. C3D имеет офисы в Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии, и лабораториях в Израиле, России и Украине. Исследование проводится международной группой ученых и специалистов в области разработок оптически
06.10.1999 Прорыв в области накопителей данных - американская фирма C3D представила СD-диск емкостью 140 Гбайт

Американская компания C3D недавно представила свою новую технологию хранения данных, которая позволяет уместить на диске размера обычного CD 140 Гб данных, а на диске размера кредитной карточки - около 10 Гб. Теперь

Публикаций - 50, упоминаний - 87

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2530 7
Компас 20 6
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 5
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 5
9049 5
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 3
Базис-центр 4 3
Solar Tech 3 3
Эремекс - Eremex 16 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 2
Intel Corporation 12560 2
Нанософт 120 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Dassault Systemes 223 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 429 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 346 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 30 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 40 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
Renesas Electronics - Altium 39 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 280 1
Программные технологии 86 1
Mubitek 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 1
Lite-On 33 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Новый диск 960 1
Constellation 3D Inc 9 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 258 1
Этерсофт - Etersoft 26 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 277 1
Сосны НПФ - Научно-производственная организация 3 1
ЛО ЦНИТИ НПК - Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского технологического института 3 1
Иторум 2 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 7
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 3
Газпром ПАО 1422 3
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 2
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 17 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 2
Газпром центрремонт 6 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
101Hotels.com 456 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Татнефть - Тольяттикаучук - Тольяттисинтез - СИБУР Тольятти 2 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2009 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Совкомбанк ПАО 288 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Superjob - Суперджоб 720 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2182 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Двигателестроение 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3386 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3131 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3475 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 268 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1471 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 32
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 18
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 477 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 13
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 11
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 6
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 445 6
ICE - Interactive Connectivity Establishment 132 4
Web-client - Веб-клиент 231 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 4
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 197 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 799 4
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9720 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 3
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 15 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2713 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Программный стек 234 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 858 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 277 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 24
Linux OS 10958 15
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 16 14
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 11 10
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 10
Аскон - Лоцман:PLM 92 8
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 11 8
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 6
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 5
Аскон Компас-График 39 5
Microsoft Windows 16380 5
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 5
Аскон - Лоцман:ПГС 10 4
Аскон - Лоцман:КБ 6 4
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 4
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 89 3
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 3
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 24 3
Аскон - C3D Labs - C3D Solver 4 3
Этерсофт - WINE@Etersoft 24 3
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 3
Аскон - C3D Labs - C3D Viewer 3 3
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 3
Аскон Компас-Эксперт 5 3
Google Android 14744 3
Apple iOS 8282 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 3
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 27 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Clang - Компилятор 11 2
Autodesk AutoCAD DXF 46 2
Аскон - Лоцман:ОРД 5 2
Аскон Компас:24 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 246 2
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 2
Apple macOS 2263 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1336 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 2
Зыков Олег 17 11
Богданов Максим 37 3
Сизов Василий 4 3
Голиков Александр 16 2
Гинда Дмитрий 8 2
Оснач Дмитрий 14 2
Волокитин Игорь 9 2
Путин Владимир 3370 2
Бобровников Борис 104 1
Гольцов Александр 82 1
Корнеев Сергей 84 1
Грибов Владимир 31 1
Петров Александр 21 1
Алахвердянц Александр 1 1
Косилов Михаил 16 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Попов Павел 23 1
Боровиков Игорь 135 1
Ведехин Игорь 36 1
Павлов Игорь 8 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Янкина Татьяна 2 1
Захаркин Денис 8 1
Ожигин Денис 15 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Векшин Евгений 12 1
Чернышев Андрей 70 1
Будников Валерий 1 1
Синьков Кирилл 69 1
Летов Никита 1 1
Камнев Аркадий 1 1
Бинташ Мустафа 1 1
Селиванов Евгений 3 1
Голованов Николай 1 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Боровников Борис 1 1
Бахметьев Дмитрий 1 1
Ляховский Евгений 1 1
Спиваков Александр 1 1
Лукин Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 34
Южная Корея - Республика 6866 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 6
Швеция - Королевство 3716 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 5
Израиль 2786 4
Украина 7802 4
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 111 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3399 3
Турция - Турецкая республика 2497 3
США - Калифорния 4777 3
США - Флорида 773 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Япония 13555 2
Индия - Bharat 5710 2
США - Нью-Йорк 3153 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 2
Европа Западная 1492 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 1
США - Колорадо - Боулдер 83 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Европа 24655 1
Земля - планета Солнечной системы 10675 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8174 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4302 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3194 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Китай - Тайвань 4138 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2124 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1657 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5886 4
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 1
Доктрина информационной безопасности России 55 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 376 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1750 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 129 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Английский язык 6880 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Gartner - Гартнер 3615 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 5
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 399 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще