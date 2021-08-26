C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux

C3D Labs, дочерняя компания «Аскон», выпустила версию геометрического ядра C3D для операционной системы Astra Linux. Поддержка отечественной ОС на уровне специализированного инструмента разработки (SDK) — важный шаг к созданию импортонезависимых инженерных 3D-приложений. Оба продукта входят в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Геометрическое ядро является ключевым и самым наукоемким компонентом систем автоматизированного проектирования (САПР): его алгоритмы отвечают за построение, редактирование и конвертацию 3D-моделей. Также ядро применяется при разработке систем инженерного анализа и расчетов, симуляции физических процессов, подготовки программ для ЧПУ-станков, обработки результатов 3D-сканирования, промышленной виртуальной реальности.

Astra Linux стала первой отечественной ОС, с которой работает C3D, единственное российское коммерческое геометрическое ядро и одно из трех наиболее популярных в мире. Сборка и тестирование ядра проводились в среде общего назначения Astra Linux Common Edition.

«Импортозамещение инженерного программного обеспечения набирает темп. Мы видим, как крупные промышленные предприятия запускают собственные разработки, на рынок выходят новые компании, а состоявшиеся игроки отказываются от зарубежных компонентов в своих продуктах. Программный стек «ядро C3D + Astra Linux» открывает возможности для разработчиков, которым важно использовать инструментарий SDK и операционную систему из реестра отечественного ПО», — комментирует Олег Зыков, директор C3D Labs.

«Astra Linux Common Edition позиционируется как универсальная ОС, и успешная сборка и тестирование на ее основе геометрического ядра C3D — это показатель того, что наша платформа действительно подходит для самого широкого круга задач, включая проектирование. Мы искренне рады партнерству с компанией C3D Labs: кооперация ИТ-производителей позволяет активно развивать отечественные технологии, что, в свою очередь, помогает нашим клиентам минимизировать риски, связанные с использованием иностранного инженерного ПО», — отмечает Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.

Благодаря своей кроссплатформенной архитектуре геометрическое ядро C3D предоставляет разработчикам инженерного ПО максимально широкий выбор технологических платформ. Ранее были выпущены версии ядра для Windows, Linux (Ubuntu, Scientific, Debian), MacOS, iOS, FreeBSD.