|30.09.2021
|
Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности
ГК Astra Linux, разработчик отечественных защищенных операционных систем и платформ виртуализации, выпустила обновление общего назначения ОС Astra Linux Common Edition 2.12.43. Ключевые изменения — ядро Linux 5.10 с поддержкой новейших чипсетов от Intel Core и современных видеокарт, совместимость с СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0R2, новые
|29.12.2020
|
ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition
ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, сообщила о выходе обновления ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» — версии 2.12.40. Специалистами компании разработано приложение с графическим интерфейсом, позволяющее подготовить один ПК для одновременной работы неско
|15.05.2020
|
Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition
ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем, сообщила о выпуске масштабного обновления ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.29. Ключевыми изменениями стали сервис Fly-CSP для подписания документов и проверки электронной подписи с применением «Криптопро CSP», а такж
|22.04.2020
|
Astra Linux выпустила портативное решение для организации защищенного удаленного рабочего места
ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщила о выпуске Astra Linux Portable («Астра линукс портабл») — решения для организации портативного защищенного рабочего места сотрудника на базе сертифицированной по первому уровню доверия операционной систе
|14.04.2020
|
Подтверждена совместимость ПО Docsvision с ОС Astra Linux Common Edition
ГК Astra Linux и «Доксвижн» сообщили об успешном завершении комплекса испытаний совместимости операционной системы общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» релиз 2.12 и программного обеспечения «Docsvision 5 Web-клиент» версии 14 — платформы для управления документами и бизнес-процессами. Тестирование провод
