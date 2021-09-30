Разделы

30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности

ГК Astra Linux, разработчик отечественных защищенных операционных систем и платформ виртуализации, выпустила обновление общего назначения ОС Astra Linux Common Edition 2.12.43. Ключевые изменения — ядро Linux 5.10 с поддержкой новейших чипсетов от Intel Core и современных видеокарт, совместимость с СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0R2, новые

29.12.2020 ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, сообщила о выходе обновления ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» — версии 2.12.40. Специалистами компании разработано приложение с графическим интерфейсом, позволяющее подготовить один ПК для одновременной работы неско
15.05.2020 Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition

ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем, сообщила о выпуске масштабного обновления ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.29. Ключевыми изменениями стали сервис Fly-CSP для подписания документов и проверки электронной подписи с применением «Криптопро CSP», а такж
22.04.2020 Astra Linux выпустила портативное решение для организации защищенного удаленного рабочего места

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщила о выпуске Astra Linux Portable («Астра линукс портабл») — решения для организации портативного защищенного рабочего места сотрудника на базе сертифицированной по первому уровню доверия операционной систе
14.04.2020 Подтверждена совместимость ПО Docsvision с ОС Astra Linux Common Edition

ГК Astra Linux и «Доксвижн» сообщили об успешном завершении комплекса испытаний совместимости операционной системы общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» релиз 2.12 и программного обеспечения «Docsvision 5 Web-клиент» версии 14 — платформы для управления документами и бизнес-процессами. Тестирование провод

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2637 79
Microsoft Corporation 25373 19
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 9
Intel Corporation 12604 7
Oracle Corporation 6914 7
9136 6
AMD - Advanced Micro Devices 4515 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 810 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 438 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 277 5
Ред Софт - Red Soft 1068 5
Новые облачные технологии (НОТ) 468 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 353 5
Red Hat 1348 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 178 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 511 4
Broadcom - VMware 2516 4
SAP SE 5474 4
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 3
Код Безопасности 714 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 495 3
Nvidia Corp 3797 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 143 3
Softline - Софтлайн 3368 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 3
Нанософт 128 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 684 3
Directum - Директум 1193 3
Telegram Group 2690 3
БАРС Груп 563 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 511 2
Docsvision - ДоксВижн 1038 2
Росплатформа - Р-Платформа 91 2
Cisco Systems - Splunk 73 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1007 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 8
РЖД - Российские железные дороги 2024 6
Транснефть 326 3
Роснефть НК - нефтяная компания 538 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3036 2
Volvo Cars 260 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1714 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
КонсультантПлюс 149 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 28 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 9 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 1
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 1
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 1
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8354 1
Почта России ПАО 2273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2763 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2215 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3168 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5369 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 248 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 838 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 73 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 372 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 167 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 30 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
РГКУ УГПС Республики Марий Эл - Управление Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл 1 1
Правительство Челябинской области 75 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation 190 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 98
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12411 32
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6752 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12476 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 21
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4652 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9759 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13448 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11658 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9852 14
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2176 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21892 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5453 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8881 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15059 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4838 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12773 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4758 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2906 8
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 583 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13371 8
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 481 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13730 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4170 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7088 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1027 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1224 7
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 123 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7721 7
Linux OS 11080 90
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 649 73
Microsoft Windows 16480 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 252 22
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1392 21
Linux - Debian GNU 544 17
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 591 17
Новые облачные технологии - МойОфис 913 15
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 15
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3454 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1579 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 891 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 264 10
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 267 8
Microsoft Office 4019 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1735 7
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 280 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5251 7
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 194 6
КриптоПро CSP СКЗИ 250 6
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 6
Microsoft Windows 10 1907 6
Apple macOS 2298 6
Intel x86 - архитектура процессора 2002 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2395 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 829 5
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 4
Mozilla Firefox - браузер 1921 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 128 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 121 4
Aladdin JaCarta PKI 88 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 226 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 880 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 184 4
Мылицын Роман 111 29
Векшин Евгений 12 5
Сивцев Илья 166 3
Абакумов Евгений 224 2
Комиссаров Дмитрий 239 2
Смирнов Алексей 257 2
Гребенщиков Дмитрий 38 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 424 2
Массух Илья 236 2
Гутин Александр 19 2
Анфимов Павел 55 2
Кирдяшов Федор 30 2
Мартыненко Александр 20 2
Бугрецов Антон 23 2
Тараканов Дмитрий 51 2
Рудевский Антон 41 2
Эйгес Павел 107 1
Васильев Кирилл 16 1
Евдокимов Андрей 93 1
Ахмеров Тимур 89 1
Рубанов Владимир 75 1
Одинцов Дмитрий 118 1
Белокрылов Александр 27 1
Лашин Ренат 83 1
Лихачев Алексей 44 1
Карачинский Анатолий 95 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Востриков Юрий 83 1
Степанюк Михаил 77 1
Печенин Алексей 18 1
Горелов Дмитрий 61 1
Ермолаев Артем 379 1
Дарбинян Саркис 37 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 14 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 11 1
Чеглаков Андрей 57 1
Цуприк Василий 12 1
Давидан Александр 16 1
Тимченко Александр 15 1
Белявский Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 159276 95
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 44
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 491 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 648 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 44 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18456 3
Казахстан - Республика 5865 3
Земля - планета Солнечной системы 10715 3
Россия - ЮФО - Севастополь 587 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2165 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1021 2
Россия - УФО - Челябинская область 1428 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1465 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 921 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
Беларусь - Белоруссия 6103 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8267 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1023 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 2
Украина 7829 2
Россия - СФО - Омская область 753 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 994 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1582 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1283 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 443 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 518 1
Россия - УФО - Курганская область 600 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 906 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 437 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 693 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 355 1
Россия - ЦФО - Брянская область 388 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 54
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10601 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3282 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3288 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7005 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1078 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11847 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1842 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11483 5
Английский язык 6910 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3746 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9778 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2535 4
Энергетика - Energy - Energetically 5559 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1755 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5341 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 417 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4422 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2202 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 3
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6421 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2329 3
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 90 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4961 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 3
Ведомости 1319 1
Известия ИД 725 1
Times 645 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 4
Juniper Research 552 3
CNews Mobile - рейтинг 23 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 267 2
РАН - Российская академия наук 2047 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 102 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
МФТИ Олимпиадная школа 5 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 1
