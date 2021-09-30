Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности ГК Astra Linux, разработчик отечественных защищенных операционных систем и платформ виртуализации, выпустила обновление общего назначения ОС Astra Linux Common Edition 2.12.43. Ключевые изменения — ядро Linux 5.10 с поддержкой новейших чипсетов от Intel Core и современных видеокарт, совместимость с СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0R2, новые

ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, сообщила о выходе обновления ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» — версии 2.12.40. Специалистами компании разработано приложение с графическим интерфейсом, позволяющее подготовить один ПК для одновременной работы неско

Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем, сообщила о выпуске масштабного обновления ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.29. Ключевыми изменениями стали сервис Fly-CSP для подписания документов и проверки электронной подписи с применением «Криптопро CSP», а такж

Astra Linux выпустила портативное решение для организации защищенного удаленного рабочего места ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщила о выпуске Astra Linux Portable («Астра линукс портабл») — решения для организации портативного защищенного рабочего места сотрудника на базе сертифицированной по первому уровню доверия операционной систе