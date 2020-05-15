Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition

ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем, сообщила о выпуске масштабного обновления ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.29.

Ключевыми изменениями стали сервис Fly-CSP для подписания документов и проверки электронной подписи с применением «Криптопро CSP», а также ряд новых приложений и утилит, повысивших удобство использования продукта.

В их числе fly-admin-ltsp для организации терминальной инфраструктуры для работы с «тонкими клиентами» на базе LTSP-сервера, fly-admin-repo для создания собственных репозиториев из deb-пакетов разных разработчиков и fly-admin-sssd-client для ввода в домен с обращением к удаленным механизмам авторизации. Процесс OEM-установки операционной системы также стал удобнее: пакет утилит Astra OEM Installer дает возможность при первом старте задать учетные данные администратора, инсталлировать необходимые компоненты и т.д. Настройку сенсорных панелей ноутбуков теперь можно осуществлять с помощью fly-admin-touchpad.

Разработчики также обновили и значительно дополнили функционал операционной системы. В частности, в меню «Пуск» и «Панели управления» поиск по элементам стал работать, даже если соответствующего пункта нет в меню. Появилась возможность закрывать сразу группу окон, значки приложений в трее теперь можно группировать, а в правой части панели задач добавили поле «Свернуть все». Кроме того, можно настроить открытие ярлыков на рабочем столе одинарным кликом, а чтобы избавиться разрывов экрана при быстрой смене изображений, например, при воспроизведении видео, реализована возможность настроить вертикальную синхронизацию.

В обновлении оптимизирована работа с большими каталогами файлов. Их размеры теперь могут отображаться в байтах, а шаблоны документов доступны из контекстного меню. Появились модификаторы drag&drop и быстрый переход к внешним ресурсам через адресную строку.

В новой версии можно настроить более двух раскладок клавиатуры, улучшены управление принтерами, работа камеры при повороте устройства и механизмы смены ориентации экрана. Утилита регулировки яркости теперь поддерживает Powerdevil, и при наличии датчика освещения яркость настраивается автоматически.

Изменения коснулись и работы с мобильными устройствами: ОС адаптировали для планшетов MIG Т10 на процессорной архитектуре x86_64, диалог выбора файлов доработали под мобильную сессию, улучшили работу с контактами.

Среди изменений в части безопасности — запрос пароля сразу после создания учетной записи, настройки для работы со списками контроля доступа, новый сервис двухфакторной аутентификации и другое.

Также исправлены выявленные ранее ошибки и устранены последние уязвимости.

«Наш основной приоритет — облегчение взаимодействия пользователя с операционной системой Astra Linux, расширение ее функциональных возможностей, в первую очередь, по запросам наших клиентов. В новой версии Astra Linux Common Edition получила большой пакет добавленных по просьбам заказчиков обновлений эргономики и дополнений функционала, включая удобные средства работы с электронной подписью. Мы продолжаем реализацию качественных изменений ОС и вскоре представим очередные обновления», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.