Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер

Россияне массово отказываются покупать ноутбуки. Обвал рынка огромен, параллельный импорт сломан т, в том числе, общемировой дефицит RAM, SSD, процессоров и видеокарт. Нейросеть «Кандинский» Новые ноутбуки пылятся на полках российских магазинов По данным Forbes, средняя стоимость ноутбука

«М.Видео»: в России стали чаще покупать ноутбуки дороже 50 тыс. рублей покупатели все более осознанно подходят к выбору устройства под свои задачи. Если раньше недорогой ноутбук часто рассматривался как универсальное решение для базовых сценариев использования, т

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM мает лэптоп на высоту до 60 см, что способствует разгрузке шеи при долгой игре и просмотре фильмов. Ноутбук устанавливается на площадку, обтянутую тканью, и упирается в нижний ограничитель. В р

Больше не роскошный максимум? Каждый четвертый продаваемый ноутбук в России – это MacBook Россия пересаживается на MacBook Среди россиян отмечен небывалый спрос на ноутбуки компании Apple. По итогам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) они заняли четвер

«Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition го игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition. Выпущенный в честь 40-летия компании MSI, этот ноутбук сочетает в себе премиальную эстетику и производительность уровня топового стационарно

Ноутбук «ICL Техно» для работы с нейросетями включен в реестр Минпромторга тями, так и для работы с 3D-моделями», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно». Ноутбук создан на базе процессора Intel Core i7-13650HX 13 поколения, оснащен дискретной виде

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM Acer Nitro Lite NL16-71G-580 Облегченный игровой ноутбук весом 1,95 кг выполнен в традициях линейки Nitro. Он выпускается в классическом пласт

Россияне массово покупают ноутбуки, которыми уже кто-то пользовался. Из новых предпочитают малоизвестные китайские бренды Согласно статистике «Авито Товаров», продажи этого бренда всего за год выросли на 350%, то есть его ноутбуки россияне стали покупать в 3,5 раза чаще, чем в I квартале 2025 г. Абсолютные цифры с

Итоги I квартала на рынке ноутбуков: продажи устройств Mechrevo выросли в 3,5 раза в и комплектующих для ПК и сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года. Оказалось, что ноутбуки Mechrevo стали покупать чаще в 3,5 раза, а из комплектующих самый заметный рост пока

Ноутбуки не «вывозят» нейросети. Искусственный интеллект пожирает гигабайты оперативной памяти, почти не оставляя для других программ рост и стала требовать больше аппаратных ресурсов, включая RAM. Цены на память резко взлетели и продолжают расти, так что теперь апгрейд сильно ударит по карману. Это также привело к росту цены новых ноутбуков и готовых сборок настольных ПК. Как сообщал CNews, в июне 2026 г. производители вновь вернулись к выпуску моделей с 8 ГБ ОЗУ, и на них потраченные в никуда 1,8 ГБ ощущаются гораздо си

Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам овали установить размер сбора для производителей и продавцов в следующих размерах: 500 руб. за один ноутбук и 250 руб. за один смартфон. Бюджет планировалось пополнить за счет нового сбора на 2

Ноутбуки по всему миру откатываются на 10 лет назад. Производители возвращаются к крошечному объему памяти, лишь бы не повышать цены ров, и в 2026 г. их стенды завалены устройствами с 8 ГБ оперативной памяти. Например, Dell показала ноутбук XPS 13, а Acer – Swift Air 14. Они оба построены на чипах Intel Wildcat Lake и работа

С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже нно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «железу» с Neo, и они обе провалились в этом начин

Исследование «Ситилинка»: производительность и надежность остаются главными критериями выбора ноутбука дов по покупкам лидируют DIGMA/DIGMA PRO (12,7%) и iRU (6,6%). Большинство опрошенных рассматривают ноутбуки для универсального использования (42%) или работы (41%). Для домашних задач, включая

Tecno: студенты выбирают компактность и дизайн, а родители навязывают мощность, исследование выявило конфликт поколений при выборе ноутбука рпус с подсветкой или необычной текстурой интересен 13%. Остальным дизайн не важен, главное — чтобы ноутбук корректно и быстро работал. Оптимальным временем работы без подзарядки большинство (4

Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook моделью B15 альное устройство, которое сочетает в себе мощность, отличную эргономику и современный внешний вид. Ноутбук представлен в трех конфигурациях на разных процессорах. Старшая версия оснащена проце

HP выпустила некачественные обновления BIOS для премиальных ноутбуков. Они теперь бесконечно перезагружаются, зависают и шумят . Такое поведение, вероятно, ведет к ускоренному износу механических компонентов системы охлаждения ноутбука. Что касается периферии, отмечаются сложности использования зарядных устройств и док

Gigabyte представляет игровой ноутбук Aorus Master 16 2026 для ресурсоемких ИИ-задач и полного погружения в игры Gigabyte представляет флагманский игровой ИИ-ноутбук Aorus Master 16 2026. Ноутбук создан как мобильная платформа для игр и ИИ-зада

KVADRA представила ультратонкий ноутбук NAU LP14 для корпоративных пользователей KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила на ЦИПР новый ноутбук KVADRA NAU LP14, ориентированный на B2B-рынок. Устройство создано для корпоративных з

KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест тройства для корпоративных и государственных заказчиков: защищенный планшет KVADRA R8, ультратонкий ноутбук KVADRA NAU LP14, а также первую линейку мониторов KVADRA M24 и KVADRA M27. Новинки ра

«Аквариуса» представил новые устройства для госсектора и бизнеса us AQfone NS D21; планшет для государственных, банковских и офисных работников Aquarius AQpad L311; ноутбук базового уровня Aquarius AQbook E25. Все три продукта — полностью российской разработ

Выпущен первый «убийца» сверхдешевого MacBook Neo. Он стоит еще меньше, за ним стоит компания, которая мухлюет с процессорами ал Neowin. Она стала первой, кто сделал этот шаг – другие компании лишь готовятся к релизу подобных ноутбуков. Внутри Chuwi UniBook ожидаемо стоит процессор Intel Core 3 304 семейства Wildcat L

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год в рознице было продано около 450 тыс. российских ноутбуков. «В потребительском сегменте российские ноутбуки в 2025 г. столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей и з

Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России поколения наушников открытого типа FreeHear 2 в России. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Ноутбук, который всегда с тобой Megabook S16 открывает следующую главу в развитии флагманской

Microsoft научит Windows 11 работать быстрее, но не даром. Придется пожертвовать временем работы ноутбука цам настольных компьютеров едва ли захочется обращать на это внимание – в крайнем случае, всегда можно установить более мощную систему охлаждения или просто открыть корпус. А вот те, кто предпочитает ноутбуки, могут получить то, что заряд батареи будет расходоваться быстрее, а центральный процессор будет дольше работать с повышенной температурой. По данным Windows Central, влияние новшества

Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук угубляет и рост стоимости материалов, в результате чего цены на материнские платы выросли на 10-20%. Что происходит на самом деле Свою роль в происходящем играет и стагнация отрасли персональных ПК и ноутбуков. К примеру, Intel и вовсе начала выпускать старые процессоры под новыми названиями, да еще и продавать их дороже, чем они стоили изначально. Компания Nvidia, лидер мирового рынка диск

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем ,1х15,3 мм, 1,49 кг Цена 133 999 рублей Эргономика и дизайн HUAWEI MateBook GT 14 — это 14-дюймовый ноутбук, хоть не самый компактный в своем классе. Например, топовые «мейтбуки» двухлетней дав

Gigabyte представляет ультратонкий ноутбук Aero X16 с производительностью ИИ нового уровня Gigabyte Technology представляет ноутбук Gigabyte Aero X16. Модель создана с расчетом на задачи нового поколения, связанные с

Китай прибрал к рукам бизнес важной американской компании, без которой не запустятся миллионы ПК по всему миру лет, вот только первоначально они ей не принадлежали. У истоков бренда ThinkPad стоит компания IBM, ноутбуки которой в 1990-х годах были культовыми в бизнес-среде. Lenovo выкупила компьютерный

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году у на премиальные и игровые модели. В сегменте отдельных моделей лидерами продаж стали универсальные ноутбуки среднего ценового диапазона, ориентированные на повседневные задачи. В топ вошли сле

В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080 ой памяти стандарта DDR5 составил 32 Гб — ее скорость достигает 7200 МГц. А объём SSD диска — 2 Тб. Ноутбук оснащается 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления кадров

«М.видео» назвала самые популярные бренды ноутбуков в I квартале 2026 года вые потребительские тренды. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.видео» Кирилл Исаев: «По итогам первого квартала мы видим структурное п

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM улятора, расширяя автономность ноутбука до 14 часов.Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 (NX.DJBCD.002) Ноутбук в серебристом алюминиевом корпусе весит 1,1 кг и обладает несколькими интересными реш

Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов нужно Apple выпустила MacBook Neo в начале марта 2026 г. и полностью перевернула мировой рынок ПК. Ноутбук стоит $600 или 45 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 апреля 2026 г., и это самый дешевый Mac

Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России ия лопастей – уменьшая общий шум от вентиляторов. В то же время уменьшенная плата позволяет сделать ноутбук тоньше, так что Raider легче помещается в стандартные рюкзаки и становится более удоб

Определен размер технологического сбора, который будут платить россяине при покупках смартфонов и ноутбуков аспространяется и на юрлиц, и на индивидуальных предпринимателей. Unsplash - Walls.io Чтобы продать ноутбук или смартфон, сначала нужно оплатить техсбор Производители и поставщики электроники б

На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41). Это устройство нового поколения, которое объединяет в

«Мегамаркет»: 69% россиян покупают ноутбуки для игр на них в 2026 г. достиг 60 тыс. руб. К таким выводам пришёл «Мегамаркет», проанализировав продажи приставок и портативных игровых устройств. Чаще всего в качестве игровых устройств россияне выбирают ноутбуки — 69%. Приставки на втором месте (26%), а вот стационарные компьютеры менее популярны (5%). Это может быть связано с тем, что ноутбуки являются более универсальным решением: их

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности ежиме шум почти незаметен (~39,1 дБА), что подходит для учёбы и видеозвонков, а в турбо (~49,1 дБА) ноутбук выдаёт максимальную мощность, хотя шум может мешать в тихой обстановке. Температура C