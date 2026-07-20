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Notebook Ноутбук Laptop Лэптоп Портативный компьютер

Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 Россияне массово отказываются покупать ноутбуки. Обвал рынка огромен, параллельный импорт сломан

т, в том числе, общемировой дефицит RAM, SSD, процессоров и видеокарт. Нейросеть «Кандинский» Новые ноутбуки пылятся на полках российских магазинов По данным Forbes, средняя стоимость ноутбука

20.07.2026 «М.Видео»: в России стали чаще покупать ноутбуки дороже 50 тыс. рублей

покупатели все более осознанно подходят к выбору устройства под свои задачи. Если раньше недорогой ноутбук часто рассматривался как универсальное решение для базовых сценариев использования, т
20.07.2026 Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

мает лэптоп на высоту до 60 см, что способствует разгрузке шеи при долгой игре и просмотре фильмов. Ноутбук устанавливается на площадку, обтянутую тканью, и упирается в нижний ограничитель. В р
16.07.2026 Больше не роскошный максимум? Каждый четвертый продаваемый ноутбук в России – это MacBook

Россия пересаживается на MacBook Среди россиян отмечен небывалый спрос на ноутбуки компании Apple. По итогам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) они заняли четвер
13.07.2026 «Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition

го игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition. Выпущенный в честь 40-летия компании MSI, этот ноутбук сочетает в себе премиальную эстетику и производительность уровня топового стационарно
13.07.2026 Ноутбук «ICL Техно» для работы с нейросетями включен в реестр Минпромторга

тями, так и для работы с 3D-моделями», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно». Ноутбук создан на базе процессора Intel Core i7-13650HX 13 поколения, оснащен дискретной виде
18.06.2026 Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Acer Nitro Lite NL16-71G-580 Облегченный игровой ноутбук весом 1,95 кг выполнен в традициях линейки Nitro. Он выпускается в классическом пласт
16.06.2026 Россияне массово покупают ноутбуки, которыми уже кто-то пользовался. Из новых предпочитают малоизвестные китайские бренды

Согласно статистике «Авито Товаров», продажи этого бренда всего за год выросли на 350%, то есть его ноутбуки россияне стали покупать в 3,5 раза чаще, чем в I квартале 2025 г. Абсолютные цифры с
16.06.2026 Итоги I квартала на рынке ноутбуков: продажи устройств Mechrevo выросли в 3,5 раза

в и комплектующих для ПК и сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года. Оказалось, что ноутбуки Mechrevo стали покупать чаще в 3,5 раза, а из комплектующих самый заметный рост пока
11.06.2026 Ноутбуки не «вывозят» нейросети. Искусственный интеллект пожирает гигабайты оперативной памяти, почти не оставляя для других программ

рост и стала требовать больше аппаратных ресурсов, включая RAM. Цены на память резко взлетели и продолжают расти, так что теперь апгрейд сильно ударит по карману. Это также привело к росту цены новых ноутбуков и готовых сборок настольных ПК. Как сообщал CNews, в июне 2026 г. производители вновь вернулись к выпуску моделей с 8 ГБ ОЗУ, и на них потраченные в никуда 1,8 ГБ ощущаются гораздо си
09.06.2026 Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам

овали установить размер сбора для производителей и продавцов в следующих размерах: 500 руб. за один ноутбук и 250 руб. за один смартфон. Бюджет планировалось пополнить за счет нового сбора на 2
05.06.2026 Ноутбуки по всему миру откатываются на 10 лет назад. Производители возвращаются к крошечному объему памяти, лишь бы не повышать цены

ров, и в 2026 г. их стенды завалены устройствами с 8 ГБ оперативной памяти. Например, Dell показала ноутбук XPS 13, а Acer – Swift Air 14. Они оба построены на чипах Intel Wildcat Lake и работа
01.06.2026 С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже

нно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «железу» с Neo, и они обе провалились в этом начин
29.05.2026 Исследование «Ситилинка»: производительность и надежность остаются главными критериями выбора ноутбука

дов по покупкам лидируют DIGMA/DIGMA PRO (12,7%) и iRU (6,6%). Большинство опрошенных рассматривают ноутбуки для универсального использования (42%) или работы (41%). Для домашних задач, включая
28.05.2026 Tecno: студенты выбирают компактность и дизайн, а родители навязывают мощность, исследование выявило конфликт поколений при выборе ноутбука

рпус с подсветкой или необычной текстурой интересен 13%. Остальным дизайн не важен, главное — чтобы ноутбук корректно и быстро работал. Оптимальным временем работы без подзарядки большинство (4
26.05.2026 Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook моделью B15

альное устройство, которое сочетает в себе мощность, отличную эргономику и современный внешний вид. Ноутбук представлен в трех конфигурациях на разных процессорах. Старшая версия оснащена проце
25.05.2026 HP выпустила некачественные обновления BIOS для премиальных ноутбуков. Они теперь бесконечно перезагружаются, зависают и шумят

. Такое поведение, вероятно, ведет к ускоренному износу механических компонентов системы охлаждения ноутбука. Что касается периферии, отмечаются сложности использования зарядных устройств и док
22.05.2026 Gigabyte представляет игровой ноутбук Aorus Master 16 2026 для ресурсоемких ИИ-задач и полного погружения в игры

Gigabyte представляет флагманский игровой ИИ-ноутбук Aorus Master 16 2026. Ноутбук создан как мобильная платформа для игр и ИИ-зада
21.05.2026 KVADRA представила ультратонкий ноутбук NAU LP14 для корпоративных пользователей

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила на ЦИПР новый ноутбук KVADRA NAU LP14, ориентированный на B2B-рынок. Устройство создано для корпоративных з
21.05.2026 KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест

тройства для корпоративных и государственных заказчиков: защищенный планшет KVADRA R8, ультратонкий ноутбук KVADRA NAU LP14, а также первую линейку мониторов KVADRA M24 и KVADRA M27. Новинки ра
19.05.2026 «Аквариуса» представил новые устройства для госсектора и бизнеса

us AQfone NS D21; планшет для государственных, банковских и офисных работников Aquarius AQpad L311; ноутбук базового уровня Aquarius AQbook E25. Все три продукта — полностью российской разработ
19.05.2026 Выпущен первый «убийца» сверхдешевого MacBook Neo. Он стоит еще меньше, за ним стоит компания, которая мухлюет с процессорами

ал Neowin. Она стала первой, кто сделал этот шаг – другие компании лишь готовятся к релизу подобных ноутбуков. Внутри Chuwi UniBook ожидаемо стоит процессор Intel Core 3 304 семейства Wildcat L
15.05.2026 Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

в рознице было продано около 450 тыс. российских ноутбуков. «В потребительском сегменте российские ноутбуки в 2025 г. столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей и з
13.05.2026 Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России

поколения наушников открытого типа FreeHear 2 в России. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Ноутбук, который всегда с тобой Megabook S16 открывает следующую главу в развитии флагманской
08.05.2026 Microsoft научит Windows 11 работать быстрее, но не даром. Придется пожертвовать временем работы ноутбука

цам настольных компьютеров едва ли захочется обращать на это внимание – в крайнем случае, всегда можно установить более мощную систему охлаждения или просто открыть корпус. А вот те, кто предпочитает ноутбуки, могут получить то, что заряд батареи будет расходоваться быстрее, а центральный процессор будет дольше работать с повышенной температурой. По данным Windows Central, влияние новшества
07.05.2026 Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук

угубляет и рост стоимости материалов, в результате чего цены на материнские платы выросли на 10-20%. Что происходит на самом деле Свою роль в происходящем играет и стагнация отрасли персональных ПК и ноутбуков. К примеру, Intel и вовсе начала выпускать старые процессоры под новыми названиями, да еще и продавать их дороже, чем они стоили изначально. Компания Nvidia, лидер мирового рынка диск
04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

,1х15,3 мм, 1,49 кг Цена 133 999 рублей Эргономика и дизайн HUAWEI MateBook GT 14 — это 14-дюймовый ноутбук, хоть не самый компактный в своем классе. Например, топовые «мейтбуки» двухлетней дав
29.04.2026 Gigabyte представляет ультратонкий ноутбук Aero X16 с производительностью ИИ нового уровня

Gigabyte Technology представляет ноутбук Gigabyte Aero X16. Модель создана с расчетом на задачи нового поколения, связанные с

28.04.2026 Китай прибрал к рукам бизнес важной американской компании, без которой не запустятся миллионы ПК по всему миру

лет, вот только первоначально они ей не принадлежали. У истоков бренда ThinkPad стоит компания IBM, ноутбуки которой в 1990-х годах были культовыми в бизнес-среде. Lenovo выкупила компьютерный

28.04.2026 Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

у на премиальные и игровые модели. В сегменте отдельных моделей лидерами продаж стали универсальные ноутбуки среднего ценового диапазона, ориентированные на повседневные задачи. В топ вошли сле
28.04.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080

ой памяти стандарта DDR5 составил 32 Гб — ее скорость достигает 7200 МГц. А объём SSD диска — 2 Тб. Ноутбук оснащается 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления кадров

28.04.2026 «М.видео» назвала самые популярные бренды ноутбуков в I квартале 2026 года

вые потребительские тренды. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.видео» Кирилл Исаев: «По итогам первого квартала мы видим структурное п
28.04.2026 Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

улятора, расширяя автономность ноутбука до 14 часов.Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R721 (NX.DJBCD.002) Ноутбук в серебристом алюминиевом корпусе весит 1,1 кг и обладает несколькими интересными реш
23.04.2026 Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов

нужно Apple выпустила MacBook Neo в начале марта 2026 г. и полностью перевернула мировой рынок ПК. Ноутбук стоит $600 или 45 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 апреля 2026 г., и это самый дешевый Mac
22.04.2026 Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России

ия лопастей – уменьшая общий шум от вентиляторов. В то же время уменьшенная плата позволяет сделать ноутбук тоньше, так что Raider легче помещается в стандартные рюкзаки и становится более удоб
21.04.2026 Определен размер технологического сбора, который будут платить россяине при покупках смартфонов и ноутбуков

аспространяется и на юрлиц, и на индивидуальных предпринимателей. Unsplash - Walls.io Чтобы продать ноутбук или смартфон, сначала нужно оплатить техсбор Производители и поставщики электроники б
20.04.2026 На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI

На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41). Это устройство нового поколения, которое объединяет в

20.04.2026 «Мегамаркет»: 69% россиян покупают ноутбуки для игр

на них в 2026 г. достиг 60 тыс. руб. К таким выводам пришёл «Мегамаркет», проанализировав продажи приставок и портативных игровых устройств. Чаще всего в качестве игровых устройств россияне выбирают ноутбуки — 69%. Приставки на втором месте (26%), а вот стационарные компьютеры менее популярны (5%). Это может быть связано с тем, что ноутбуки являются более универсальным решением: их

16.04.2026 Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

ежиме шум почти незаметен (~39,1 дБА), что подходит для учёбы и видеозвонков, а в турбо (~49,1 дБА) ноутбук выдаёт максимальную мощность, хотя шум может мешать в тихой обстановке. Температура C
15.04.2026 Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты

ои компьютеры серии Surface, пишет портал Windows Central. Под этим брендом она выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК под управлением ОС Windows 11. Устройства Surface продаются далеко н

Публикаций - 15433, упоминаний - 29228

Notebook и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 3167
Apple Inc 13154 2114
Microsoft Corporation 25775 1865
Acer Group - Acer Inc 2776 1458
Samsung Electronics 11064 1423
HP Inc. 5883 1364
Dell EMC 5180 1316
Nvidia Corp 4002 1275
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1265
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1148
Lenovo Group 2446 1129
Sony 6739 907
Toshiba Corporation 2980 900
IBM - International Business Machines Corp 9699 680
Google LLC 12688 679
Dell Technologies - Dell Computer 2219 651
Huawei 4676 539
HP - Hewlett-Packard 3662 521
LG Electronics 3735 431
Fujitsu 2105 424
VAIO 475 369
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 329
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 323
AMD Graphics Product Group - ATI 973 314
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 296
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 292
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 290
Qualcomm Technologies 1974 285
Yandex - Яндекс 9216 276
Xiaomi - Сяоми 2231 267
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 264
Merlion iRU - Деловой офис 352 229
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 228
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 223
Rover - RoverComputers 423 217
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 215
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 211
Ростелеком 10948 202
Cisco Systems 5372 197
Meta Platforms - Facebook 4621 196
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 407
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 288
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 189
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 128
Белый Ветер 365 109
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 99
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 98
Связной ГК 1401 96
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 82
Евросеть 1421 79
Россети Ленэнерго 1699 74
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 68
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 62
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 61
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 56
Почта России ПАО 2370 52
TÜV Rheinland Group 181 51
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 50
РЖД - Российские железные дороги 2096 44
eBay Inc 1640 43
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 39
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 38
Совкомбанк Совесть 279 38
Boeing 1031 37
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 35
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 33
Ferrari NV 159 33
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 32
BMW Group 482 31
Visa International 1993 29
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 29
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 28
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 27
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 27
Microsoft - LinkedIn 699 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 26
Альфа-Банк 1979 26
Hyundai Motor Company 436 26
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 336
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 334
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 316
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 218
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 175
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 156
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 119
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 114
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 110
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 105
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 94
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 85
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 82
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 77
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 74
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 72
Судебная власть - Judicial power 2500 70
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 63
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 60
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 55
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 51
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 49
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 49
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 36
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 34
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 31
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 30
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 29
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 28
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 28
Федеральное казначейство России 1949 28
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 265
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 110
OLPC - One Laptop per Child 82 72
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 67
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 50
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 46
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 43
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 32
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 30
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 20
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 18
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 18
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 18
Greenpeace - Гринпис 130 17
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 14
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 13
TCG - Trusted Computing Group 31 13
WiMAX Forum 69 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 11
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 11
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 10
ЛДПР 116 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 7
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4826
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3559
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 3381
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3281
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3261
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2942
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2828
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2828
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2815
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 2800
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 2161
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2149
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1931
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1905
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1798
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1726
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1575
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1529
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1474
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1472
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1449
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1396
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 1395
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1380
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1333
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1313
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1203
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1199
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1194
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1160
DDR - Double data rate 3083 1142
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 1131
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1130
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1125
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1052
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1020
Наушники - Headphones 4478 1017
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1013
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 958
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 926
Microsoft Windows 16882 2287
Google Android 15243 1235
Linux OS 11533 1026
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 942
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 873
Intel Core - Семейство процессоров 1251 825
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 760
Microsoft Windows 10 1938 755
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 687
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 651
Apple iOS 8583 621
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 597
Apple iPad 4011 589
Microsoft Windows 7 2007 536
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 497
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 458
Intel Celeron - Серия процессоров 979 456
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 455
Microsoft Windows XP 2431 442
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 441
Apple MacBook Pro 559 437
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 423
Intel x86 - архитектура процессора 2151 417
Apple macOS 2419 413
Microsoft Windows 2000 8678 408
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 406
Intel Core i - Cерия процессоров 534 382
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 376
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 368
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 368
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 343
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 337
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 322
Microsoft Windows 11 827 313
Microsoft Office 4170 311
Nvidia GeForce GTX 525 288
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 277
Apple iPhone 6 4861 274
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 271
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 264
Ксенин Алекс 311 194
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 154
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 83
Путин Владимир 3454 78
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 57
Зенкин Денис 263 55
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 52
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 51
Шадаев Максут 1210 44
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 43
Мишустин Михаил 787 41
Мишин Глеб 70 40
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 39
Dell Michael - Делл Майкл 193 35
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 31
Ульянов Владимир 162 31
Легостаева Светлана 96 30
Медведев Дмитрий 1665 28
Низовский Григорий 36 27
Виноградова Наталья 53 26
Степанов Владимир 91 26
Евдокимов Андрей 95 25
Левашов Александр 92 25
Юсупов Ренат 125 25
Воронецкий Эдуард 47 24
Гуцериев Михаил 114 23
Шпак Василий 279 23
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 23
Maloney Sean - Малони Шон 50 23
Одинцов Дмитрий 119 22
Земков Сергей 159 22
Копосов Максим 74 22
Гуськов Антон 44 22
Покровский Иван 136 22
Сергеев Иван 74 21
Перов Евгений 97 21
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 21
Калинин Александр 189 21
Shen Jerry - Шен Джерри 30 21
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5991
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2696
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1451
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1222
Европа 24964 1133
Япония 13807 898
Китай - Тайвань 4245 766
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 514
Южная Корея - Республика 7052 510
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 495
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 456
Германия - Федеративная Республика 13221 445
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 313
Азия - Азиатский регион 5920 310
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 248
Индия - Bharat 5869 238
Африка - Африканский регион 3641 232
Украина 7928 214
Франция - Французская Республика 8177 206
Ближний Восток 3154 205
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 197
Беларусь - Белоруссия 6289 178
Канада 5081 176
США - Калифорния 4829 162
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 160
Земля - планета Солнечной системы 10865 158
Европа Восточная 3138 150
Казахстан - Республика 6048 143
Италия - Итальянская Республика 4508 136
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 124
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 123
Европа Западная 1496 123
Россия - СФО - Новосибирск 4876 122
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 122
Финляндия - Финляндская Республика 3697 121
США - Нью-Йорк 3180 112
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 111
Испания - Королевство 3840 109
Нидерланды 3746 104
Швеция - Королевство 3782 99
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1716
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1564
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1236
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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