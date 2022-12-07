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Notebook Ноутбук Laptop Лэптоп Портативный компьютер

Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер


07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото
07.12.2022 Realme представила в России ноутбук Book Prime
07.12.2022 Россия отказывается от Windows. Начались продажи дешевого ноутбука с отечественным Linux и возможностью апгрейда
06.12.2022 Ноутбук – самый желанный подарок на Новый год среди техники
02.12.2022 Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть
02.12.2022 DiHouse представляет новые ноутбуки MAIBENBEN на российском рынке
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны
25.11.2022 В России появился первый легальный ноутбук Xiaomi на замену MacBook и Samsung. Цена, видео
23.11.2022 Легендарный производитель принтеров и ноутбуков сбрасывает «человеческий балласт». Без работы останутся тысячи человек
22.11.2022 Россиян отучают от Windows. Граждан и бизнес завалят отечественными ноутбуками на российском Linux
22.11.2022 Ноутбуки XPG Xenia от Adata впервые появились на российском рынке
17.11.2022 Первый белорусский ноутбук готов к производству. До запуска конвейера считанные дни
14.11.2022 В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD
10.11.2022 Господству AMD и Intel приходит конец из-за устаревшей архитектуры процессоров. На рынке новый игрок, сильный и беспощадный
10.11.2022 Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС
09.11.2022 Российские производители электроники требуют ограничить ввоз в Россию иностранных ноутбуков, ПК и серверов
08.11.2022 Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть
03.11.2022 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: в III квартале на китайские бренды ноутбуков пришлось 40% продаж
02.11.2022 Давний враг Intel и AMD начал выпускать свои х86-процессоры в Китае. На их основе уже собирают ноутбуки
01.11.2022 Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу
27.10.2022 «Дочка» знаменитой ИТ-компании завалит рынок российскими ноутбуками. На подходе три модели
26.10.2022 В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК
25.10.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией Machenike
25.10.2022 Merlion привез в Россию ноутбуки HIPER
24.10.2022 Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года
20.10.2022 OCS предлагает ноутбуки Hiper для производительной работы с большими объёмами данных
19.10.2022 Acer представила в России новые компьютерные сумки и рюкзаки
18.10.2022 Samsung выпустила «самую быструю» оперативную память для смартфонов и ноутбуков
14.10.2022 Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер
13.10.2022 Покупки ноутбуков на «Авито» в 2021 г. выросли на 22% по сравнению с 2021 годом
12.10.2022 Легендарный телефонный бренд выпустил мощный ноутбук по цене недорогого смартфона
12.10.2022 OCS начинает сотрудничество с китайским производителем Chuwi
06.10.2022 Власти зальют миллиардами серийный выпуск российских ноутбуков, смартфонов, планшетов и ПК
05.10.2022 Linux стал дьявольски опасен. Новое ядро убивает дисплеи ноутбуков. Видео
05.10.2022 Начались продажи первого в мире ноутбука без процессоров Intel, AMD и ARM
04.10.2022 ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей
03.10.2022 Продажи ноутбуков обвалились во всем мире. В чем причина
29.09.2022 Вместо MacBook, Acer и Samsung. Xiaomi готовится завалить россиян своими ноутбуками
28.09.2022 Microsoft запугивает владельцев древних ПК, чтобы больше заработать
28.09.2022 Acer, HP и Lenovo выпустят ноутбуки с ПО Intel для управления с них смартфонами на Android и iOS

Публикаций - 13156, упоминаний - 24870

Notebook упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11636 2837
Apple Inc 11134 1721
Microsoft Corporation 23425 1586
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2405 1278
Dell EMC 4898 1210
HP Inc. 5503 1206
Samsung Electronics 9691 1200
Nvidia Corp 3208 1138
AMD - Advanced Micro Devices 3845 999
ASUS - AsusTek Computer Inc 1930 990
Lenovo Group 2156 968
Toshiba Corporation 2884 879
Sony 6474 875
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6235 736
IBM - International Business Machines Corp 9178 630
Google LLC 10892 569
Dell Technologies - Dell Computer 1920 551
HP - Hewlett-Packard 3598 503
Fujitsu 2033 406
LG Electronics 3531 391
Huawei 3474 331
HP Compaq Computer Corp 1918 310
AMD Graphics Product Group - ATI 912 309
Zoom Int - Zoom Video Communications 1314 298
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5580 280
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 280
ДОК 767 263
VAIO 341 259
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 257
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 531 220
Qualcomm Technologies 1694 215
Rover - RoverComputers 413 213
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 207
Meta Platforms - Facebook 4333 192
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10014 188
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4123 185
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9367 184
Yandex - Яндекс 5613 183
Merlion iRU - Деловой офис 257 177
Cisco Systems 4865 176
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6612 503
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6156 465
Точка 3783 248
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1810 201
Россети Ленэнерго 2334 134
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5726 126
Белый Ветер 353 105
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 98
Связной ГК 1331 92
Лента - Сеть розничной торговли 1679 84
Евросеть 1398 77
Май - Российская торговая компания 1017 67
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2502 51
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 433 49
Магнит - Тандер - сеть магазинов 645 48
Самолёт ГК 1651 47
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 856 43
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2348 39
Совкомбанк Совесть 266 37
eBay Inc 1595 36
101Hotels.com 700 36
Почта России ПАО 1978 36
Boeing 987 35
TÜV Rheinland Group 94 33
Ferrari NV 152 33
РЖД - Российские железные дороги 1610 31
ivi - Онлайн-кинотеатр 334 30
Netflix - онлайн-кинотеатр 437 30
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1006 29
BMW Group 409 27
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 25
Техносила - СервисТрейд 241 24
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 528 24
Assist - Ассист 202 24
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 236 22
Visa International 1869 22
LinkedIn 581 22
Альфа-Банк 1585 22
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 705 22
Газпром ПАО 1146 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17836 436
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10331 236
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3648 202
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8984 197
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4285 158
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1620 111
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2812 105
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2670 93
Президент Российской Федерации 3677 85
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3047 84
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1378 69
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2491 69
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1919 63
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 57
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2985 56
Судебная власть - Judicial power 2079 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2013 51
Правительство Москвы 1978 50
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1300 47
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 46
Таможня - Таможенная служба 1024 46
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2370 38
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1169 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2351 34
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1634 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2425 27
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1586 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 26
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 856 25
Федеральное казначейство России 1544 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 684 24
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 960 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 679 20
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 19
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1530 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 239
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1788 232
OLPC - One Laptop per Child 81 71
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1356 48
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 37
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 33
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 421 24
8K Association - Ассоциация 8K 159 24
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 88 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 20
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 17
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 15
Greenpeace - Гринпис 118 14
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 59 14
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 13
TCG - Trusted Computing Group 31 13
WiMAX Forum 68 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 241 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 11
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 10
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 10
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 9
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 9
Linux Foundation 174 9
ЛДПР 100 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 8
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 8
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 32 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 102 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 5
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19153 4157
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78909 3500
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21808 2893
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14881 2801
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11255 2786
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11475 2595
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21235 2547
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12572 2493
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11748 2465
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9299 2440
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8416 2354
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17251 1843
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38514 1835
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8399 1811
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13546 1763
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25517 1651
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9350 1643
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6689 1564
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15960 1533
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5635 1516
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52810 1479
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3955 1344
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24927 1309
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24808 1277
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6287 1160
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2731 1158
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1151
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12490 1092
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3231 1051
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4644 1048
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22065 1011
DDR - Double data rate 2526 986
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2168 960
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6513 959
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6060 950
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 2857 947
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6006 914
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 889
Microsoft Windows 10 13438 1956
Google Android 12473 1021
Intel Core - Семейство процессоров 1727 957
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 838
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1273 733
Linux OS 8184 720
Microsoft Windows 2000 12636 641
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1881 627
Apple MacBook - серия ноутбуков 845 604
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 575
Apple iPhone - серия смартфонов 6587 568
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 540
Apple iOS 6752 529
Apple iPad 3732 514
Microsoft Windows 7 1876 495
Intel Celeron - Серия процессоров 941 441
Microsoft Windows XP 2358 437
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 437
LG 75SM99 7912 418
Apple iPhone 6 6145 407
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1335 401
Apple MacBook Pro 496 388
Apple Mac - Apple Macintosh 2862 387
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4346 375
Microsoft Windows 2696 374
Apple MacBook Air - Ноутбук 435 355
Intel Core i - Cерия процессоров 466 340
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 314
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 657 296
Microsoft Windows Vista Longhorn 1579 293
Microsoft Office 3418 292
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 291
Intel x86 - архитектура процессора 1583 285
Apple macOS 1698 275
Nvidia GeForce GTX 475 265
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 241
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 645 232
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 606 231
Microsoft Skype 1966 222
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 222
Ксенин Алекс 311 194
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 143
Путин Владимир 2702 58
Зенкин Денис 262 55
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 366 54
Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 52
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 49
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 47
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 39
Мишин Глеб 69 39
Dell Michael - Делл Майкл 190 34
Ульянов Владимир 157 31
Низовский Григорий 37 28
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 138 28
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 28
Медведев Дмитрий 1627 27
Виноградова Наталья 52 26
Юсупов Ренат 114 25
Левашов Александр 88 25
Гуцериев Михаил 111 23
Земков Сергей 157 22
Воронецкий Эдуард 46 22
Мишустин Михаил 473 21
Сергеев Иван 74 21
Shen Jerry - Шен Джерри 30 20
Ермолаев Артем 361 20
Демидов Михаил 133 20
Доля Алексей 67 20
Одинцов Дмитрий 96 20
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 19
Ерофеева Мария 31 19
Шадаев Максут 621 19
Кусков Денис 218 18
Солонин Виталий 89 18
Калинин Александр 135 18
Евдокимов Андрей 73 18
Satya Nadella - Сатья Наделла 180 17
Симонов Игорь 100 17
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 17
Никифоров Николай 1172 16
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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