Ноутбуки HP превратят в телевизоры. На них будут крутить принудительную рекламу

HP начнет дополнительно монетизировать свои ноутбуки. Она превратит их в устройства для показа рекламы потребителям. Пока нет конкретики, как это будет реализовано, но у HP уже есть опыт демонстрации всплывающих баннеров, в которых она рекламирует свою продукцию.

По примеру Xiaomi

На ноутбуках американской компании HP в обозримом будущем тоже могут появиться рекламные блоки. У нее уже есть такой опыт – ранее она с помощью мобильных ПК демонстрировала другую технику собственного производства, выводя на их экраны всплывающие баннеры. Об этом пишет Adweek.

HP взяла пример с китайской компании Xiaomi, решив встроить в свою технику полноценную рекламную платформу. Но если Xiaomi продает устройства для показа рекламы под видом смартфонов и планшетов, то HP намерена маскировать их под ноутбуки.

Также у HP есть собственная рекламная платформа HP Media Network, через которую можно разместить спам, например, в фирменных приложениях компании. Пока неизвестны все способы реализации нового подхода в навязывании рекламы покупателям ее ноутбуков, но, судя по всему, у HP весьма грандиозные планы. В презентации сказано, что, в числе прочего, она будет показывать рекламу в своих соцсетях, а также рассылать ее по электронной почте.

Сотни миллионов зрителей

По данным Adweek, о планах HP по дополнительной монетизации своих мобильных ПК стало известно из ее недавней презентации. В ней она хвалилась, что ежемесячная аудитория ее пользователей составляет 830 млн человек в мире и 160 млн в США.

Chris Alupului / unsplash.com Увидев рекламу на ноутбуке, купленном за свои деньги, пользователи могут задуматься о приобретении новой модели, но уже от другого бренда

По подсчетам компании, эти люди используют более 100 млн и 19 млн компьютеров HP соответственно. В компании не преминули упомянуть, что каждый месяц количество ПК HP каждый месяц увеличивается на 2 млн.

Достоверность этих сведений еще предстоит проверить, но нельзя отрицать тот факт, что HP пока что входит в топ-3 крупнейших производителей ПК в мире. Она находится на втором месте после китайской компании Lenovo – в I квартале 2025 г. HP отгрузила 12,8 млн настольных ПК, заняв долю 20,2% против 15,2 млн и 24,1% у Lenovo (данные IDC). Притом ее показатели растут – годом ранее HP продала 12 млн ПК и удержала 20-процентную долю рынка.

Без откровенного спама не обойдется

Если от соцсетей HP можно отписаться, а адрес, с которого приходят рекламные письма, добавить в спам-лист, то от других методов бомбардировки рекламой избавиться будет не так просто. На одном из слайдов презентации HP приведен пример всплывающего баннера прямо на рабочем столе Windows. Он размещается в правом нижнем углу – там же, где по умолчанию выводятся уведомления системы и информация о новых сообщениях в мессенджерах.

В своей презентации HP нахваливает новые возможности ее рекламной платформы. Спам можно будет таргетировать на основе данных об устройстве пользователя, например, времени работы с ПК, используемых программах и пр. Также при таргетинге будут учитываться адрес электронной почты пользователя, истории его покупок и местоположения, говорится в презентации.

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К примеру, HP сможет определить пользователей, скачавших программное обеспечение для подготовки налоговой декларации, или тех, кто проводит более 10 часов в неделю в приложениях для проведения конференций. Рекламодатели могут затем таргетировать рекламу на эти группы пользователей, отмечено в документе.

Потенциальная защита

HP не сообщает, как именно она собирается встроить в свои ноутбуки новые спам-технологии. Не исключено, что в их основе будет лежать какое-либо специализированное программное обеспечение, запускающееся одновременно с операционной системой.

Если все так, то можно будет попытаться вычистить систему от рекламного ПО или заблокировать ему доступ в интернет, например, при помощи брандмауэра. Также, в теории, может помочь переустановка Windows.