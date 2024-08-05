Любимая россиянами Xiaomi обманула весь мир. Она обещала избавить смартфоны от своего самого раздражающего недостатка, но втихую передумала

Xiaomi не станет убирать из своих смартфонов рекламу, хотя два года назад клялась, что избавит своих пользователей от набившего всем оскомину спама. Реклама есть во всех ее смартфонах – как в ультрадешевых, так и во флагманских. Теперь у Xiaomi новое обещание – она хочет уменьшить количество мусорного ПО в своих смартфонах. Веры ей пока нет.

Не смогла, так что ж с того

Компания Xiaomi решила не отключать рекламу в своих смартфонах, пишет портал GizChina. Мобильники, официально продающиеся в России и во всем мире, просто кишат спамом – он присутствует едва ли не во всех штатных приложениях, даже в «Проводнике» и в «Безопасности». Это не уникальная особенность устройств Xiaomi, но крупные бренды себе такого, как правило, не позволяют – рекламный спам чаще всего можно встретить в мобильниках малоизвестных китайских компаний.

Два года назад Xiaomi обещала сбавить обороты и убрать рекламу из своей прошивки. Она хотела очистить от нее прошивку MIUI 14, но что-то пошло не так – реклама осталась, а вот MIUI больше нет – ее заменили на HyperOS.

Что еще важнее, Xiaomi лишь делает вид, что позволяет пользователю самостоятельно отключить рекламу. В настройках ее фирменных приложений есть пункт «Получать рекомендации», который и отвечает за потоки спама. Раньше его отключение действительно избавляло от рекламы, но сейчас, по всей видимости, что-то сломалось.

Сотрудник редакции CNews пользуется смартфонами Redmi Note 12S и Redmi Note 13 – оба работают на HyperOS, и в обоих пункты «Получать рекомендации» отключены во всех приложениях, но реклама все равно отображается, например, после очистки смартфона от мусора при помощи комплектной специальной утилиты. Принудительная блокировка приложения MSA, которое отвечает за рекламу в смартфонах Xiaomi, и отзыв у него доступа к личным данным, не помогают.

Xiaomi Получить с потребителей 50-100 тысяч рублей за смартфон и взамен "впарить" им рекламу - Xiaomi в этом мастер

Впрочем, несмотря на обилие встроенной рекламы, смартфоны Xiaomi очень любимы россиянами. Как сообщили CNews эксперты сети «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2023 г. они занимали 27,9% российского мобильного рынка в натуральном выражении, а год спустя ее доля выросла до 28,7%.

«В первом полугодии 2024 г. рост продаж смартфонов бренда Xiaomi составил почти 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.», – сообщили CNews представители «МегаФона».



Новое обещание вместо старого

Словно забыв о своем обещании, Xiaomi заявила, что реклама в ее телефонах останется. Другими словами, она продолжит дополнительно наживаться на покупателях, которые получают смартфоны, отнюдь не бесплатно.

Теперь же, как пишет GizChina, Xiaomi якобы хочет очистить свои смартфоны от чрезмерно большого количества предустановленного ПО – так называемых «мусорных» приложений, которые занимают место в памяти устройства, часто работают в фоне, потребляют ресурсы ОЗУ, процессора и аккумулятора, но при этом почти никем не используются. К тому же их зачастую нельзя удалить стандартными средствами – нужно использовать сторонние программы, притом для компьютеров.

«Мы переоптимизируем нашу бизнес-стратегию в этом отношении, чтобы улучшить пользовательский опыт за счет сокращения предустановленных приложений и страниц ввода контента, – приводит GizChina официальное заявление Xiaomi. – Пользователи должны увидеть эти результаты довольно скоро в наших будущих флагманах. Однако наша философия заключается в том, чтобы вносить изменения, которые будут легкодоступны и полезны для всех наших пользователей, поэтому в настоящее время мы не планируем добавлять переключатель (единая кнопка, отключающая рекламу полностью – прим. CNews), который, по реалистичным оценкам, обнаружит и будет использовать лишь небольшое количество пользователей».

Слишком сложно, Xiaomi

Как пишет GizChina, реакция пользователей на новую позицию Xiaomi в отношении рекламы в своих смартфонах и отказе от внедрения в них кнопки отключения спама была, по большей части негативной. Пользователи считают, что простой переключатель был бы более доступным и полезным решением, чем текущий подход. Требование отключить рекламу в нескольких меню настроек рассматривается как излишне сложное. Многие пользователи считают, что оправдание Xiaomi в отношении невведения переключателя, утверждая, что он будет использоваться только небольшим числом пользователей, не является искренним. Это восприятие усугубляется тем фактом, что системная реклама может быть очень раздражающей для пользователей, особенно мешающая, ведь часто она представлена в виде всплывающих окон и автоматически воспроизводимых видеороликов. Многие пользователи считают такую ​​рекламу навязчивой, что приводит к чувству раздражения и разочарования.

Пока неясно, когда Xiaomi выпустит новую прошивку для своих смартфонов, в которой не будет такого гигантского количества предустановленного ПО, как сейчас. Приходится тратить по 10-20 минут на удаление всего штатного мусора через меню смартфона и разбираться в работе сторонних программ для ПК, чтобы вычистить неудаляемые остатки. И проблема еще в том, что при сбросе смартфона к заводским настройкам весь мусор вернется на свои места.

Важно также отметить, что даже если Xiaomi сдержит слово и проведет чистку HyperOS, подавляющее большинство ранее выпущенных ею смартфонов это не затронет. Ее мобильники получают обновления, как правило, в течение двух, максимум трех лет.