Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка

Xiaomi собирается убрать из своих смартфонов встроенную рекламу. Она исчезнет в прошивке MIUI 14, релиз которой ожидается до конца 2022 г. Реклама мучила пользователей годами, а Xiaomi заявляла, что зарабатывает лишь на ней, продавая смартфоны по минимальной цене. Теперь же некоторые ее устройства стоят более 130 тыс. руб., так что эта «отмазка» больше не работает.

MIUI без рекламы

Компания Xiaomi собирается пойти на беспрецедентный в своей истории шаг и полностью убрать из фирменной прошивки MIUI рекламу, пишет портал MyDrivers. Спам одолевает пользователей ее смартфонов уже больше десяти лет – с момента релиза самого первого Mi 1 в 2011 г.

MIUI известна во всем мире тем, что рекламы в ней больше, чем на центральных телеканалах. Почти любое штатное приложение, будь то оптимизатор памяти или антивирус, с величайшей охотой показывает пользователю различные баннеры. В ранних версиях этих утилит иногда встречались и полноэкранные видеоролики.

Теперь же Xiaomi хочет исправить ситуацию. Что именно повлияло на это решение, к моменту выхода материала оставалось неизвестным. По данным MyDrivers, ждать осталось совсем недолго – буквально до следующего крупного обновления прошивки.

Один из многочисленных примеров спама в MIUI

В настоящее время Xiaomi распространяет MIUI 13. Спам-функции будут вырезаны в релизе MIUI 14, появление которого предварительно ожидается до конца 2022 г.

Повезло не всем

Распрощаться с рекламой в своих смартфонах смогут лишь владельцы актуальных моделей смартфонов Xiaomi, а также Redmi и Poco – дочерних брендов китайского вендора. Выпускать MIUI 14 для устаревших мобильников Xiaomi пока не планирует, следовательно, реклама в них никуда не денется.

Более того, даже не все современные смартфоны Redmi, Poco и Xiaomi могут рассчитывать на новую прошивку. Если брать модельный ряд Xiaomi, то список начинается с серии Mi 10 и заканчивается пока не анонсированными флагманами 2022 г. 13 и 13 Pro. Эти аппараты станут первыми, кто перейдет на MIUI 14 – остальные, включая планшет Pad 5 и складной смартфон Mix Fold 2, «подтянутся» позже.

Верный способ получить доступ к MIUI 14 - это покупка современного смартфона Xiaomi, Redmi или Poco

В сегменте Redmi обновление до MIUI 14 ожидает почти все смартфоны линеек Redmi 9 и Redmi Note 9 и новее. В списке также есть Redmi Note 8, но не оригинальный, а его улучшенная версия 2021 модельного года. У смартфонов Poco апдейт до MIUI 14 пройдет почти незаметно. Прошивку получат только перечисленные смартфоны: M2/M2 Reloaded, M3, M4 Pro 4G / M4 5G, M5 / M5s, X4 Pro 5G, M2 Pro, M4 Pro 5G, M3 Pro 5G, X3 NFC / X3 / X3 Pro / X3 GT, X4 GT, F4, а также F3 / F3 GT и C40 / C40+. Это более чем двое меньше в сравнении с Redmi.

Как быть остальным

Избавиться от рекламы в MIUI можно не только путем ее обновления до версии 14. Xiaomi позволяет отключить ее и штатными средствами прошивки, только делается это далеко не так быстро и удобно, как хотелось бы.

Пользователям придется много раз повторить одно и то же действие, поскольку рекламный блок отключается в одном приложении за раз – нет единой кнопки, убирающей его повсеместно. Чтобы деактивировать его, нужно зайти в настройки, например, антивируса, и отключить опцию «Получать рекомендации».

Также можно установить на свой смартфон альтернативную прошивку, авторы которых, как правило, вырезают всю рекламу. Но это сопряжено с риском превратить смартфон в «кирпич». К тому же перед прошивкой необходимо разблокировать на смартфоне загрузчик, что в случае Xiaomi тоже не так просто сделать.

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Редакция CNews также рекомендует воспользоваться встроенным в MIUI брандмауэром и запретить выход в Сеть штатным приложениям, которым не требуется постоянный доступ в интернет. К таким относится, например, базовый файловый менеджер.

Много «косметики»

О других нововведениях, ожидаемых в MIUI 14, известно пока не так много. По информации портала GSM Arena, большинство из них будут косметическими.

Новое приложение «Будильник»

В частности, пользователей будут ждать новые интерфейсы приложений погоды и будильника, а также по-новому отображающиеся уведомления. Также система научится в автоматическом режиме сканировать смартфон на предмет подозрительных приложений, сообщений и звонков и предупреждать о них пользователя.

Откуда взялась реклама

Пользователи годами ругают Xiaomi за обилие спама в ее смартфонах. В 2018 г. градус недовольства зашкалил, и Xiaomi наконец-то впервые прокомментировала ситуацию. Ее представители заявили, что реклама – это следствие невысокой цены ее смартфонов, и именно она приносит ей прибыль, которую она в дальнейшем вкладывает в свое развитие.

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Однако за последние годы смартфоны Xiaomi заметно подорожали. Она и сама заявляла, что прекратит выпускать совсем уж дешевые мобильники и сосредоточится на менее доступных решениях. Для примера, на 10 ноября 2022 г. она предлагала россиянам флагманский 12 Pro за 135 тыс. руб.

Летом 2020 г. идеей встроенной в прошивку рекламы заинтересовалась компания Samsung. Как сообщал CNews, она планировала сделать ее неотключаемой.