Xiaomi Poco X Серия смартфонов
POCO — независимый бренд, берущий начало из Xiaomi Corporation. По состоянию на июль 2021 года бренд отгрузил более 35 миллионов устройств POCO по всему миру с момента релиза первого продукта POCO F1 в 2018 году. Только в 2021 году общий объем поставок устройств POCO достиг 13 миллионов.
|26.10.2024
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На Ozon начались продажи нового Poco C75
26 октября 2024 г. в продажу поступила новая модель технологического бренда Poco — смартфон Poco C75. На Ozon обе версии устройства доступны по специальной цене при покупке с «Ozon картой». Об этом CNews сообщили представители Ozon. Poco C75 — новинка в л
|16.09.2024
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Смартфон Poco C61 поступил в продажу в «Ситилинке»
«Ситилинк» запускает продажи смартфона Poco C61. Poco C61 – смартфон, доступный в черном, белом и зеленом цветах. Корпус имеет толщину 8,3 мм. Задняя панель выполнена из стекла и кожи. Об этом CNews сообщили представители «Си
|13.06.2024
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В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6
«Ситилинк» запускает продажи двух новинок Poco F6 Pro и F6. Смартфоны получили значительный прирост производительности и новые возможности, которые оценят хардкорные геймеры, любители фотографии и технологий. Старшая версия получила пр
|13.06.2024
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Новый смартфон Poco M6 уже в продаже
Компания diHouse объявляет о старте продаж на российском рынке нового смартфона Poco M6. Устройство поступает в продажу 13 июня 2024 г. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Poco M6 — это новый доступный смартфон, который объединяет в себе камеру с разрешени
|26.03.2024
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Xiaomi запуталась в брендах. Создан смартфон Poco дешевле $100, который будет конкурировать с Redmi. Есть шанс выпуска в России
Когда найти что-то дешевле будет сложно Компания Xiaomi выпустила новый смартфон С61 под своим дочерним брендом Poco, который через несколько недель отметит свое шестилетие. Мобильник относится к ультрабюджетному сегменту и стоит дешевле $100 (9260 руб. по курсу ЦБ на 26 марта 2024 г.). Первой страной, г
|25.01.2024
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Крутые возможности и хорошая цена: старт продаж смартфонов Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro в «Ситилинке» состоится 1 февраля
ачале января 2024 г. компания Xiaomi представила три новинки в среднем ценовом сегменте — смартфоны Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro. Между смартфонами много общего, но отличия
|22.12.2023
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Xiaomi выпустила супердешевый смартфон с мощной камерой и большой батареей. Цена
Доступный, но без подвоха Компания Xiaomi выпустила смартфон M6 5G под своим брендом Poco, который она развивает с 2018 г. Мобильник получился очень доступным – он стоит от 10,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 декабря 2023 г., и при этом за эти деньги в нем есть накопитель на 128 Г
|20.11.2023
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В России появился новый смартфон Xiaomi с солидной памятью. Он стоит дешевле 10 тыс. рублей
Когда выгоднее купить в России Компания Xiaomi начала продажи своего нового смартфона Poco C65 начального уровня. Этот мобильник вышел в Китае в первых числах ноября 2023 г., и в России на момент выхода материала его можно было купить в официальных магазинах Xiaomi на торговых п
|07.04.2023
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Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео
В два раза больше памяти Компания Xiaomi анонсировала сверхдоступный смартфон Poco C51 начального уровня, позволяющий почти вдвое увеличивать объем оперативной памяти путем нехитрых манипуляций в меню. По данным портала GSMArena, премьера устройства состоялась в Индии, г
|01.08.2022
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В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео
Недорогой потенциальный бестселлер Xiaomi В России начались продажи смартфона С40 компании Poco – «дочки» всемирно известной компании Xiaomi. Этот бренд она основала в 2018 г. для выпуска доступных, но в то же время производительных и современных смартфонов. В России он присутствует
|13.05.2022
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До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео
езла в Россию свой новый смартфон F4 GT, который на мировом рынке продается под ее дочерним брендом Poco. Это флагманское решение с самым современным на момент выпуска процессором, которое, к т
|18.12.2020
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Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото
Бренд смартфонов Poco сообщил о запуске на российский рынок абсолютно нового смартфона базового уровня Poco M3. Poco M3 может похвастаться системой из трех камер, включающей 48-мегапиксельный сенс
|25.11.2020
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Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео
Доступная новинка Xiaomi Poco Компания Poco, изначально созданная китайской Xiaomi, анонсировала новый Android-
|07.10.2020
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Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена
Xiaomi объявила о начале продаж смартфона POCO X3 NFC на территории России. Специально разработанный для молодых поклонников высоких те
|07.07.2020
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Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена
Xiaomi анонсировала российский старт продаж нового смартфона Poco F2 Pro. Прислушавшись к просьбам своих покупателей и Mi фанов, компания решила сделать смартфон доступным и в розничных сетях на территории России, причем в максимальной конфигурации. Благ
|04.02.2020
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Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео
й Компания Xiaomi анонсировала смартфон X2, ставший вторым аппаратом, выпущенным под ее под брендом Poco, после Pocophone F1. Главная особенность телефонов Poco – топовые аппаратные возм
|29.05.2007
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Yoggie Poco: мини-ПК под Linux защищает от всех угроз
Компания Yoggie Security Systems представила Yoggie Poco – миниатюрный компьютер на базе Intel Pentium 520 МГц с 13 приложениями безопасности и ОС Linux с интерфейсом USB. В набор приложений Poco входит антивирус, фильтр спама, фильтр фиш
Xiaomi Poco X и организации, системы, технологии, персоны:
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