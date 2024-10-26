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Xiaomi Poco X Серия смартфонов

Xiaomi Poco X - Серия смартфонов

POCO — независимый бренд, берущий начало из Xiaomi Corporation. По состоянию на июль 2021 года бренд отгрузил более 35 миллионов устройств POCO по всему миру с момента релиза первого продукта POCO F1 в 2018 году. Только в 2021 году общий объем поставок устройств POCO достиг 13 миллионов.


26.10.2024 На Ozon начались продажи нового Poco C75

26 октября 2024 г. в продажу поступила новая модель технологического бренда Poco — смартфон Poco C75. На Ozon обе версии устройства доступны по специальной цене при покупке с «Ozon картой». Об этом CNews сообщили представители Ozon. Poco C75 — новинка в л
16.09.2024 Смартфон Poco C61 поступил в продажу в «Ситилинке»

«Ситилинк» запускает продажи смартфона Poco C61. Poco C61 – смартфон, доступный в черном, белом и зеленом цветах. Корпус имеет толщину 8,3 мм. Задняя панель выполнена из стекла и кожи. Об этом CNews сообщили представители «Си
13.06.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6

«Ситилинк» запускает продажи двух новинок Poco F6 Pro и F6. Смартфоны получили значительный прирост производительности и новые возможности, которые оценят хардкорные геймеры, любители фотографии и технологий. Старшая версия получила пр
13.06.2024 Новый смартфон Poco M6 уже в продаже

Компания diHouse объявляет о старте продаж на российском рынке нового смартфона Poco M6. Устройство поступает в продажу 13 июня 2024 г. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Poco M6 — это новый доступный смартфон, который объединяет в себе камеру с разрешени
26.03.2024 Xiaomi запуталась в брендах. Создан смартфон Poco дешевле $100, который будет конкурировать с Redmi. Есть шанс выпуска в России

Когда найти что-то дешевле будет сложно Компания Xiaomi выпустила новый смартфон С61 под своим дочерним брендом Poco, который через несколько недель отметит свое шестилетие. Мобильник относится к ультрабюджетному сегменту и стоит дешевле $100 (9260 руб. по курсу ЦБ на 26 марта 2024 г.). Первой страной, г
25.01.2024 Крутые возможности и хорошая цена: старт продаж смартфонов Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro в «Ситилинке» состоится 1 февраля

ачале января 2024 г. компания Xiaomi представила три новинки в среднем ценовом сегменте — смартфоны Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro. Между смартфонами много общего, но отличия

22.12.2023 Xiaomi выпустила супердешевый смартфон с мощной камерой и большой батареей. Цена

Доступный, но без подвоха Компания Xiaomi выпустила смартфон M6 5G под своим брендом Poco, который она развивает с 2018 г. Мобильник получился очень доступным – он стоит от 10,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 декабря 2023 г., и при этом за эти деньги в нем есть накопитель на 128 Г
20.11.2023 В России появился новый смартфон Xiaomi с солидной памятью. Он стоит дешевле 10 тыс. рублей

Когда выгоднее купить в России Компания Xiaomi начала продажи своего нового смартфона Poco C65 начального уровня. Этот мобильник вышел в Китае в первых числах ноября 2023 г., и в России на момент выхода материала его можно было купить в официальных магазинах Xiaomi на торговых п
07.04.2023 Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео

В два раза больше памяти Компания Xiaomi анонсировала сверхдоступный смартфон Poco C51 начального уровня, позволяющий почти вдвое увеличивать объем оперативной памяти путем нехитрых манипуляций в меню. По данным портала GSMArena, премьера устройства состоялась в Индии, г
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео

Недорогой потенциальный бестселлер Xiaomi В России начались продажи смартфона С40 компании Poco – «дочки» всемирно известной компании Xiaomi. Этот бренд она основала в 2018 г. для выпуска доступных, но в то же время производительных и современных смартфонов. В России он присутствует

13.05.2022 До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео

езла в Россию свой новый смартфон F4 GT, который на мировом рынке продается под ее дочерним брендом Poco. Это флагманское решение с самым современным на момент выпуска процессором, которое, к т
18.12.2020 Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото

Бренд смартфонов Poco сообщил о запуске на российский рынок абсолютно нового смартфона базового уровня Poco M3. Poco M3 может похвастаться системой из трех камер, включающей 48-мегапиксельный сенс
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео

Доступная новинка Xiaomi Poco Компания Poco, изначально созданная китайской Xiaomi, анонсировала новый Android-
07.10.2020 Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена

Xiaomi объявила о начале продаж смартфона POCO X3 NFC на территории России. Специально разработанный для молодых поклонников высоких те
07.07.2020 Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена

Xiaomi анонсировала российский старт продаж нового смартфона Poco F2 Pro. Прислушавшись к просьбам своих покупателей и Mi фанов, компания решила сделать смартфон доступным и в розничных сетях на территории России, причем в максимальной конфигурации. Благ
04.02.2020 Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео

й Компания Xiaomi анонсировала смартфон X2, ставший вторым аппаратом, выпущенным под ее под брендом Poco, после Pocophone F1. Главная особенность телефонов Poco – топовые аппаратные возм
29.05.2007 Yoggie Poco: мини-ПК под Linux защищает от всех угроз

Компания Yoggie Security Systems представила Yoggie Poco – миниатюрный компьютер на базе Intel Pentium 520 МГц с 13 приложениями безопасности и ОС Linux с интерфейсом USB. В набор приложений Poco входит антивирус, фильтр спама, фильтр фиш

Публикаций - 99, упоминаний - 120

Xiaomi Poco X и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 88
Apple Inc 12100 48
Samsung Electronics 10254 47
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 45
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 28
Huawei 3933 27
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 21
Google LLC 11775 20
BBK OPPO Electronics 384 17
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 11
BBK OnePlus 216 10
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 10
MediaTek - Ralink 527 8
Xiaomi Poco Global 12 8
МегаФон 8805 8
Qualcomm Technologies 1822 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 5
Lenovo Group 2292 4
Intel Corporation 12197 4
BBK Electronics Corp 313 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 4
ZTE Corporation 747 4
Ланит - diHouse - Дихаус 188 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 4
X Corp - Twitter 2845 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 3
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 3
LiquidCool Solutions 4 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
Microsoft Corporation 24625 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
itel 31 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
BBK vivo iQOO 16 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 8
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Связной ГК 1369 4
TÜV Rheinland Group 135 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
LEGO 244 2
Desport - Decathlon - Декатлон 35 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 27 2
Puma - Пума 46 2
Верный - торговая сеть 291 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 2
DuPont - Дюпон 100 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Haier - Candy Group - Канди 96 1
Quiksilver 9 1
Аквафор 9 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Почта России ПАО 2112 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Четыре Лапы 13 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Braun GmbH 76 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
Crocs 7 1
Beko 70 1
Viessmann - Виссманн 2 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 19
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 93
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 36
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 35
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 28
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 24
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 22
Наушники - Headphones 3999 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 20
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 19
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 19
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 19
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 18
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 16
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 14
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 13
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 11
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 10
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 50
Google Android 13994 30
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 30
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 29
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 24
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 20
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 20
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 16
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 15
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 15
Apple iPhone 11 253 15
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 15
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 14
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 14
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 13
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 26 13
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 13
Apple iPhone 13 142 13
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 14 11
Samsung Galaxy 955 11
Apple iPhone 12 219 10
Apple iPhone 14 130 9
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 9
Apple iOS 7809 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 8
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 7
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 7
Google Cloud Services 218 7
Xiaomi Poco C - Серия смартфонов 8 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 6
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 6
Xiaomi HyperOS 29 6
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 33 5
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 30 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 5
Яндекс.Маркет 937 5
Apple iPhone 15 127 5
Сурков Александр 15 3
Jun Lei - Цзунь Лей 45 2
Тихвинский Никита 18 2
Сергеев Дмитрий 59 2
Бурмистров Михаил 29 2
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Lau Pete - Лау Пит 15 1
Виноградова Наталья 53 1
Галкин Максим 2 1
Пчельников Олег 6 1
Костюшко Кирилл 7 1
Фомин Юрий 4 1
Тарасов Андрей 20 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Фомин Антон 4 1
Шершнев Валерий 3 1
Борзилов Давид 72 1
Вильянов Сергей 14 1
Врацкий Андрей 135 1
Федюкин Юрий 9 1
Дукалис Ксения 1 1
Шакиров Марат 61 1
Эйгес Павел 97 1
Ходеева Татьяна 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Рогозин Дмитрий 100 1
Павлов Владимир 19 1
Аляутдин Роман 13 1
Чернявский Петр 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Barr William - Барр Уильям 1 1
Работенко Павел 5 1
Чернов Федор 30 1
Мельников Алексей 61 1
Гуськов Антон 39 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 4 1
Мельнова Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 22
Индия - Bharat 5432 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 12
Южная Корея - Республика 6646 11
Европа 21767 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 5
Украина 7608 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Индонезия - Республика 956 2
Филиппины - Республика 564 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Армения - Республика 2280 2
Китай - Тайвань 3984 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Малайзия 865 1
Таиланд - Королевство 816 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Казахстан - Республика 5525 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 36
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 11
Импортозамещение - параллельный импорт 481 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 51 2
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