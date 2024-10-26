Xiaomi Poco X - Серия смартфонов

На Ozon начались продажи нового Poco C75 26 октября 2024 г. в продажу поступила новая модель технологического бренда Poco — смартфон Poco C75. На Ozon обе версии устройства доступны по специальной цене при покупке с «Ozon картой». Об этом CNews сообщили представители Ozon. Poco C75 — новинка в л

Смартфон Poco C61 поступил в продажу в «Ситилинке» «Ситилинк» запускает продажи смартфона Poco C61. Poco C61 – смартфон, доступный в черном, белом и зеленом цветах. Корпус имеет толщину 8,3 мм. Задняя панель выполнена из стекла и кожи. Об этом CNews сообщили представители «Си

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6 «Ситилинк» запускает продажи двух новинок Poco F6 Pro и F6. Смартфоны получили значительный прирост производительности и новые возможности, которые оценят хардкорные геймеры, любители фотографии и технологий. Старшая версия получила пр

Новый смартфон Poco M6 уже в продаже Компания diHouse объявляет о старте продаж на российском рынке нового смартфона Poco M6. Устройство поступает в продажу 13 июня 2024 г. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Poco M6 — это новый доступный смартфон, который объединяет в себе камеру с разрешени

Xiaomi запуталась в брендах. Создан смартфон Poco дешевле $100, который будет конкурировать с Redmi. Есть шанс выпуска в России Когда найти что-то дешевле будет сложно Компания Xiaomi выпустила новый смартфон С61 под своим дочерним брендом Poco, который через несколько недель отметит свое шестилетие. Мобильник относится к ультрабюджетному сегменту и стоит дешевле $100 (9260 руб. по курсу ЦБ на 26 марта 2024 г.). Первой страной, г

Крутые возможности и хорошая цена: старт продаж смартфонов Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro в «Ситилинке» состоится 1 февраля ачале января 2024 г. компания Xiaomi представила три новинки в среднем ценовом сегменте — смартфоны Poco X6, Poco X6 Pro и Poco M6 Pro. Между смартфонами много общего, но отличия

Xiaomi выпустила супердешевый смартфон с мощной камерой и большой батареей. Цена Доступный, но без подвоха Компания Xiaomi выпустила смартфон M6 5G под своим брендом Poco, который она развивает с 2018 г. Мобильник получился очень доступным – он стоит от 10,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 декабря 2023 г., и при этом за эти деньги в нем есть накопитель на 128 Г

В России появился новый смартфон Xiaomi с солидной памятью. Он стоит дешевле 10 тыс. рублей Когда выгоднее купить в России Компания Xiaomi начала продажи своего нового смартфона Poco C65 начального уровня. Этот мобильник вышел в Китае в первых числах ноября 2023 г., и в России на момент выхода материала его можно было купить в официальных магазинах Xiaomi на торговых п

Xiaomi выпустила смартфон за $100, в котором можно наращивать оперативную память. Видео В два раза больше памяти Компания Xiaomi анонсировала сверхдоступный смартфон Poco C51 начального уровня, позволяющий почти вдвое увеличивать объем оперативной памяти путем нехитрых манипуляций в меню. По данным портала GSMArena, премьера устройства состоялась в Индии, г

В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео Недорогой потенциальный бестселлер Xiaomi В России начались продажи смартфона С40 компании Poco – «дочки» всемирно известной компании Xiaomi. Этот бренд она основала в 2018 г. для выпуска доступных, но в то же время производительных и современных смартфонов. В России он присутствует

До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео езла в Россию свой новый смартфон F4 GT, который на мировом рынке продается под ее дочерним брендом Poco. Это флагманское решение с самым современным на момент выпуска процессором, которое, к т

Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото Бренд смартфонов Poco сообщил о запуске на российский рынок абсолютно нового смартфона базового уровня Poco M3. Poco M3 может похвастаться системой из трех камер, включающей 48-мегапиксельный сенс

Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео Доступная новинка Xiaomi Poco Компания Poco, изначально созданная китайской Xiaomi, анонсировала новый Android-

Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена Xiaomi объявила о начале продаж смартфона POCO X3 NFC на территории России. Специально разработанный для молодых поклонников высоких те

Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена Xiaomi анонсировала российский старт продаж нового смартфона Poco F2 Pro. Прислушавшись к просьбам своих покупателей и Mi фанов, компания решила сделать смартфон доступным и в розничных сетях на территории России, причем в максимальной конфигурации. Благ

Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео й Компания Xiaomi анонсировала смартфон X2, ставший вторым аппаратом, выпущенным под ее под брендом Poco, после Pocophone F1. Главная особенность телефонов Poco – топовые аппаратные возм