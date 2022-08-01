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В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео

В России вышел смартфон С40 компании Poco – дочернего бренда Xiaomi. Это недорогой мобильник на современной ОС Android 11 с экраном, по размерам схожим с дисплеем в iPhone 13 Pro Max, и большой батареей на 6000 мАч. В российской рознице цена Poco C40 начинается с 12 тыс. руб.

Недорогой потенциальный бестселлер Xiaomi

В России начались продажи смартфона С40 компании Poco – «дочки» всемирно известной компании Xiaomi. Этот бренд она основала в 2018 г. для выпуска доступных, но в то же время производительных и современных смартфонов. В России он присутствует с августа 2018 г.

С40 в этом плане исключением не стал. В базовой версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянно памяти он стоит 12 тыс. руб. а за 4/64 ГБ потребуется заплатить 13 тыс. руб.

Смартфон вышел в Китае в начале июня 2022 г., то есть до России он добрался лишь спустя два месяца. В честь этого события С40 можно купить за 10 тыс. руб. в базе и 11 тыс. руб. в топовой комплектации, но только до 7 августа 2022 г.

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Вне зависимости от цены покупателя будет ждать пластиковый корпус со сканером отпечатков пальцев не в экране и не в кнопке включения, а на тыльной панели, в непосредственной близости от основной камеры. Poco C40 доступен в зеленом, темно-сером и ярко-желтом оттенках корпуса.

Экран и батарея

Дисплей и аккумулятор являются основными конкурентными преимуществами Poco C40, с учетом его цены. Экран имеет диагональ 6,71 дюйма, как и у недешевого Apple iPhone 13 Pro Max. Основываясь на классической матрице IPS, он выдает разрешение 1650х720 точек (HD+) и имеет защитное покрытие в виде усиленного стекла Gorilla Glass неизвестного поколения.

Система питания Poco C40 – это несъемный аккумулятор увеличенной до 6000 мАч емкости. Его хватает на 32 часа разговоров, 86 часов музыки, 20 часов видео и 17 часов при включенных навигаторе и GPS-модуле.

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Доступные расцветки корпуса

Зарядка батареи в С40 осуществляется по USB-C, есть даже поддержка ускоренной 18-ваттной подзарядки. Но «из коробки» она недоступна – соответствующий блок питания придется приобретать отдельно. В комплект входит лишь 10-ваттная зарядка. С другой стороны, в коробке с современными iPhone нет и такой.

Фотокамеры

Poco C40 располагает системой из трех камер. На тыльной стороне расположены два модуля, главный из которых имеет разрешение 13 МП. Этот датчик получил диафрагму f/2,2 и фазовый автофокус PDAF. Рядом с ним находится сенсор глубины на 2 МП (f/2,4).

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Основная камера занимает лишь 25% площади, выделенной под нее

Основная камера пишет видео в разрешении Full HD (1920x1080 точек) и HD (1280x720 точек) на скорости 30 кадров в секунду. Оба режима записи доступны и фронтальной камера, собранной на базе 5-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/2,2 и вписанной в V-образный вырез в экране.

Никому неизвестный процессор

Poco C40 выделяется среди всех существующих смартфонов. Внутри него нет процессора MediaTek, Qualcomm, Unisoc или любого другого известного вендора. Мобильник поострен на чипе, о котором, с высочайшей долей вероятности, не слышал почти никто.

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Защита данных

Основа С40 – это процессор JR510 китайской компании JLQ, выпускаемый по 11 нанометровой топологии. JLQ основана в 2018 г. в Шанхае (КНР) и в настоящее время насчитывает около 500 сотрудников.

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Xiaomi не объясняет, чем ей так приглянулся этот неизвестный CPU

Сама JLQ не раскрывают подробности о JR510. Как пишет портал NotebookCheck, внутри этого CPU есть восемь ядер, поделенные на два кластера, а сам он способен конкурировать с бюджетными чипами MediaTek Helio G35 и Snapdragon 450 от Qualcomm.

На российском сайте Xiaomi указано, что максимальная частота процессора в Poco C40 составляет 2 ГГц. Обработкой графики в нем ведает видеоподсистема Mali-G52. Другие сведения об этом CPU отсутствуют.

Что еще входит в стоимость

В коробке с Poco C40 нет базового защитного чехла. Но при этом смартфон поддерживает сети 4G на двух SIM-картах, накопители microSD до 1 ТБ и располагает модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). У него есть минимальная защита от влаги и пыли по стандарту iP52, отдельный вход под проводные наушники и прошивка MIUI 13 поверх ОС Android 11.

Обзор Poco C40

За счет большого аккумулятора вес Poco C40 вырос до 204 граммов. При этом толщина смартфона сравнительно небольшая – 9,2 мм при высоте 169,6 мм и ширине 76,6 мм.

Эльяс Касми

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