Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях

Apple запретила покупателям iPhone 13 Pro и Pro Max в младшей комплектации (на 128 ГБ) записывать 4К-видео в формате ProRes, то есть в наивысшем качестве и без сжатия. Это одна из главных особенностей моделей. Об этом ограничении Apple во время презентации сознательно не сказала, утаив также, что функция Cinematic Mode тоже не поддерживает 4К. Это еще одна основная особенность смартфонов.

За качество придется доплатить

Компания Apple заставит любителей снимать видеоролики на свои смартфоны переплачивать за топовые версии своих новых смартфонов iPhone 13. Как пишет портал ZDnet, в младших комплектациях iPhone 13 Pro и Pro Max со 128 ГБ памяти не будет поддержки формата ProRes при записи видео в 4К-разрешении.

ProRes – это особый видеоформат, существующий с 2007 г. и предназначенный для удобной обработки видеороликов в редакторе Final Cut Pro. Он позволяет сохранять записи без сжатия, что влияет как на итоговое качество самих роликов, так и на скорость его обработки процессором компьютера работе над ним редакторе.

Apple позиционирует поддержку ProRes как одно из не очень многочисленных достоинств iPhone 13 Pro и Pro Max (в сравнении с предыдущим поколением). Однако этой функции не будет в смартфонах в версии на 128 ГБ. Поддержка 4К-роликов в них сохранена, но они будут записываться с использованием обычных кодеков и со сжатием.

Поддержка ProRes в числе прочих достоинств iPhone 13 Pro и Pro Max (справа вверху)

Запись в ProRes, как пишет портал WCCFTech, все же можно активировать на 128-гигабайтных Pro-смартфонах Apple. Но работать это будет лишь при записи роликов в формате Full HD и только на 30 кадрах в секунду.

Таким образом, младшие iPhone 13 Pro и Pro Max теряют одно из главных своих отличий от базовых iPhone 13 и 13 mini, в которых ProRes нет ни в одной из модификаций. Чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями камер, пользователям придется приобретать эти аппараты минимум с 256-гигабайтным накопителем.

В отечественной рознице iPhone 13 Pro на 128 ГБ стоит 100 тыс. руб., а на 256 ГБ – 110 тыс. руб. iPhone 13 Pro Max обойдется в 110 тыс. руб. и 120 тыс. руб. соответственно.

Apple все скрыла

Показ новых iPhone 13 состоялся 14 сентября 2021 г. Презентация всех новинок компании длилась около 80 минут, из которых порядка 20 минут компания уделила iPhone 13 и 13 Pro.

Однако во время официального анонса глава компании Тим Кук (Tim Cook) и другие участвовавшие в презентации сотрудники Apple ни разу не обмолвились о том, что в их Pro-смартфонах есть ограничения на работу одной из главных их функций. Обнаружить эту информацию можно лишь путем детального изучения спецификаций мобильников.

Доказательство ограничений в работе ProRes и Cinematic Mode

Причины, по которым Apple решила внедрить подобные ограничения, на момент публикации материала известны не были. Не исключено, что это связанно с особенностями записи в ProRes – такие файлы «весят» заметно больше в сравнении с аналогичными, записанными со сжатием. Напомним, что слота microSD в iPhone нет, и расширить при необходимости объем встроенной памяти не получится. Одновременно это может быть способом побудить покупателя приобрести не самую базовую модель iPhone 13 Pro.

Дополнительные ограничения

Еще одной особенностью iPhone 13 и 13 Pro стала функция Cinematic Mode, в России известная как «Киноэффект». Она позволяет быстро фокусироваться на разных объектах в кадре, как это часто делается в кинофильмах.

В iPhone 13 и 13 mini ProRes отсутствует, но есть Cinematic Mode

Apple посвятила «Киноэффекту» немалую часть презентации, но «забыла» сообщить, что эта функция не будет работать при съемке видео в 4К-формате. Это касается всех iPhone 13 Pro и Pro Max, вне зависимости от емкости накопителя, равно как и базовых iPhone 13 и 13 mini.

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Данное новшество будет работать, если выставить в настройках видео разрешение Full HD и частоту кадров не выше 30 в секунду. Опять же, с чем связано данное ограничение, покрыто тайной.

Когда ждать

На российском рынке все смартфоны серии iPhone 13 появятся 24 сентября 2021 г, наряду с подавляющим большинством других стран, в которые Apple поставляет свою продукцию. Прием предзаказов начнется 22 сентября 2021 г.

С анонсом линейки iPhone 13 Apple сняла с продажи смартфоны iPhone 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max, а также долгожителя в лице iPhone Xr образца 2018 г. Таким образом, в ассортименте, помимо новинок, остались iPhone 11 и iPhone 12.

На момент публикации материала смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Max все еще были доступны в ряде розничных сетей, но их количество стремительно сокращалось.

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Вместе с новыми смартфонами Apple показала также смарт-часы Apple Watch Series 7, выполненные в том же стиле, что и Watch Series 1 образца 2014 г. Помимо них, в презентации участвовал обновленный классический iPad вместе с компактным iPad mini. На фоне всех других устройств он получил больше всех изменений, включая полностью новый дизайн и заметно увеличившийся в размерах экран. Оба планшета поступят в продажу в Россию 24 сентября 2021 г., а прием предзаказов на них откроется двумя днями ранее. Дата релиза Watch Series 7 пока не определена, но известно, что в магазинах они появятся до конца осени 2021 г.