Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео

Apple в рамках октябрьской презентации анонсировала четыре новых iPhone (раньше она выпускала максимум три), в том числе крошечный iPhone 12 mini. Весь квартет поступит в продажу в России, а еще одна новинка, миниатюрная колонка HomePod mini, по габаритам напоминающая «Яндекс.станцию мини», до России не доедет.

Октябрьские новинки Apple

Компания Apple провела октябрьскую презентацию, в рамках которой показала пять своих новинок – умную колонку HomePod mini и четыре смартфона линейки iPhone 12. Премьера телефонов по давней традиции Apple должна была состояться в сентябре 2020 г., но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на месяц. Вместо них Apple тогда показала новые планшеты и сервисы.

Впервые с 2007 г., когда появился самый первый iPhone, Apple расширила модельный ряд до четырех телефонов. Коллекцию iPhone 12 пополнила компактная модель iPhone 12 mini, аналогов у которой в предыдущих линейках нет. Также это первые в истории смартфоны Apple с поддержкой сетей пятого поколения (5G).

Из квинтета новинок в России будут доступны только смартфоны – смарт-колонку на российском рынке Apple продавать не планирует. В США она HomePod mini будет продаваться за $100 (7730 руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2020 г.), и заказать ее можно будет с 6 ноября 2020 г. Начало продаж состоится 16 ноября 2020 г.

Apple iPhone 12 Pro в новом цвете и с новой камерой

К слову, у Apple уже есть более крупная колонка – HomePod, вышедшая на несколько лет раньше. В этом можно проследить аналогию с российской компанией «Яндекс», которая в мае 2018 г. выпустила полноразмерную колонку «Яндекс.станция», а в октябре 2019 г. представила уменьшенную ее версию – «Яндекс.станцию мини».

Цены на iPhone и начало продаж

Смартфоны прибудут в Россию в полном составе, но будут стоить существенно дороже, чем в США. Для примера, на российском рынке iPhone 12 Pro стоит от 100 тыс. руб. против $1000 (77,3 тыс. руб.).

Прием предзаказов на iPhone 12 Pro во всем мире, включая Россию, откроется 16 октября 2020 г., а поставки стартуют 23 октября 2020 г. Этот смартфон выйдет раньше самой старшей модели – заказать iPhone 12 Pro Max можно будет с 6 ноября 2020 г., а купить – с 13 ноября 2020 г.

Цены на смартфоны линейки iPhone 12

Модель Объем памяти Стоимость в России, руб. Стоимость в США, $ iPhone 12 mini 64 70 тыс. 730 iPhone 12 mini 128 75 тыс. 780 iPhone 12 mini 256 85 тыс. 880 iPhone 12 64 80 тыс. 830 iPhone 12 128 85 тыс. 880 iPhone 12 256 95 тыс. 980 iPhone 12 Pro 128 100 тыс. 1000 iPhone 12 Pro 256 110 тыс. 1100 iPhone 12 Pro 512 130 тыс. 1300 iPhone 12 Pro Max 128 110 тыс. 1100 iPhone 12 Pro Max 256 120 тыс. 1200 iPhone 12 Pro Max 512 140 тыс. 1400

Источник: Apple и CNews Analytics

Предзаказы на iPhone 12 в России будут приниматься с 21 октября 2020 г., а на iPhone 12 mini – с 6 ноября 2020 г. Релиз назначен на 23 октября 2020 г. и 13 ноября 2020г. соответственно.

iPhone 12 и 12 mini будут доступны в синем, красном, зеленом, черном и белом цветовых исполнениях. Старшие Pro и Pro Max можно будет купить в черном, серебристом, золотом и темно-синем цветах. Зеленый оттенок из iPhone 11 Pro больше недоступен.

Минимум инноваций в iPhone

Основное внешнее отличие серии iPhone 12 от iPhone 12 – это дизайн боковых граней корпуса, которые теперь выполнены в стиле iPhone 4 и iPhone 5. Остальные моменты не изменились – дизайн основной камеры тот же, «монобровь» присутствует, и даже Lightning на USB-С Apple менять не стала. Спереди и сзади корпус новых iPhone покрыт стеклом, а торцы металлические – алюминиевые у младших моделей и стальные у Pro-серии.

Apple iPhone 12

Металлическая окантовка, как заявила Apple, в данном случае выступает в качестве антенны, а используемое стекло создано в партнерстве с компанией Corning и носит название Ceramic Shield. По заверению Apple, оно в четыре раза прочнее стекла Gorilla Glass 7.

Все четыре смартфона построены на 5-нанометровом процессоре А14, впервые появившемся в составе сентябрьского планшета iPad Air 4. Также 5G-модули есть во всем квартете, но в России эта опция бесполезна ввиду полного отсутствия сетей пятого поколения, доступных обычным потребителям. Помимо этого, стоит отметить наличие новой беспроводной зарядки MagSafe с магнитным креплением для точного позиционирования телефонов на зарядном устройстве.

Из чего состоит MagSafe

Младшие модели получили OLED-экраны Retina XDR на 5,4 дюйма у iPhone 12 mini и 6,1 дюйма у iPhone 12. Их яркость достигает 1200 кд/м2 при контрастности 2000000:1, а вот рамки по толщине совсем не изменились в сравнении с предыдущим поколением.

Младшие модели располагают основной камерой, состоящей из двух модулей по 12 Мп каждый – один основной, второй широкоугольный. Диафрагма у обоих f/1,6, светочувствительность на фоне iPhone 11 выросла на 27%.

Чем отличаются старшие модели

Смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max стали крупнее своих предшественников – 6,1 дюйма против 5,8 и 6,7 дюйма против 6,5 дюйма соответственно. У них тоже есть стекло Ceramic Shield и 5G-модем.

Аппараты получили OLED-дисплеи Super Retina XDR (разрешение 2778х1284 у iPhone 12 Pro Max и 2532×1170 у Pro) с такими же яркостью и контрастностью, как у младших представителей серии. Есть защита от воды IP68, но главные изменения затронули основную камеру, которая теперь состоит из четырех сенсоров.

Камера - главное оружие новых iPhone против конкурентов

Четвертым стал лидар – специальный датчик как в iPad Pro 2020 для оценки глубины сцены на расстоянии до пяти метров. Он нужен, например, для дополненной реальности или более качественной работы программных алгоритмов улучшения снимков, в том числе при активном ночном режиме. Также с его помощью можно добиваться более качественного размытия фона при съемке портретов.

Каждая из трех матриц в камерах имеет разрешение 12 Мп. В iPhone 12 Pro основная камера получила диафрагма f/1,6, 7-элементный объектив с ЭФР 26 мм и оптическую стабилизацию. Вторая камера – широкоугольная (f/2,6, 5-элементная оптика, угол обзора 120 градусов). Третий сенсор – это телефотомодуль, (f/2, 6-элементный объектив, 2-кратный оптический зум, оптическая стабилизация).

Фотовозможности iPhone 12 Pro и Pro Max

Основная камера в iPhone 12 Pro Max при идентичных спецификациях получила на 47% более крупный сенсор и улучшенную стабилизацию изображения по сдвигу сенсора (до 5000 коррекций в секунду). Также поменялся и телефотомодуль – он получил диафрагму f/2,2 и 2,5-кратный оптический зум.

Apple не стала раскрывать емкость аккумуляторов и объем оперативной памяти в своих смартфонах.

Неразбериха с ценами и «пустая» комплектация

Реальная стоимость ряда смартфонов линейки iPhone 12 в США оказалась выше заявленной. Так, iPhone 12 на самом деле стоит $830 вместо $800, а iPhone 12 mini $730 вместо $700. Это была обычная маркетинговая уловка – смартфоны можно купить по цене, озвученной на презентации, но только у оператора Verizon, которому в презентации было уделено немало времени. Скидка также будет доступна у оператора AT&T, а если покупать смартфоны в розничных сетях или у других операторов, то в этом случае переплатить все же придется.

Коробка для новых iPhone сильно уменьшилась по высоте

Кроме того, как сообщал CNews, все iPhone 12 подорожали относительно предыдущего поколения в среднем на $50. При этом Apple, как и было предсказано, убрала из коробки наушники и зарядное устройство, мотивируя это борьбой за экологию. Эти аксессуары теперь придется покупать дополнительно, из-за чего итоговая стоимость телефонов вырастет еще сильнее.

Миниатюрная умная колонка

Последней новинкой на октябрьской презентации Apple стала смарт-колонка HomePod mini с голосовым помощником Siri внутри. Она стала дополнением к более крупногабаритному динамику HomePod, поступившему в продажу в 2017 г. и тоже недоступному в России.

Как и оригинальная HomePod, колонка HomePod mini получила отделку из сетчатой ткани, но при этом другую форму корпуса – сферическую вместо цилиндрической у старшей HomePod. Верхняя часть корпуса закрыта сенсорным экраном для управления громкостью, воспроизведением и отображения анимаций.

Apple HomePod mini

HomePod mini построена на процессоре S5, способным, по заверениям Apple, быстро применять различные алгоритмы для оптимизации звука в реальном времени. Внутри также есть модуль U1, позволяющий очень точно определять местоположение других таких колонок, а также смартфонов iPhone в окружающем пространстве.

Внутреннее убранство колонки состоит из одного полноценного драйвера и трех пассивных излучателей, плюс есть массив из четырех микрофонов. Три нужны для взаимодействия с Siri. а последний используется для повышения качества распознавания голоса.

HomePod mini, вид изнутри

HomePod mini получила поддержку сторонних музыкальных сервисов, включая Pandora, Amazon Music и iHeartRadio, но в списке не оказалось недавно запущенного в России Spotify. Помимо этого, если купить несколько HomePod mini и расставить их по дому, то их можно превратить в аналог интеркома.

Предзаказ на HomePod mini откроется 6 ноября 2020 г., а начало продаж назначено на 16 ноября 2020 г. доступные цвета – белый и темно-серый, цена – $100 (7730 руб.).