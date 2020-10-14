Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео
Apple в рамках октябрьской презентации анонсировала четыре новых iPhone (раньше она выпускала максимум три), в том числе крошечный iPhone 12 mini. Весь квартет поступит в продажу в России, а еще одна новинка, миниатюрная колонка HomePod mini, по габаритам напоминающая «Яндекс.станцию мини», до России не доедет.
Октябрьские новинки Apple
Компания Apple провела октябрьскую презентацию, в рамках которой показала пять своих новинок – умную колонку HomePod mini и четыре смартфона линейки iPhone 12. Премьера телефонов по давней традиции Apple должна была состояться в сентябре 2020 г., но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на месяц. Вместо них Apple тогда показала новые планшеты и сервисы.
Впервые с 2007 г., когда появился самый первый iPhone, Apple расширила модельный ряд до четырех телефонов. Коллекцию iPhone 12 пополнила компактная модель iPhone 12 mini, аналогов у которой в предыдущих линейках нет. Также это первые в истории смартфоны Apple с поддержкой сетей пятого поколения (5G).
Из квинтета новинок в России будут доступны только смартфоны – смарт-колонку на российском рынке Apple продавать не планирует. В США она HomePod mini будет продаваться за $100 (7730 руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2020 г.), и заказать ее можно будет с 6 ноября 2020 г. Начало продаж состоится 16 ноября 2020 г.
К слову, у Apple уже есть более крупная колонка – HomePod, вышедшая на несколько лет раньше. В этом можно проследить аналогию с российской компанией «Яндекс», которая в мае 2018 г. выпустила полноразмерную колонку «Яндекс.станция», а в октябре 2019 г. представила уменьшенную ее версию – «Яндекс.станцию мини».
Цены на iPhone и начало продаж
Смартфоны прибудут в Россию в полном составе, но будут стоить существенно дороже, чем в США. Для примера, на российском рынке iPhone 12 Pro стоит от 100 тыс. руб. против $1000 (77,3 тыс. руб.).
Прием предзаказов на iPhone 12 Pro во всем мире, включая Россию, откроется 16 октября 2020 г., а поставки стартуют 23 октября 2020 г. Этот смартфон выйдет раньше самой старшей модели – заказать iPhone 12 Pro Max можно будет с 6 ноября 2020 г., а купить – с 13 ноября 2020 г.
|Модель
|Объем памяти
|Стоимость в России, руб.
|Стоимость в США, $
|iPhone 12 mini
|64
|70 тыс.
|730
|iPhone 12 mini
|128
|75 тыс.
|780
|iPhone 12 mini
|256
|85 тыс.
|880
|iPhone 12
|64
|80 тыс.
|830
|iPhone 12
|128
|85 тыс.
|880
|iPhone 12
|256
|95 тыс.
|980
|iPhone 12 Pro
|128
|100 тыс.
|1000
|iPhone 12 Pro
|256
|110 тыс.
|1100
|iPhone 12 Pro
|512
|130 тыс.
|1300
|iPhone 12 Pro Max
|128
|110 тыс.
|1100
|iPhone 12 Pro Max
|256
|120 тыс.
|1200
|iPhone 12 Pro Max
|512
|140 тыс.
|1400
Источник: Apple и CNews Analytics
Предзаказы на iPhone 12 в России будут приниматься с 21 октября 2020 г., а на iPhone 12 mini – с 6 ноября 2020 г. Релиз назначен на 23 октября 2020 г. и 13 ноября 2020г. соответственно.
iPhone 12 и 12 mini будут доступны в синем, красном, зеленом, черном и белом цветовых исполнениях. Старшие Pro и Pro Max можно будет купить в черном, серебристом, золотом и темно-синем цветах. Зеленый оттенок из iPhone 11 Pro больше недоступен.
Минимум инноваций в iPhone
Основное внешнее отличие серии iPhone 12 от iPhone 12 – это дизайн боковых граней корпуса, которые теперь выполнены в стиле iPhone 4 и iPhone 5. Остальные моменты не изменились – дизайн основной камеры тот же, «монобровь» присутствует, и даже Lightning на USB-С Apple менять не стала. Спереди и сзади корпус новых iPhone покрыт стеклом, а торцы металлические – алюминиевые у младших моделей и стальные у Pro-серии.
Металлическая окантовка, как заявила Apple, в данном случае выступает в качестве антенны, а используемое стекло создано в партнерстве с компанией Corning и носит название Ceramic Shield. По заверению Apple, оно в четыре раза прочнее стекла Gorilla Glass 7.
Все четыре смартфона построены на 5-нанометровом процессоре А14, впервые появившемся в составе сентябрьского планшета iPad Air 4. Также 5G-модули есть во всем квартете, но в России эта опция бесполезна ввиду полного отсутствия сетей пятого поколения, доступных обычным потребителям. Помимо этого, стоит отметить наличие новой беспроводной зарядки MagSafe с магнитным креплением для точного позиционирования телефонов на зарядном устройстве.
Младшие модели получили OLED-экраны Retina XDR на 5,4 дюйма у iPhone 12 mini и 6,1 дюйма у iPhone 12. Их яркость достигает 1200 кд/м2 при контрастности 2000000:1, а вот рамки по толщине совсем не изменились в сравнении с предыдущим поколением.
Младшие модели располагают основной камерой, состоящей из двух модулей по 12 Мп каждый – один основной, второй широкоугольный. Диафрагма у обоих f/1,6, светочувствительность на фоне iPhone 11 выросла на 27%.
Чем отличаются старшие модели
Смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max стали крупнее своих предшественников – 6,1 дюйма против 5,8 и 6,7 дюйма против 6,5 дюйма соответственно. У них тоже есть стекло Ceramic Shield и 5G-модем.
Аппараты получили OLED-дисплеи Super Retina XDR (разрешение 2778х1284 у iPhone 12 Pro Max и 2532×1170 у Pro) с такими же яркостью и контрастностью, как у младших представителей серии. Есть защита от воды IP68, но главные изменения затронули основную камеру, которая теперь состоит из четырех сенсоров.
Четвертым стал лидар – специальный датчик как в iPad Pro 2020 для оценки глубины сцены на расстоянии до пяти метров. Он нужен, например, для дополненной реальности или более качественной работы программных алгоритмов улучшения снимков, в том числе при активном ночном режиме. Также с его помощью можно добиваться более качественного размытия фона при съемке портретов.
Каждая из трех матриц в камерах имеет разрешение 12 Мп. В iPhone 12 Pro основная камера получила диафрагма f/1,6, 7-элементный объектив с ЭФР 26 мм и оптическую стабилизацию. Вторая камера – широкоугольная (f/2,6, 5-элементная оптика, угол обзора 120 градусов). Третий сенсор – это телефотомодуль, (f/2, 6-элементный объектив, 2-кратный оптический зум, оптическая стабилизация).
Основная камера в iPhone 12 Pro Max при идентичных спецификациях получила на 47% более крупный сенсор и улучшенную стабилизацию изображения по сдвигу сенсора (до 5000 коррекций в секунду). Также поменялся и телефотомодуль – он получил диафрагму f/2,2 и 2,5-кратный оптический зум.
Apple не стала раскрывать емкость аккумуляторов и объем оперативной памяти в своих смартфонах.
Неразбериха с ценами и «пустая» комплектация
Реальная стоимость ряда смартфонов линейки iPhone 12 в США оказалась выше заявленной. Так, iPhone 12 на самом деле стоит $830 вместо $800, а iPhone 12 mini $730 вместо $700. Это была обычная маркетинговая уловка – смартфоны можно купить по цене, озвученной на презентации, но только у оператора Verizon, которому в презентации было уделено немало времени. Скидка также будет доступна у оператора AT&T, а если покупать смартфоны в розничных сетях или у других операторов, то в этом случае переплатить все же придется.
Кроме того, как сообщал CNews, все iPhone 12 подорожали относительно предыдущего поколения в среднем на $50. При этом Apple, как и было предсказано, убрала из коробки наушники и зарядное устройство, мотивируя это борьбой за экологию. Эти аксессуары теперь придется покупать дополнительно, из-за чего итоговая стоимость телефонов вырастет еще сильнее.
Миниатюрная умная колонка
Последней новинкой на октябрьской презентации Apple стала смарт-колонка HomePod mini с голосовым помощником Siri внутри. Она стала дополнением к более крупногабаритному динамику HomePod, поступившему в продажу в 2017 г. и тоже недоступному в России.
Как и оригинальная HomePod, колонка HomePod mini получила отделку из сетчатой ткани, но при этом другую форму корпуса – сферическую вместо цилиндрической у старшей HomePod. Верхняя часть корпуса закрыта сенсорным экраном для управления громкостью, воспроизведением и отображения анимаций.
HomePod mini построена на процессоре S5, способным, по заверениям Apple, быстро применять различные алгоритмы для оптимизации звука в реальном времени. Внутри также есть модуль U1, позволяющий очень точно определять местоположение других таких колонок, а также смартфонов iPhone в окружающем пространстве.
Внутреннее убранство колонки состоит из одного полноценного драйвера и трех пассивных излучателей, плюс есть массив из четырех микрофонов. Три нужны для взаимодействия с Siri. а последний используется для повышения качества распознавания голоса.
HomePod mini получила поддержку сторонних музыкальных сервисов, включая Pandora, Amazon Music и iHeartRadio, но в списке не оказалось недавно запущенного в России Spotify. Помимо этого, если купить несколько HomePod mini и расставить их по дому, то их можно превратить в аналог интеркома.
Предзаказ на HomePod mini откроется 6 ноября 2020 г., а начало продаж назначено на 16 ноября 2020 г. доступные цвета – белый и темно-серый, цена – $100 (7730 руб.).