Apple iPhone 4

Шесть самых бюджетных гаджетов с iOS 9 Apple iPhone 4S Смартфон 2011 года считается культовым по многим причинам. Во-первых, это последний

Apple начинает производство настоящего дешевого iPhone Компания Apple планирует возобновить производство iPhone 4, флагманской модели 2010 г., для продажи в Индии, Индонезии и Бразилии, сообщает The

В США запретили продавать iPhone 4 и iPad 2 тв обработки данных и планшетных компьютеров» компании. Расследование Комиссии по международной торговле было инициировано компанией Samsung, которая усматривала нарушение принадлежащего ей патента в iPhone 4 и iPad 2. В своем решении Комиссия запретила импорт в США этих устройств. Таким образом, Samsung одержала первую победу над Apple в их патентной войне на территории США. Запрет на импо

Apple запатентовала дизайн iPhone 4 и обложку Smart Cover сообщает AppleInsider. В патенте D671937 под названием «Электронное устройство» описывается дизайн iPhone 4 и его антенны, расположенной сбоку на торце. Этот смартфон был выпущен в 2010 г. Всл

Samsung Galaxy отобрал звание самого популярного смартфона у iPhone получил звание самого продаваемого смартфона в мире, отобрав его у предыдущего лидера продаж Apple iPhone 4S, сообщает Strategy Analytics. По данным аналитиков, в период с июля по сентябрь на

Обратная сторона iPhone 4 Американская компания Canopy представила на рынке первый в мире чехол для iPhone 4/4S с сенсорной задней стороной – Canopy Sensus. Canopy Sensus использует два встроенных микропроцессора, не нагружая систему самого iPhone. При этом, чехол совместим лишь с играми и не

Представлен iPhone 5: «Самый красивый продукт Apple». ФОТО риалов: стекла и алюминия. Толщина корпуса составляет 7,6 мм, что на 18% меньше толщины iPhone 4S и iPhone 4, которая составляет 9,3 мм. Новый iPhone является самым тонким смартфоном Apple. Кро

Apple сделает iPhone 4 бесплатным Phone 3GS после того, как выпустит iPhone нового поколения. Место iPhone 3GS, как ожидается, займет iPhone 4, который, так же как и iPhone 3GS сейчас, будет продаваться бесплатно с условием зак

Стрелка для iPhone 4 лками. Именно с помощью циферблатов и стрелок на часах демонстрируется вся информация, полученная с iPhone 4 или iPhone 4S. Среди этой информации: точное время, сообщения о пропущенных звонках,

Новый iPhone будет тоньше предшественников т 123,8 мм, а ширина - 58,5 мм. Для сравнения, габариты iPhone 4S составляют 115,2 x 58,6 x 9,3 мм (iPhone 4 имеет такие же размеры). Таким образом, в длину новый iPhone вырастет на 8,6 мм, а в

Футляр-геймпад - эксклюзивно для iPhone 4S адом идёт через интерфейс Bluetooth 4.0 (именно поэтому футляр Bladepad не совместим с iPhone 3GS и iPhone 4). Разработчики Bladepad очень плотно работают с различными игровыми студиями на пред

В новой рекламе iPhone 4S снялся кинорежиссер Мартин Скорсезе В новой рекламе iPhone 4S снялся известный кинорежиссер и продюсер, обладатель множества престижных наград Мартин Скорсезе (Martin Scorsese), сообщает AppleInsider. В рекламном ролике Скорсезе, на счету которо

Разработан дисплей с разрешающей способностью выше, чем в iPhone 4S т 440 ppi. Об этом сообщила пресс-служба компании. Для сравнения, разрешающая способность дисплея в iPhone 4 и iPhone 4S составляет 326 ppi (точек на дюйм). ЖК-панель имеет соотношение сторон 1

Кто и как убил iPhone: первый тест в России Samsung Galaxy S3 ртала того же года ситуация выправилась, в основном, за счет выхода на рынок нового смартфона Apple iPhone 4S, тем не менее, в первом квартале 2012 года Samsung снова стал лидером и на этот раз

Причиной возгорания iPhone 4 на борту самолета стал крошечный винт Причиной возгорания iPhone 4 на борту самолета австралийской авиакомпании Regional Express, совершавшей рейс из Лисмора в Сидней в ноябре прошлого года, стал крошечный винт, который случайно попал внутрь устройств

Озвучены официальные сроки и цена китайского клона iPhone 4S Китайская компания Meizu официально озвучила окончательный срок выхода клона iPhone 4S в продажу, а также сообщила стоимость устройства. Смартфон Meizu MX поступит в продажу на местный рынок в июне по цене $475 и $633 в переводе с юаня, в зависимости от объема памяти -

В США зафиксирован первый случай возгорания iPhone 4 В США зафиксирован первый случай возгорания iPhone 4, сообщает Mashable. Владелец смартфона, женщина, сообщила, что он взорвался от перегрева на тумбочке возле кровати, рядом с ее головой, когда она спала. Устройство находилось на зарядк

Apple урегулировала коллективный иск по поводу антенны iPhone 4 Apple урегулировала коллективный иск, касающийся проблем с приемом сотового сигнала в iPhone 4, сообщает CNet со ссылкой на предварительное решение суда. Летом 2010 г., сразу после начала продаж, пользователи iPhone 4 начали жаловаться на то, что сотовый сигнал самопроизв

iPhone 4S заговорит на русском в марте лект китайского языка. Добавив поддержку мандаринского диалекта, Apple сможет охватить 850 млн жителей материковой части Китая и, тем самым, укрепить свое положение на этом рынке, на котором спрос на iPhone 4S и так велик. Вместе с поддержкой мандаринского диалекта в Siri будет добавлена база картографических данных. О том, будет ли то же самое сделано при добавлении русского языка, не сооб

Производители смартфонов подождут, когда спадет ажиотаж вокруг iPhone 4S флагманских аппаратов с начала года на II квартал (апрель-июнь), когда спадет ажиотаж вокруг Apple iPhone 4S, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. Вендоры видят в лице iP

Motorola обвинила Apple в нарушении патентов в iPhone 4S и iCloud Motorola Mobility, находящаяся на этапе приобретения корпорацией Google, подала в окружной суд во Флориде новую порцию документов. В них компания утверждает, что в новых продуктах Apple - iPhone 4S и iCloud, запущенных осенью 2011 г., - нарушаются 6 ее патентов. Как сообщает Reuters, речь идет о тех же патентах, по которым Motorola выдвинула обвинения в первом иске к Apple в 201

За 3 дня пользователи взломали миллион iPhone и iPad За первые 3 дня после выхода джейлбрейка Absinthe A5 для iPhone 4S и iPad 2 им воспользовалось около миллиона пользователей, сообщает Gizmodo со ссылкой на статистику команды хакеров iPhone Dev Team. Из них: около 500 тыс. владельцев iPhone 4S

Магазин Apple в Пекине закидан сырыми яйцами Apple приостановила продажи iPhone 4S в своих фирменных магазинах в Пекине и Шанхае. Об этом представитель компании сообщил изданию All Things Digital. Приостановить продажи компанию вынудила гигантская толпа желающих при

Цены на новый iPhone в России объявлены официально Стоимость устройства составила 29990 руб. за модель с 16 ГБ памяти и 34990 руб. за модель с 32 ГБ. iPhone 4, вышедший в продажу на российский рынок в сентябре 2010 г., поступил по цене 31900 р

Алмазно-платиновый iPhone 4S Творческий кумир нашего «Техноблога» - дизайнер-ювелир Стюарт Хьюз – закончил работу над очередным «самым дорогим в мире» смартфоном iPhone 4S. На этот раз Хьюзу удалось достичь ценовой отметки в 9,4 миллиона долларов. Для этого был использован корпус из цельного куска платины, рамка ручной работы, инкрустированная 500 брилл

Представлен китайский клон Apple iPhone 4S Компания Meizu, известный китайский производитель клонов продукции Apple, объявила о выходе Meizu MX - новой модели смартфона, в облике и спецификациях которой заложены черты iPhone 4S. Согласно официальному сообщению, устройство оснащено 2-ядерным процессором Samsung Exynos 4210 с частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 8-МП камерой с матрицей с обратной засветк

МТС открыла прием заявок на iPhone 4S для абонентов всех операторов Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») открыла с сегодняшнего дня прием предварительных заявок на покупку смартфона iPhone 4S для абонентов всех операторов на shop.mts.ru, сообщила пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко. Официальные продажи смартфонов iPhone 4S в России стартуют в розничной сети МТС с

Стала известна дата начала продаж iPhone 4S в России ю модель с 16 ГБ до 45 тыс. за версию с 64 ГБ памяти, сообщает «РИА Новости». Напомним, что цены на iPhone 4, поступивший в продажу осенью прошлого года, начинались с 32 тыс. руб. В США и Европ

МТС объявила о старте продаж iPhone 4S Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила о старте продаж с 16 декабря 2011 г. смартфнов iPhone 4S в магазинах по всей России. Прием предварительных заявок на покупку смартфона будет открыт на сайте www.shop.mts.ru cо 2 декабря 2011 г. Благодаря двухъядерному процессору Apple A5

Загоревшийся iPhone 4 вызвал панику в салоне самолета Австралийская региональная авиакомпания Regional Express (REX) сообщила о случае возгорания на борту одного из ее самолетов смартфона iPhone 4. Согласно сообщению Regional Express, которая является крупнейшим в Австралии независимым региональным авиаперевозчиком, инцидент произошел в прошлую пятницу 25 ноября на борту самолет

Объявлена стоимость iPhone 4S без контракта ?525,92 (около 21900 руб.), а с 32 ГБ памяти - ?617,89 (около 25700 руб). Для сравнения, стоимость iPhone 4 при выходе в продажу на российский рынок в сентябре прошлого года составляла 31900 р

Объявлена стоимость iPhone 4S без контракта Apple приступила к приему заказов на своем официальном сайте на смартфоны iPhone 4S без контракта. Стоимость iPhone 4S с памятью 16 ГБ без контракта составляет $649, с памятью 32 ГБ - $749, с памятью 64 ГБ - $849. Устройство может работать только в сетях GSM,

Обновление iOS 5.0.1 решает проблему с зарядом iPhone 4S Apple выпустила обновление прошивки 5.0.1 для iPhone и iPad, которое исправляет проблему с быстрой разрядкой аккумуляторной батареи. Большинство пользователей, заметивших проблему на новом iPhone 4S и установивших обновление, сообщили о том, что время автономной работы их устройств существенно возросло, передает Wired. Помимо этого, прошивка добавляет поддержку сенсорных жестов в

Apple сокращает производство iPhone 4S и iPad 2 Apple сокращает объемы заказов iPhone 4S и iPad 2 на IV квартал 2011 г. в связи с более низким спросом на устройства, чем рассчитывала компания. Кроме того, к падению производства гаджетов привел дефицит некоторых важных ком

Apple сокращает объемы заказов iPhone 4S и iPad 2 Apple сокращает объемы заказов iPhone 4S и iPad 2 на IV квартал 2011 г. в связи с более низким спросом на устройства, чем рассчитывала компания, и отсутствием некоторых важных деталей, необходимых для их производства, сообща

Apple решила главную проблему iPhone ктирующей товары на их пригодность. Она рекомендовала iPhone 4S к покупке, тогда как в прошлом году iPhone 4 этого статуса оказался не достоин. Предыдущий iPhone - iPhone 4 - поступил в

Apple исправит ошибки, которые сажают батарею iPhone 4S Компания Apple объявила о намерении в течение нескольких недель выпустить обновление прошивки iOS 5, в котором будут исправлены ошибки, ведущие к быстрому разряду батареи iPhone 4S, сообщает Reuters. В компании заявили, что процент пользователей, столкнувшихся в проблемой, невелик. Некоторые пользователи iPhone 4S жалуются, что заряда батареи часто не хва

iPhone 4S появится еще в 15 странах, России в списке нет тавляет $199 за модель с 16 ГБ памяти, $299 за модель с 32 ГБ и $399 за модель с 64 ГБ. Кроме того, iPhone 4 и iPhone 3GS остались в продаже. Первый отпускается за $99, второй - бесплатно, при

Apple расследует жалобы о быстрой разрядке iPhone 4S радиция. Так, первые владельцы iPhone 3GS отмечали перегрев устройства, однако ничто не сравнится с iPhone 4, в котором была обнаружена целая масса недоработок - от антенны, которая постоянно т