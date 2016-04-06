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Apple iPhone 4

СОБЫТИЯ

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06.04.2016 Шесть самых бюджетных гаджетов с iOS 9

Apple iPhone 4S Смартфон 2011 года считается культовым по многим причинам. Во-первых, это последний
05.02.2014 Apple начинает производство настоящего дешевого iPhone

Компания Apple планирует возобновить производство iPhone 4, флагманской модели 2010 г., для продажи в Индии, Индонезии и Бразилии, сообщает The
05.06.2013 В США запретили продавать iPhone 4 и iPad 2

тв обработки данных и планшетных компьютеров» компании. Расследование Комиссии по международной торговле было инициировано компанией Samsung, которая усматривала нарушение принадлежащего ей патента в iPhone 4 и iPad 2. В своем решении Комиссия запретила импорт в США этих устройств. Таким образом, Samsung одержала первую победу над Apple в их патентной войне на территории США. Запрет на импо
05.12.2012 Apple запатентовала дизайн iPhone 4 и обложку Smart Cover

сообщает AppleInsider. В патенте D671937 под названием «Электронное устройство» описывается дизайн iPhone 4 и его антенны, расположенной сбоку на торце. Этот смартфон был выпущен в 2010 г. Всл
09.11.2012 Samsung Galaxy отобрал звание самого популярного смартфона у iPhone

получил звание самого продаваемого смартфона в мире, отобрав его у предыдущего лидера продаж Apple iPhone 4S, сообщает Strategy Analytics. По данным аналитиков, в период с июля по сентябрь на

18.10.2012 Обратная сторона iPhone 4

Американская компания Canopy представила на рынке первый в мире чехол для iPhone 4/4S с сенсорной задней стороной – Canopy Sensus. Canopy Sensus использует два встроенных микропроцессора, не нагружая систему самого iPhone. При этом, чехол совместим лишь с играми и не
12.09.2012 Представлен iPhone 5: «Самый красивый продукт Apple». ФОТО

риалов: стекла и алюминия. Толщина корпуса составляет 7,6 мм, что на 18% меньше толщины iPhone 4S и iPhone 4, которая составляет 9,3 мм. Новый iPhone является самым тонким смартфоном Apple. Кро
07.09.2012 Apple сделает iPhone 4 бесплатным

Phone 3GS после того, как выпустит iPhone нового поколения. Место iPhone 3GS, как ожидается, займет iPhone 4, который, так же как и iPhone 3GS сейчас, будет продаваться бесплатно с условием зак
03.09.2012 Стрелка для iPhone 4

лками. Именно с помощью циферблатов и стрелок на часах демонстрируется вся информация, полученная с iPhone 4 или iPhone 4S. Среди этой информации: точное время, сообщения о пропущенных звонках,
09.08.2012 Новый iPhone будет тоньше предшественников

т 123,8 мм, а ширина - 58,5 мм. Для сравнения, габариты iPhone 4S составляют 115,2 x 58,6 x 9,3 мм (iPhone 4 имеет такие же размеры). Таким образом, в длину новый iPhone вырастет на 8,6 мм, а в
07.08.2012 Футляр-геймпад - эксклюзивно для iPhone 4S

адом идёт через интерфейс Bluetooth 4.0 (именно поэтому футляр Bladepad не совместим с iPhone 3GS и iPhone 4). Разработчики Bladepad очень плотно работают с различными игровыми студиями на пред
24.07.2012 В новой рекламе iPhone 4S снялся кинорежиссер Мартин Скорсезе

В новой рекламе iPhone 4S снялся известный кинорежиссер и продюсер, обладатель множества престижных наград Мартин Скорсезе (Martin Scorsese), сообщает AppleInsider. В рекламном ролике Скорсезе, на счету которо
28.05.2012 Разработан дисплей с разрешающей способностью выше, чем в iPhone 4S

т 440 ppi. Об этом сообщила пресс-служба компании. Для сравнения, разрешающая способность дисплея в iPhone 4 и iPhone 4S составляет 326 ppi (точек на дюйм). ЖК-панель имеет соотношение сторон 1
17.05.2012 Кто и как убил iPhone: первый тест в России Samsung Galaxy S3

ртала того же года ситуация выправилась, в основном, за счет выхода на рынок нового смартфона Apple iPhone 4S, тем не менее, в первом квартале 2012 года Samsung снова стал лидером и на этот раз
07.05.2012 Причиной возгорания iPhone 4 на борту самолета стал крошечный винт

Причиной возгорания iPhone 4 на борту самолета австралийской авиакомпании Regional Express, совершавшей рейс из Лисмора в Сидней в ноябре прошлого года, стал крошечный винт, который случайно попал внутрь устройств
17.04.2012 Озвучены официальные сроки и цена китайского клона iPhone 4S

Китайская компания Meizu официально озвучила окончательный срок выхода клона iPhone 4S в продажу, а также сообщила стоимость устройства. Смартфон Meizu MX поступит в продажу на местный рынок в июне по цене $475 и $633 в переводе с юаня, в зависимости от объема памяти -

22.03.2012 В США зафиксирован первый случай возгорания iPhone 4

В США зафиксирован первый случай возгорания iPhone 4, сообщает Mashable. Владелец смартфона, женщина, сообщила, что он взорвался от перегрева на тумбочке возле кровати, рядом с ее головой, когда она спала. Устройство находилось на зарядк
20.02.2012 Apple урегулировала коллективный иск по поводу антенны iPhone 4

Apple урегулировала коллективный иск, касающийся проблем с приемом сотового сигнала в iPhone 4, сообщает CNet со ссылкой на предварительное решение суда. Летом 2010 г., сразу после начала продаж, пользователи iPhone 4 начали жаловаться на то, что сотовый сигнал самопроизв
09.02.2012 iPhone 4S заговорит на русском в марте

лект китайского языка. Добавив поддержку мандаринского диалекта, Apple сможет охватить 850 млн жителей материковой части Китая и, тем самым, укрепить свое положение на этом рынке, на котором спрос на iPhone 4S и так велик. Вместе с поддержкой мандаринского диалекта в Siri будет добавлена база картографических данных. О том, будет ли то же самое сделано при добавлении русского языка, не сооб
31.01.2012 Производители смартфонов подождут, когда спадет ажиотаж вокруг iPhone 4S

флагманских аппаратов с начала года на II квартал (апрель-июнь), когда спадет ажиотаж вокруг Apple iPhone 4S, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. Вендоры видят в лице iP
26.01.2012 Motorola обвинила Apple в нарушении патентов в iPhone 4S и iCloud

Motorola Mobility, находящаяся на этапе приобретения корпорацией Google, подала в окружной суд во Флориде новую порцию документов. В них компания утверждает, что в новых продуктах Apple - iPhone 4S и iCloud, запущенных осенью 2011 г., - нарушаются 6 ее патентов. Как сообщает Reuters, речь идет о тех же патентах, по которым Motorola выдвинула обвинения в первом иске к Apple в 201
24.01.2012 За 3 дня пользователи взломали миллион iPhone и iPad

За первые 3 дня после выхода джейлбрейка Absinthe A5 для iPhone 4S и iPad 2 им воспользовалось около миллиона пользователей, сообщает Gizmodo со ссылкой на статистику команды хакеров iPhone Dev Team. Из них: около 500 тыс. владельцев iPhone 4S
13.01.2012 Магазин Apple в Пекине закидан сырыми яйцами

Apple приостановила продажи iPhone 4S в своих фирменных магазинах в Пекине и Шанхае. Об этом представитель компании сообщил изданию All Things Digital. Приостановить продажи компанию вынудила гигантская толпа желающих при
14.12.2011 Цены на новый iPhone в России объявлены официально

Стоимость устройства составила 29990 руб. за модель с 16 ГБ памяти и 34990 руб. за модель с 32 ГБ. iPhone 4, вышедший в продажу на российский рынок в сентябре 2010 г., поступил по цене 31900 р
06.12.2011 Алмазно-платиновый iPhone 4S

Творческий кумир нашего «Техноблога» - дизайнер-ювелир Стюарт Хьюз – закончил работу над очередным «самым дорогим в мире» смартфоном iPhone 4S. На этот раз Хьюзу удалось достичь ценовой отметки в 9,4 миллиона долларов. Для этого был использован корпус из цельного куска платины, рамка ручной работы, инкрустированная 500 брилл
06.12.2011 Представлен китайский клон Apple iPhone 4S

Компания Meizu, известный китайский производитель клонов продукции Apple, объявила о выходе Meizu MX - новой модели смартфона, в облике и спецификациях которой заложены черты iPhone 4S. Согласно официальному сообщению, устройство оснащено 2-ядерным процессором Samsung Exynos 4210 с частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 8-МП камерой с матрицей с обратной засветк
05.12.2011 МТС открыла прием заявок на iPhone 4S для абонентов всех операторов

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») открыла с сегодняшнего дня прием предварительных заявок на покупку смартфона iPhone 4S для абонентов всех операторов на shop.mts.ru, сообщила пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко. Официальные продажи смартфонов iPhone 4S в России стартуют в розничной сети МТС с

02.12.2011 Стала известна дата начала продаж iPhone 4S в России

ю модель с 16 ГБ до 45 тыс. за версию с 64 ГБ памяти, сообщает «РИА Новости». Напомним, что цены на iPhone 4, поступивший в продажу осенью прошлого года, начинались с 32 тыс. руб. В США и Европ
02.12.2011 МТС объявила о старте продаж iPhone 4S

Розничная сеть МТС («Русская телефонная компания») объявила о старте продаж с 16 декабря 2011 г. смартфнов iPhone 4S в магазинах по всей России. Прием предварительных заявок на покупку смартфона будет открыт на сайте www.shop.mts.ru cо 2 декабря 2011 г. Благодаря двухъядерному процессору Apple A5

29.11.2011 Загоревшийся iPhone 4 вызвал панику в салоне самолета

Австралийская региональная авиакомпания Regional Express (REX) сообщила о случае возгорания на борту одного из ее самолетов смартфона iPhone 4. Согласно сообщению Regional Express, которая является крупнейшим в Австралии независимым региональным авиаперевозчиком, инцидент произошел в прошлую пятницу 25 ноября на борту самолет
14.11.2011 Объявлена стоимость iPhone 4S без контракта

?525,92 (около 21900 руб.), а с 32 ГБ памяти - ?617,89 (около 25700 руб). Для сравнения, стоимость iPhone 4 при выходе в продажу на российский рынок в сентябре прошлого года составляла 31900 р
12.11.2011 Объявлена стоимость iPhone 4S без контракта

Apple приступила к приему заказов на своем официальном сайте на смартфоны iPhone 4S без контракта. Стоимость iPhone 4S с памятью 16 ГБ без контракта составляет $649, с памятью 32 ГБ - $749, с памятью 64 ГБ - $849. Устройство может работать только в сетях GSM,

12.11.2011 Обновление iOS 5.0.1 решает проблему с зарядом iPhone 4S

Apple выпустила обновление прошивки 5.0.1 для iPhone и iPad, которое исправляет проблему с быстрой разрядкой аккумуляторной батареи. Большинство пользователей, заметивших проблему на новом iPhone 4S и установивших обновление, сообщили о том, что время автономной работы их устройств существенно возросло, передает Wired. Помимо этого, прошивка добавляет поддержку сенсорных жестов в
10.11.2011 Apple сокращает производство iPhone 4S и iPad 2

Apple сокращает объемы заказов iPhone 4S и iPad 2 на IV квартал 2011 г. в связи с более низким спросом на устройства, чем рассчитывала компания. Кроме того, к падению производства гаджетов привел дефицит некоторых важных ком
10.11.2011 Apple сокращает объемы заказов iPhone 4S и iPad 2

Apple сокращает объемы заказов iPhone 4S и iPad 2 на IV квартал 2011 г. в связи с более низким спросом на устройства, чем рассчитывала компания, и отсутствием некоторых важных деталей, необходимых для их производства, сообща
09.11.2011 Apple решила главную проблему iPhone

ктирующей товары на их пригодность. Она рекомендовала iPhone 4S к покупке, тогда как в прошлом году iPhone 4 этого статуса оказался не достоин. Предыдущий iPhone - iPhone 4 - поступил в

03.11.2011 Apple исправит ошибки, которые сажают батарею iPhone 4S

Компания Apple объявила о намерении в течение нескольких недель выпустить обновление прошивки iOS 5, в котором будут исправлены ошибки, ведущие к быстрому разряду батареи iPhone 4S, сообщает Reuters. В компании заявили, что процент пользователей, столкнувшихся в проблемой, невелик. Некоторые пользователи iPhone 4S жалуются, что заряда батареи часто не хва
02.11.2011 iPhone 4S появится еще в 15 странах, России в списке нет

тавляет $199 за модель с 16 ГБ памяти, $299 за модель с 32 ГБ и $399 за модель с 64 ГБ. Кроме того, iPhone 4 и iPhone 3GS остались в продаже. Первый отпускается за $99, второй - бесплатно, при

31.10.2011 Apple расследует жалобы о быстрой разрядке iPhone 4S

радиция. Так, первые владельцы iPhone 3GS отмечали перегрев устройства, однако ничто не сравнится с iPhone 4, в котором была обнаружена целая масса недоработок - от антенны, которая постоянно т
19.10.2011 Новый iPhone получил поддержку ГЛОНАСС

одителя. Помимо ГЛОНАСС, мобильник поддерживает GPS. Смартфоны Apple предыдущего поколения, включая iPhone 4, поддерживали только американскую систему. Согласно официальной информации, в настоя

Публикаций - 800, упоминаний - 1043

Apple iPhone 4 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 599
Samsung Electronics 11064 184
Google LLC 12688 81
HTC Corporation 1512 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 60
AT&T Inc 1725 60
Microsoft Corporation 25775 55
LG Electronics 3735 51
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 47
Meta Platforms - Facebook 4621 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 45
X Corp - Twitter 2938 43
Qualcomm Technologies 1974 36
Sony 6739 36
МегаФон 10742 30
Huawei 4676 29
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 29
Lenovo Motorola 3566 27
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 23
Intel Corporation 12811 23
Nvidia Corp 4002 20
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 19
ZTE Corporation 800 19
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Sharp Corporation 1062 16
Yandex - Яндекс 9216 15
Xiaomi - Сяоми 2231 15
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
Acer Group - Acer Inc 2776 14
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 13
Lenovo Group 2446 12
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Cisco Systems 5372 9
Евросеть 1421 28
Связной ГК 1401 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 13
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 10
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
KGI Securities 50 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Carl Zeiss AG 307 5
Perla Penna 6 5
eBay Inc 1640 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 4
Почта России ПАО 2370 4
BMW Group 482 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Nike 195 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
Белый Ветер 365 3
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 3
Rex Airlines - Regional Express 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Visa International 1993 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
АльфаСтрахование СГ 394 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Лента - Утконос 180 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
Судебная власть - Judicial power 2500 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Symbian Foundation 38 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 564
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 223
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 191
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 191
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 183
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 179
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 132
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 130
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 126
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 115
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 106
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 90
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 89
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 88
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 78
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 73
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 71
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 70
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 67
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Аксессуары 4282 53
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 53
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 52
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 52
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 51
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 48
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 46
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 43
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 625
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Иванов Сергей 405 3
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Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 3
Hogan Brian - Хоган Брайан 4 3
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Pogue David - Пог Дэвид 16 3
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 3
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 3
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Johnson Ron - Джонсон Рон 9 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 244
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 56
Европа 24964 41
Германия - Федеративная Республика 13221 41
Франция - Французская Республика 8177 38
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 32
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США - Калифорния - Купертино 281 27
Финляндия - Финляндская Республика 3697 21
Индия - Bharat 5869 21
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Азия - Азиатский регион 5920 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 18
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Сингапур - Республика 1953 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
Нидерланды 3746 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
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Швеция - Королевство 3782 8
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Сатурн - Титан (спутник) 533 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 89
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
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