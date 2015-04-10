Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля

Землю под защиту разума! Плакат, посвящённый Дню космонавтики, ярко и вдохновенно изображает триумф человеческого разума и науки над законами природы. Этот день напоминает нам о смелости и стремлении к новым открытиям, которые ведут человечество к бескрайним просторам Вселенной. А. Кондуров, 1986г. Землю под защиту разума! Плакат, посвящённый Дню космонавтики, ярко и вдохновенно изображает триумф человеческого разума и науки над законами природы. Этот день напоминает нам о смелости и стремлении к новым открытиям, которые ведут человечество к бескрайним просторам Вселенной. А. Кондуров, 1986г. Плакат «Мне все науки по плечу, я космонавтом стать хочу!», 1981 Худ.: Галкин А. Плакат «Мне все науки по плечу, я космонавтом стать хочу!», 1981 Худ.: Галкин А. Жить просто - нельзя, нужно жить с увлечением! (Тарасова Л.) 1979 год Жить просто - нельзя, нужно жить с увлечением! Художник: В. Викторов, 1961г. "ПОЕХАЛИ!". Полет Ю.А. Гагарина в космос (Харкевич-Храповицкий И.) 1987 год "ПОЕХАЛИ!". Полет Ю.А. Гагарина в космос (Харкевич-Храповицкий И.) 1987 год Иллюстрация к книге «Сын России». 1982 Художники Калерия Кукулиева, Борис Кукулиев, Олег Ан Иллюстрация к книге «Сын России». 1982 Художники Калерия Кукулиева, Борис Кукулиев, Олег Ан "Советскому народу пионеру космоса, СЛАВА!" Воликов Вадим Петрович, 1962 год. "Советскому народу пионеру космоса, СЛАВА!" Воликов Вадим Петрович, 1962 год. «Советской науке — слава! Слава советскому человеку — первому космонавту!» Художник: В. Воликов, 1961 год «Советской науке — слава! Слава советскому человеку — первому космонавту!» Художник: В. Воликов, 1961 год «Космос будет служить людям…» Плакат о планах развития космонавтики. Якишин А. 1971 год. «Космос будет служить людям…» Плакат о планах развития космонавтики. Якишин А. 1971 год. День космонавтики. Художник изобразил Юрия Гагарина в интересной авторской манере - разноцветными яркими полосами, напоминающими рябь или цветовое искажение на электронной технике 80-х годов. Автор неизвестен, 1980-е гг. День космонавтики. Художник изобразил Юрия Гагарина в интересной авторской манере - разноцветными яркими полосами, напоминающими рябь или цветовое искажение на электронной технике 80-х годов. Автор неизвестен, 1980-е гг. «До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко!» Советский плакат о Космосе. Винокуров А. Ф., 1963 год. «До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко!» Советский плакат о Космосе. Винокуров А. Ф., 1963 год. "До свидания, Земля!" 1970 г. Борис Владимирович Окороков "До свидания, Земля!" 1970 г. Борис Владимирович Окороков «Посланцы родимой советской земли!» Советская ракетная пропаганда исследования Вселенной. Смоляк Н., 1958 год. «Посланцы родимой советской земли!» Советская ракетная пропаганда исследования Вселенной. Смоляк Н., 1958 год. «Гордись, советский человек, ты к звёздам путь открыл с Земли!» Плакат СССР, призывающий к гордости за отечество. Соловьёв М., 1962 год. «Гордись, советский человек, ты к звёздам путь открыл с Земли!» Плакат СССР, призывающий к гордости за отечество. Соловьёв М., 1962 год. "Покорители космоса", 1961 год. Художник - Дейнека Александр Александрович (1899-1969). Картина создавалась, как эскиз к большой мозаике, которая должна была украсить Дворец съездов в Москве. "Покорители космоса", 1961 год. Художник - Дейнека Александр Александрович (1899-1969). Картина создавалась, как эскиз к большой мозаике, которая должна была украсить Дворец съездов в Москве. «Будущий космонавт». 1962 г. Прокопенко Алексей Андреевич «Будущий космонавт». 1962 г. Прокопенко Алексей Андреевич «К ЗВЁЗДАМ!» И.Савостюк, 1968 год. «К ЗВЁЗДАМ!» И.Савостюк, 1968 год. Нам открывать миры далёкие! (В. Каленский, И. Каленская) 1960 год Нам открывать миры далёкие! (В. Каленский, И. «Слава героям космонавтики!» 1964 г. Кузнецов-Волжский Михаил Александрович «НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ ОСТАНУТСЯ НАШИ СЛЕДЫ!» Ю. Иванов, 1966 год. Спичечный коробок, 1960-е «ВО ИМЯ МИРА И ПРОГРЕССА!» В. С. Иванов, 1965 год.

Сколько всего стран осваивают космос ?

Количество «космических держав» неуклонно растет. На 2022 год 72 страны ведут космические программы. 14 из них имеют возможность запускать на околоземную орбиту свои объекты. Разработки в этом направлении есть только у шести государств, которые способные отправлять в космос и возвращать на землю людей, эксплуатировать космические корабли.

Перечень стран и дата первого полёта:



