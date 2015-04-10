Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля

Получите все материалы CNews по ключевому слову
- Впервые в истории 12 апреля 1961 г. мощная ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли — гражданином СССР Юрием Гагариным на борту корабля-спутника 3КА № 3 Восток. Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный пилотируемый полёт, доказав, что человек может без особых проблем находиться и работать в космосе.
- Пилотируемая космонавтика
- Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль
- Роскосмос
Сколько всего стран осваивают космос ?
Количество «космических держав» неуклонно растет. На 2022 год 72 страны ведут космические программы. 14 из них имеют возможность запускать на околоземную орбиту свои объекты. Разработки в этом направлении есть только у шести государств, которые способные отправлять в космос и возвращать на землю людей, эксплуатировать космические корабли.
Перечень стран и дата первого полёта:
- Россия (1961 г.)
- Соединенные Штаты ( 1969 г.)
- Китай (2003 г.)
- Европейское космическое агентство (ESA представляет собой консорциум, объединяющий 22 страны. Штаб-квартира расположена в Париже)
- Индия (1975 г, правда, с помощью СССР)
- Япония (в феврале 2007 г. на орбиту был выведен спутник-шпион)
- С недавнего времени к этому списку присоединилась Южная Корея, став новой космической державой, запустив спутник
СОБЫТИЯ
|10.04.2015
|
Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апреля
марке номиналом 10 коп. изображен Алексей Леонов в открытом космосе с кинокамерой в руках, а из корабля-спутника за ним наблюдает Павел Беляев. В 1968 г. в почтовое обращение вышла сцепка из 3 марок «День космонавтики», одна из которых была посвящена первому выходу человека в космос. В 1975 г. — марка, приуроченная к 10-летнему юбилею памятного исторического момента. 15-летний юбилей был от
|16.04.2013
|
В День космонавтики уральцы отправили более 2 тыс. SMS-поздравлений для космонавтов МКС
елКом» в Уральском регионе (ТМ «Билайн») подвела итоги акции «SMS на МКС», посвященной 12 апреля – «Дню космонавтики». В этот день абоненты «Билайн» абсолютно бесплатно смогли передать свои поз
|11.04.2013
|
В День космонавтики уральцы смогут отправить SMS в космос
в Уральском регионе (ТМ «Билайн») объявила о проведении акции «SMS на МКС», посвященной 12 апреля - Дню космонавтики. В этот день абоненты «Билайн» абсолютно бесплатно смогут передать свои позд
|01.08.2008
|
В России 2011 год объявлен Годом российской космонавтики
ает пресс-служба главы государства, президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О праздновании 50-летия полета в космос Юрия Гагарина". Согласно документу, 2011г. в Российской Федерации объявлен Годом российской космонавтики. Правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина и
|11.04.2008
|
Канун Дня Космонавтики отмечен аварией
ю дезинформацию, подобную той, что мы наблюдаем сегодня». Редакция и экспертная группа портала Исследования и разработки – R&D.CNews поздравляют своих читателей и всех соотечественников с наступающим Днем Космонавтики и надеются, что 2008 год все-таки станет годом восстановления Россией утраченных ею позиций в космосе.
|12.04.2007
|
Сегодня отмечается День космонавтики
Россия 12 апреля отмечает День космонавтики - ровно 46 лет назад на корабле "Восток" стартовал первый космонавт планеты
|12.04.2006
|
День космонавтики: Индия создает космические войска
В день космонавтики, 12 апреля 2006 года, стало известно о том, что индийские военные намерены начать действовать в космосе. Индия формирует в составе своих вооруженных сил космические подразделе
|12.04.2006
|
День космонавтики: 45 лет со дня первого полета человека в космос
ероя Советского Союза. Как сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию «Маяк», на сегодняшний день около 20% россиян мечтают совершить полет на орбиту. Таковы результаты опроса, проведенного в преддверии Дня космонавтики. Причем среди молодежи желающих отправиться в космическое путешествие значительно больше — почти каждый второй человек. На данный момент в космосе побывали свыше 430 земля
|12.04.2006
|
|12.04.2006
|
|11.04.2006
|
День космонавтики: президент совершит тур вокруг Луны
В преддверии дня космонавтики, отмечаемого завтра, 12 апреля, российские специалисты отрасли делятся планами на будущее и собственными мечтами. Президент ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Никол
|11.04.2006
|
|10.04.2006
|
День космонавтики Россия встретит без метеоспутников вообще
Очередной день космонавтики Россия встретит без метеоспутников вообще, даже формально — со спутника «Метеор-3М» с марта 2006 года прекращена передача данных. Как сообщает «Промэкспорт», это событие
|10.04.2006
|
