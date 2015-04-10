Разделы

Астрономия Космос День космонавтики 12 апреля

Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля

Землю под защиту разума! Плакат, посвящённый Дню космонавтики, ярко и вдохновенно изображает триумф человеческого разума и науки над законами природы. Этот день напоминает нам о смелости и стремлении к новым открытиям, которые ведут человечество к бескрайним просторам Вселенной. А. Кондуров, 1986г. Землю под защиту разума! Плакат, посвящённый Дню космонавтики, ярко и вдохновенно изображает триумф человеческого разума и науки над законами природы. Этот день напоминает нам о смелости и стремлении к новым открытиям, которые ведут человечество к бескрайним просторам Вселенной. А. Кондуров, 1986г.
Плакат «Мне все науки по плечу, я космонавтом стать хочу!», 1981 Худ.: Галкин А. Плакат «Мне все науки по плечу, я космонавтом стать хочу!», 1981 Худ.: Галкин А.
Жить просто - нельзя, нужно жить с увлечением! (Тарасова Л.) 1979 год Жить просто - нельзя, нужно жить с увлечением! (Тарасова Л.) 1979 год
"Главный конструктор", 1969 г. Королёв Юрий Константинович "Главный конструктор", 1969 г. Королёв Юрий Константинович
Самого младшего ребёнка на этом снимке, Борю, в Великую Отечественную войну немец повесит на шарфике, и родной маме удастся спасти его в самый последний момент. После воины он выучится на рабочего и будет трудиться на paдиoлaмпoвoм заводе. Двух старших немцы угонят в Германию, но они сумеют сбежать по дороге и присоединятся к частям Красной Армии. Валентин станет плотником, a девочка Зоя закончит курсы медсестёр, a когда вырастет - будет работать в детской больнице города Гжатска. Ну, a парнишка, что сидит на стуле, однажды утром 12 апреля 1961 года скажет: "Поехали!" Валентин, Борис, Зоя и Юрий Гагарины. Деревня Клушино, 1938 год. Самого младшего ребёнка на этом снимке, Борю, в Великую Отечественную войну немец повесит на шарфике, и родной маме удастся спасти его в самый последний момент. После воины он выучится на рабочего и будет трудиться на paдиoлaмпoвoм заводе. Двух старших немцы угонят в Германию, но они сумеют сбежать по дороге и присоединятся к частям Красной Армии. Валентин станет плотником, a девочка Зоя закончит курсы медсестёр, a когда вырастет - будет работать в детской больнице города Гжатска. Ну, a парнишка, что сидит на стуле, однажды утром 12 апреля 1961 года скажет: "Поехали!" Валентин, Борис, Зоя и Юрий Гагарины. Деревня Клушино, 1938 год.
1 июля 1958 года Сергей Королёв написал письмо в Политбюро ЦК КПСС с предложением начать в Советском Союзе подготовку к полёту человека в космос. И уже в 1959 году в институте авиационной медицины (сейчас — ГНИИИ АиКМ) начались подготовительные работы по отбору кандидатов для первого космического полёта. Руководство страны прислушалось к Главному, в особенности их заинтересовала формулировка «перспективности создания тяжёлого спутника, внутри которого на орбите Земли может находиться человек». 1 июля 1958 года Сергей Королёв написал письмо в Политбюро ЦК КПСС с предложением начать в Советском Союзе подготовку к полёту человека в космос. И уже в 1959 году в институте авиационной медицины (сейчас — ГНИИИ АиКМ) начались подготовительные работы по отбору кандидатов для первого космического полёта. Руководство страны прислушалось к Главному, в особенности их заинтересовала формулировка «перспективности создания тяжёлого спутника, внутри которого на орбите Земли может находиться человек».
7 марта 1960 г. в СССР сформирован первый отряд космонавтов. Набор в отряд космонавтов начался в августе 1959 года. Критерии отбора: возраст до 35 лет, рост не более 175 сантиметров, вес – до 75 килограммов, отличное здоровье. Просмотрели три с половиной тысячи медицинских книжек. Критериям соответствовали всего 347 человек. 7 марта 1960 г. в СССР сформирован первый отряд космонавтов. Набор в отряд космонавтов начался в августе 1959 года. Критерии отбора: возраст до 35 лет, рост не более 175 сантиметров, вес – до 75 килограммов, отличное здоровье. Просмотрели три с половиной тысячи медицинских книжек. Критериям соответствовали всего 347 человек.
Первый в мире космический скафандр, который надевал Юрий Гагарин, состоит из слоя термопластика, герметичной резины и оранжевого чехла, который должен был облегчить поиски космонавта после приземления. Одевали скафандр при помощи одного человека в течение 5—10 минут, а снимался он самостоятельно Также на случай приземления в другой стране перед самым полетом на шлем добавили надпись "СССР". Первый в мире космический скафандр, который надевал Юрий Гагарин, состоит из слоя термопластика, герметичной резины и оранжевого чехла, который должен был облегчить поиски космонавта после приземления. Одевали скафандр при помощи одного человека в течение 5—10 минут, а снимался он самостоятельно Также на случай приземления в другой стране перед самым полетом на шлем добавили надпись "СССР".
Во всех старых справочниках указана длительность полёта 108 минут. То есть первоначально сообщалось, что 108 минут, и этой информацией пользовались полвека лет. Сейчас эта информация не совсем актуальна. Еще в 2011 году данные рассекретили — весь мир узнал, что полёт продолжался именно 106 минут, как и было указано в полётном задании. Также в отчёте ОКБ-1 (сегодня — это РКК «Энергия») от 3 мая 1961 года, который писали без оглядки на ТАСС, время посадки — 10:53 (при этом старт корабля «Восток» был в 09:07). Во всех старых справочниках указана длительность полёта 108 минут. То есть первоначально сообщалось, что 108 минут, и этой информацией пользовались полвека лет. Сейчас эта информация не совсем актуальна. Еще в 2011 году данные рассекретили — весь мир узнал, что полёт продолжался именно 106 минут, как и было указано в полётном задании. Также в отчёте ОКБ-1 (сегодня — это РКК «Энергия») от 3 мая 1961 года, который писали без оглядки на ТАСС, время посадки — 10:53 (при этом старт корабля «Восток» был в 09:07).
«Поехали!» — фраза, произнесённая первым космонавтом Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года. «Поехали!» — фраза, произнесённая первым космонавтом Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года.
Кортеж первого космонавта Юрия Гагарина. Москва. РСФСР. СССР. 14 апреля 1961 года. Кортеж первого космонавта Юрия Гагарина. Москва. РСФСР. СССР. 14 апреля 1961 года.
После полёта в космос Гагарин был награждён чёрной «Волгой» с номерами 12-04 ЮАГ (дата полёта и инициалы). Причём буквы были законно произведены от индекса Московской области (где и находился Звёздный городок) — ЮА. У следующих космонавтов на именных машинах сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата полёта. После полёта в космос Гагарин был награждён чёрной «Волгой» с номерами 12-04 ЮАГ (дата полёта и инициалы). Причём буквы были законно произведены от индекса Московской области (где и находился Звёздный городок) — ЮА. У следующих космонавтов на именных машинах сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата полёта.
«Звездам навстречу. Первый космонавт Юрий Гагарин», 1961 г. Фельдман Владимир Петрович (1924 - 1961) «Звездам навстречу. Первый космонавт Юрий Гагарин», 1961 г. Фельдман Владимир Петрович (1924 - 1961)
«Здравствуй, Земля!», 1961 год. Художник - Басов Василий Николаевич. «Здравствуй, Земля!», 1961 год. Художник - Басов Василий Николаевич.
Слава первому космонавту Ю. А. Гагарину! Художник: В. Викторов, 1961г. Слава первому космонавту Ю. А. Гагарину! Художник: В. Викторов, 1961г.
"ПОЕХАЛИ!". Полет Ю.А. Гагарина в космос (Харкевич-Храповицкий И.) 1987 год "ПОЕХАЛИ!". Полет Ю.А. Гагарина в космос (Харкевич-Храповицкий И.) 1987 год
Иллюстрация к книге «Сын России». 1982 Художники Калерия Кукулиева, Борис Кукулиев, Олег Ан Иллюстрация к книге «Сын России». 1982 Художники Калерия Кукулиева, Борис Кукулиев, Олег Ан
"Советскому народу пионеру космоса, СЛАВА!" Воликов Вадим Петрович, 1962 год. "Советскому народу пионеру космоса, СЛАВА!" Воликов Вадим Петрович, 1962 год.
«Советской науке — слава! Слава советскому человеку — первому космонавту!» Художник: В. Воликов, 1961 год «Советской науке — слава! Слава советскому человеку — первому космонавту!» Художник: В. Воликов, 1961 год
«Космос будет служить людям…» Плакат о планах развития космонавтики. Якишин А. 1971 год. «Космос будет служить людям…» Плакат о планах развития космонавтики. Якишин А. 1971 год.
День космонавтики. Художник изобразил Юрия Гагарина в интересной авторской манере - разноцветными яркими полосами, напоминающими рябь или цветовое искажение на электронной технике 80-х годов. Автор неизвестен, 1980-е гг. День космонавтики. Художник изобразил Юрия Гагарина в интересной авторской манере - разноцветными яркими полосами, напоминающими рябь или цветовое искажение на электронной технике 80-х годов. Автор неизвестен, 1980-е гг.
«До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко!» Советский плакат о Космосе. Винокуров А. Ф., 1963 год. «До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко!» Советский плакат о Космосе. Винокуров А. Ф., 1963 год.
"До свидания, Земля!" 1970 г. Борис Владимирович Окороков "До свидания, Земля!" 1970 г. Борис Владимирович Окороков
«Посланцы родимой советской земли!» Советская ракетная пропаганда исследования Вселенной. Смоляк Н., 1958 год. «Посланцы родимой советской земли!» Советская ракетная пропаганда исследования Вселенной. Смоляк Н., 1958 год.
«Гордись, советский человек, ты к звёздам путь открыл с Земли!» Плакат СССР, призывающий к гордости за отечество. Соловьёв М., 1962 год. «Гордись, советский человек, ты к звёздам путь открыл с Земли!» Плакат СССР, призывающий к гордости за отечество. Соловьёв М., 1962 год.
"Покорители космоса", 1961 год. Художник - Дейнека Александр Александрович (1899-1969). Картина создавалась, как эскиз к большой мозаике, которая должна была украсить Дворец съездов в Москве. "Покорители космоса", 1961 год. Художник - Дейнека Александр Александрович (1899-1969). Картина создавалась, как эскиз к большой мозаике, которая должна была украсить Дворец съездов в Москве.
«Будущий космонавт». 1962 г. Прокопенко Алексей Андреевич «Будущий космонавт». 1962 г. Прокопенко Алексей Андреевич
«К ЗВЁЗДАМ!» И.Савостюк, 1968 год. «К ЗВЁЗДАМ!» И.Савостюк, 1968 год.
Нам открывать миры далёкие! (В. Каленский, И. Каленская) 1960 год Нам открывать миры далёкие! (В. Каленский, И. Каленская) 1960 год
Сыну партии - слава! Советский плакат, 1961г. Сыну партии - слава! Советский плакат, 1961г.
Собака Белка после возвращения из космического путешествия Собак для путешествия выбирали из дворняг, так как именно они лучше всего привыкали к персоналу. Также учитывался контрастный окрас и миниатюрность. Эксперимент с полетом Белки и Стрелки закончился удачно. Собаки вернулись за Землю живыми и сразу же стали знаменитыми. После путешествия они жили в Институте авиационной и космической медицины. Собак возили по школам и детским садам СССР. СССР, август 1960 г. Собака Белка после возвращения из космического путешествия Собак для путешествия выбирали из дворняг, так как именно они лучше всего привыкали к персоналу. Также учитывался контрастный окрас и миниатюрность. Эксперимент с полетом Белки и Стрелки закончился удачно. Собаки вернулись за Землю живыми и сразу же стали знаменитыми. После путешествия они жили в Институте авиационной и космической медицины. Собак возили по школам и детским садам СССР. СССР, август 1960 г.
Белка и Стрелка. Полёт продолжался более 25 часов. За это время они совершили 17 полных витков вокруг Земли. Через несколько месяцев после полёта Стрелка принесла здоровое потомство из шестерых щенят. Белка и Стрелка. Полёт продолжался более 25 часов. За это время они совершили 17 полных витков вокруг Земли. Через несколько месяцев после полёта Стрелка принесла здоровое потомство из шестерых щенят.
У Белки и Стрелки на самом деле были другие клички. Изначательно Белку звали Альбиной, а Стрелку - Маркизой. Когда собаки слетали в космос и вернулись, надо было давать информацию в прессу. О полёте доложили маршалу Неделину. Он, конечно, обрадовался, но вспылил: «Как это советские собаки могут носить такие прозвища?! Надо срочно придумать им другие!» И распорядился назвать их Белкой и Стрелкой. У Белки и Стрелки на самом деле были другие клички. Изначательно Белку звали Альбиной, а Стрелку - Маркизой. Когда собаки слетали в космос и вернулись, надо было давать информацию в прессу. О полёте доложили маршалу Неделину. Он, конечно, обрадовался, но вспылил: «Как это советские собаки могут носить такие прозвища?! Надо срочно придумать им другие!» И распорядился назвать их Белкой и Стрелкой.
Белка и Стрелка – первые живые существа, вернувшиеся из космоса целыми и невредимыми. Белка и Стрелка – первые живые существа, вернувшиеся из космоса целыми и невредимыми.
Акaдeмик Олeг Γaзeнкo пpeдcтaвляeт Бeлку и Стpeлку, пepвых coбaк, пepeнёcших кocмичecкий пoлeт. СССР , 1960 г. Акaдeмик Олeг Γaзeнкo пpeдcтaвляeт Бeлку и Стpeлку, пepвых coбaк, пepeнёcших кocмичecкий пoлeт. СССР , 1960 г.
Лайка - самая знаменитая собака-космонавт. Настоящая кличка героической собаки Кудрявка, но за звонкий лай конструкторы переименовали животное в Лайку и отправили на орбиту, дабы проверить технологии перед запуском человека. 3 ноября 1957-го – дата исторического события, когда с Байконура стартовал корабль «Спутник-2» с двухлетней Лайкой на борту. Конструкция аппарата не предусматривала возвращение животного домой и все, что смогло обеспечить руководство безотказной собаке-космонавту – бессмертная слава и почтовая марка с изображением Лайки, отдавшей жизнь ради покорения космоса. Лайка - самая знаменитая собака-космонавт. Настоящая кличка героической собаки Кудрявка, но за звонкий лай конструкторы переименовали животное в Лайку и отправили на орбиту, дабы проверить технологии перед запуском человека. 3 ноября 1957-го – дата исторического события, когда с Байконура стартовал корабль «Спутник-2» с двухлетней Лайкой на борту. Конструкция аппарата не предусматривала возвращение животного домой и все, что смогло обеспечить руководство безотказной собаке-космонавту – бессмертная слава и почтовая марка с изображением Лайки, отдавшей жизнь ради покорения космоса.
Первая в мире космическая крыса. В 1961 году Франция запустила Гектора в космос, где он провёл 8 минут, после чего успешно вернулся обратно целым и невредимым. Первая в мире космическая крыса. В 1961 году Франция запустила Гектора в космос, где он провёл 8 минут, после чего успешно вернулся обратно целым и невредимым.
Félicette - единственная на сегодня кошка, которая пережила полет в космос. 18 октября 1963 Félicette, - бродячая кошка, которую нашли на улицах Парижа, была отправлена в космос на ракете Véronique AGI 47. Полет продлился 15 минут, после чего капсула с животным успешно вернулась на Землю. Félicette - единственная на сегодня кошка, которая пережила полет в космос. 18 октября 1963 Félicette, - бродячая кошка, которую нашли на улицах Парижа, была отправлена в космос на ракете Véronique AGI 47. Полет продлился 15 минут, после чего капсула с животным успешно вернулась на Землю.
Автопортрет Алексея Леонова - первого человека, побывавшего в открытом космосе. Автопортрет Алексея Леонова - первого человека, побывавшего в открытом космосе.
Первой в мире женщиной, вышедшей в открытый космос, стала Светлана Савицкая 25 июля 1984 года. Первой в мире женщиной, вышедшей в открытый космос, стала Светлана Савицкая 25 июля 1984 года.
Если вы гражданин РФ, вам не больше 35 лет и вы умеете хранить государственные тайны - у вас есть шанс стать космонавтом. Как это сделать? • Дождаться, когда Роскосмос и Центр подготовки космонавтов официально сообщат об очередном наборе в российский отряд. • Отправить все необходимые документы начальнику ФГБУ с пометкой "В комиссию по отбору кандидатов в космонавты". • Успешно пройти "космическое" собеседование и вступительные тесты. • Посвятить подготовке и тренировкам не менее шести лет. • Дождаться назначения в экипаж и, собственно, полететь в космос. Если вы гражданин РФ, вам не больше 35 лет и вы умеете хранить государственные тайны - у вас есть шанс стать космонавтом. Как это сделать? • Дождаться, когда Роскосмос и Центр подготовки космонавтов официально сообщат об очередном наборе в российский отряд. • Отправить все необходимые документы начальнику ФГБУ с пометкой "В комиссию по отбору кандидатов в космонавты". • Успешно пройти "космическое" собеседование и вступительные тесты. • Посвятить подготовке и тренировкам не менее шести лет. • Дождаться назначения в экипаж и, собственно, полететь в космос.
Космос - для мира! Графический лист представляет аллегорическую композицию, центральным элементом которой является космический корабль с гербом Советского Союза, свободно парящий в космическом пространстве. Этот корабль помещен в сияющий ореол "голубя мира" - олицетворение советского государства и его намерений в отношении изучения космического пространства. В. Фекляев, 1970-80-е гг. Космос - для мира! Графический лист представляет аллегорическую композицию, центральным элементом которой является космический корабль с гербом Советского Союза, свободно парящий в космическом пространстве. Этот корабль помещен в сияющий ореол "голубя мира" - олицетворение советского государства и его намерений в отношении изучения космического пространства. В. Фекляев, 1970-80-е гг.
Мирный космос - человечеству На глубоком синем фоне космического пространства изображены трое космонавтов с эмблемами мира и лозунгами "Дружба", "Мир" и "Солидарность". Все надписи дублированы на английском языке. Автор неизвестен, 1985г. Мирный космос - человечеству На глубоком синем фоне космического пространства изображены трое космонавтов с эмблемами мира и лозунгами "Дружба", "Мир" и "Солидарность". Все надписи дублированы на английском языке. Автор неизвестен, 1985г.
Борисов Михаил Мы мирные люди...1983. Из серии «Космос на службе мира» Борисов Михаил Мы мирные люди...1983. Из серии «Космос на службе мира»
«Слава героям космонавтики!» 1964 г. Кузнецов-Волжский Михаил Александрович «Слава героям космонавтики!» 1964 г. Кузнецов-Волжский Михаил Александрович
«НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ ОСТАНУТСЯ НАШИ СЛЕДЫ!» Ю. Иванов, 1966 год. «НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ ОСТАНУТСЯ НАШИ СЛЕДЫ!» Ю. Иванов, 1966 год.
Спичечный коробок, 1960-е Спичечный коробок, 1960-е
«ВО ИМЯ МИРА И ПРОГРЕССА!» В. С. Иванов, 1965 год. «ВО ИМЯ МИРА И ПРОГРЕССА!» В. С. Иванов, 1965 год.
Землю под защиту разума! Плакат, посвящённый Дню космонавтики, ярко и вдохновенно изображает триумф человеческого разума и науки над законами природы. Этот день напоминает нам о смелости и стремлении к новым открытиям, которые ведут человечество к бескрайним просторам Вселенной. А. Кондуров, 1986г.

 

Сколько всего стран осваивают космос  ?

Количество «космических держав» неуклонно растет. На 2022 год 72 страны ведут космические программы. 14 из них имеют возможность запускать на околоземную орбиту свои объекты. Разработки в этом направлении есть только у шести государств, которые способные отправлять в космос и возвращать на землю людей, эксплуатировать космические корабли

Перечень стран и дата первого полёта:

  1. Россия (1961 г.)
  2. Соединенные Штаты ( 1969 г.)
  3. Китай (2003 г.)
  4. Европейское космическое агентство (ESA представляет собой консорциум, объединяющий 22 страны. Штаб-квартира расположена в Париже)
  5. Индия (1975 г, правда, с помощью СССР)
  6. Япония (в феврале 2007 г. на орбиту был выведен спутник-шпион)
  7. С недавнего времени к этому списку присоединилась Южная Корея, став новой космической державой, запустив спутник

 
 

10.04.2015 Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апреля

марке номиналом 10 коп. изображен Алексей Леонов в открытом космосе с кинокамерой в руках, а из корабля-спутника за ним наблюдает Павел Беляев. В 1968 г. в почтовое обращение вышла сцепка из 3 марок «День космонавтики», одна из которых была посвящена первому выходу человека в космос. В 1975 г. — марка, приуроченная к 10-летнему юбилею памятного исторического момента. 15-летний юбилей был от
