IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система

Созданная в 1979 году совместными усилиями СССР, США, Канады и Франции Международная программа КОСПАС-САРСАТ сегодня объединяет 45 государств и организаций. Этот гуманитарный проект является частью Глобальной морской системы связи при бедствии и обеспечивает силы поиска и спасания оперативной и точной информацией о потерпевших. По прошествии 40 лет система значительно эволюционировала, объединила несколько космических сегментов, сотни тысяч радиомаяков, десятки наземных станций и координационных центров.

Через несколько дней после окончания испытаний «КОСПАС-1» 10 сентября 1982 года была проведена первая успешная международная поисково-спасательная операция с использованием данных, полученных от этого спутника.

Самолет Cessna-172 потерпел катастрофу в удаленном районе в горах Британской Колумбии в Канаде. Пилоты Джонатан Зиглхэйм и Гэри Ван Эмелсворт, а также их пассажир Джордж Химскерк выжили, однако получили серьезные травмы. Тем не менее они смогли активировать радиомаяк 121.5 МГц. Сигнал был успешно ретранслирован спутником «КОСПАС-1» и принят экспериментальной канадской наземной станцией вблизи Оттавы. Место аварии было определено с точностью в 22 км, что соответствовало требованиям КОСПАС-САРСАТ для радиобуев частоты 121,5 МГц. Уже на следующий день было обнаружено место крушения. Сброшенные на парашютах медики оказали помощь раненым, которые затем были эвакуированы вертолетом.

КОСПАС-САРСАТ в цифрах

С 1982 года благодаря КОСПАС-САРСАТ в мире было спасено более 53 тысяч человек, из них более 3 тысяч граждан Российской Федерации и стран бывшего СССР.

Ежегодно благодаря КОСПАС-САРСАТ спасают более двух тысяч человек.

В базе данных МКВЦ ФГУП «Морсвязьспутник» зарегистрировано 40925 аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ, из них – 11546 морских, 19467 авиационных, 9912 персональных.

Всего в мире эксплуатируется более 1 млн 900 тысяч радиобуев и радиомаяков 406 МГц КОСПАС-САРСАТ различного назначения.

В создании российского сегмента международной системы КОСПАС-САРСАТ участвуют ведущие компании ракетно-космической отрасли – РКС, «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»», «Корпорация ВНИИЭМ», «НПО Лавочкина», НИИ КП, НИИ Радио. Усилиями РКС в международную систему интегрированы и используются по целевому назначению низкоорбитальный спутник «Метеор-М» №2-2, три геостационарных – «Электро-Л» №2, «Электро-Л» №З и «Луч-5А» и ряд наземных станций. В ближайшей перспективе – интеграция спутников высокоэллиптической системы «Арктика-М» и спутников из состава ГЛОНАСС. Холдинг РКС, как и 40 лет назад, является ключевым разработчиком бортовой и наземной аппаратуры поиска и спасания и российским центром компетенций по техническим вопросам развития системы КОСПАС-САРСАТ.

Одна из последних разработок РКС для системы КОСПАС-САРСАТ – бортовой радиокомплекс поиска и спасания нового поколения, устанавливаемый на модернизированные навигационные спутники ГЛОНАСС. К традиционному каналу ретрансляции добавлен канал «обратной связи», благодаря которому терпящие бедствие узнают, что сигнал аварийного радиомаяка «услышан» и помощь уже в пути. Это позволит снизить вероятность необдуманных действий и деструктивной паники.

Один из главных трендов развития системы КОСПАС-САРСАТ – переход от низкоорбитальных спутников к спутникам на средней орбите – потребовал изыскания новых подходов к созданию наземных станций, которые должны обеспечивать точность и оперативность данных не хуже, чем для низкоорбитальной системы. Для решения этих задач наземная аппаратура, создаваемая специалистами РКС, комплектуется инновационными активными фазированными антенными решетками для приема сигнала с нескольких космических аппаратов одновременно. Станции смогут обрабатывать сигналы аварийных радиобуев, ретранслируемые спутниками навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou.

Российские специалисты совместно с западными коллегами также работают над созданием новых типов радиомаяков КОСПАС-САРСАТ, в том числе радиомаяков второго поколения и радиомаяков, соответствующих новым требованиям Международной организации по гражданской авиации (ИКАО) к операторам воздушных судов по реагированию на потенциальные аварии в полете, участвуют в международных испытаниях системы.

Российскую Федерацию в Совете Международной программы КОСПАС-САРСАТ представляет ФГУП «Морсвязьспутник» (подведомственная организация Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации). Предприятие также выполняет функции оператора наземного сегмента системы КОСПАС-САРСАТ в России и обеспечивает эксплуатацию станций приема и обработки информации в Находке и Международного координационно-вычислительного центра (МКВЦ) системы КОСПАС-САРСАТ в Москве.