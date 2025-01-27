Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах

В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G 1

Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера 1

Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских 1

НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство 1

Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 1

Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 1

Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 3

Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1

Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 1

России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 1

Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 1