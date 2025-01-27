Космическая связь Экспресс-РВ Система спутников на высокоэллиптических орбитах
Космическая связь и организации, системы, технологии, персоны:
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 6
|Путин Владимир 3173 4
|Рогозин Дмитрий 100 4
|Шадаев Максут 1011 3
|Духовницкий Олег 91 2
|Иванов Олег 141 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 150 2
|Шелобков Алексей 32 2
|Кайгородов Михаил 5 2
|Черкесова Бэлла 21 2
|Измайлов Юрий 18 2
|Ким Дмитрий 60 2
|Пехтерев Сергей 54 2
|Вермишян Геворк 63 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Усманов Алишер 301 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Иванов Александр 101 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Леонов Алексей 79 1
|Апин Михаил 14 1
|Прохоров Сергей 23 1
|Волин Алексей 120 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Носков Константин 236 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Ментус Олег 1 1
|Набоко Станислав 2 1
|Шпак Василий 223 1
|Ветров Николай 3 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Михайлик Константин 24 1
|Логунов Владимир 14 1
|Цветков Сергей 19 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Дроздов Владислав 2 1
|Сиволобов Александр 18 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 5
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.