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Индексная книга (каталог) CNews*
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Космическая связь Экспресс-РВ Система спутников на высокоэллиптических орбитах

Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах


27.01.2025 Власти выделили частоты для работы российских «убийц» Starlink на транспорте 1
09.10.2024 Красноярские ученые разработали устройство селекции сигналов для спутников-ретрансляторов 1
22.08.2024 Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались 1
14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G 1
08.02.2023 «ИКС Холдинг» запускает собственные спутники 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 1
07.06.2022 Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера 1
13.04.2022 Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера» 1
05.03.2022 Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже 1
09.02.2022 Десятки спутников «космического Wi-Fi» Илона Маска погибли на орбите без возможности восстановления 1
17.01.2022 Как власти сэкономят 460 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре 1
10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских 1
08.10.2021 НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство 1
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 1
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 2
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 2
16.03.2020 Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 3
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
07.11.2019 Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
23.07.2019 России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 1
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 1
08.11.2018 «Росэлектроника» начала производство российских СВЧ-трактов для спутников 1
12.04.2007 За 8 лет Россия запустит 15 гражданских спутников 1
13.04.2006 ГПКС: перспективы развития отечественной группировки спутников связи 1
13.04.2006 ГПКС: перспективы развития отечественной группировки спутников связи 1

Публикаций - 33, упоминаний - 37

Космическая связь и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 16
OneWeb - WorldVU 36 11
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 8
МегаФон 8832 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 6
Ростелеком 9708 5
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 40 5
ИКС 320 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 4
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 4
Amazon Inc - Amazon.com 2999 3
Qualcomm Technologies 1824 3
OneWeb Satellites 4 3
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
X Corp - Twitter 2846 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1300 2
Samsung Electronics 10267 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Intel Corporation 12199 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Toshiba Corporation 2928 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Seagate Technology 739 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Red Hat 1306 1
АФК Система ПАО 1797 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
Tesla Motors 396 3
Airbus Group - Airbus Industries 224 3
SoftBank Group 259 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
UDR Inc 9 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
Arianespace 85 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Газпром ПАО 1342 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 374 1
Издательский дом Родионова 8 1
Bharti Enterprises Group 54 1
Связной ГК 1369 1
Меркури Кэпитал Траст УК 3 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 124 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 306 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 12 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 17
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2851 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2188 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8153 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4668 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1186 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3407 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10768 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1479 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 3
Субтехнологии 21 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1229 3
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 10
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 10
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 9
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 5
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 152 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 4
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 4
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2751 3
Космодром Байконур 1066 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 3
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 5 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 265 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 2
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 116 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 6
Путин Владимир 3173 4
Рогозин Дмитрий 100 4
Шадаев Максут 1011 3
Духовницкий Олег 91 2
Иванов Олег 141 2
Никифоров Николай 1136 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 2
Шелобков Алексей 32 2
Кайгородов Михаил 5 2
Черкесова Бэлла 21 2
Измайлов Юрий 18 2
Ким Дмитрий 60 2
Пехтерев Сергей 54 2
Вермишян Геворк 63 1
Ротенберг Игорь 37 1
Усманов Алишер 301 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Иванов Александр 101 1
Чурсин Игорь 20 1
Леонов Алексей 79 1
Апин Михаил 14 1
Прохоров Сергей 23 1
Волин Алексей 120 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Носков Константин 236 1
Рейман Леонид 1049 1
Прохоров Юрий 64 1
Дроздова Ксения 10 1
Ментус Олег 1 1
Набоко Станислав 2 1
Шпак Василий 223 1
Ветров Николай 3 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Михайлик Константин 24 1
Логунов Владимир 14 1
Цветков Сергей 19 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Дроздов Владислав 2 1
Сиволобов Александр 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 31
Земля - планета Солнечной системы 10378 18
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 5
Канада 4885 5
Северный полярный круг - Полярные регионы 98 4
Индия - Bharat 5450 3
Франция - Французская Республика 7849 3
Россия - Крайний Север 266 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 2
Япония 13288 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 389 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Россия - Заполярье 113 1
Европа 21774 1
Исландия 242 1
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