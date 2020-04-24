Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики

Расходы на ИКТ-инфраструктуру в рамках программы «Цифровая экономика» составят 768 млрд руб. Почти половина указанной суммы, 322 млрд руб. должна уйти на проекты в области спутниковой связи. Еще 224 млрд руб. потребуется для обеспечения доступа в интернет государственным организациям.

Федпроект «Информационная инфраструктура»

CNews проанализировал обновленный федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». Документ предполагает затраты в период до 2024 г. включительно в размере 768 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 424 млрд руб., внебюджетные источники — 345 млрд руб.

Документ пришел на смену предыдущей версии федпроекта «Информационная инфраструктура», утвержденной в декабре 2018 г. В прежней редакции за период до 2021 г. предполагались расходы в размере 554 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 205 млрд руб, внебюджетные источники — 349 млрд руб.

280 млрд руб. на мобильную спутниковую связь

Самым дорогой целью, заложенной в федпроект «Информационная инфраструктура», остается создание глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). Расходы на соответствующее мероприятие составляют 280 млрд руб., они должны быть полностью выделены из внебюджетных источников.

Указанная система получила название «Эфир». Она должна обеспечить мобильный широкополосный доступ в интернет на всей территории Земли. Проект должна реализовывать госкорпорация «Роскосмос», а финансирование обеспечить другая госкорпорация — «ВЭБ.РФ». Впрочем, по информации газеты «Коммерсант», этот проект могут исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика».

42 млрд руб. на спутниковую связь для Арктики

Еще одним проектом в области спутниковой связи станет запуск системы «Экспресс-РВ». Система будет состоять из четырех спутников на орбите с высоким эллипсом и покроет свои сигналом всю территорию Росси, включая зону Арктики. С помощью «Экспресс-РВ» будут оказываться услуги широкополосного доступа в интернет для стационарных абонентов и для абонентов, находящихся в движении, в том числе перемещающихся вдоль Северного морского пути.

Запланированные результаты федпроекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» и затраты на их достижение, млн рублей

Запланированный результат Общие затраты за 2018-2024 гг. Затраты федерального бюджета за 2018-2024 гг. Затраты внебюджетных источников за 2018-2024 гг. Общие затраты за 2019 г. Общие затраты за 2020 г. Общие затраты за 2021 г. Общие затраты за 2022 г. Общие затраты за 2023 г. Общие затраты за 2024 г. Реализация дорожой карты, в том числе реализация стадии проектирования проекта ГМИСС 280 000 0 280 000 3 000 250 000 0 0 0 0 Оказаны услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и к сети интернет и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациями, реализующим программы общего образования и среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссия и избирательным коммисиям субъектов России, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальным звания полиции 130 784 130 784 0 14 289 19 131 26 503 27 913 26 247 16 697 Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по подключению к этой сети и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети 73 220 73 220 0 5 000 8 652 13 065 20 268 15 935 10 300 Переведены в государственную единую облачную платформу информационные системы и информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти и государтсвенных внебюджетных фондов 69 482 28 572 40 910 7 450 17 095 22 890 4 797 6 246 11 004 Разработан и утвержден план по высвобождению радиочастотного спектра, определению источников финансирования мероприятий по проведению конверсии, снятию ограничений на использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей связи 5G/IMT-2020 и его поэтапная реализация с целью внедрения сетей 5G на территории городов России с численностью населения более 1 млн человек 42 995 42 737 258 468 1 500 2 000 17 532 14 495 7 000 Созданы четыре космических аппарата "Экспресс-РВ1/РВ2/РВ3/РВ4" на высокоэллиптических орбитах и один космичсекий аппарат "Экспресс-РВ5" в резерве 42 117 42 117 0 0 0 0 14 871 13 203 14 043 Обеспечено покрытие радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова экстренных служб) в соответствии с планом-графиком 28 094 28 094 0 500 2 815 4 397 6 360 7 640 6 382 Создана геограспределенная катастрофоустойчивая система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории России 22 000 0 22 000 15 000 7 000 0 0 0 0 Создана единая электронная картографическая основа, обеспечено ее использование в деятельности не менее пяти заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 15 764 15 764 0 1 633 2 502 2 837 4 212 2 290 2 290 Оказаны услуги социально значимым объектам по предоставлению осуществляемого с использованием единой сети передачи данных доступа к информационным системам и к сети интернет по передаче и защите данных при осуществлениии доступа к информационным системам и к сети интернет, по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в России запрещено, и к информации, наносящей вред здоровья и развитию детей, а также по мониторингу и обеспечению безопасности связи при подключении и предоставлении доступа к указанным системам и сетям 10 282 10 282 0 3 700 3 042 3 539 0 0 0

Также с помощью «Экспресс-РВ» возможно будет оказание услуг цифрового радиовещания для автомобилей. Проект реализуется госпредприятием «Космическая связь» (ГПКС). В нацпрограмме «Цифровая экономика» на соответствующие цели заложено 42,1 млрд руб. Данные средства планируется начать выделять только в 2020 г., в связи с чем ГПКС собирается привлечь кредитное финансирование для более раннего старта проекта. Всего обозначенные в данном документе проекты в области спутниковой связи обойдутся в 322 млрд руб.

224 млрд руб. на интернет для социально-значимых объектов

Вторым по стоимости проектом, после ГМИСС, является обеспечение доступом в интернет социально-значимых объектов. К числу таковых относятся органы государственной и муниципальной власти, школы, фельдшерско-акушерские пункты, территориальные избирательные комиссии, пожарные части, участковые пункты полиции и подразделения Росгвардии.

На эти цели в период до 2024 г. включительно федеральный бюджет выделит 130,7 млрд руб. В 2019 г. Минкомсвязи провело аукционы по выбору для каждого региона оператора связи, который подключит все СЗО на территории данного субъекта России. В половине регионов победителем выступил «Ростелеком».

В числе других победителей также значатся «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Эр-телеком», структуры госкорпораций «Роскосома» и «Ростеха». Общая сумма контрактов на период 2019-2021 гг. составила 50,9 млрд руб.

Обозначенные контракты предполагают подключение по волоконно-оптическим каналам связи (ВОЛС). Оно будет использоваться для подключения СЗО, находящихся на расстоянии не более чем 5 км от ближайшего узла связи оператора, выигравшего аукцион на соответствующий регион. При расстоянии более 80 км будет использоваться спутниковый канал связи.

На расстоянии же от 5 км до 80 км от СЗО до ближайшего узла оператора будет использоваться беспроводное подключение — через сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Это стало предметом отдельного контракта. Правительство назначило единым исполнителем по данному проекту «Ростелеком».

Целевые показатели федпроекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Доля домохозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к сети интернет, процент 75 79 84 89 92 95 97 2 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети интернет, процент 95 100 100 100 100 100 0 3 Доля фелльдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключеных к сети интернет, процент 8,76 39,17 69,58 100 100 100 100 4 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети интернет, процент 39,47 59,65 79,82 100 100 100 100 5 Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети интернет, процент 18,82 18,82 18,82 18,82 59,4 79,7 100 6 Доля автомобильных дорог федерального значения, обеспеченных значения, обеспеченных подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб), процент 95,53 97 97,5 98 98,5 99 100 7 Доля приоритетных объектов трансопртной инфраструктуры (в том числе федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры), оснащенных сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных, ипроцент 0 0 5 10 30 50 100 8 Количество отраслей экономики, в которых внедрено использование сетей связи 5G, процент 0 1 2 0 0 0 5 9 Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах, единица 2 3 4 5 6 7 8 10 Мощность российских коммерческих ЦОД, тысяча мест 35 40 45 50 55 65 80 11 Доля РФ в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, процент 0,9 0,9 1,5 2 3 4 5 12 Доля информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, перенесенных в государственную единую облачную платформы по сервисной модели, процент 0 25 34 43 52 61 70 13 Реализованы не менее 10 цифровых платформ для основных предментных областей экономики 0 0 30 50 70 90 100 14 Доля российских данных дистанционного зондирования Земли (далее - ДЗЗ) в общем объеме данных ДЗЗ, испольуземых в российских геоинформцаионных системах, процент 0 0 30 30 30 30 75 15 Создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информацинной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО), процент 0 0 30 0 0 0 75 16 Доля сертифицированнвых ЦОД, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного самоупарвления, процент 0 13,9 30,2 48,7 72,3 86,3 100

Источник: CNews Analytics

На оплату беспроводного подключения СЗО к интернету в период до 2024 г. будет потрачено из федерального бюджета 73,2 млрд руб. Изначально предполагалось, что LTE-сеть для обслуживания СЗО будет строиться в диапазоне 450 МГц, где базовые станции обладают наибольшей зоной покрытия.

Частоты в диапазоне 450 МГц в большей части регионов принадлежат сотовому оператору Tele2, который теперь полностью принадлежит «Ростелекому». Базовые станции планировалось размещать на объектах госпредприятия «Российская теле-радио вещательная сеть» (РТРС). Позднее было решено задействовать еще один диапазон — 2,3-2,4 ГГц. В конце прошлого года «Ростелеком» без конкурса получил частоты в данном диапазоне.

Дополнительные затраты на ИКТ-инфраструктуру школ

Дополнительно 10,28 млрд руб федеральный бюджет выделит на подключение к интернету и к единой сети передачи данных СЗО с использованием инфраструктуры, созданной в рамках вышеупомянутых контрактов. В том числе должна быть обеспечена защита информации, ограничение доступа к информации, распространение которой в России запрещено, а также ограничение доступа к информации, наносящий вред здоровью и развитию детей.

К этому же проекту относится и мониторинг обеспечения безопасности связи. Проектом будет заниматься «Ростелеком», который Правительство назначило единым исполнителем для оказания соответствующих услуг школам и избирательным комиссиям. Еще 880 млн руб. потребуется для создания системы контроля предоставления услуг связи для СЗО.

Другой дополнительной затратой станет выделение 3 млрд руб. для обеспечения развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций. Средства будут выделены федеральным бюджетом в качества межбюджетных трансфертов регионам.

Обозначенная сумма будет направлена на модернизацию существующих структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей внутри объектов общеобразовательных организаций, а также решение технологических вопросов обеспечения комплексной безопасности, включая системы видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания.

Еще 7 млрд руб. «Ростелеком» должен был получить на оплату расходов по подключению к интернету медицинских организаций (больниц и поликлиник). Этот проект реализовывался в рамках отдельного контракта, в котором «Ростелеком» был назначен единым исполнителем.

В качестве отдельного проекта значится обеспечение широкополосного доступа к интернету и услуги передачи данных для сети военных комиссариатов. На эти цели федеральный бюджет выделит 3,1 млрд руб. Таким образом, всего на обеспечение услуг передача данных и доступа в интернет для госорганизаций будет потрачено 224 млрд руб.

69 млрд руб. на перевод госинформсистем в единое облако

Перевод в единую государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако») информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов обойдется в 69,4 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 28,57 млрд руб., внебюджетные источники — 40,9 млрд руб. Дополнительно 200 млн руб. из внебюджетных источников потребуется для ввода данной системы в промышленную эксплуатацию.

Проект «Гособлако» продвигается «Ростелекомом». В предыдущей редакции федпроекта «Информационная инфраструктура» предполагалось, что оператором «Гособлака» станет «телекоммуникационная компания, занимающее существенное положение на рынке услуг фиксированной телефонной связи в не менее чем 2/3 российских регионов».

Таковым оператором является «Ростелеком». При этом «Ростелеком» должен был бы взять на себя большую часть расходов на создание «Гособлака». Однако прежнее руководство Минкомсвязи склонялось к идее назначить главным координатором по данному проекту госпредприятие НИИ «Восход».

«Ростелеком» мог бы стать лишь одним из подрядчиков НИИ «Восход» по данному проекту. Окончательных решение о судьбе «Гособлако» принято не было. При проведении эксперимента по переводу государственных информационных систем в единое облачное хранилище Правительство назначило едиными исполнителями «Ростелеком» и НИИ «Восход».

Еще 22 млрд руб. из внебюджетных источников будет потрачено на создание геораспределенной катастрофоустойчивой системы центров обработки данных, в том числе использующих отечественное оборудование, для обработки данных, формируемых гражданами и организациями на территории России. Соответствующий проект курируют «Ростелеком» и «Росатом».

Частоты для 5G и интернета для Чукотки

Конверсия радиочастотного спектра с целью запуска сотовых сетей 5G в городах-миллионниках обойдется в 43 млрд руб.; практически вся эту сумма будет взята из федерального бюджета.

Прокладка магистрального волоконно-оптического канала связи до Чукотского автономного округа обойдется федеральному бюджету в 6,9 млрд руб. В прошлом году Минкомсвязи заключило соответствующий контракт с «Ростелекомом». Чукотка остается последним регионом России, где в качестве магистрального канала используется спутниковая связь. Это приводит к высокой стоимости услуг связи при низком их качестве.

28 млрд руб. на сотовую связь вдоль автодорог

На покрытие автодорог сотовой связью с возможностью вызова экстренных служб федеральный бюджет планируется потратить 28,1 млрд руб. Речь идет о субсидиях операторам на установку базовых станций вдоль автодорог.

В прошлом году Минкомсвязи уже планировало провести конкурс на распределение первой партии субсидий в размере 3,3 млрд руб. Предполагалось для каждой автодороги выбрать одного оператора, который построит инфраструктуру и предоставить конкурентам возможность ее использовать. Но никто из сотовых операторов не проявил к этому интерес. Операторы связи просят от государства больших субсидий, в том числе на обеспечение базовых станций электроэнергией.

5 млрд руб на беспроводной интернет для транспортных магистралей

Отдельным проектом значится обеспечение объектов транспортной (автодорожной и железнодорожной) инфраструктуры сетями связи с возможностью широкополосной беспроводной передачи данных и голоса, необходимых для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий, а также сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN.

На эти цели будет потрачено 5,26 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 4,35 млрд руб., внебюджетные источники — 900 млн руб. Проект курируется Минтрансом. Вдоль железных дорого сети будет строить подконтрольная государству компания «Российские железные дороги» (РЖД). С этой целью она получила частоты в диапазоне 1800 МГц (1785-1805 МГц).

Вдоль автодорог сети будет строить компания «ГЛОНАСС-ТМ», созданная государственным АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). Совладельцами РТИТС являются госкопрорация «Ростех» и Игорь Ротенберг — сын предпринимателя Аркадия Ротенберга.

Для соответствующих целей «Глонасс-ТМ» получила частоты в диапазоне 800 МГц (863-865 МГц и 874 – 876 МГц); на них будут строиться сети интернета вещей. Для строительства сетей мобильного широкополосного доступа компания при поддержке пытается дополнительно получить частоты в диапазоне 350-370 МГц, но пока безуспешно — против выступает Минкомсвязи.

15,7 млрд руб. на единую электронную картографическую систему

Создание единой электронной картографической основы обойдется федеральному бюджету в 15,76 млрд руб. Должно быть обеспечено использование данной платформы не менее чем пятью органами федеральной власти. Проект курируется Росреестром.

Также Росреестр получит 1,77 млрд руб. на введение в эксплуатацию государственной информационной системы (ГИС) Федеральный портал пространственных данных, обеспечивающей доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных, и ГИС ведения Единой электронной картографической основы.

Еще одним проектом Росреестра станет обеспечение целевой архитектуры центров обработки данных федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). На эти цели федеральный бюджет потратит 1,98 млрд руб.

Дополнительно 540 млн руб. будет направлено на разработку новых сервисов ФГИС ЕГРН в части технологий «искусственный интеллект», «большие данные» и «роботизация». Еще 215 млн руб. будут направлены на защиту информационных систем Россрестра от внутренних и внешних угроз безопасности и информации средствами криптографической защиты и ведомственным центром.

6 млрд руб на платформу сбора данных дистанционного зондирования Земли

Создание отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ), обеспечивающей потребности граждан, бизнеса и власти, обойдется федеральному бюджету в 5,9 млрд руб. Проект получил название «Цифровая Земля» и будет курироваться «Роскосмосом».

Еще один проект «Роскосмоса» — создание сегментов федеральной сети геодезических станций и проведение интеграции информации существующих сетей вместе с их развитием. Проект обойдется федеральному бюджету в 920 млн руб.

4,5 млрд руб. Минобороны на управление коммунальным хозяйством

На создание универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплексов государственных и муниципальной форм собственности федеральный бюджет выделит 4,5 млрд руб. Проект курирует Минобороны. Данная платформа сначала будет апробирована на объектах ведомства, после чего ее можно будет тиражировать на все государственные объекты.

Еще один проект в области цифрового ЖКХ будет реализовывать «Мегафон». Речь идет о создании цифровой унифицированной платформы жилищно-коммунального комплекса для инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов, включая технологии сбора данных посредством интернета вещей, состояния имущественных комплексов для целей повышения качества и расширения спектра оказываемых дополнительных услуг жильцам многоквартирных домов. На этот проект компания потратит из собственных средств 151 млн руб.

ФСО и «Цифровая экономика»

Обеспечение развития, поддержания и эксплуатации инфраструктуры российского государственного сегмента сети интернет (сеть Rsnet) федеральный бюджет выделит 3,7 млрд руб. Данный проект курирует Федеральная служба охраны (ФСО). Сеть Rsnet обеспечивает доступ в интернет органам государственной власти и силовым структурам.

У ФСО есть еще два проекта в рамках данного документа. 700 млн руб. будет выделено на функционирование системы распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти, работающих по единому регламенту взаимодействия. Еще 630 млн руб. будет направлено на создание защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«Умные города» и проекты Роспатента

Создание и функционирование информационных систем информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности обойдется федеральному бюджету в 3,14 млрд руб. Проект курирует Роспатент.

На поддержку малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры, федеральный бюджет потратит 1,05 млрд руб. Средства будет распределять «Фонд поддержки малых форм предприятий в научно-технической сфере» (фонд Бортника).

Создание методологической и организационной основы для формирования экосистемы «Умного города», включая проведение оценки IQ для городов и внедрение тиражируемых технологий цифровизации городского хозяйства («Умного города») с использованием ресурса «Банка решений умного города», обойдется федеральному бюджету в 1 млрд руб. Проектом будет заниматься «Ростелеком».

Создание генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных России на период 2019-2024 гг. обойдется в 480 млн руб.

Защита авторских прав с помощью блокчейна

600 млн руб. из внебюджетных источников должно было быть выделено на создание общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровом среде (открытой общественной технологической инфраструктуры) и общественно-государственной организации, обеспечивающей функционирование указанной инфраструктуры.

Соответствующим проектом готов был заниматься «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (Ассоциация Ipchain). Учредителями данной ассоциации выступили фонд «Сколково» и организации, аккредитованные на коллективное управления авторскими и смежными правами: «Российское авторское общество» (РАО), «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» (ВОИС), «Российский союз правообладателей» (РСП) и Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС).

Ассоциация Ipchain разработала одноименную платформу на базе технологий распределенных реестров (блокчейн), которая управляет процессами создания, распространения и монетизации объектов авторских прав, включая разрешение споров. Предполагалось, что указом Президента России будет создан Российский центр интеллектуальной собственности. Ассоциация Ipchain передала бы ему права на использование своей платформы, став при этом оператором данной организации. Проект соответствующего указа Президента в 2019 г. был подготовлен Минкомсвязи, но из-за возражений Роспатента так и не был подписан.