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РТИТС
РТ-Инвест Транспортные Систем


06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 3
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 3
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
17.04.2020 На ИТ-систему мониторинга защищенности транспорта в России потратят полтора миллиарда 3
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 3
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 3
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 2
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 3
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 4
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 3
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 3
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
22.08.2019 В России строят систему отслеживания междугородных автобусов 6
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 2
31.07.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 3
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 3
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 4
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 3
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 4
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 7
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 2
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 4
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 3
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 2
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось 6
31.05.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта 2017» 1
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 2
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 2
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 2
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
24.01.2018 «Платон» применит большие данные для отлова «зайцев» 1
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами 5
29.06.2017 «Платон» будет сам считать маршрут грузовика, чтобы не дать водителю сжульничать 3
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 1
18.07.2016 Соразработчика «Платона» таинственно покинул гендиректор 1
16.06.2016 «Мегафон» готов установить 300 000 систем мониторинга и сбора телеметрии на подстанции «Россети» до 2020 г. 1

Публикаций - 57, упоминаний - 138

РТИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 28
ГЛОНАСС АО 82 18
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 17
РТ-Инвест 37 14
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 11
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 8
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 8
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
НТС - Национальные телематические системы 20 5
HTC Corporation 1195 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Глосав 17 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
Прогресс софт 8 3
Telegram Group 702 3
Skytoll 2 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Ramax - Рамакс 62 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 2
Крок 1221 2
Ланит ГК 1159 1
Yandex - Яндекс 4101 1
STMicroelectronics 102 1
Actility 5 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Semtech 6 1
Sigfox 6 1
Kapsch 5 1
Samsung Electronics 5702 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
Царицын капитал 22 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
АвтоВАЗ 119 5
Аэрофлот 493 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Деловые Линии ГК 36 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
Мособлгаз 11 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
МТС банк 254 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпром ПАО 524 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 18
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 9
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 8
Правительство РФ 2207 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
Президент Российской Федерации 1441 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Таганский районный суд города Москвы 44 1
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Рособоронэкспорт 34 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 14
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 7
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 483 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 2
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 10 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 31
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 20
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 17
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 5
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Seldon.Basis 7 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
ИСУЭЭ - интеллектуальные системы учета электрической энергии 1 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
МегаФон Единый центр управления сетью 3 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Код безопасности - Secret MDM 3 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Яндекс.Навигатор 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Яндекс.Авто 33 1
Ротенберг Игорь 35 27
Ротенберг Аркадий 42 23
Шипелов Андрей 21 13
Советников Александр 10 10
Нащекин Алексей 111 9
Замков Антон 7 7
Иванов Олег 124 7
Агафонов Вадим 13 7
Скворцов Сергей 8 5
Старовойт Роман 17 4
Носков Константин 201 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Семенов Алексей 67 3
Путин Владимир 1828 3
Абрамченко Виктория 15 3
Нечаев Андрей 21 3
Шилов Сергей 61 3
Никифоров Николай 1126 3
Акимов Максим 167 3
Бесчастнов Андрей 2 2
Дитрих Евгений 4 2
Фурсенко Сергей 2 1
Богданов Владимир 5 1
Школов Евгений 1 1
Гревцов Сергей 1 1
Говорун Олег 2 1
Добронравов Олег 3 1
Купча Дмитрий 2 1
Керимов Сулейман 20 1
Колокольцев Владимир 8 1
Аксерод Илья 1 1
Федулов Андрей 1 1
Волков Григорий 2 1
Зорин Игорь 4 1
Симакин Денис 6 1
Буленков Дмитрий 13 1
Шамалов Кирилл 2 1
Мухаметшин Рафаэль 2 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Парахин Виктор 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Россия - Краснодарский край 915 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 8
Россия - Республика Крым 626 8
Россия - СФО - Новосибирск 1975 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 7
Россия - Красноярский край 667 7
Россия - Севастополь 420 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Казахстан - Республика 2641 3
Индия - Республика 2175 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Европа 3774 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Северная Америка 1413 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Украина 3378 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - Тульская область 753 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Земля - планета Солнечной системы 874 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Финляндия - Финляндская Республика 819 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Псковская область 306 1
Россия - Архангельская область 343 1
Россия - Республика Карелия 303 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
ящик Пандоры 31 3
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 2 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Человеческий фактор 126 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Ведомости 259 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
РИА Новости 654 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Радио России - радиостанция 31 1
Юность - радиостанция 14 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1991 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Frost & Sullivan 101 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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