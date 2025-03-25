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РТИТС РТ-Инвест Транспортные Систем

СОБЫТИЯ

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25.03.2025 Система взимания платы «Платон» будет работать стабильнее даже при большой нагрузке

является критически важным узлом цифровой инфраструктуры компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), являющейся оператором системы взимания платы «Платон». Он обеспечит высокую производи
27.09.2024 IVA Technologies и «РТ-Инвест Транспортные Системы» договорились о партнерстве

российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и «РТ-Инвест Транспортные Системы» («РТИТС»), компания-разработчик интеллектуальных транспортных систем федерального охвата, подпи
03.04.2024 «ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros

Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), оператор системы взимания платы «Платон», завершила внедрение российской платформы бю
18.10.2023 Разработчик системы «Платон» выбрал сервис кадрового ЭДО от HRlink

Проектная компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), специализирующаяся на разработках транспортных ИТ-систем, перешла на безбумажный кадр
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж

я системе «Платон». Об этом сообщает оператор «Платона», компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) на своем сайте. Внедрением системы в Индии займется РТИТС — компания уже подпис
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом

в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станет компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), известная как оператор «Платона» — системы сбора платы с грузовиков за ущерб, наносим
22.09.2015 Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС

ответствующий тендер Росавтодор объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и Правительство назначило оператором взимания платы с грузовиков «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), установив также финансирование проекта из бюджета на уровне p10,6 млрд ежегодно в течение 13 лет, сделав  «Платон»  одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России. В сен
20.08.2015 «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон»

Компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» (торговый знак Beeper) начинают совместную р
18.08.2015 Стартовала предварительная регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон»

Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» открыла предварительную регистрацию в системе взимания платы «Платон» для крупных корпоративных клиентов, в парке которых — более 300 транспортных средств массой
07.04.2015 Транспортные средства c массой более 12-тонн будут оснащены SIM-картами «МегаФона»

асчетов при взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения такими транспортными средствами. Контракт между компаниями «МегаФон» и «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператором системы взимания платы (СВП) заключен сроком на 12,5 лет, а его стоимость составляет i10 млрд. «Для «МегаФона» проект представляет стратегическую цен
20.03.2015 Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» приобрела у компании DataPro центр обработки данных (ЦОД) на


Публикаций - 68, упоминаний - 117

РТИТС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 41
Ростех - РТ-Инвест 58 36
ГЛОНАСС АО 278 22
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 22
Ростелеком 10948 19
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 12
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 9
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 8
Телематические системы 60 7
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 7
HTC Corporation 1512 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
МегаФон 10742 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
Глосав 17 4
Прогресс софт 9 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Код Безопасности 812 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 2
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 2
Ramax - Рамакс 138 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
DataPro - ДатаПро 99 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 2
Skytoll 2 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
9594 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 2
Acronis - Акронис 489 2
Крок - Croc 1964 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Царицын капитал 23 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Деловые Линии ГК 93 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 1
Level Group - Левел Груп 32 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
АСК 49 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 4 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 19
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РАС - Российский автотранспортный союз 2 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 48
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 14
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 5
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 54
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 32
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 24
Apple iPhone 6 4861 15
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Seldon.Basis 8 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 2
Код безопасности - Secret MDM 4 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Код Безопасности - vGate 89 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Яндекс.Маршрутизация 39 1
Ротенберг Игорь 37 33
Ротенберг Аркадий 52 32
Шипелов Андрей 23 19
Агафонов Вадим 13 12
Нащекин Алексей 118 10
Замков Антон 12 10
Советников Александр 10 10
Старовойт Роман 22 8
Иванов Олег 153 7
Скворцов Сергей 16 6
Путин Владимир 3454 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Носков Константин 241 4
Шилов Сергей 99 3
Нечаев Андрей 27 3
Абрамченко Виктория 18 3
Дитрих Евгений 15 3
Акимов Максим 192 3
Никифоров Николай 1138 3
Голов Андрей 53 2
Бесчастнов Андрей 2 2
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Богданчиков Сергей 9 2
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Фомичев Олег 139 1
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Солдатенков Сергей 162 1
Аксельрод Илья 18 1
Золотов Виктор 9 1
Паньков Борис 16 1
Никитин Андрей 64 1
Шатиров Георгий 10 1
Милашевский Игорь 21 1
Скоч Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - ЮФО - Севастополь 613 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Европа 24964 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
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Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Бекасово 10 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 10
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
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Нецифровая экономика - telegram-канал 43 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Ведомости 1466 2
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Юность - радиостанция 52 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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