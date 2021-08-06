Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТИТС
РТ-Инвест Транспортные Систем
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 138
РТИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Игорь 35 27
|Ротенберг Аркадий 42 23
|Шипелов Андрей 21 13
|Советников Александр 10 10
|Нащекин Алексей 111 9
|Замков Антон 7 7
|Иванов Олег 124 7
|Агафонов Вадим 13 7
|Скворцов Сергей 8 5
|Старовойт Роман 17 4
|Носков Константин 201 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Семенов Алексей 67 3
|Путин Владимир 1828 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Шилов Сергей 61 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Акимов Максим 167 3
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Дитрих Евгений 4 2
|Фурсенко Сергей 2 1
|Богданов Владимир 5 1
|Школов Евгений 1 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Говорун Олег 2 1
|Добронравов Олег 3 1
|Купча Дмитрий 2 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Колокольцев Владимир 8 1
|Аксерод Илья 1 1
|Федулов Андрей 1 1
|Волков Григорий 2 1
|Зорин Игорь 4 1
|Симакин Денис 6 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Мухаметшин Рафаэль 2 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
|Парахин Виктор 4 1
|CNews Analytics 1991 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Frost & Sullivan 101 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766198, в очереди разбора - 669884.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766198, в очереди разбора - 669884.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru