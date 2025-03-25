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РТИТС РТ-Инвест Транспортные Систем
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.03.2025
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Система взимания платы «Платон» будет работать стабильнее даже при большой нагрузке
является критически важным узлом цифровой инфраструктуры компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), являющейся оператором системы взимания платы «Платон». Он обеспечит высокую производи
|27.09.2024
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IVA Technologies и «РТ-Инвест Транспортные Системы» договорились о партнерстве
российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и «РТ-Инвест Транспортные Системы» («РТИТС»), компания-разработчик интеллектуальных транспортных систем федерального охвата, подпи
|03.04.2024
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«ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros
Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), оператор системы взимания платы «Платон», завершила внедрение российской платформы бю
|18.10.2023
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Разработчик системы «Платон» выбрал сервис кадрового ЭДО от HRlink
Проектная компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), специализирующаяся на разработках транспортных ИТ-систем, перешла на безбумажный кадр
|11.02.2019
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Систему «Платон» продали за рубеж
я системе «Платон». Об этом сообщает оператор «Платона», компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) на своем сайте. Внедрением системы в Индии займется РТИТС — компания уже подпис
|10.09.2018
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Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом
в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станет компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), известная как оператор «Платона» — системы сбора платы с грузовиков за ущерб, наносим
|22.09.2015
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Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС
ответствующий тендер Росавтодор объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и Правительство назначило оператором взимания платы с грузовиков «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), установив также финансирование проекта из бюджета на уровне p10,6 млрд ежегодно в течение 13 лет, сделав «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России. В сен
|20.08.2015
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«РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон»
Компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» (торговый знак Beeper) начинают совместную р
|18.08.2015
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Стартовала предварительная регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон»
Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» открыла предварительную регистрацию в системе взимания платы «Платон» для крупных корпоративных клиентов, в парке которых — более 300 транспортных средств массой
|07.04.2015
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Транспортные средства c массой более 12-тонн будут оснащены SIM-картами «МегаФона»
асчетов при взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения такими транспортными средствами. Контракт между компаниями «МегаФон» и «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператором системы взимания платы (СВП) заключен сроком на 12,5 лет, а его стоимость составляет i10 млрд. «Для «МегаФона» проект представляет стратегическую цен
|20.03.2015
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Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro
Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» приобрела у компании DataPro центр обработки данных (ЦОД) на
РТИТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Ротенберг Игорь 37 33
|Ротенберг Аркадий 52 32
|Шипелов Андрей 23 19
|Агафонов Вадим 13 12
|Нащекин Алексей 118 10
|Замков Антон 12 10
|Советников Александр 10 10
|Старовойт Роман 22 8
|Иванов Олег 153 7
|Скворцов Сергей 16 6
|Путин Владимир 3454 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Носков Константин 241 4
|Шилов Сергей 99 3
|Нечаев Андрей 27 3
|Абрамченко Виктория 18 3
|Дитрих Евгений 15 3
|Акимов Максим 192 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Голов Андрей 53 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Богданчиков Евгений 13 2
|Богданчиков Сергей 9 2
|Старюк Павел 2 2
|Кравцов Роман 89 1
|Усманов Алишер 311 1
|Борисов Юрий 122 1
|Костин Андрей 68 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Фомичев Олег 139 1
|Финк Дмитрий 20 1
|Солдатенков Сергей 162 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Золотов Виктор 9 1
|Паньков Борис 16 1
|Никитин Андрей 64 1
|Шатиров Георгий 10 1
|Милашевский Игорь 21 1
|Скоч Андрей 11 1
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