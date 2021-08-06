Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 3

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3

Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 3

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 3

Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 3

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Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 4