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Ростех НПФ Первый промышленный альянс НПФ Негосударственный пенсионный фонд
АО «НПФ «Ростех» работает на рынке пенсионных услуг. Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц участников в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений и членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.
СОБЫТИЯ
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Ростех НПФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ващенков Константин 24 1
|Эрмансон Николай 1 1
|Мосесян Ашот 3 1
|Фомичев Олег 139 1
|Беляев Алексей 37 1
|Старовойт Роман 22 1
|Шабанин Игорь 11 1
|Кураш Антон 32 1
|Антонова Наталья 2 1
|Иванова Светлана 27 1
|Борзова Ольга 3 1
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