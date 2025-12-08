Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186729
ИКТ 14475
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26478
Персоны 80489
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Борзова Ольга


СОБЫТИЯ


08.12.2025 «РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 1
16.06.2005 Минобрнауки: школьное образование пора менять 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Борзова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Oracle Corporation 6867 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
ХИ-квадрат 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2477 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3527 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1467 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12371 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8165 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23142 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1597 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73130 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2272 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 860 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1509 1
Google Forms - Google Формы 77 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 11 1
Беляев Алексей 34 1
Ващенков Константин 9 1
Эрмансон Николай 1 1
Фурсенко Андрей 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15106 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6235 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5315 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31880 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10736 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Образование в России 2558 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1157 1
Экзамены 482 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9668 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10285 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405676, в очереди разбора - 733244.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще