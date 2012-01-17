ГИБДД Мурманской области перейдет на Cognitive Forms Компания Cognitive Technologies заключила соглашение c УГИБДД УМВД России по Мурманской области о поставке лицензий системы Cognitive Forms в рамках проекта по созданию системы автоматизированной обработки постановлений по делу об административном правонарушении. УГИБДД УМВД России по Мурманской области было создано в 1999 г.

Cognitive Forms автоматизировала ввод анкет в общественной организации «Безопасное Отечество» Компания Cognitive Technologies сообщила о том, что с помощью системы Cognitive Forms автоматизирован ввод анкет на вступление в члены Межрегиональной общественной организации содействия защите прав граждан и безопасности общества «Безопасное Отечество». Общественная орган

Система Cognitive Forms обеспечила подготовительный этап проведения годового собрания акционеров «Газпрома» Компания Cognitive Technologies сообщила о том, что система Cognitive Forms была традиционно использована при подготовке проведения общего годового собрания компании «Газпром». На сегодня «Газпром» — это крупное российское акционерное общество, в котором правом г

Система Cognitive Forms интегрирована в российскую систему биопаспортов Компания Cognitive Technologies объявила о внедрении технологии Cognitive Forms в государственную автоматизированную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (биопаспортов). Проект был реализован совместно с разработчи

Oracle предлагает унифицированную платформу для сканирования и оцифровки изображений Корпорация Oracle выпустила продукты Oracle Imaging and Process Management 11g и Oracle Forms Recognition, продолжая оптимизировать комплекс программного обеспечения для управления контентом. Оба продукта являются компонентами семейства Oracle Fusion Middleware и входят в состав с

«Липецккомбанк» закупил дополнительные лицензии Cognitive Forms Bank Компания Cognitive Technologies сообщила о заключении соглашения с «Липецккомбанком» на поставку дополнительного пакета лицензий программного продукта Cognitive Forms Bank. Сотрудничество Cognitive Technologies и «Липецккомбанка» длится уже более двух лет. Система Cognitive Forms Bank была внедрена в банке с целью ускорения обработки банковских

В ГИБДД Барнаула автоматизирован ввод штрафов с помощью Cognitive Forms Компания Cognitive Technologies объявила о завершении проекта по внедрению системы массового ввода документов Cognitive Forms в ГИБДД г. Барнаул. Установленный программный комплекс обрабатывает до 20 тыс. страниц в месяц. Поставку системы выполнил партнер Cognitive Technologies в Алтайском крае — «АвтоИнфо». Сот

«Натали Турс» внедряет систему массового ввода форм Cognitive Forms Компания Cognitive Technologies объявила о начале опытной эксплуатации системы для массового ввода документов Cognitive Forms в компании «Натали Турс». Целью проекта является автоматизация процесса обработки анкет, предназначенных для исследования мнения потребителей о качестве предоставляемых услуг. Планируется

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора внедряет Cognitive Forms Компания Cognitive Technologies приступила к внедрению системы массового ввода документов Cognitive Forms во ФГУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ Роспотребнадзора). Ожидается, что устанавливаемый программный комплекс позволит обрабатывать св

«Фудменеджмент» внедряет Cognitive Forms В компании «Фудменеджмент» началось внедрение системы массового ввода типовых форм документов Cognitive Forms, разработанной компанией Cognitive Technologies. Мощность устанавливаемого комплекса позволит обрабатывать до 20 тыс. страниц ежемесячно. Компания «Фудменеджмент» занимается логистикой сн

«Новый регистратор» внедрил Cognitive Forms В компании «Новый регистратор» завершилось внедрение системы массовой обработки типовых документов Cognitive Forms, разработанной компанией Cognitive Technologies. Мощность установленного комплекса позволяет обрабатывать до 10000 страниц в день. Деятельность «Нового регистратора» связана с организацие

НАКФФ автоматизировала обработку документов с помощью Cognitive Forms Network Компания «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» (НАКФФ) внедрила в свою информационную систему программный комплекс Cognitive Forms Network, который предназначен для массового ввода и обработки заявок на тестирование биоматериалов. Как отмечается, число заявок на проведение исследований пациентов (общеклинические иссл

«Астор готовый магазин» внедрили в бутике «Forms» Компания Soft-Market внедрила систему «Астор Готовый Магазин 4.0» в петербургском бутике «Forms», специализирующемся на продаже французской одежды одноимённой марки для беременных. Цель автоматизации — учет продаж товаров, внедрение гибкой дисконтной политики, предотвращение зл

Северо-Западный банк внедряет Cognitive Forms адный банк Сбербанка России. Процессинговым центром Северо-Западного банка Сбербанка России были протестированы несколько систем обработки документов, в результате чего была выбрана система Cognitive Forms от Cognitive Technologies. Система Cognitive Forms обеспечивает автоматический ввод заявлений клиентов на получение международной дебетовой карты Maestro. Она позволяет автоматизир

Cognitive выпустила новые решения для банков Компания Cognitive Technologies выпустила новые решения для банковского сектора — «Cognitive Forms: Пластиковая карта» и «Cognitive Forms: Экспресс-кредит». Решения позволяют автоматизировать процесс обработки заполненных от руки анкет, необходимых для выдачи кредита или оформле

В "Ингосстрахе" внедрена система "Cognitive Forms Автострахование" нфраструктурой, и поэтому одним из основных требований к системе была ее способность интегрироваться с корпоративной информационной системой компании. В рамках тендера основную конкуренцию «Cognitive Forms Автострахование» составила система ABBYY FormReader. В конечном итоге, выбор был остановлен на системе «Cognitive Forms Автострахование» компании Cognitive Technologies, поскольку

Cognitive Technologies представила систему потокового ввода платежных документов Компания Cognitive Technologies представила новую систему потокового ввода банковских платежных документов "Cognitive Forms: Ввод Платежных Документов" (ВПД), позволяющую автоматически обрабатывать в едином потоке основных типов банковских платежных документов (платежных поручений, платежных требований и инкас

Система Cognitive Forms от Cognitive Technologies прошла аттестацию в Сбербанке России По сообщению компании Cognitive Technologies система "Cognitive Forms: ввод платежных поручений", разрабатываемая в рамках этой компании, прошла аттестацию в Сбербанке России. Решение об этом было принято Аттестационной комиссией Сбербанка после проведения

Cognitive Technologies представила новую версию системы обработки стандартных форм документов Cognitive Forms Компания Cognitive Technologies представила новую версию системы обработки стандартных форм документов Cognitive Forms в составе программно-аппаратного комплекса по вводу и обработке больших объемов информации на базе сканеров Fujitsu, поставляемых компанией "Пирит". Стандартные формы (страховые, пенсионн

Cognitive Technologies и NeuHaus Group представили на "Комтек 2001" решение по вводу и обработке больших объемов информации - сканеры Fujitsu и новую версию Cognitive Forms тавке "Комтек 2001" законченное решение по вводу и обработке больших объемов информации: новые высокопроизводительные сканеры Fujitsu и новую версию системы массового ввода стандартных форм Cognitive Forms. Стандартные формы (страховые, пенсионные и статистические анкеты, таможенные и налоговые декларации, платежные поручения и т.д.) используются, главным образом в организациях, связанных с