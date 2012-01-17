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Google Forms Google Формы


УПОМИНАНИЯ


17.01.2012 ГИБДД Мурманской области перейдет на Cognitive Forms

Компания Cognitive Technologies заключила соглашение c УГИБДД УМВД России по Мурманской области о поставке лицензий системы Cognitive Forms в рамках проекта по созданию системы автоматизированной обработки постановлений по делу об административном правонарушении. УГИБДД УМВД России по Мурманской области было создано в 1999 г.
12.10.2011 Cognitive Forms автоматизировала ввод анкет в общественной организации «Безопасное Отечество»

Компания Cognitive Technologies сообщила о том, что с помощью системы Cognitive Forms автоматизирован ввод анкет на вступление в члены Межрегиональной общественной организации содействия защите прав граждан и безопасности общества «Безопасное Отечество». Общественная орган
28.07.2010 Система Cognitive Forms обеспечила подготовительный этап проведения годового собрания акционеров «Газпрома»

Компания Cognitive Technologies сообщила о том, что система Cognitive Forms была традиционно использована при подготовке проведения общего годового собрания компании «Газпром». На сегодня «Газпром» — это крупное российское акционерное общество, в котором правом г
17.05.2010 Система Cognitive Forms интегрирована в российскую систему биопаспортов

Компания Cognitive Technologies объявила о внедрении технологии Cognitive Forms в государственную автоматизированную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (биопаспортов). Проект был реализован совместно с разработчи
24.03.2010 Oracle предлагает унифицированную платформу для сканирования и оцифровки изображений

Корпорация Oracle выпустила продукты Oracle Imaging and Process Management 11g и Oracle Forms Recognition, продолжая оптимизировать комплекс программного обеспечения для управления контентом. Оба продукта являются компонентами семейства Oracle Fusion Middleware и входят в состав с
14.01.2010 «Липецккомбанк» закупил дополнительные лицензии Cognitive Forms Bank

Компания Cognitive Technologies сообщила о заключении соглашения с «Липецккомбанком» на поставку дополнительного пакета лицензий программного продукта Cognitive Forms Bank. Сотрудничество Cognitive Technologies и «Липецккомбанка» длится уже более двух лет. Система Cognitive Forms Bank была внедрена в банке с целью ускорения обработки банковских

24.11.2009 В ГИБДД Барнаула автоматизирован ввод штрафов с помощью Cognitive Forms

Компания Cognitive Technologies объявила о завершении проекта по внедрению системы массового ввода документов Cognitive Forms в ГИБДД г. Барнаул. Установленный программный комплекс обрабатывает до 20 тыс. страниц в месяц. Поставку системы выполнил партнер Cognitive Technologies в Алтайском крае — «АвтоИнфо». Сот
06.10.2009 «Натали Турс» внедряет систему массового ввода форм Cognitive Forms

Компания Cognitive Technologies объявила о начале опытной эксплуатации системы для массового ввода документов Cognitive Forms в компании «Натали Турс». Целью проекта является автоматизация процесса обработки анкет, предназначенных для исследования мнения потребителей о качестве предоставляемых услуг. Планируется
25.08.2009 Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора внедряет Cognitive Forms

Компания Cognitive Technologies приступила к внедрению системы массового ввода документов Cognitive Forms во ФГУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ Роспотребнадзора). Ожидается, что устанавливаемый программный комплекс позволит обрабатывать св
29.07.2009 «Фудменеджмент» внедряет Cognitive Forms

В компании «Фудменеджмент» началось внедрение системы массового ввода типовых форм документов Cognitive Forms, разработанной компанией Cognitive Technologies. Мощность устанавливаемого комплекса позволит обрабатывать до 20 тыс. страниц ежемесячно. Компания «Фудменеджмент» занимается логистикой сн
28.04.2009 «Новый регистратор» внедрил Cognitive Forms

В компании «Новый регистратор» завершилось внедрение системы массовой обработки типовых документов Cognitive Forms, разработанной компанией Cognitive Technologies. Мощность установленного комплекса позволяет обрабатывать до 10000 страниц в день. Деятельность «Нового регистратора» связана с организацие
09.04.2009 НАКФФ автоматизировала обработку документов с помощью Cognitive Forms Network

Компания «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» (НАКФФ) внедрила в свою информационную систему программный комплекс Cognitive Forms Network, который предназначен для массового ввода и обработки заявок на тестирование биоматериалов. Как отмечается, число заявок на проведение исследований пациентов (общеклинические иссл
15.03.2007 «Астор готовый магазин» внедрили в бутике «Forms»

Компания Soft-Market внедрила систему «Астор Готовый Магазин 4.0» в петербургском бутике «Forms», специализирующемся на продаже французской одежды одноимённой марки для беременных. Цель автоматизации — учет продаж товаров, внедрение гибкой дисконтной политики, предотвращение зл
08.04.2005 Северо-Западный банк внедряет Cognitive Forms

адный банк Сбербанка России. Процессинговым центром Северо-Западного банка Сбербанка России были протестированы несколько систем обработки документов, в результате чего была выбрана система Cognitive Forms от Cognitive Technologies. Система Cognitive Forms обеспечивает автоматический ввод заявлений клиентов на получение международной дебетовой карты Maestro. Она позволяет автоматизир
29.10.2004 Cognitive выпустила новые решения для банков

Компания Cognitive Technologies выпустила новые решения для банковского сектора — «Cognitive Forms: Пластиковая карта» и «Cognitive Forms: Экспресс-кредит». Решения позволяют автоматизировать процесс обработки заполненных от руки анкет, необходимых для выдачи кредита или оформле
05.04.2004 В "Ингосстрахе" внедрена система "Cognitive Forms Автострахование"

нфраструктурой, и поэтому одним из основных требований к системе была ее способность интегрироваться с корпоративной информационной системой компании. В рамках тендера основную конкуренцию «Cognitive Forms Автострахование» составила система ABBYY FormReader. В конечном итоге, выбор был остановлен на системе «Cognitive Forms Автострахование» компании Cognitive Technologies, поскольку

11.06.2003 Cognitive Technologies представила систему потокового ввода платежных документов

Компания Cognitive Technologies представила новую систему потокового ввода банковских платежных документов "Cognitive Forms: Ввод Платежных Документов" (ВПД), позволяющую автоматически обрабатывать в едином потоке основных типов банковских платежных документов (платежных поручений, платежных требований и инкас
26.09.2002 Система Cognitive Forms от Cognitive Technologies прошла аттестацию в Сбербанке России

По сообщению компании Cognitive Technologies система "Cognitive Forms: ввод платежных поручений", разрабатываемая в рамках этой компании, прошла аттестацию в Сбербанке России. Решение об этом было принято Аттестационной комиссией Сбербанка после проведения

27.04.2002 Cognitive Technologies представила новую версию системы обработки стандартных форм документов Cognitive Forms

Компания Cognitive Technologies представила новую версию системы обработки стандартных форм документов Cognitive Forms в составе программно-аппаратного комплекса по вводу и обработке больших объемов информации на базе сканеров Fujitsu, поставляемых компанией "Пирит". Стандартные формы (страховые, пенсионн
27.04.2001 Cognitive Technologies и NeuHaus Group представили на "Комтек 2001" решение по вводу и обработке больших объемов информации - сканеры Fujitsu и новую версию Cognitive Forms

тавке "Комтек 2001" законченное решение по вводу и обработке больших объемов информации: новые высокопроизводительные сканеры Fujitsu и новую версию системы массового ввода стандартных форм Cognitive Forms. Стандартные формы (страховые, пенсионные и статистические анкеты, таможенные и налоговые декларации, платежные поручения и т.д.) используются, главным образом в организациях, связанных с
26.02.2001 Lexmark представила серию принтеров Forms Printer 2400

Представительство компании Lexmark International в России и странах СНГ распространила информацию о выходе на рынок четырех новых матричных принтеров для печати на бланках. Серия принтеров Lexmark Forms Printer 2400 включает в себя четыре усовершенствованных 9- и 24-игольчатых матричных принтера для печати бланков и других деловых документов. Эти принтеры обладают высокой производительно

Публикаций - 64, упоминаний - 65

Google Forms и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 24
8616 12
Microsoft Corporation 24973 9
Oracle Corporation 6783 8
Google LLC 12033 7
IBM - International Business Machines Corp 9490 5
Yandex - Яндекс 7942 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 3
SAP SE 5358 3
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Nintex 13 2
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Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1523 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5095 1
Amazon Inc - Amazon.com 3075 1
Apple Inc 12346 1
Ростелеком 10057 1
Citrix Systems 827 1
Dropbox 504 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
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Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Monday.com 1 1
Астор ВЦ 110 1
Atari 154 1
AMD - Advanced Micro Devices 4354 1
Intel Corporation 12365 1
Telegram Group 2322 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Samsung Electronics 10425 1
Dell EMC 5055 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 17 1
Thoma Bravo - Anaplan 71 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 436 1
Comindware - Колловэар 164 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 244 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 8
Газпром ПАО 1378 4
ГПБ - Газпромбанк 1126 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 2
Лента - Сеть розничной торговли 2190 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 306 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 135 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
ВкусВилл - Избёнка 165 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2570 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
OR Group - Обувь России 29 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Ингосстрах СПАО 440 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 910 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 531 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 1
Инвитро - Invitro 71 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 170 1
Лента - Утконос 178 1
МКБ - Московский кредитный банк 597 1
Спортмастер - Sportmaster 183 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 192 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2068 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1426 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 380 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5628 2
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Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5123 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3389 1
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МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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