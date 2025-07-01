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Пустарнаков Роман


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: жесткий контроль за ИИ в госсекторе требует переосмысления подхода к информационной безопасности 1
04.12.2024 «Газинформсервис» и ЮУрГУ подписали договор о сотрудничестве 1
24.10.2024 «Газинформсервис» и ICL зарегистрировали совместный продукт в реестре Минцифры 1
Мы должны быть независимы в технологическом плане, однако закрытые рынки в этом не помогут 1
19.09.2024 Компания «Газпром инвест» перенесла СЭД на отечественную СУБД 1
01.08.2024 Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой 1
25.07.2024 «Газинформсервис» и СПбГУТ создадут лабораторию кибербеза 2
09.07.2024 Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов 1
08.07.2024 «Газинформсервис» и Identity Blitz заключили соглашение о партнерстве 1
14.05.2024 «Газинформсервис» и «САФИБ» представили импортонезависимое ИТ-решение 1
18.03.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости серверного оборудования ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
14.03.2024 «Газинформсервис» и «ИТ-Контур» объявили о совместимости своих ИТ-решений 1
21.02.2024 «СИЛА Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости продуктов ПО SILA Union и СУБД Jatoba 1
13.02.2024 «Сила Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости Sila Union и Jatoba 1
05.02.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости клиентских устройств ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
29.01.2024 Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы 1
17.01.2024 Security Vision и «Газинформсервис» объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности 1
Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: Мы не нашли подходящую СУБД у вендоров, поэтому сами стали вендором 1
20.12.2023 Подтверждена работоспособность продуктов «БОСС» на СУБД Jatoba 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
31.10.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр» 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
14.12.2022 Mont стала дистрибьютором «Газинформсервиса» 1
12.12.2022 Совместное решение компаний «Аквариус» и «Газинформсервис» для доверенной загрузки получило сертификат совместимости 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
01.08.2022 Netwell стала дистрибьютором «Газинформсервиса» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 47

Пустарнаков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 326 45
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1026 18
8543 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 17
ММК Информсервис 53 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 184 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 564 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 60 16
Т1 Иннотех 186 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 16
Oracle Corporation 6766 7
Microsoft Corporation 24909 6
SAP SE 5347 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 4
IBM - International Business Machines Corp 9481 4
ICL ГК 415 4
Softline - Софтлайн 3025 3
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 30 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 106 3
ST - Системные технологии 66 3
UIPath 106 2
Ростелеком 10002 2
Telegram Group 2269 2
ИКС - Цитадель ГК 98 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 2
Broadcom - VMware 2411 2
Yandex - Яндекс 7855 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 2
Intel Corporation 12339 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1325 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 353 2
Adobe Systems 1562 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 428 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 916 2
MONT - МОНТ 158 2
Цифра ГК 2487 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 219 2
SILA Union - СИЛА Юнион 20 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7738 17
Лента - Сеть розничной торговли 2165 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 16
РЖД - Российские железные дороги 1947 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 528 16
ГПБ - Газпромбанк 1114 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 2
Почта России ПАО 2176 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 125 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 2
Северсталь ПАО - Severstal 510 2
Абсолют Банк 236 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Coca-Cola Company 256 1
УТЗ - Ротек АО 3 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1062 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2548 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1482 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 935 1
X5 Group - Перекрёсток 582 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 489 1
Ренессанс Страхование 165 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12168 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4477 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3440 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3247 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2996 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5604 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 326 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3372 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1424 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2761 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1416 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 344 1
Федеральное казначейство России 1823 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 159 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 151 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 753 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29441 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68977 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21144 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53679 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10655 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5819 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2285 20
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1361 17
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3019 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4325 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7165 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 256 16
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Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 811 16
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5584 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 13
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 10
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15460 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10799 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5575 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8161 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13956 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11482 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4141 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11585 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12993 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9733 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12928 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 6
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 16
НКТ - Р7-Офис 422 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Айсорс - Isource Inspector 22 16
Газинформсервис - Jatoba СУБД 79 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1830 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1362 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 59 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4766 5
Microsoft Windows 15988 4
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 26 4
Газинформсервис - Ankey IDM 32 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 3
Linux OS 10316 3
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 11 3
Газинформсервис - SafeERP 17 3
Microsoft Office 3838 2
Intel x86 - архитектура процессора 1918 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 880 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5502 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 895 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 260 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 353 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 542 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2127 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1088 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 11 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 955 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1023 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 261 1
Новые облачные технологии - МойОфис 827 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Microsoft Azure 1432 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 1
Александров Александр 83 16
Меденцев Константин 98 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Натрусов Артем 295 16
Шадаев Максут 1062 16
Феоктистов Вадим 36 16
Абакумов Евгений 206 16
Сотин Денис 216 16
Сергеев Сергей 143 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 72 16
Богданов Андрей 42 16
Свинцов Андрей 46 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Слесаренко Марина 23 16
Кубарев Алексей 55 16
Шойтов Александр 79 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 58 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 21 16
Тятюшев Максим 133 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 44 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Чаркин Евгений 299 15
Азизов Ирек 7 3
Кирьянова Александра 140 2
Панченко Иван 152 2
Труненков Сергей 35 2
Ложкин Руслан 34 2
Силкин Александр 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 150328 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52703 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44450 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17575 4
Европа 24426 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3067 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17974 3
Турция - Турецкая республика 2430 3
Украина 7685 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3124 2
Германия - Федеративная Республика 12803 2
Африка - Африканский регион 3525 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1052 2
Египет - Арабская Республика 1025 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2765 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1588 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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