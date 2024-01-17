Security Vision и «Газинформсервис» объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности

Security Vision и «Газинформсервис» подтвердили совместимость защищенной системы управления базами данных (СУБД) Jatoba и автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision в ходе всестороннего тестирования. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Успешная интеграция этих продуктов позволит заказчикам повысить эффективность и безопасность работы с данными, а также даст возможность реализовывать проекты по автоматизации процессов информационной безопасности с использованием отечественной СУБД из реестра российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, сертифицированной ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

Защищенная СУБД Jatoba является отечественной разработкой, предоставляющей пользователям возможность защиты данных: обфускацию хранимых процедур и функций, SQL Firewall, а также — возможность создания кластеров для отказоустойчивых, распределенных и высоконагруженных систем. Базируется на свободном программном обеспечении СУБД PostgreSQL.

Платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision — ИТ-платформа low code/no code, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ функций за счет: создания элементов саморегулирующихся программных средств с использованием математических методов для высвобождения человека от участия в рутинных операциях и процессах получения, преобразования, передачи и использования информации; использования алгоритмов и методов машинного обучения; использования алгоритмов предиктивной аналитики больших данных и когнитивного поиска информации.

«Компания «Газинформсервис» очень нравится нам по духу. Коллеги стараются вести работу по принципу неравнодушного отношения к делу, и мы видим, что это, действительно, дает свои плоды. Выходят новые линейки продуктов, непрерывно происходит совершенствование существующих, и, как следствие, появляется всё больше довольных клиентов, использующих решения. Когда коллеги предложили нам реализовать интеграцию решений, обсудив видимую ценность этого, мы сразу же согласились. Очень важно сейчас, чтобы российские компании объединялись и объединяли усилия с пользой для клиентов», — сказал коммерческий директор компании Security Vision Екатерина Черун.

«Обеспечение информационной безопасности остается одной из первостепенных задач для крупного бизнеса. Совместимость программного обеспечения дает возможность расширять спектр защиты. Мы рады предоставить пользователям ПО Security Vision такие важные функции, как безопасность и производительность, которые есть в нашей СУБД Jatoba», — сказал заместитель генерального директора – директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

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«Газинформсервис» — отечественный разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны. Компания специализируется на создании систем обеспечения информационной безопасности объектов и ИБ-систем для корпораций энергетической и транспортной отраслей, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора и телекоммуникационных компаний.

Security Vision — платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности, ИТ-платформа low code/no code, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ функций. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСБ и ФСТЭК. Сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4574 от 02.09.2022) и может быть использована в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса. Также сертифицирована Оперативно-аналитическим центром при Президенте Беларусии (сертификат BY/112 02.02. ТР027 036.01 00492 от 5.08.2022). Среди заказчиков — Сбербанк, Альфа-Банк, «Евраз», «Черкизово», ФСО России, Тинькофф банк, Газпромбанк, «Северсталь», МКБ, «Норникель», Совет Федерации, «Гознак», «Почта России», «Магнит» и многие др. государственные органы и коммерческие структуры. Резидент «Сколково».