Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД

Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД

СУБД Jatoba (Ятоба) — защищенная система управления базами данных (СУБД), имеющая кластерные решения по отказоустойчивости, производительности и обеспечивающая круглосуточную безопасную работу с данными.

 

Юрий Осипов, Менеджер по продукту Jatoba, Газинформсервис "Защита информации на уровне СУБД" Конференция CNews 08.07.2025 "СУБД: технологии, миграция и администрирование"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.12.2025 Подтверждена совместимолсть СУБД Jatoba с S3-хранилищем «Закрома.Хранение»

твердили технологическую совместимость объектного S3-хранилища «Закрома.Хранение» с защищённой СУБД Jatoba компании «Газинформсервис». Это партнёрство направлено на создание эффективного и безо
17.12.2025 СУБД Jatoba и Luxms BI подтвердили совместимость

Компании «Газинформсервис» и ООО «ЯСП» (входит в ГК Luxms) подтвердили корректность совместной работы кибербезопасной СУБД Jatoba и платформы бизнес-аналитики Luxms BI версии 11. По результатам выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Во время испытаний была п
27.11.2025 Подтверждена совместимость Innostage Privileged Access Management с отечественной СУБД Jatoba

ГК Innostage и компания «Газинформсервис» (разработчик системы управления базами данных Jatoba) объявили о завершении испытаний, по итогам которых подтверждена корректность совместн
26.11.2025 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA полностью совместим с российской СУБД Jatoba

ствия корпоративного центра сертификации SafeTech CA с российской системой управления базами данных Jatoba. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». SafeTech CA — корпоративный ц
Как СУБД Jatoba прошла путь от узкоспециализированного продукта до игрока общего рынка

Как СУБД Jatoba прошла путь от узкоспециализированного продукта до игрока общего рынка СУБД Jatoba<
18.11.2025 Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba. Новые версии — 6.10.1, 5.14.1 и 4.19.1 — включают ряд существенных улучшений, которые
30.10.2025 «МБК Лаб» и «Газинформсервис» представили комплекс решений для корпоративной почты TEGIS

азинформсервис» объявили о технологической коллаборации и представили комплекс решений TEGIS — инфраструктурную связку российского почтового сервера TEGU Enterprise и системы управления базами данных Jatoba. Комплекс предназначен для построения масштабируемой, безопасной и полностью импортонезависимой корпоративной почты. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб». В составе комплекса T
22.10.2025 ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba представили комплексное решение для импортозамещения корпоративных систем

Газинформсервис» объявляют о выпуске на рынок совместного решения, объединяющего ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba. Новая разработка направлена на обеспечение информационной безопасности и импортозамещ
08.10.2025 DeepMail Server полностью совместим с СУБД Jatoba

Компании «Газинформсервис» и «Иридиум» завершили тестирование совместимости почтового сервера DeepMail Server с российской системой управления базами данных Jatoba. В ходе комплексных испытаний подтверждена полная работоспособность совместного решения на следующих версиях программного обеспечения: СУБД Jatoba версий 5.x и 6.x; DeepMail Serve
Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: Мы не нашли подходящую СУБД у вендоров, поэтому сами стали вендором

ботчики претендуют на место ушедшей Oracle, а бизнес стоит перед непростым выбором. «Газинформсервис» несколько лет назад встал перед таким же выбором – и в итоге начал разрабатывать собственную СУБД Jatoba. О том, чем интересно это решение, рассказывает заместитель генерального директора «Газинформсервис» Роман Пустарнаков. 27.12.2023 CNews: Вы представили СУБД Jatoba в 2019 году. Р
14.08.2025 «Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba: маскирование, автономные транзакции и ИИ для безопасности данных

«Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba до версии 6.9.1 (также обновлены версии 4.18.1, 5.13.1). Улучшения направлены на повыш
24.07.2025 Данные решений Dozor, webProxy и inRights защищены СУБД Jatoba

«Газинформсервис» и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, расширяют технологическое партнерство. Компании интегрировали систему управления базами данных (СУБД) Jatoba с DLP-платформой Solar Dozor, SWG-системой Solar webProxy и IdM-платформой inRights. Совместимость решений «Солара» и СУБД Jatoba повышает защиту данных и процессов управления дос
15.07.2025 Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города

Санкт-Петербург укрепляет кибербезопасность в сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью новой системы управления базами данных (СУБД) Jatoba компании «Газинформсервис». Это решение обеспечит хранение и обработку данных, критически важных для работы ГИС ЖКХ — государственной информационной системы, предназначенной для автомати
10.07.2025 Корпоративный портал «Инкоманд» под защитой СУБД Jatoba

Компании «Газинформсервис» и «ЕМДЕВ» подтвердили корректность совместной работы СУБД Jatoba версии 6.8.1 (ООО «Газинформсервис») и программного обеспечения «Корпоративный портал Инкоманд» (Incomand) версии 7.3.5.1 (ООО «ЕМДЕВ»). На основании совместных испытаний выдан сертифика
05.06.2025 Герметичный контур для документооборота: базы Directum под защитой Jatoba

итогам испытаний, проведенных специалистами обеих организаций, выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Система управления базами данных (СУБД) Jatoba версии 6.х.х разработана компанией «Газинформсервис», которая специализируется на обеспечении информационной безопасности. СУБД обладает функциями защищенности, включая отказоустойчивые

16.05.2025 СУБД Jatoba и zVirt: синергия технологий в 31 проекте за 2024 год

аций стартовала интеграция платформы виртуализации zVirt редакции zVirt Max с внедренной в нее СУБД Jatoba. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Среди заказчиков, выбравших z
23.04.2025 СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний

Компании «Газинформсервис» и «Индид» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость системы управления базами данных Jatoba версии 6.4.1 и решения для управления привилегированным доступом Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) версии 3.0. Интеграция этих продуктов обеспечивает организациям комплексную
07.04.2025 Российский биллинг на платформе «айФлекс» под защитой СУБД Jatoba

Компании «айФлекс» и «Газинформсервис» завершили комплекс испытаний, подтвердив совместную работу биллинговой платформы с СУБД Jatoba. Решение призвано обеспечить защиту конфиденциальных данных, утечка которых может привести к серьезным последствиям для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформс
20.03.2025 СУБД Jatoba обеспечивает хранение данных в проекте «Эскулап КИ»

Решение компании «Газинформсервис» — СУБД Jatoba — выбрано в качестве системы управления базами данных в совместном проекте отечественного разработчика «ИТ-Контур» и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла,

19.03.2025 Подтверждена совместимость Jatoba и BarsUp.Access Manager

Российские компании «Газинформсервис» и «БАРС Груп» завершили тестирование, которое подтвердило полную совместимость системы управления базами данных Jatoba (версия 6.4.1) и системы управления доступом BarsUp.Access Manager (версия 1.2.35). Это решение особенно актуально для государственных учреждений, финансовых организаций и предприятий, р
04.03.2025 Подтверждена совместимость Jatoba 5 и «Кибер Протего 10»

Газинформсервис» и «Киберпротект» подтвердили совместимость системы управления базами данных (СУБД) Jatoba версии 5 и системы защиты от утечки данных «Кибер Протего» версии 10. На основании сов
25.02.2025 Совместимость Jatoba и «Кибер Бэкап» подтверждена совместными испытаниями

Компании «Газинформсервис» и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап». Продукты корректно работают «в связке»
18.02.2025 Вышло новое поколение СУБД Jatoba 6.6.1

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba до версии 6.6.1. Обновление предлагает пользователям ряд преимуществ, обеспечивающих п
23.01.2025 Обновленные версии Jatoba сертифицированы ФСТЭК по четвертому уровню доверия

СУБД Jatoba версий 4.13.2 и 5.8 сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это позволяет использовать их на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, что делает их
27.11.2024 Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP

Российские разработчики программного обеспечения «Газинформсервис» и Naumen подтвердили совместимость СУБД Jatoba и low-code-платформы Naumen Service Management Platform. Тестирование показало, что решения взаимодействуют корректно. Результаты тестирования совместимости позволят компаниям, использую
21.11.2024 Вышло обновление СУБД Jatoba до версии 6.4.1

Вышло обновление СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» до версии 6.4.1. Новая версия предлагает пользователям ряд

19.11.2024 Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими

Компании «Газинформсервис» и «МСофт» завершили технические испытания, которые подтвердили корректность совместной работы СУБД Jatoba с программным обеспечением MFlash версии 8. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Совместимость Jatoba с MFlash была подтверждена в ходе совместных испы
18.11.2024 Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость

Компании «Газинформсервис» и «Стахановец» завершили серию технических испытаний на совместимость СУБД Jatoba и системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец». Специалисты провели всесторонние испытания, которые подтвердили корректность совместной работы ПО. Результат зафик
14.11.2024 Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур

Разработка отечественной компании «Газинформсервис» — защищенная система управления базами данных (СУБД) Jatoba — интегрирована с программной платформой видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise. Это открывает новые возможности для организации безопасной и надежной видеокоммуникации в государс
30.10.2024 Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise

Компании «Газинформсервис» и «Лаборатория МБК» подтвердили совместимость своих разработок — СУБД Jatoba и почтового сервера TEGU Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Jatoba — это СУБД, предназначенная для работы в различных сферах, включая бан
17.09.2024 ЕЦУ Dallas Lock полностью совместим с СУБД Jatoba

и «Газинформсервис», системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации, подтвердили корректность совместной работы единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock и СУБД Jatoba. СУБД Jatoba — это ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Обеспечивает многопользовательский доступ к расположенным в ней данным с разным уровн
29.08.2024 Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba

» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили совместимость системы Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba в ходе совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». S
26.08.2024 Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux

«Лаборатория Касперского» продолжают тесное сотрудничество в области кибербезопасности. Специалистами успешно завершена серия испытаний на совместимость функционирования сертифицированной версии СУБД Jatoba 4.9 с Kaspersky Security Center Linux 15.1. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД Jatoba – это современная система управления базами данных, разработанная О
12.08.2024 Новые возможности СУБД Jatoba – улучшены функции безопасности, удобства и функциональности

Обновление СУБД Jatoba до версии 5.7.1 предлагает для пользователей и потенциальных клиентов ряд улучшений, направленных на повышение функциональности, безопасности и удобства использования. Об этом CNews сооб
23.07.2024 Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных

копирование и быстрое восстановление данных в случае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной
14.03.2024 «Газинформсервис» и «ИТ-Контур» объявили о совместимости своих ИТ-решений

Компании «Газинформсервис» и «ИТ-Контур» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и АРС («Аналитическая Расчетная Система»). Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и АРС при соблюдении требований, указанн
21.02.2024 «СИЛА Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости продуктов ПО SILA Union и СУБД Jatoba

информсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: SILA Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители компании «СИЛА Юнион». Результаты тестовых испытаний подтвердили корректн
13.02.2024 «Сила Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости Sila Union и Jatoba

об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: Sila Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования ПО Sila Union и СУБД Ja
29.01.2024 Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы

Компании ООО «Газинформсервис» и ООО «ПИКС Роботикс» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и PIX BI. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Компании-партнеры провели серию успешных испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и PIX BI.

20.12.2023 Подтверждена работоспособность продуктов «БОСС» на СУБД Jatoba

Российские компании SL Soft и «Газинформсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: полнофункциональных решений для управления персоналом «БОСС» и СУБД Jatoba, предназначенной для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность

Газинформсервис - ГИС 431 81
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 15
Oracle Corporation 6905 11
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 287 10
9118 8
Ред Софт - Red Soft 1058 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 507 7
Microsoft Corporation 25342 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 352 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 989 5
АйТи Бастион - IT Bastion 136 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 4
SAP SE 5466 4
Yandex - Яндекс 8623 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14662 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1183 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 257 4
Diasoft - Диасофт 1058 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 430 4
TrueConf - ТруКонф 433 4
МБК лаб - Лаборатория МБК 31 3
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 281 3
ИАС Диджитал 7 3
Broadcom - VMware 2512 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 3
Directum - Директум 1185 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 804 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 191 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 493 3
АйТи 1440 3
R-Vision - Р-Вижн 223 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 664 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 348 3
Google LLC 12351 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 115 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 87 2
SILA Union - СИЛА Юнион 20 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 5
Газпром ПАО 1427 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 3
ГПБ - Газпромбанк 1191 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 3
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
Polylog - Агентство Полилог 22 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 2
Кофемания 74 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 2
Альфа-Банк 1891 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 580 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 2
Uber 342 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Газпромсервис 1 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 56 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 334 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Роснефть - РН-Саратовский НПЗ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод - СНПЗ - Крекинг 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
EPSI HighAdvance 1 1
Акрон Холдинг - Akron Holding 8 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 35 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1110 1
Почта России ПАО 2269 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5062 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3423 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 161 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 23 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2973 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1365 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Linux Foundation 189 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12431 96
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7673 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8217 18
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4599 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7123 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18840 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6712 15
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 917 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8809 13
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2888 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2531 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14931 11
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 166 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10156 11
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2681 11
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 989 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12091 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4804 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13677 8
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1379 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12370 8
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 668 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2428 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7685 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4528 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 41
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 886 24
Linux OS 11037 24
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 84 14
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1378 12
Microsoft Windows 16446 11
Газинформсервис - Ankey IDM 37 8
Газинформсервис - SafeERP 22 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5210 8
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 192 7
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 27 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 351 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 93 7
Новые облачные технологии - МойОфис 911 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1128 6
Киберпротект - Кибер Бэкап 159 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 164 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 5
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 18 4
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 192 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 954 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 420 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1275 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2460 4
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 3
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 31 3
Yandex Database - YDB 44 3
Linux - Debian GNU 542 3
Бизнес Технологии - Global-ERP 87 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 430 3
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 15 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 3
Газинформсервис - Litoria Desktop 11 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 587 3
Газинформсервис - BAS SimuStrike 6 3
Осипов Юрий 64 27
Пустарнаков Роман 52 14
Крючков Андрей 36 4
Семенчук Константин 4 4
Белей Алексей 5 4
Титлинов Иван 4 4
Панченко Иван 181 4
Кирьянова Александра 160 3
Урусов Виктор 151 3
Кальметов Игорь 24 3
Аникин Дмитрий 65 3
Шадаев Максут 1160 3
Нестеров Алексей 172 3
Макаров Андрей 25 2
Пустарнаков Валерий 6 2
Вахонин Сергей 24 2
Логинов Станислав 40 2
Закоржевский Вячеслав 78 2
Ермаков Иван 30 2
Кубарев Алексей 59 2
Агеев Денис 38 2
Родин Константин 32 2
Трандин Сергей 104 2
Ларин Андрей 23 2
Глухов Иван 30 2
Семенов Михаил 27 2
Масляный Константин 20 2
Богатырева Людмила 22 2
Самойленко Дмитрий 17 2
Богдашов Валерий 27 2
Бориславский Даниил 25 2
Лазуков Станислав 48 2
Пирогова Ирина 31 2
Закурдаев Игорь 6 2
Геллерман Михаил 57 2
Давиденко Алексей 16 2
Анпилов Антон 20 2
Силкин Александр 3 2
Желтухин Вадим 67 2
Патракова Анжела 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 158624 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3001 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1015 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 458 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 2
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 1
Киргизия - Бишкек 137 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2446 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Израиль 2791 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Россия - СФО - Новосибирск 4710 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 1
Китай - Тайвань 4149 1
Украина 7818 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 489 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1680 1
Россия - УФО - Тюменская область 1295 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1258 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 34
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3244 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 21
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1809 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2593 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 6
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 306 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3267 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 5
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 880 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1203 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4922 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6387 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9713 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3406 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 456 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 3
Аудит - аудиторский услуги 3120 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2313 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2569 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2803 3
Экономический эффект 1216 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 2
DB-Engines 7 1
TAdviser - Центр выбора технологий 433 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
CNews Инновация года - награда 134 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 7 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
Микроинформ 35 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 449 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 267 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
CNews AWARDS - награда 556 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
