Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД

Подтверждена совместимолсть СУБД Jatoba с S3-хранилищем «Закрома.Хранение» твердили технологическую совместимость объектного S3-хранилища «Закрома.Хранение» с защищённой СУБД Jatoba компании «Газинформсервис». Это партнёрство направлено на создание эффективного и безо

СУБД Jatoba и Luxms BI подтвердили совместимость Компании «Газинформсервис» и ООО «ЯСП» (входит в ГК Luxms) подтвердили корректность совместной работы кибербезопасной СУБД Jatoba и платформы бизнес-аналитики Luxms BI версии 11. По результатам выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Во время испытаний была п

Подтверждена совместимость Innostage Privileged Access Management с отечественной СУБД Jatoba ГК Innostage и компания «Газинформсервис» (разработчик системы управления базами данных Jatoba) объявили о завершении испытаний, по итогам которых подтверждена корректность совместн

Корпоративный центр сертификации SafeTech CA полностью совместим с российской СУБД Jatoba ствия корпоративного центра сертификации SafeTech CA с российской системой управления базами данных Jatoba. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». SafeTech CA — корпоративный ц

Как СУБД Jatoba прошла путь от узкоспециализированного продукта до игрока общего рынка Как СУБД Jatoba прошла путь от узкоспециализированного продукта до игрока общего рынка СУБД Jatoba<

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba. Новые версии — 6.10.1, 5.14.1 и 4.19.1 — включают ряд существенных улучшений, которые

«МБК Лаб» и «Газинформсервис» представили комплекс решений для корпоративной почты TEGIS азинформсервис» объявили о технологической коллаборации и представили комплекс решений TEGIS — инфраструктурную связку российского почтового сервера TEGU Enterprise и системы управления базами данных Jatoba. Комплекс предназначен для построения масштабируемой, безопасной и полностью импортонезависимой корпоративной почты. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб». В составе комплекса T

ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba представили комплексное решение для импортозамещения корпоративных систем Газинформсервис» объявляют о выпуске на рынок совместного решения, объединяющего ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba. Новая разработка направлена на обеспечение информационной безопасности и импортозамещ

DeepMail Server полностью совместим с СУБД Jatoba Компании «Газинформсервис» и «Иридиум» завершили тестирование совместимости почтового сервера DeepMail Server с российской системой управления базами данных Jatoba. В ходе комплексных испытаний подтверждена полная работоспособность совместного решения на следующих версиях программного обеспечения: СУБД Jatoba версий 5.x и 6.x; DeepMail Serve

Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: Мы не нашли подходящую СУБД у вендоров, поэтому сами стали вендором ботчики претендуют на место ушедшей Oracle, а бизнес стоит перед непростым выбором. «Газинформсервис» несколько лет назад встал перед таким же выбором – и в итоге начал разрабатывать собственную СУБД Jatoba. О том, чем интересно это решение, рассказывает заместитель генерального директора «Газинформсервис» Роман Пустарнаков. 27.12.2023 CNews: Вы представили СУБД Jatoba в 2019 году. Р

«Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba: маскирование, автономные транзакции и ИИ для безопасности данных «Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba до версии 6.9.1 (также обновлены версии 4.18.1, 5.13.1). Улучшения направлены на повыш

Данные решений Dozor, webProxy и inRights защищены СУБД Jatoba «Газинформсервис» и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, расширяют технологическое партнерство. Компании интегрировали систему управления базами данных (СУБД) Jatoba с DLP-платформой Solar Dozor, SWG-системой Solar webProxy и IdM-платформой inRights. Совместимость решений «Солара» и СУБД Jatoba повышает защиту данных и процессов управления дос

Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города Санкт-Петербург укрепляет кибербезопасность в сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью новой системы управления базами данных (СУБД) Jatoba компании «Газинформсервис». Это решение обеспечит хранение и обработку данных, критически важных для работы ГИС ЖКХ — государственной информационной системы, предназначенной для автомати

Корпоративный портал «Инкоманд» под защитой СУБД Jatoba Компании «Газинформсервис» и «ЕМДЕВ» подтвердили корректность совместной работы СУБД Jatoba версии 6.8.1 (ООО «Газинформсервис») и программного обеспечения «Корпоративный портал Инкоманд» (Incomand) версии 7.3.5.1 (ООО «ЕМДЕВ»). На основании совместных испытаний выдан сертифика

Герметичный контур для документооборота: базы Directum под защитой Jatoba итогам испытаний, проведенных специалистами обеих организаций, выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Система управления базами данных (СУБД) Jatoba версии 6.х.х разработана компанией «Газинформсервис», которая специализируется на обеспечении информационной безопасности. СУБД обладает функциями защищенности, включая отказоустойчивые

СУБД Jatoba и zVirt: синергия технологий в 31 проекте за 2024 год аций стартовала интеграция платформы виртуализации zVirt редакции zVirt Max с внедренной в нее СУБД Jatoba. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Среди заказчиков, выбравших z

СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний Компании «Газинформсервис» и «Индид» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость системы управления базами данных Jatoba версии 6.4.1 и решения для управления привилегированным доступом Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) версии 3.0. Интеграция этих продуктов обеспечивает организациям комплексную

Российский биллинг на платформе «айФлекс» под защитой СУБД Jatoba Компании «айФлекс» и «Газинформсервис» завершили комплекс испытаний, подтвердив совместную работу биллинговой платформы с СУБД Jatoba. Решение призвано обеспечить защиту конфиденциальных данных, утечка которых может привести к серьезным последствиям для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформс

СУБД Jatoba обеспечивает хранение данных в проекте «Эскулап КИ» Решение компании «Газинформсервис» — СУБД Jatoba — выбрано в качестве системы управления базами данных в совместном проекте отечественного разработчика «ИТ-Контур» и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла,

Подтверждена совместимость Jatoba и BarsUp.Access Manager Российские компании «Газинформсервис» и «БАРС Груп» завершили тестирование, которое подтвердило полную совместимость системы управления базами данных Jatoba (версия 6.4.1) и системы управления доступом BarsUp.Access Manager (версия 1.2.35). Это решение особенно актуально для государственных учреждений, финансовых организаций и предприятий, р

Подтверждена совместимость Jatoba 5 и «Кибер Протего 10» Газинформсервис» и «Киберпротект» подтвердили совместимость системы управления базами данных (СУБД) Jatoba версии 5 и системы защиты от утечки данных «Кибер Протего» версии 10. На основании сов

Совместимость Jatoba и «Кибер Бэкап» подтверждена совместными испытаниями Компании «Газинформсервис» и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап». Продукты корректно работают «в связке»

Вышло новое поколение СУБД Jatoba 6.6.1 Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД Jatoba до версии 6.6.1. Обновление предлагает пользователям ряд преимуществ, обеспечивающих п

Обновленные версии Jatoba сертифицированы ФСТЭК по четвертому уровню доверия СУБД Jatoba версий 4.13.2 и 5.8 сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это позволяет использовать их на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, что делает их

Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP Российские разработчики программного обеспечения «Газинформсервис» и Naumen подтвердили совместимость СУБД Jatoba и low-code-платформы Naumen Service Management Platform. Тестирование показало, что решения взаимодействуют корректно. Результаты тестирования совместимости позволят компаниям, использую

Вышло обновление СУБД Jatoba до версии 6.4.1 Вышло обновление СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» до версии 6.4.1. Новая версия предлагает пользователям ряд

Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими Компании «Газинформсервис» и «МСофт» завершили технические испытания, которые подтвердили корректность совместной работы СУБД Jatoba с программным обеспечением MFlash версии 8. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Совместимость Jatoba с MFlash была подтверждена в ходе совместных испы

Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость Компании «Газинформсервис» и «Стахановец» завершили серию технических испытаний на совместимость СУБД Jatoba и системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец». Специалисты провели всесторонние испытания, которые подтвердили корректность совместной работы ПО. Результат зафик

Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур Разработка отечественной компании «Газинформсервис» — защищенная система управления базами данных (СУБД) Jatoba — интегрирована с программной платформой видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise. Это открывает новые возможности для организации безопасной и надежной видеокоммуникации в государс

Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise Компании «Газинформсервис» и «Лаборатория МБК» подтвердили совместимость своих разработок — СУБД Jatoba и почтового сервера TEGU Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Jatoba — это СУБД, предназначенная для работы в различных сферах, включая бан

ЕЦУ Dallas Lock полностью совместим с СУБД Jatoba и «Газинформсервис», системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации, подтвердили корректность совместной работы единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock и СУБД Jatoba. СУБД Jatoba — это ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Обеспечивает многопользовательский доступ к расположенным в ней данным с разным уровн

Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba » (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили совместимость системы Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba в ходе совместных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». S

Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux «Лаборатория Касперского» продолжают тесное сотрудничество в области кибербезопасности. Специалистами успешно завершена серия испытаний на совместимость функционирования сертифицированной версии СУБД Jatoba 4.9 с Kaspersky Security Center Linux 15.1. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД Jatoba – это современная система управления базами данных, разработанная О

Новые возможности СУБД Jatoba – улучшены функции безопасности, удобства и функциональности Обновление СУБД Jatoba до версии 5.7.1 предлагает для пользователей и потенциальных клиентов ряд улучшений, направленных на повышение функциональности, безопасности и удобства использования. Об этом CNews сооб

Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных копирование и быстрое восстановление данных в случае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной

«Газинформсервис» и «ИТ-Контур» объявили о совместимости своих ИТ-решений Компании «Газинформсервис» и «ИТ-Контур» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и АРС («Аналитическая Расчетная Система»). Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и АРС при соблюдении требований, указанн

«СИЛА Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости продуктов ПО SILA Union и СУБД Jatoba информсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: SILA Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители компании «СИЛА Юнион». Результаты тестовых испытаний подтвердили корректн

«Сила Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости Sila Union и Jatoba об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: Sila Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных. Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования ПО Sila Union и СУБД Ja

Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы Компании ООО «Газинформсервис» и ООО «ПИКС Роботикс» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и PIX BI. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Компании-партнеры провели серию успешных испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и PIX BI.