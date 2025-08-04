Получите все материалы CNews по ключевому слову
|04.08.2025
«Солар» расширяет портфель доступных ИБ-технологий в Белоруссии
ваниям технического регламента средств защиты информации (СЗИ) Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь (ОАЦ РБ). Таким образом «Солар» расширяет потенциал внедрения
|19.12.2024
Security Vision получила новый сертификат ОАЦ при Президенте Республики Беларусь
2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014, СТБ 34.101.3-2014, СТБ 34.101.74-2017 п. 7.3) в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь. Предыдущую сертификацию п
|17.07.2024
R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии
го другие продукты компании, включая R-Vision SGRC, R-Vision SOAR и R-Vision TIP, уже были одобрены Оперативно-аналитическим центром при Президенте Белоруссии (ОАЦ) в соответствии с техническим
|12.03.2024
ГК «Солар» и ОАЦ при Президенте Белоруссии договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности
ГК «Солар» и Оперативно-аналитический центр при Белоруссии (ОАЦ) заключили соглашение о сотрудничестве в о
|14.09.2022
Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ
Платформа Security Vision успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям технического регламента (ТР 2013/027/BY) в Оперативно-аналитическом центре при президенте Республики Беларусь. Сертификат ОАЦ делает платформу Security Vision и продукты на ее основе доступными для использования не только коммерческими
|29.09.2020
Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан
енных систем. В частности, взлому подверглись сайт МВД Белоруссии (дважды), портал госзакупок, сайт Управделами Президента Белоруссии, а также Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ). Н
|29.10.2013
InfoWatch Traffic Monitor Enterprise получил положительное экспертное заключение Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси
ормации от внутренних угроз, сообщила об успешном завершении процедуры государственной экспертизы системы контроля информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor Enterprise. В экспертном заключении Оперативно-аналитического центра при Президенте республики Беларусь сказано, что InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 3.5.3 «разрешается использовать в информационных системах классов А2, Б2, A
|19.10.2011
Eset NOD32 получил сертификат Госстандарта Беларуси
бщила о том, что продукты Eset NOD32 получили сертификат Госстандарта республики Беларусь, выданный Оперативно-аналитическим центром при президенте республики Беларусь. Данный сертификат подтве
|04.10.2011
Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси внедряет Directum Bel
Белорусский партнер Directum — компания «Новаком Групп» — объявила о начале проекта в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при президенте республики Беларусь — официальном органе
|25.09.2001
Президент Белоруссии объявил о победе МТС в тендере по развертыванию сети GSM до официального оглашения итогов
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) пока не получило от Минсвязи Белоруссии официального подтверждения о победе в тендере по развертыванию сети GSM, сообщили в МТС. Несмотря на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выборе МТС в качестве участника создания СП с белорусской ГП "Междугородняя связь", официально выдача лицензии пока не состоялась. МТС ожидает объяв
