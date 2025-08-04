Разделы

Президент Белоруссии ОАЦ при Президенте Республики Беларусь Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь Управление делами Президента Белоруссии


СОБЫТИЯ


04.08.2025 «Солар» расширяет портфель доступных ИБ-технологий в Белоруссии

ваниям технического регламента средств защиты информации (СЗИ) Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь (ОАЦ РБ). Таким образом «Солар» расширяет потенциал внедрения

19.12.2024 Security Vision получила новый сертификат ОАЦ при Президенте Республики Беларусь

2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014, СТБ 34.101.3-2014, СТБ 34.101.74-2017 п. 7.3) в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь. Предыдущую сертификацию п
17.07.2024 R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии

го другие продукты компании, включая R-Vision SGRC, R-Vision SOAR и R-Vision TIP, уже были одобрены Оперативно-аналитическим центром при Президенте Белоруссии (ОАЦ) в соответствии с техническим
12.03.2024 ГК «Солар» и ОАЦ при Президенте Белоруссии договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

ГК «Солар» и Оперативно-аналитический центр при Белоруссии (ОАЦ) заключили соглашение о сотрудничестве в о
14.09.2022 Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ

Платформа Security Vision успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям технического регламента (ТР 2013/027/BY) в Оперативно-аналитическом центре при президенте Республики Беларусь. Сертификат ОАЦ делает платформу Security Vision и продукты на ее основе доступными для использования не только коммерческими

29.09.2020 Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан

енных систем. В частности, взлому подверглись сайт МВД Белоруссии (дважды), портал госзакупок, сайт Управделами Президента Белоруссии, а также Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ). Н
29.10.2013 InfoWatch Traffic Monitor Enterprise получил положительное экспертное заключение Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси

ормации от внутренних угроз, сообщила об успешном завершении процедуры государственной экспертизы системы контроля информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor Enterprise. В экспертном заключении Оперативно-аналитического центра при Президенте республики Беларусь сказано, что InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 3.5.3 «разрешается использовать в информационных системах классов А2, Б2, A
19.10.2011 Eset NOD32 получил сертификат Госстандарта Беларуси

бщила о том, что продукты Eset NOD32 получили сертификат Госстандарта республики Беларусь, выданный Оперативно-аналитическим центром при президенте республики Беларусь. Данный сертификат подтве
04.10.2011 Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси внедряет Directum Bel

Белорусский партнер Directum — компания «Новаком Групп» — объявила о начале проекта в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при президенте республики Беларусь — официальном органе
25.09.2001 Президент Белоруссии объявил о победе МТС в тендере по развертыванию сети GSM до официального оглашения итогов

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) пока не получило от Минсвязи Белоруссии официального подтверждения о победе в тендере по развертыванию сети GSM, сообщили в МТС. Несмотря на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выборе МТС в качестве участника создания СП с белорусской ГП "Междугородняя связь", официально выдача лицензии пока не состоялась. МТС ожидает объяв

Публикаций - 128, упоминаний - 183

Президент Белоруссии и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 17
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 12
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 107 9
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 8
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы 38 7
МегаФон 9918 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1148 6
Turkcell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 14 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 5
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 66 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 255 5
Telegram Group 2578 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 5
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 4
AMD - Advanced Micro Devices 4471 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 4
Google LLC 12264 4
Microsoft Corporation 25242 4
Intel Corporation 12545 4
Meta Platforms - Facebook 4532 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3119 3
Apple Inc 12636 3
Yandex - Яндекс 8448 3
R-Vision - Р-Вижн 215 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 3
9002 3
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 6 3
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 2
Системы документооборота 512 2
Oracle Corporation 6871 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
Samsung Electronics 10628 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 803 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Dell EMC 5095 2
X Corp - Twitter 2907 2
Huawei 4224 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 8
101Hotels.com 456 4
БУТБ - Белорусская универсальная товарная биржа 6 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 863 2
Альфа-Банк 1870 2
Почта России ПАО 2249 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 2
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
Белагропромбанк 23 1
Платина КБ 30 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Петролера БелоВенесолана - Petrolera BeloVenesolana 1 1
Мостотрест ГУП 14 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Национальный банк Республики Беларусь 10 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 12 1
МТБанк 10 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 30 1
Росатом - Русатом Бел 3 1
Дело ГК - Global Ports - Глобал Портс УК 9 1
ВымпелКом - Хайв 17 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 25 1
БНБ-Банк - Белорусский народный банк 1 1
Ростех - Калашников ГК - Тихие Крылья ГК 3 1
Цептер Банк - Zepter Bank 1 1
Газпром ПАО 1416 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 103 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
BMW Group 465 1
Boeing 1017 1
Альфа-Групп 731 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 11
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 7
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 4
Президент Белоруссии - Следственный комитет Республики Беларусь 4 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 2
Совет Министров Республики Беларусь - Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 5 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Совет Министров Республики Беларусь - Госпогранкомитет - Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 4 1
БелТехЭкспорт 8 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 14
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ЛДПР 110 1
Демократическая политическая партия США 119 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 38
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2719 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 5
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2631 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3515 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4785 5
Linux OS 10916 6
Microsoft Windows 16338 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
Broadcom - VMware vSphere 595 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 659 5
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 102 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 935 4
Google YouTube - Видеохостинг 2889 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 3
Microsoft Windows 11 712 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5840 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 633 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 3
НТЦ ИТ Роса - Хром 150 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 2
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 2
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 5 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 79 2
Rakuten Viber 650 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 44 2
Лукашенко Александр 102 60
Путин Владимир 3353 8
Предко Юрий 6 5
Добкин Аркадий 81 4
Климович Андрей 3 3
Тихановская Светлана 3 3
Вихровский Кирилл 19 3
Песков Дмитрий 113 3
Румянцев Андрей 13 3
Карпицкий Олег 80 3
Цепкало Валерий 4 2
Стецюк Сергей 2 2
Хвещеник Анастасия 18 2
Калинин Анатолий 2 2
Малашкевич Дмитрий 2 2
Баймашкин Камиль 8 2
Аксаков Анатолий 159 2
Карпович Владимир 10 2
Кузнецов Георгий 4 2
Савватин Максим 65 2
Брюквин Юрий 299 2
Соснин Юрий 9 2
Матеев Денис 35 2
Ляпунов Игорь 130 2
Шадаев Максут 1149 2
Шкель Виктор 3 1
Чамковский Виктор 1 1
Гачко Дмитрий 28 1
Сальников Андрей 3 1
Сидорский Сергей 5 1
Каргинов Сергей 3 1
Тепляков Сергей 1 1
Тихановский Сергей 1 1
Мацко Марина 1 1
Карпович Владислав 1 1
Мурзенков Николай 1 1
Наджайр Мустафа 2 1
Кирьянов Артем 15 1
Мальцев Леонид 5 1
Артамонов Олег 4 1
Беларусь - Белоруссия 6033 115
Россия - РФ - Российская федерация 157044 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 20
Беларусь - Минск 674 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 18
Казахстан - Республика 5798 11
Украина 7796 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 5
Грузия 1285 5
Узбекистан - Республика 1872 5
Европа 24644 5
Турция - Турецкая республика 2493 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18596 5
Европа Восточная 3121 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 4
Иран - Исламская Республика Иран 1118 3
Австрия - Австрийская Республика 1335 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 3
Армения - Республика 2371 3
Молдавия - Республика Молдова 722 3
Украина - Киев 1141 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 3
Беларусь - Минская область 16 2
Сингапур - Республика 1906 2
Канада 4985 2
Германия - Федеративная Республика 12941 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1246 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 2
Земля - планета Солнечной системы 10660 2
Франция - Французская Республика 7979 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1073 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 273 2
Швеция - Королевство 3716 2
Южная Корея - Республика 6863 2
Азия - Азиатский регион 5751 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1718 6
Паспорт - Паспортные данные 2737 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 5
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 4
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 7 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 4
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 4
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 4
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 4 4
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 3
Forbes - Форбс 913 3
Bloomberg 1419 2
РИА Новости 984 2
Ведомости 1241 2
RTVi - Russian Television International 15 1
Тульские новости 2 1
Вечерний Минск 1 1
БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
Белгазета 2 1
Известия ИД 706 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
TorrentFreak (TF) 148 1
Sputnik 59 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
The Washington Post 342 1
Kyky 1 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
CoinDesk 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 3
Рустелеком ТК 304 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 2
Mercury Research 71 1
Gartner - Гартнер 3610 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 2
Байкальский экономический форум 13 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Единый день голосования 139 1
