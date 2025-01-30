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Баймашкин Камиль



30.01.2025 R-Vision TDP получила сертификат ФСТЭК России и представила новые возможности для защиты инфраструктуры 1
03.10.2024 R-Vision VM сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
17.07.2024 R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии 1
14.05.2024 R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех» 1
19.03.2024 R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех» 1
29.01.2024 Платформа R-Vision TIP соответствует стандартам кибербезопасности Белоруссии 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Баймашкин Камиль и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 155 5
Qualys 62 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
АФТ - Ассоциация Финтех 165 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2131 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2194 3
Repository - Репозиторий 858 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3802 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 274 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 454 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 884 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 234 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 591 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6673 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 366 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3422 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6129 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 372 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2659 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
R-Vision VM 12 2
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 2
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 2
R-Vision SIEM 15 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 3 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 1
Селиванов Андрей 2 1
Никуличев Виктор 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 3
Беларусь - Белоруссия 5671 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 3
Энергетика - Energy - Energetically 5089 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1206 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6074 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 1
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