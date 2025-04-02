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R-Vision IRP R-Vision Incident Response Platform R-Vision SOAR R-Vision Security Orchestration, Automation and Response



02.04.2025 Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов 1
17.07.2024 R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии 1
17.06.2024 R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий 1
23.05.2024 Таможенная служба защитит свои системы при помощи «Касперского» 1
16.04.2024 Обновление R-Vision SOAR 5.3: усовершенствованный интерфейс и расширенный набор функций 1
19.03.2024 «АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года 1
06.03.2024 Центр информационных технологий Республики Татарстан и компания R-Vision объединяют усилия для повышения кибербезопасности региона 1
01.03.2024 Компания R-Vision и «Центр информационных технологий Республики Татарстан» объединяют усилия для повышения кибербезопасности региона 1
05.02.2024 Новый функционал R-Vision UEBA 1.16 упрощает обнаружение угроз и аномалий 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
16.01.2024 R-Vision представила новую версию R-Vision SIEM 1.3 1
07.09.2023 «Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство 1
24.04.2023 Вышла новая версия платформы R-Vision SOAR 5.2 1
01.12.2022 R-Vision выпустила платформу R-Vision TIP версии 2.20 1
20.09.2022 R-Vision выпустила новую версию платформы R-Vision TDP 1
28.07.2022 Продукты R-Vision прошли проверку на соответствие белорусским стандартам кибербезопасности 1
20.06.2022 В России впервые прошли международные киберучения 1
07.06.2022 На платформе для киберучений «Инфосистемы джет» теперь можно отработать сценарии использования продуктов R-Vision 1
16.05.2022 R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR 2
21.04.2022 R-Vision выпустила новую версию платформы анализа информации об угрозах R‑Vision TIP 1
18.04.2022 «Инфосистемы джет» разработала новые сценарии киберучений на отечественных решениях 1
15.03.2022 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP 1
10.03.2022 R-Vision совместно с МТЕ поможет БГУИР в образовательном процессе 1
13.12.2021 R-Vision выпустила новую версию аналитической платформы кибербезопасности Sense 1.5 1
06.12.2021 R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных 1
01.12.2021 Банк «Санкт-Петербург» автоматизировал ИБ-процессы с помощью технологий российского разработчика R-Vision 1
19.10.2021 R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов 2
04.08.2021 ГК «Инград» автоматизировала ИБ-процессы с помощью решений R-Vision 1
04.03.2021 R-Vision выпустила новую версию платформы реагирования на инциденты ИБ R-Vision IRP 1
02.03.2021 Александр Бондаренко, R-Vision: Бинарная логика большинства систем мониторинга кибербезопасности безнадежно устарела 1
25.12.2020 «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия 1
11.08.2020 Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты 2
19.06.2020 R-Vision обновила платформу реагирования на инциденты ИБ Incident Response Platform 1
25.11.2019 R-Vision обновила свою платформу автоматизации реагирования на инциденты 1
15.11.2018 R-Vision выпустил новую версию Incident Response Platform 1
28.04.2018 R-Vision Incident Response Platform 3.8 обеспечивает адаптивное реагирование на инциденты ИБ 1
05.09.2017 «Лаборатория Касперского» и R-Vision объединят усилия для предотвращения финансового мошенничества 2
24.11.2016 InfoWatch и «Р-Вижн» начали интеграцию Traffic Monitor и R-Vision IRP 2

Публикаций - 38, упоминаний - 43

R-Vision IRP и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 164 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 967 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 3
InfoWatch - Инфовотч 1031 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
МультиТек Инжиниринг - Multitech Engineering 2 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 327 2
АйТи 1376 2
АйТи Бастион - IT Bastion 104 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1236 2
Garmin - Гармин 203 1
МегаФон 9101 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 336 1
Fortinet 393 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 1
HoneyCorn - Ханикорн 2 1
Palo Alto Networks 149 1
Cisco Systems 5137 1
AMT Group - АМТ-Груп 357 1
101Hotels.com 456 1
Инград - Ingrad 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1051 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 194 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4264 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4864 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 109 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 32
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 789 26
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2285 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 19
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 200 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12836 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 632 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5443 5
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 253 5
Оповещение и уведомление - Notification 4750 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 5
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 277 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5525 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6860 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3948 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1276 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7813 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12898 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2564 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12735 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3996 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11271 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3633 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 213 3
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 197 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 614 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 344 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10263 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 405 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2738 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6372 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6292 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 994 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4078 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 9
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 9
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 250 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4594 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 355 3
R-Vision SENSE 6 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 57 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 272 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 37 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 2
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 70 2
R-Vision SIEM 18 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 11 2
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 192 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1348 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Python - высокоуровневый язык программирования 969 1
Apple macOS 2086 1
Linux OS 10118 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
R-Vision ACP - R-Vision Asset Control Platform 1 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
R-Vision EVO 7 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 235 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 195 1
Positive Technologies - PT Sandbox 76 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 138 1
Google Android 14152 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 68 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 104 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Бондаренко Александр 39 7
Бородавкин Данил 8 6
Никуличев Виктор 11 3
Чулков Валерий 32 2
Елисеева Ольга 4 2
Шаламов Иван 3 2
Халяпов Альберт 2 2
Баталова Марина 12 1
Соловей Антон 10 1
Ермакович Александр 7 1
Богдашов Валерий 23 1
Морозов Роман 5 1
Бабков Дмитрий 2 1
Всеслав Соленик 1 1
Сметанев Игорь 11 1
Ляпунов Игорь 123 1
Ревенко Григорий 1 1
Родин Константин 27 1
Половинко Вячеслав 5 1
Оралов Владимир 5 1
Бочкарев Сергей 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 19
Беларусь - Белоруссия 5765 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2960 2
Казахстан - Республика 5594 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1010 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
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Gartner - Гартнер 3566 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
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